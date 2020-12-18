The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.14 с поддержкой Qt 6

18.12.2020 11:41

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.14, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка фреймворка Qt 6. Реализована возможность генерировать файлы проектов CMake, совместимые с Qt 6. Добавлена пометка в коде блоков, которые требуют исправлений для совместимости с изменением типов в Qt 6. Решены многие проблемы, проявлявшиеся при разработке приложений на базе Qt 6 и при использовании новых возможностей QML.
  • Построитель модели кода для языка С++, основанный на Clang, обновлён до Clang 11. Продолжено усовершенствование модели кода для С++.
  • Предоставлена возможность автоматического анализа кода на C++ в Clazy и Clang-Tidy и добавлены соответствующие аннотации в редактор кода. Включение анализатора производится через опцию "Analyzer > Clang Tools > Analyze open files".
  • Для проектов CMake при импорте сборок улучшено определение существующих kit-файлов с информацией о сборке кода. При изменении сборочного каталога на другой каталог, в котором уже имеются сборки, данные сборки больше не перезаписываются, а используется уже имеющееся в новом каталоге конфигурация.
  • Переменные "CurrentProject:*" переименованы в "CurrentDocument:Project:*".
  • Добавлена настройка "Build & Run > Qmake > Ignore qmake's system() function when parsing a project" для отключения использования функции "system" при открытии проектов на основе qmake.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
  3. OpenNews: Выпуск aqtinstall 0.10, альтернативного установщика Qt
  4. OpenNews: Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.12
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54279-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гэндальф (?), 11:43, 18/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –15 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:44, 18/12/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:46, 18/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Мен (?), 11:54, 18/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.14, Lex (??), 12:10, 18/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:08, 18/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.2, Аноним (3), 11:43, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда KDE будет на Qt 6 ? что-то известно?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:46, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Может будет, может не будет, зависит от того, найдут ли безработные студенты время на разработку нового KDE
     
     
  • 3.16, заминированный тапок (ok), 12:16, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну на написание анонимных комментариев на опенете же находят
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:29, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого мозг не нужен.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:09, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас должны появиться комментарии: ждём ебилдов и народ начнет собрать KDE 6.0....
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:19, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну на конец то они вернули возможность автоматического анализа кода на C++ в Clazy и Clang-Tidy.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:28, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там про интеграцию дизайнера в проекты на Python? Всё так же надо ходить потом ручками пересобирать биндинги?
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:15, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка Си в этой IDE всё еще через ж?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру