Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0

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|2.5, Аноним (5), 08:53, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Потому что в дистры видимо ещё не завезли. Могут вообще не завезти, если он от Qt 6 зависит.
Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита. Из-за этого Qt 6 гкажется негодным для целого ряда дистров.
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|3.13, заминированный тапок (ok), 09:19, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Потому что в дистры видимо ещё не завезли. Могут вообще не завезти, если он от Qt 6 зависит.
в какий на*й дистры не завезли?
у них уже 100 лет свой инталлятор дистронезависимый
https://i.imgur.com/XIX0wq3.png
(хотя ожидание от анона понимания комментируемой темы - это слишком много)
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|4.14, Аноним (14), 09:26, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он тебе про одно, а ты про другое. Ну при чём тут этот инсталлятор? Речь шла про репозитории дистрибутивов. А использовать виндовые привычки в лине моветон.
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|5.21, заминированный тапок (ok), 10:11, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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чё? поставка в дистрибутивы осуществляется через дистронезависимый инсталлятор (так трудно понять простешее, прадва?).
и да, *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО в unixlike (но ты этого не знал, понимаю)
по поводу реп: в репы Qt уже очень и очень давно не поставляют сборочное окружение сама, и вообще не рекомендует его оттуда ставить вне зависимости от дистрибутива (и я вообще не понимаю зачем это делать, когда есть более простой и вменяемый способ, в данном случае).
>А использовать виндовые привычки в лине моветон.
мнение очередного Yксперта очень важно для всех :-D
особенно когда не понимает причин отказа от репозитория в пользу независимого инсталлятора (даю подсказку: копай в сторону разруливания зависимостей при попытке установки разных версий фреймворка и сборки своего проекта под них, а так же зависимостей под сборочное окружение вцелом, и добавь сюда целый зоопарк дистриюутивов со своими репами и пакетными базами)
(и да, боюсь, что формат .run появился гораздо раньше тебя и виндовспривычек)
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|6.35, Аноним (35), 12:01, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> *.run вполне себе один из стандартных способов распространения ПО
Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк, где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе телеметрию, добавленную пару выпусков назад.
В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее. А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.
Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?
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|7.40, Аноним (40), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем-то вы правы оба. Но вот по поводу Qt-creator я согласен с тапком по одной простой причине: в дистрах не умеют нормально готовить плигины для Qt-creator, в частности плагины valgrind, cppcheck, clang. Qt MaintenanceTool вполне нормально обновляет Qt-creator, который в свою очередь подхватывает Qt окружение системы. Если нужно чтобы везде работала собранная программа, нужно собирать в Debian, там либы не первой свежести. И да, Qt-creator в хомяке.
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|7.46, заминированный тапок (ok), 12:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> Стандартный для дураков, запускающих что попало из-под рута ('rm -r /' передает
> привет, бамблби и яндекс.диск нервно озираются) или ставящих ПО в хомяк,
> где любая злономеренная программа, запущенная от пользователя, запишет нагрузку в исполняемые
> файлы (back to MS-DOS). В догонку, сам инсталлятор QtCreator'а подсунет тебе
> телеметрию, добавленную пару выпусков назад.
> В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при
> сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под
> рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее.
> А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.
> Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?
1).run не запускается под рутом и не требует дополнительных прав кроме как +x на запуск (как для любого бинаря)
так что сам дурак
2) пакеты из репозитория ставятся процессом с правами рута и могут делать что хотят (сам дурак +2)
3) в QtCreatore есть телеметрия, тебе об этом сразу говорят, птичкой ты её можешь убрать (это техническая телеметрия а работе их ПО) если ты беспокоишься за свою сокровенную инфу - уверяю тебя, ни ты ни твой хлам никому не интересен, так что шапочку из фольги можешь снять (втройне дурак)
4)
> А свой виндовс-вей кушай сам, не обляпайся.
> Кстати, скоро в школу. Ты подготовил портфель к 1 сентября?
вот только не надо пытаться казаться тем, кем не являешься, прафесянал-линуксовед :-D (иначе бы очевидные глупости не писал)
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|8.58, Аноним (35), 14:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Очевидные глупости пишешь ты, малолетний кривляка Не расстраивай маму Если ru... большой текст свёрнут, показать
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|7.56, Annoynymous (ok), 13:47, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В сборках из репозиториев нет телеметрии, обычно не запускаются какие-попало скрипты при сборке и установке, а файлы, которые копируются в корень системы под рутом, контроллируются пакетным менеджером на допустимые пути, конфликты, suid'ы и прочее.
А ещё там нет свежего Qt Creator.
А раз нет софта - то нет и проблемы.
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|5.42, Аноним (-), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А использовать виндовые привычки в лине моветон.
С разморозкой!
И да, Буш больше не президент, братья Вачовские стали сестрами (с)
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|3.36, Аноним (36), 12:03, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита.
Это 100%-я инфа? А то как же они устремились на поддержку микроконтроллеров?
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|4.47, заминированный тапок (ok), 12:49, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Qt Company поступила по свински, дропнув 32-бита.
> Это 100%-я инфа? А то как же они устремились на поддержку микроконтроллеров?
мем "ЭТО ДРУГОЕ" (c)
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|3.54, Annoynymous (ok), 13:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Qt Company поступила по свински
Да нет, это дистры поступают по-свински, требуя индивидуальной сборки софта под себя любимого и не предоставляя кросс-дистрибутивных средств установки софта.
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|2.65, Разбойник (?), 16:10, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что 90% всех топовых плюсовиков сидят на венде, включая самого главного.
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|2.43, Аноним (40), 12:40, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Святая толстота. Программы хоть без интерпретатора работают? Оно кросплатформенное?
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|1.3, Аноним (5), 08:51, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлена экспериментальная поддержка сборки и запуска приложений в контейнерах Docker.
У них докеразм диагностирую я.
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|3.19, Аноним (5), 10:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Диагностирование докеразма к лицензируемым видам деятельности не относится.
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|2.24, Аноним (24), 10:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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диагностирую я что ты или не разработчик, или стажер который не понимает
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|1.6, Аноним (9), 08:54, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая вещь. Пользуюсь для плюсов вместо всего остального.
Жаль только, что родную систему сборки на симэйк меняют.
LSP, конечно, интересно, но пробовал как-то - были баги.
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|2.10, Аноним (5), 08:57, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Жаль только, что родную систему сборки на симэйк меняют.
Не жаль. Это единственная юзабельная система сборки. Даже мезон пока не дотягивает.
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|3.11, Аноним (9), 08:58, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все время пользовался qmake/qbs. Никаких проблем. Симейк не вызывает восторга.
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|5.15, Аноним (15), 09:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таргеты показывает, сборку выполняет. Что еще нужно?
А добавлять файлы, чтобы оно автоматом редактировало CMakeLists, по человечески вообще никто не умеет.
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|6.53, Аноним (53), 13:18, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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надо что бы группы файлов показывало почеловечески а не через жопу.
За последний год около 10 багрепортов по этому поводу, а кутешники в ус не дуют.
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|2.25, andrey (??), 10:57, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> родную систему сборки на симэйк меняют
Не меняют. Они сказали что сам QtCreator будет собиратся на смаке. А .proфайлы останутся для стандартных пректов и они подеерживаюь их.
Интересует другой вопрос. От qbs отказались, но закидывают самое последнее в новую сборку.
Зачем отказывались, причина была какая? Были хорошие отзывы о ней..
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|3.38, Аноним (53), 12:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кутешники отказались развивать кубс за свой счет и предложили это делать сообществу.
Нашлись добрые люди которые подхватили разработку на общественных началах.
Кутешники же предоставляют свою инфраструктуру (гит, геррит, багтрекер), ну и распространяют вместе с КутеКркатором.
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|4.49, Аноним (49), 13:02, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще то причина одна.
Изначално неправильная постановка задачи менеджарами программисту.
Ему сказали делать, он делал. Условие что для сборки qbs не должен использоваться Qt вспыло в конце.
Теперь же переписать все без использования Qt - очень долго и никто не будет делать.
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|5.51, Аноним (53), 13:05, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Условие что для сборки qbs не должен использоваться Qt вспыло в конце.
Где это такое условие всплыло, хотелось бы знать?
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|1.8, Аноним (5), 08:55, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Значительное изменение номера версии связано с переходом на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).
И эти туда же.
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|2.20, заминированный тапок (ok), 10:09, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> $329 в месяц!!! Для десктопа это платное ПО. Какое оно тут делает.
что здесь делаешь ТЫ, если не знаешь разницы между OpenSource и FREE
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|2.45, Аноним (40), 12:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу видно - рептилоид. Живут в каком-то своем замкнутом мирке.
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|2.31, Хан (?), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол... все ясно... один растоман порвался что его недоязычок игнорят.. несите следующего
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|1.23, Аноним (23), 10:26, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отладку проектов с путями из русских буков продают, или просто показывают?
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|2.41, Имя (?), 12:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дак вроде это проблема GDB. Когда поменял отладчик на LLDB всё заработало.
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|1.27, Ванёк (?), 11:19, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Qt, QML, JavaScript... всё это чересчур перегружено, жирно, сало так и течёт!
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|2.30, Хан (?), 11:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше электрон да? ...вообщем не мели чушь, QML доступен без JS и классически виджеты никто не удалял...балабол подгномотыченный
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|1.37, Аноним (36), 12:06, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Улучшена поддержка запуска сборок Qt Creator для процессоров Intel на компьютерах Apple с чипом M1.
Погромисты из стана Эппол в сборку из исходников, видимо, не умеют.
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|2.55, Хан (?), 13:46, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забаньте кто нибудь этих дебилов из JetBrains... они настолько тупые что RAD не отличают от IDE
И да вонючки этот ваш тормозящий кал нормальным людям и нафиг не сдался
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|3.59, Аноним (59), 14:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не из JetBrains, но кроме CLion сложно найти что-то более вменяемое. Кто виноват, что Netbeans с нормальной поддержкой C/C++ никак не оклемается?
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|4.64, Хан (?), 15:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не смеши, ну серйозно... если тебе нужна банальная IDEшка то VS Code хватит с головой, тем более там поддеркжа C++ от Microsoft на очень достойном уровне
Что касается QtCreator это RAD с визуальным дизайнером GUI
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