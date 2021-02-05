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Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt

05.02.2021 12:02

Доступен выпуск проекта проекта aqtinstall 1.0, развивающего независимый от компании Qt Company загрузчик и установщик Qt, созданный в ответ на прекращение предоставления официальных оффлайновых установщиков. Версия 1.0 преподносится как первый выпуск, готовый к повсеместному использованию. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Утилита aqtinstall автоматически загружает предварительно сформированные сборки Qt для заданной целевой платформы (Linux, macOS и Windows) и может применяться в окружениях с системами непрерывной интеграции (Github Actions, Travis-CI, CircleCI, Azure-Pipelines, AppVeyor и т.п.), в которых нет возможности запустить интерактивный установщик Qt. В новой версии добавлена опция "--noarchives", позволяющая добавить ранее исключённые дополнительные модули Qt в существующие установки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miurahr/aqt...)
  2. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Выпуск сред разработки Qt Creator 4.14 и Qt Design Studio 2
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
  5. OpenNews: Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Qt for MCUs 1.5
  6. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54536-aqtinstall
Ключевые слова: aqtinstall, qt
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:05, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    apt-get install уже не модно?
     
  • 2, Аноним (2), 12:06, 05/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Откуда идёт скачивание?
    Может ли установить закрытый от бесплатных пользователей последний релиз Lts 5.15.3 ?
     
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