Релиз фреймворка Qt 6.0

>эмм. компиляция qml в С++ уже сейчас есть Ох уж эти сказочники... The Qt Quick Compiler is a development add-on for Qt Quick applications which allows you to compile QML source code into the final binary. When you use this add-on, the application's startup time is significantly improved and you no longer need to deploy .qml files together with the application. https://doc.qt.io/QtQuickCompiler/index.html Где тут c++?