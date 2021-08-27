Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0

4.14 , Аноним ( 14 ), 09:26, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он тебе про одно, а ты про другое. Ну при чём тут этот инсталлятор? Речь шла про репозитории дистрибутивов. А использовать виндовые привычки в лине моветон.

5.21 , заминированный тапок ( ok ), 10:11, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – чё? поставка в дистрибутивы осуществляется через дистронезависимый инсталлятор (так трудно понять простешее, прадва?).

и да, *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО в unixlike (но ты этого не знал, понимаю) по поводу реп: в репы Qt уже очень и очень давно не поставляют сборочное окружение сама, и вообще не рекомендует его оттуда ставить вне зависимости от дистрибутива (и я вообще не понимаю зачем это делать, когда есть более простой и вменяемый способ, в данном случае). >А использовать виндовые привычки в лине моветон. мнение очередного Yксперта очень важно для всех :-D

особенно когда не понимает причин отказа от репозитория в пользу независимого инсталлятора (даю подсказку: копай в сторону разруливания зависимостей при попытке установки разных версий фреймворка и сборки своего проекта под них, а так же зависимостей под сборочное окружение вцелом, и добавь сюда целый зоопарк дистриюутивов со своими репами и пакетными базами) (и да, боюсь, что формат .run появился гораздо раньше тебя и виндовспривычек)

6.35 , Аноним ( 35 ), 12:01, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк, где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе телеметрию, добавленную пару выпусков назад. В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее. А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся. Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?

7.40 , Аноним ( 40 ), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чем-то вы правы оба. Но вот по поводу Qt-creator я согласен с тапком по одной простой причине: в дистрах не умеют нормально готовить плигины для Qt-creator, в частности плагины valgrind, cppcheck, clang. Qt MaintenanceTool вполне нормально обновляет Qt-creator, который в свою очередь подхватывает Qt окружение системы. Если нужно чтобы везде работала собранная программа, нужно собирать в Debian, там либы не первой свежести. И да, Qt-creator в хомяке.

7.46 , заминированный тапок ( ok ), 12:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >[оверквотинг удален]

> Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает

> привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк,

> где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые

> файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе

> телеметрию, добавленную пару выпусков назад.

> В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при

> сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под

> рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее.

> А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.

> Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября? 1).run не запускается под рутом и не требует дополнительных прав кроме как +x на запуск (как для любого бинаря)

так что сам дурак 2) пакеты из репозитория ставятся процессом с правами рута и могут делать что хотят (сам дурак +2) 3) в QtCreatore есть телеметрия, тебе об этом сразу говорят, птичкой ты её можешь убрать (это техническая телеметрия а работе их ПО) если ты беспокоишься за свою сокровенную инфу - уверяю тебя, ни ты ни твой хлам никому не интересен, так что шапочку из фольги можешь снять (втройне дурак) 4)

> А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.

> Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября? вот только не надо пытаться казаться тем, кем не являешься, прафесянал-линуксовед :-D (иначе бы очевидные глупости не писал)

8.57 , Аноним ( 35 ), 14:13, 27/08/2021 Скрыто модератором –2 + / – 8.58 , Аноним ( 35 ), 14:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Очевидные глупости пишешь ты, малолетний кривляка Не расстраивай маму Если ru... 7.56 , Annoynymous ( ok ), 13:47, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее. А ещё там нет свежего Qt Creator. А раз нет софта - то нет и проблемы.

5.42 , Аноним ( - ), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А использовать виндовые привычки в лине моветон. С разморозкой!

И да, Буш больше не президент, братья Вачовские стали сестрами (с)