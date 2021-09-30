The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз фреймворка Qt 6.2

30.09.2021 16:02

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.2, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.2 обеспечена поддержка платформ Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, openSUSE 15.1+), iOS 13+, Android (API 23+), webOS, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Qt 6.2 получил статус LTS-выпуска, в рамках которого для пользователей коммерческой лицензии обновления будут формироваться в течение трёх лет (для остальных обновления будут публиковаться полгода до формирования очередного значительного выпуска).

Ветка Qt 6.2 отмечена как достигшая паритета с Qt 5.15 по составу модулей и пригодная для миграции с Qt 5 большинства пользователей. Ключевые улучшения в Qt 6.2 в основном касаются включения в состав модулей, которые были доступны в Qt 5.15, но оказались не готовы для включения в состав выпусков Qt 6.0 и 6.1. В частности, в состав включены недостающие модули:

Изменения в Qt 6.2 (с обзором изменений в ветке Qt 6 можно познакомиться в прошлом обзоре):

  • В Qt Quick 3D добавлен оптимизированный режим рендеринга "Instanced Rendering", позволяющий отрисовать сразу несколько экземпляров одного объекта с разными трансформациями. Добавлен API 3D Particles для добавления в 3D-сцены эффектов, образуемых большим скоплением частиц (дым, туман и т.п.). Предоставлена возможность создания событий Qt Quick Input для 2D-элементов, встроенных в 3D-сцены и текстуры. Добавлен API для определения пересечения моделей с лучом, исходящим из произвольной точки на сцене.

  • Предложен публичный QML Module CMake API, упрощающий процесс создания собственных QML-модулей. Расширены возможности настройки поведения утилиты qmllint (QML linter), добавлена поддержка генерации отчётов о проверке в формате JSON. В утилите qmlformat задействована QML-библиотека dom.
  • Проведена модернизация архитектуры модуля Qt Multimedia, в котором появились такие возможности как выбор субтитров и языка при воспроизведении видео, а также добавлены расширенные настройки захвата мультимедийного контента.
  • В Qt Charts добавлены новые методы для настройки диаграмм.
  • QImage добавлена поддержка форматов изображений, задающих параметры цветности числами с плавающей запятой.
  • В QByteArray::number() обеспечена корректная работа с отрицательными числами в не десятичных системах исчисления.
  • В QLockFile добавлена поддержка std::chrono.
  • В Qt Network предоставлена возможность одновременного использования разных бэкендов SSL.
  • Добавлена поддержка систем Apple на базе ARM-чипа M1. Возвращена поддержка операционных систем webOS, INTEGRITY и QNX. Предложена предварительная поддержка Windows 11 и WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.2-...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.1
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0
  4. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
  5. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55889-qt
Ключевые слова: qt
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:16, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    оо все, сегодня же перехожу на 6.2
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:28, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Надеюсь, что это сарказм.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:36, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь ты не гномосек.
     
     
  • 4.59, Аноним (11), 18:41, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я виндузятник.
     
  • 2.54, Аноним (54), 18:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мощное, универсальное, но уже тяжёлое и неповоротливое. Будущее у проекта, конечно, есть. И мы знаем как оно будет выглядеть с точки зрения требуемых аппаратных ресурсов.
     
     
  • 3.56, FSA (??), 18:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мощное, универсальное, но уже тяжёлое и неповоротливое.

    Ой. Да ладно. Можно подумать у основного конкурента - GTK, сильно отличается прожорливость. На современном железе производительность XFCE 4.16 и KDE Plasma 5.22 на глаз не отличима, а вот достоинство у плазмы куда больше.

     

  • 1.2, Имя (?), 16:20, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Они бы лучше сделали что-нибудь для поддержки csd.
     
     
  • 2.10, QwertyReg (ok), 16:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Возьми да сделай, представитель гордого "свободного сообщества". Или мы только с дивана можем компаниям советы давать?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:18, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с их лицензией то?)
     
     
  • 4.39, заминированный тапок (ok), 17:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Basic Premises of the Qt Open Source Model

    GPL – All users have the rights to obtain, modify and redistribute the full source code of your application. Your users are granted rights founded on the four freedoms of the GNU General Public License.

    LGPL – Any modification to a Qt component covered by the GNU Lesser General Public License must be contributed back to the community. This is the primary open source Qt license, which covers the majority of Qt modules.

    что тебя не устраивает?

     
  • 4.60, QwertyReg (ok), 19:07, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с их лицензией то?)

    Прошу прощения, только сейчас заметил в тексте лицензии запрет на реализацию поддержки CSD.

     
  • 2.19, Аноним (19), 16:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что это?
     
     
  • 3.25, ET (?), 16:45, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Декодирование окон на стороне клиента. Например, Firefox, когда вкладки на уровне заголовка отрисовываются.
     
     
  • 4.26, ET (?), 16:46, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *декорирование, спс Т9 на планшете
     
  • 2.44, Skullnet (ok), 17:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они бы лучше сделали что-нибудь для поддержки csd.

    Вот и хорошо что не сделали. CSD - это рак.

     
  • 2.55, Аноним (55), 18:15, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSD поддерживается ещё с пятых культей и гткшные приложения с csd прекрасно работают в кедах и на иксах и на вялом (чего нельзя сказать про поддержку SSD на гноме под вялым). Какая поддержка тебе ещё нужна?
     

  • 1.6, кролик (?), 16:22, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отличная новость, отличный фреймворк. Удачи проекту.

    Неоселяторы электронщики брызгать слюной.

    Лийензияфаната удачого похода в гости к белому другу

     
  • 1.20, Аноним (20), 16:36, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как сказал царь всего си на лоре а анонимус его пофиксил: пора покончить с дихотомией гтк/кьют. Гтк нужно сжечь, а кьют форкнуть.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    И не перепутайте, как в прошлый раз!
     

  • 1.22, псевдонимус (?), 16:42, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    После гибели лтс ветки не нужно.
     
     
  • 2.24, Аноним (19), 16:44, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в том другом, нужном, лтс ветка есть?
     
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 17:11, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Tk?
     
  • 2.29, Аноним (-), 16:53, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты не нужен
     
     
  • 3.32, псевдонимус (?), 17:09, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как нужен! Причем живой.
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:54, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот и отлично, а растаманы пусть завидуют.
     
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 17:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст упомянут, я спокоен
     
  • 2.45, Аноним (43), 17:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть переписывают мир.
     
  • 2.47, Enamel (ok), 17:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Растама́ны — молодёжная субкультура, связанная с музыкальным стилем регги ...

    С чего бы им завидовать?

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 18:07, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как чего? Посмотрите видос в посте: там графон, спецэффекты - обкуренным самое то позалипать.
     

  • 1.33, Nicholas (?), 17:11, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это значит, что розробка Kde 6 начнется?
     
     
  • 2.42, Аноним (43), 17:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да начнется, а когда закончится? Может даже никогда.
     

  • 1.38, InuYasha (??), 17:25, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    *взгляд полный скепсиса*
     
  • 1.41, Аноним (43), 17:35, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец вышел 6.2 LTS можно ждать новых КЕД.
     
     
  • 2.58, Nicholass (?), 18:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kde 6?
     

  • 1.46, Аноним (53), 17:50, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, openSUSE 15.1+), iOS 13+, Android (API 23+), webOS, INTEGRITY и QNX

    Не понял. А где NetBSD?

    И кстати где хоть одно приложение под iOS на Qt?

     
     
  • 2.49, Аноним (43), 17:59, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно https://apps.apple.com/us/app/sfosaka/id1131879202
     
     
  • 3.52, Аноним (53), 18:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Занятно. Не думал что Apple пропустит что-то, что на альтернативном фрэймворке и не выглядещее нативно.
     

  • 1.48, Аноним (53), 17:58, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно на кой нужны все эти лютые спецэффекты что демонстрируются в видео. Это теперь фрэймворк для игр?
     
     
  • 2.50, Аноним (43), 18:01, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может потому что сейчас 2021 год и пора уже вылезать из интерфейса виндоуз 95?
     
     
  • 3.51, Аноним (53), 18:04, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Летающие огоньки могут как-то повысить удобство работы?
     

  • 1.57, Аноним (57), 18:23, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что там с типизованным qml и с внедрением в него c++ заместо js?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру