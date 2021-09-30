Релиз фреймворка Qt 6.2

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|2.54, Аноним (54), 18:14, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мощное, универсальное, но уже тяжёлое и неповоротливое. Будущее у проекта, конечно, есть. И мы знаем как оно будет выглядеть с точки зрения требуемых аппаратных ресурсов.
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|3.56, FSA (??), 18:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мощное, универсальное, но уже тяжёлое и неповоротливое.
Ой. Да ладно. Можно подумать у основного конкурента - GTK, сильно отличается прожорливость. На современном железе производительность XFCE 4.16 и KDE Plasma 5.22 на глаз не отличима, а вот достоинство у плазмы куда больше.
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|2.10, QwertyReg (ok), 16:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Возьми да сделай, представитель гордого "свободного сообщества". Или мы только с дивана можем компаниям советы давать?
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|4.39, заминированный тапок (ok), 17:25, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Basic Premises of the Qt Open Source Model
GPL – All users have the rights to obtain, modify and redistribute the full source code of your application. Your users are granted rights founded on the four freedoms of the GNU General Public License.
LGPL – Any modification to a Qt component covered by the GNU Lesser General Public License must be contributed back to the community. This is the primary open source Qt license, which covers the majority of Qt modules.
что тебя не устраивает?
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|4.60, QwertyReg (ok), 19:07, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с их лицензией то?)
Прошу прощения, только сейчас заметил в тексте лицензии запрет на реализацию поддержки CSD.
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|3.25, ET (?), 16:45, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Декодирование окон на стороне клиента. Например, Firefox, когда вкладки на уровне заголовка отрисовываются.
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|2.44, Skullnet (ok), 17:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они бы лучше сделали что-нибудь для поддержки csd.
Вот и хорошо что не сделали. CSD - это рак.
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|2.55, Аноним (55), 18:15, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CSD поддерживается ещё с пятых культей и гткшные приложения с csd прекрасно работают в кедах и на иксах и на вялом (чего нельзя сказать про поддержку SSD на гноме под вялым). Какая поддержка тебе ещё нужна?
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|1.6, кролик (?), 16:22, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Отличная новость, отличный фреймворк. Удачи проекту.
Неоселяторы электронщики брызгать слюной.
Лийензияфаната удачого похода в гости к белому другу
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|1.20, Аноним (20), 16:36, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как сказал царь всего си на лоре а анонимус его пофиксил: пора покончить с дихотомией гтк/кьют. Гтк нужно сжечь, а кьют форкнуть.
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|2.47, Enamel (ok), 17:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Растама́ны — молодёжная субкультура, связанная с музыкальным стилем регги ...
С чего бы им завидовать?
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|3.53, Аноним (53), 18:07, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как чего? Посмотрите видос в посте: там графон, спецэффекты - обкуренным самое то позалипать.
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|1.46, Аноним (53), 17:50, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, openSUSE 15.1+), iOS 13+, Android (API 23+), webOS, INTEGRITY и QNX
Не понял. А где NetBSD?
И кстати где хоть одно приложение под iOS на Qt?
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|3.52, Аноним (53), 18:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Занятно. Не думал что Apple пропустит что-то, что на альтернативном фрэймворке и не выглядещее нативно.
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|1.48, Аноним (53), 17:58, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно на кой нужны все эти лютые спецэффекты что демонстрируются в видео. Это теперь фрэймворк для игр?
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|2.50, Аноним (43), 18:01, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Может потому что сейчас 2021 год и пора уже вылезать из интерфейса виндоуз 95?
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