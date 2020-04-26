Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.12, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии: Интегрирована возможность навигации и поиска в каталоге-магазине Qt Marketplace, через который распространяются различные модули, библиотеки, дополнения, виджеты и инструменты для разработчиков. Доступ к каталогу осуществляется через новую страницу "Marketplace", которая оформлена по аналогии со страницами для навигации по примерам и руководствам.

Добавлена настройка для выбора стиля оформления конца строк (Windows/Unix), которая может устанавливаться как глобально, так и в привязке к отдельным файлам.

Обеспечена поддержка форматирования диапазонов значений и использования разметки Markdown во всплывающей информации, в случае поддержки таких возможностей применяемым серверным обработчиком на основе протокола LSP (Language Server Protocol).

В панели редактора кода появилось выпадающее меню Symbols с обзором используемых в документе символов, по аналогии с такой же функцией в Locator.

Модель кода и парсер QML адаптированы для изменений в будущем выпуске Qt 5.15.

Добавлено много новых опций, связанных с обработкой проектов, таких как возможность определения специфичных для проекта настроек окружения.

В средствах интеграции с CMake улучшена поддержка source_group и опции для добавления пути поиска библиотек в LD_LIBRARY_PATH. При использовании новых выпусков CMake, в которых поставляется документация в формате QtHelp, данная документация теперь автоматически регистрируется в Qt Creator.

Поддержка сборочной системы Qbs переведена на использование внешних установок Qbs, вместо прямого связывания с библиотекой Qbs.

Переработано окружение для разработки приложений для платформы Android. Добавлена опция для автоматической загрузки и установки всех необходимых для разработки инструментов Android. Добавлена возможность регистрации в Qt Creator одновременно нескольких версий Android NDK, с последующей привязкой нужной версии на уровне проекта. Добавлена поддержка API Android 11 (API level 30).



