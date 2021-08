Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 5.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Значительное изменение номера версии связано с переходом на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.). В новой версии: Реализована экспериментальная возможность использования кеширующего сервиса Clang Server (clangd) в качестве бэкенда для модели кода на языках C и С++. Новый бэкенд опционально может применяться для замены модели кода на базе libclang, благодаря использованию протокола LSP (Language Server Protocol), но не вся функциональность пока реализована. Включение производится через опцию "Use clangd" в меню "Tools > Options > C++ > Clangd".

Добавлена экспериментальная поддержка сборки и запуска приложений в контейнерах Docker. Возможность пока доступна только для окружений Linux и проектов со сборочной системой CMake. Для включения требуется активация поддержки экспериментальных плагинов через меню "Help > About Plugins", после чего в настройках устройства появится возможнсть создания сборочных устройств "Docker".

Внесены накопившиеся исправления в модель кода для языка C++. При переименовании объектов убрано автоматическое выделение файлов, не имеющих прямого отношения к проекту (например, заголовочных файлов Qt). Обеспечено мгновенное отражение в модели кода изменений в файлах ".ui" и ".scxml" без перекомпиляции.

Модель кода для QML обновлена до состояния Qt 6.2.

В реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка показа в Qt Creator уведомлений о ходе выполнения операций. Также добавлена поддержка вывода отрывков кода (snippets), предоставляемых сервером.

Внесена большая порций улучшений в средства управления проектами на базе CMake, в том числе в режиме проекта обеспечена возможность вывода результатов работы CMake и компиляции, без необходимости перехода в режим редактирования. Прекращено применение временного сборочного каталога для начальных настроек проекта. Добавлена опция для отключения разделения групп файлов с кодом и заголовками. Предоставлена возможность определения запускаемого файла по умолчанию (ранее выбирался первый исполняемый файл в списке). В операции запуска собственных команд ("Execute Custom Commands") добавлена поддержка макросов.

Проведена работа по устранению притормаживаний во время загрузки больших файлов проектов.

Средства управления проектами на базе инструментария Qbs переведены на использование Qbs 1.20.

Добавлена поддержка инструментария MSVC для архитектуры ARM.

Обеспечена поддержка Android 12.

Улучшена поддержка запуска сборок Qt Creator для процессоров Intel на компьютерах Apple с чипом M1.