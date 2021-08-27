The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0

27.08.2021 07:56

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 5.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Значительное изменение номера версии связано с переходом на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).

В новой версии:

  • Реализована экспериментальная возможность использования кеширующего сервиса Clang Server (clangd) в качестве бэкенда для модели кода на языках C и С++. Новый бэкенд опционально может применяться для замены модели кода на базе libclang, благодаря использованию протокола LSP (Language Server Protocol), но не вся функциональность пока реализована. Включение производится через опцию "Use clangd" в меню "Tools > Options > C++ > Clangd".
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборки и запуска приложений в контейнерах Docker. Возможность пока доступна только для окружений Linux и проектов со сборочной системой CMake. Для включения требуется активация поддержки экспериментальных плагинов через меню "Help > About Plugins", после чего в настройках устройства появится возможнсть создания сборочных устройств "Docker".
  • Внесены накопившиеся исправления в модель кода для языка C++. При переименовании объектов убрано автоматическое выделение файлов, не имеющих прямого отношения к проекту (например, заголовочных файлов Qt). Обеспечено мгновенное отражение в модели кода изменений в файлах ".ui" и ".scxml" без перекомпиляции.
  • Модель кода для QML обновлена до состояния Qt 6.2.
  • В реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка показа в Qt Creator уведомлений о ходе выполнения операций. Также добавлена поддержка вывода отрывков кода (snippets), предоставляемых сервером.
  • Внесена большая порций улучшений в средства управления проектами на базе CMake, в том числе в режиме проекта обеспечена возможность вывода результатов работы CMake и компиляции, без необходимости перехода в режим редактирования. Прекращено применение временного сборочного каталога для начальных настроек проекта. Добавлена опция для отключения разделения групп файлов с кодом и заголовками. Предоставлена возможность определения запускаемого файла по умолчанию (ранее выбирался первый исполняемый файл в списке). В операции запуска собственных команд ("Execute Custom Commands") добавлена поддержка макросов.
  • Проведена работа по устранению притормаживаний во время загрузки больших файлов проектов.
  • Средства управления проектами на базе инструментария Qbs переведены на использование Qbs 1.20.
  • Добавлена поддержка инструментария MSVC для архитектуры ARM.
  • Обеспечена поддержка Android 12.
  • Улучшена поддержка запуска сборок Qt Creator для процессоров Intel на компьютерах Apple с чипом M1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.1
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 4.15
  4. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55692-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    виндовый снимок окна доставляет
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:53, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Потому что в дистры видимо ещё не завезли. Могут вообще не завезти, если он от Qt 6 зависит.

    Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита. Из-за этого Qt 6 гкажется негодным для целого ряда дистров.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Собирается и работает. Ты о чём вообще?
     
  • 3.13, заминированный тапок (ok), 09:19, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Потому что в дистры видимо ещё не завезли. Могут вообще не завезти, если он от Qt 6 зависит.

    в какий на*й дистры не завезли?
    у них уже 100 лет свой инталлятор дистронезависимый
    https://i.imgur.com/XIX0wq3.png

    (хотя ожидание от анона понимания комментируемой темы - это слишком много)

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:26, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он тебе про одно, а ты про другое. Ну при чём тут этот инсталлятор? Речь шла про репозитории дистрибутивов. А использовать виндовые привычки в лине моветон.
     
     
  • 5.21, заминированный тапок (ok), 10:11, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    чё? поставка в дистрибутивы осуществляется через дистронезависимый инсталлятор (так трудно понять простешее, прадва?).
    и да, *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО в unixlike (но ты этого не знал, понимаю)

    по поводу реп: в репы Qt уже очень и очень давно не поставляют сборочное окружение сама, и вообще не рекомендует его оттуда ставить вне зависимости от дистрибутива (и я вообще не понимаю зачем это делать, когда есть более простой и вменяемый способ, в данном случае).

    >А использовать виндовые привычки в лине моветон.

    мнение очередного Yксперта очень важно для всех :-D
    особенно когда не понимает причин отказа от репозитория в пользу независимого инсталлятора (даю подсказку: копай в сторону разруливания зависимостей при попытке установки разных версий фреймворка и сборки своего проекта под них, а так же зависимостей под сборочное окружение вцелом, и добавь сюда целый зоопарк дистриюутивов со своими репами и пакетными базами)

    (и да, боюсь, что формат .run появился гораздо раньше тебя и виндовспривычек)

     
     
  • 6.35, Аноним (35), 12:01, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО

    Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк, где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе телеметрию, добавленную пару выпусков назад.

    В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее. А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.

    Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?

     
     
  • 7.40, Аноним (40), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем-то вы правы оба. Но вот по поводу Qt-creator я согласен с тапком по одной простой причине: в дистрах не умеют нормально готовить плигины для Qt-creator, в частности плагины valgrind, cppcheck, clang. Qt MaintenanceTool вполне нормально обновляет Qt-creator, который в свою очередь подхватывает Qt окружение системы. Если нужно чтобы везде работала собранная программа, нужно собирать в Debian, там либы не первой свежести. И да, Qt-creator в хомяке.
     
  • 7.46, заминированный тапок (ok), 12:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает
    > привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк,
    > где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые
    > файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе
    > телеметрию, добавленную пару выпусков назад.
    > В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при
    > сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под
    > рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее.
    > А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.
    > Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?

    1).run не запускается под рутом и не требует дополнительных прав кроме как +x на запуск (как для любого бинаря)
    так что сам дурак

    2) пакеты из репозитория ставятся процессом с правами рута и могут делать что хотят (сам дурак +2)

    3) в QtCreatore есть телеметрия, тебе об этом сразу говорят, птичкой ты её можешь убрать (это техническая телеметрия а работе их ПО) если ты беспокоишься за свою сокровенную инфу - уверяю тебя, ни ты ни твой хлам никому не интересен, так что шапочку из фольги можешь снять (втройне дурак)

    4)
    > А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.
    > Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?

    вот только не надо пытаться казаться тем, кем не являешься, прафесянал-линуксовед :-D (иначе бы очевидные глупости не писал)

     
     
  • 8.57, Аноним (35), 14:13, 27/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 8.58, Аноним (35), 14:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очевидные глупости пишешь ты, малолетний кривляка Не расстраивай маму Если ru... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, Annoynymous (ok), 13:47, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее.

    А ещё там нет свежего Qt Creator.

    А раз нет софта - то нет и проблемы.

     
  • 5.42, Аноним (-), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А использовать виндовые привычки в лине моветон.

    С разморозкой!
    И да, Буш больше не президент, братья Вачовские стали сестрами (с)

     
  • 3.36, Аноним (36), 12:03, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита.

    Это 100%-я инфа? А то как же они устремились на поддержку микроконтроллеров?

     
     
  • 4.47, заминированный тапок (ok), 12:49, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита.
    > Это 100%-я инфа? А то как же они устремились на поддержку микроконтроллеров?

    мем "ЭТО ДРУГОЕ" (c)

     
  • 3.54, Annoynymous (ok), 13:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Qt Company поступила по свински

    Да нет, это дистры поступают по-свински, требуя индивидуальной сборки софта под себя любимого и не предоставляя кросс-дистрибутивных средств установки софта.

     
  • 3.60, Аноним (60), 14:56, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирать плюсы на 32 битах такое себе наверное.
     
  • 2.65, Разбойник (?), 16:10, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что 90% всех топовых плюсовиков сидят на венде, включая самого главного.
     

  • 1.2, Аноним (14), 08:49, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем это лучше gambas?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:51, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    согласен, gambas получше будет
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:56, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничем. Гораздо хуже, чем gambas.
     
  • 2.34, Аноним (36), 11:56, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие языки поддерживает Gambas, кроме Васика?
     
  • 2.43, Аноним (40), 12:40, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Святая толстота. Программы хоть без интерпретатора работают? Оно кросплатформенное?
     
     
  • 3.52, Аноним (14), 13:18, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, компилятор есть.
     

  • 1.3, Аноним (5), 08:51, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена экспериментальная поддержка сборки и запуска приложений в контейнерах Docker.

    У них докеразм диагностирую я.

     
     
  • 2.17, Аноним (1), 09:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у тебя лицензия есть ставить диагнозы?
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 10:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Диагностирование докеразма к лицензируемым видам деятельности не относится.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    диагностирую я что ты или не разработчик, или стажер который не понимает
     

  • 1.6, Аноним (9), 08:54, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая вещь. Пользуюсь для плюсов вместо всего остального.
    Жаль только, что родную систему сборки на симэйк меняют.
    LSP, конечно, интересно, но пробовал как-то - были баги.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 08:57, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Жаль только, что родную систему сборки на симэйк меняют.

    Не жаль. Это единственная юзабельная система сборки. Даже мезон пока не дотягивает.

     
     
  • 3.11, Аноним (9), 08:58, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все время пользовался qmake/qbs. Никаких проблем. Симейк не вызывает восторга.
     
     
  • 4.12, заминированный тапок (ok), 09:14, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    особенно без нормальной поддержки cmake в ProjectManager'e кьют креатора :-(
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 09:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таргеты показывает, сборку выполняет. Что еще нужно?
    А добавлять файлы, чтобы оно автоматом редактировало CMakeLists, по человечески вообще никто не умеет.
     
     
  • 6.53, Аноним (53), 13:18, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо что бы группы файлов показывало почеловечески а не через жопу.
    За последний год около 10 багрепортов по этому поводу, а кутешники в ус не дуют.
     
  • 2.25, andrey (??), 10:57, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> родную систему сборки на симэйк меняют

    Не меняют. Они сказали что сам QtCreator будет собиратся на смаке. А .proфайлы останутся для стандартных пректов и они подеерживаюь их.

    Интересует другой вопрос. От qbs отказались, но закидывают самое последнее в новую сборку.
    Зачем отказывались, причина была какая? Были хорошие отзывы о ней..

     
     
  • 3.38, Аноним (53), 12:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кутешники отказались развивать кубс за свой счет и предложили это делать сообществу.
    Нашлись добрые люди которые подхватили разработку на общественных началах.

    Кутешники же предоставляют свою инфраструктуру (гит, геррит, багтрекер), ну и распространяют вместе с КутеКркатором.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:02, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то причина одна.

    Изначално неправильная постановка задачи менеджарами программисту.
    Ему сказали делать, он делал. Условие что для сборки qbs не должен использоваться Qt вспыло в конце.

    Теперь же переписать все без использования Qt - очень долго и никто не будет делать.

     
     
  • 5.51, Аноним (53), 13:05, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Условие что для сборки qbs не должен использоваться Qt вспыло в конце.

    Где это такое условие всплыло, хотелось бы знать?

     

  • 1.8, Аноним (5), 08:55, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Значительное изменение номера версии связано с переходом на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).

    И эти туда же.

     
  • 1.16, Аноним (16), 09:36, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    $329 в месяц!!! Для десктопа это платное ПО. Какое оно тут делает.
     
     
  • 2.18, Аноним (40), 09:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть же  open source версия. В чем проблема?
     
  • 2.20, заминированный тапок (ok), 10:09, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > $329 в месяц!!! Для десктопа это платное ПО. Какое оно тут делает.

    что здесь делаешь ТЫ, если не знаешь разницы между OpenSource и FREE

     
  • 2.45, Аноним (40), 12:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно - рептилоид. Живут в каком-то своем замкнутом мирке.
     
  • 2.48, Агроном (?), 12:58, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTS версии и offline-установщик стали коммерческими.
     
     
  • 3.50, Аноним (40), 13:04, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У GTK нет и не было LTS, живут как-то.
     

  • 1.22, Аноньимъ (ok), 10:14, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Но что с поддержкой раста?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты неправильно пишешь python
     
  • 2.28, Ванёк (?), 11:19, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут речь про C++
     
  • 2.31, Хан (?), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол... все ясно... один растоман порвался что его недоязычок игнорят.. несите следующего
     
  • 2.32, Аноним (36), 11:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только после того, как QtCreator портируют на РеСдох.
     
  • 2.39, Аноним (53), 12:20, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока только LSP сервер
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 15:03, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/AndrewGaspar/corrosion
     
     
  • 4.63, Аноним (53), 15:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерестно, но причем тут QtCreator ?
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:26, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отладку проектов с путями из русских буков продают, или просто показывают?
     
     
  • 2.33, Аноним (36), 11:48, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РусБИТех сделает импортозамещённый КуТе Креатор.
     
  • 2.41, Имя (?), 12:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак вроде это проблема GDB. Когда поменял отладчик на LLDB всё заработало.
     

  • 1.27, Ванёк (?), 11:19, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt, QML, JavaScript... всё это чересчур перегружено, жирно, сало так и течёт!
     
     
  • 2.30, Хан (?), 11:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше электрон да? ...вообщем не мели чушь, QML доступен без JS и классически виджеты никто не удалял...балабол подгномотыченный
     
  • 2.61, Аноним (60), 14:59, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём интерфейсы пишешь?
     

  • 1.29, Хан (?), 11:28, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воистину!
     
  • 1.37, Аноним (36), 12:06, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшена поддержка запуска сборок Qt Creator для процессоров Intel на компьютерах Apple с чипом M1.

    Погромисты из стана Эппол в сборку из исходников, видимо, не умеют.

     
  • 1.44, Шарп (ok), 12:41, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздно. Я уже свалил на clion.
     
     
  • 2.55, Хан (?), 13:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забаньте кто нибудь этих дебилов из JetBrains... они настолько тупые что RAD не отличают от IDE

    И да вонючки этот ваш тормозящий кал нормальным людям и нафиг не сдался

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не из JetBrains, но кроме CLion сложно найти что-то более вменяемое. Кто виноват, что Netbeans с нормальной поддержкой C/C++ никак не оклемается?
     
     
  • 4.64, Хан (?), 15:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смеши, ну серйозно... если тебе нужна банальная IDEшка то VS Code хватит с головой, тем более там поддеркжа C++ от Microsoft на очень достойном уровне

    Что касается QtCreator это RAD с визуальным дизайнером GUI

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру