Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt

Доступен выпуск проекта проекта aqtinstall 1.0, развивающего независимый от компании Qt Company загрузчик и установщик Qt, созданный в ответ на прекращение предоставления официальных оффлайновых установщиков. Версия 1.0 преподносится как первый выпуск, готовый к повсеместному использованию. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Утилита aqtinstall автоматически загружает предварительно сформированные сборки Qt для заданной целевой платформы (Linux, macOS и Windows) и может применяться в окружениях с системами непрерывной интеграции (Github Actions, Travis-CI, CircleCI, Azure-Pipelines, AppVeyor и т.п.), в которых нет возможности запустить интерактивный установщик Qt. В новой версии добавлена опция "--noarchives", позволяющая добавить ранее исключённые дополнительные модули Qt в существующие установки.



