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Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.12

26.04.2020 21:44

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.12, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии:

  • Интегрирована возможность навигации и поиска в каталоге-магазине Qt Marketplace, через который распространяются различные модули, библиотеки, дополнения, виджеты и инструменты для разработчиков. Доступ к каталогу осуществляется через новую страницу "Marketplace", которая оформлена по аналогии со страницами для навигации по примерам и руководствам.
  • Добавлена настройка для выбора стиля оформления конца строк (Windows/Unix), которая может устанавливаться как глобально, так и в привязке к отдельным файлам.
  • Обеспечена поддержка форматирования диапазонов значений и использования разметки Markdown во всплывающей информации, в случае поддержки таких возможностей применяемым серверным обработчиком на основе протокола LSP (Language Server Protocol).
  • В панели редактора кода появилось выпадающее меню Symbols с обзором используемых в документе символов, по аналогии с такой же функцией в Locator.
  • Модель кода и парсер QML адаптированы для изменений в будущем выпуске Qt 5.15.
  • Добавлено много новых опций, связанных с обработкой проектов, таких как возможность определения специфичных для проекта настроек окружения.
  • В средствах интеграции с CMake улучшена поддержка source_group и опции для добавления пути поиска библиотек в LD_LIBRARY_PATH. При использовании новых выпусков CMake, в которых поставляется документация в формате QtHelp, данная документация теперь автоматически регистрируется в Qt Creator.
  • Поддержка сборочной системы Qbs переведена на использование внешних установок Qbs, вместо прямого связывания с библиотекой Qbs.
  • Переработано окружение для разработки приложений для платформы Android. Добавлена опция для автоматической загрузки и установки всех необходимых для разработки инструментов Android. Добавлена возможность регистрации в Qt Creator одновременно нескольких версий Android NDK, с последующей привязкой нужной версии на уровне проекта. Добавлена поддержка API Android 11 (API level 30).


  1. Главная ссылка к новости (*https://www.qt.io/blog/qt-cre...)
  2. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  3. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
  4. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.15 и среды разработки Qt Design Studio 1.4
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.14 и среды разработки Qt Creator 4.11.0
  6. OpenNews: Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52817-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt, ide
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:51, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Один из самых приятных редакторов
     
     
  • 2.10, Пендальф (?), 00:34, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Недавно подсел на KDevelop (для C++ проектов) - по сравнению с тем что видел 3 года назад это просто пушка! Неплохо его прокачали последние годы. Вот месяц назад попробовал, так на нем и остался.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:37, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если бы не мутная история с лицензией на Qt было бы нужно, а сейчас прям большой вопрос.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:06, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё же разрулилось, им ну вот вообще не выгодно терять поддержку сообщества
    Но и Qt не стал бы менее безальтернативным даже при задержке релизов
     

  • 1.5, Вебарь Здрахарь (?), 22:42, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без электрона немодно.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:42, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вазелина тебе во все фреймворки!
     

  • 1.6, Аномномномнимус (?), 22:45, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то давно не видно вкусностей к питонообвязке
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:39, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что вы хотели от с++ интерфейса? даже разрабы не осиливают Py.
     
  • 2.11, Пендальф (?), 00:40, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не пробовал питон, но вроде в KDevelop питоно-плагин сделали.
     

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