Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.14 с поддержкой Qt 6

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.14, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии: Добавлена поддержка фреймворка Qt 6. Реализована возможность генерировать файлы проектов CMake, совместимые с Qt 6. Добавлена пометка в коде блоков, которые требуют исправлений для совместимости с изменением типов в Qt 6. Решены многие проблемы, проявлявшиеся при разработке приложений на базе Qt 6 и при использовании новых возможностей QML.

Построитель модели кода для языка С++, основанный на Clang, обновлён до Clang 11. Продолжено усовершенствование модели кода для С++.

Предоставлена возможность автоматического анализа кода на C++ в Clazy и Clang-Tidy и добавлены соответствующие аннотации в редактор кода. Включение анализатора производится через опцию "Analyzer > Clang Tools > Analyze open files".

Для проектов CMake при импорте сборок улучшено определение существующих kit-файлов с информацией о сборке кода. При изменении сборочного каталога на другой каталог, в котором уже имеются сборки, данные сборки больше не перезаписываются, а используется уже имеющееся в новом каталоге конфигурация.

Переменные "CurrentProject:*" переименованы в "CurrentDocument:Project:*".

Добавлена настройка "Build & Run > Qmake > Ignore qmake's system() function when parsing a project" для отключения использования функции "system" при открытии проектов на основе qmake.