Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.2, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.2 обеспечена поддержка платформ Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, openSUSE 15.1+), iOS 13+, Android (API 23+), webOS, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Qt 6.2 получил статус LTS-выпуска, в рамках которого для пользователей коммерческой лицензии обновления будут формироваться в течение трёх лет (для остальных обновления будут публиковаться полгода до формирования очередного значительного выпуска).

Ветка Qt 6.2 отмечена как достигшая паритета с Qt 5.15 по составу модулей и пригодная для миграции с Qt 5 большинства пользователей. Ключевые улучшения в Qt 6.2 в основном касаются включения в состав модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав выпусков Qt 6.0 и 6.1. В частности, в состав включены недостающие модули:

Изменения в Qt 6.2 (с обзором изменений в ветке Qt 6 можно познакомиться в прошлом обзоре):