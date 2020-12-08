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Релиз фреймворка Qt 6.0

08.12.2020 17:21

Компания Qt Company опубликовала релиз ветки Qt 6, которая включает значительные архитектурные изменения. Для сборки Qt 6 по умолчанию задействован Cmake, а в коде разрешено использование стандарта C++17. Лицензионная политика и модель распространения фреймворка остались прежними, опасения, связанные с усилением коммерциализации проекта, не подтвердились. В новой версии заявлена поддержка платформ Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, OpenSuSE 15.1+), iOS 13+ и Android (API 23+). Достижение паритета с Qt 5 в поддержке real-time систем ожидается в выпуске Qt 6.2. Следующий значительный выпуск Qt 6.1 ожидается в апреле, а Qt 6.2 LTS в сентябре 2021 года.

Ключевые особенности Qt 6:

  • Предложен абстрагированный графический API, не зависящий от 3D API операционной системы. Ключевым компонентом нового графического стека Qt является движок рендеринга сцен, использующий прослойку RHI (Rendering Hardware Interface) для обеспечения работы приложений Qt Quick не только с OpenGL, но и поверх API Vulkan, Metal и Direct 3D. Специфичные для OpenGL классы перемещены из QtGui в отдельный модуль QtOpenGL. Также добавлен новый модуль QtShaderTools для работы с различными языками для создания шейдеров.
  • Подготовлен модуль Qt Quick 3D с API для создания интерфейсов пользователя на базе Qt Quick, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Qt Quick 3D позволяет использовать QML для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В Qt Quick 3D для 2D и 3D можно использовать один runtime (Qt Quick), один макет сцены и один анимационный фреймворк, а для визуальной разработки интерфейса применять Qt Design Studio. Модуль решает такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и предоставляет возможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.
  • Проведена реструктуризация кодовой базы с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты теперь поставляться в виде дополнений, распространяемых через каталог-магазин Qt Marketplace. Для загрузки и установки дополнений предложен собственный пакетный менеджер на базе проекта Сonan. Дробление на пакеты позволяет публиковать выпуски модулей в соответствии с отдельным графиком разработки, а также выпускать модули сразу для нескольких версий базового набора Qt.

    Не все предлагаемые в ветке Qt 5 модули перенесены в Qt 6. Процесс адаптации модулей будет постепенным и продлится до формирования LTS-выпуска Qt 6.2 осенью следующего года. В базовый состав Qt 6.0 включены модули:

    • Qt Concurrent
    • Qt Core
    • Qt Core Compatability APIs
    • Qt D-Bus
    • Qt GUI
    • Qt Help
    • Qt Network
    • Qt OpenGL
    • Qt Print Support
    • Qt QML
    • Qt Quick
    • Qt Quick 3D
    • Qt Quick Controls
    • Qt Quick Layouts
    • Qt Quick Timeline
    • Qt Quick Widgets
    • Qt Shader Tools
    • Qt SQL
    • Qt SVG
    • Qt Test
    • Qt UI Tools
    • Qt Wayland
    • Qt Wayland Compositor
    • Qt Widgets
    • Qt XML

    В отдельные пакеты вынесены модули:

    • Qt 3D
    • Qt Image Formats
    • Qt Network Authorization
    • Qt CoAP
    • Qt MQTT
    • Qt OpcUA

    В Qt 6.1 число пакетов будет расширено модулями:

    • Active Qt
    • Qt Charts
    • Qt Quick Dialogs (File dialog)
    • Qt ScXML
    • Qt Virtual Keyboard

    В Qt 6.2 будут предложены дополнительные модули:

    • Qt Bluetooth
    • Qt Data Visualization
    • Qt Lottie Animation
    • Qt Multimedia
    • Qt NFC
    • Qt Positioning
    • Qt Quick Dialogs: Folder, Message Box
    • Qt Remote Objects
    • Qt Sensors
    • Qt SerialBus
    • Qt SerialPort
    • Qt WebChannel
    • Qt WebEngine
    • Qt WebSockets
    • Qt WebView
  • Существенно модернизирован QML:
    • Поддержка строгой типизации.
    • Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    • Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    • Отказ от версионирования в QML.
    • Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
    • Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    • Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств.
    • Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции.
  • Добавлены инструменты для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования.
  • Встроен унифицированный движок для тем оформления и стилей, позволяющий добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ. В Qt Quick 6 добавлена поддержка родных стилей macOS и Windows (поддержка родных стилей Material и Fusion для Android и Linux была реализована ещё в Qt5). Реализация родного стиля для iOS ожидается в следующем значительном выпуске Qt.
  • Функциональность поддержки платформ, ранее предоставляемая модулями QtX11Extras, QtWinExtras и QtMacExtras, перенесена в специфичные платформозависимые API, доступные напрямую из Qt.
  • В качестве системы сборки использован инструментарий CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake сохранена, но сам Qt теперь собирается с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, продолжена сообществом.
  • Осуществлён переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98, а с Qt 5.7 — C++11).
  • Добавлена возможность использования в коде на C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе предложена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt интегрирован движок для работы с привязками (binding), что позволяет снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick.
  • Расширена поддержка дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly.
  • Значительно модернизирована обработка строк и Unicode.
  • Объединены классы QList и QVector. В итоговом сводном классе использована модель контейенров QVector, напоминающая массивы.
  • Почти полностью переписаны реализации классов QMetaType и QVariant, лежащие в основе системы мета-типов Qt, на лету предоставляющей информацию о типах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.0-...)
  2. OpenNews: Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Qt for MCUs 1.5
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54218-qt
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, Аноним (1), 17:24, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто уже попробовал новый QML? Это все правда что там написано?
     
     
  • 2.14, EndrII (?), 17:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все  вроде работает, кстати старый код qml тоже работает
     
  • 2.18, еуые (?), 17:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это все правда что там написано?

    Вроде бы нет. Компилиция в С++ и типизация например вроде должна быть только в Qt 6.1.

     
     
  • 3.47, anon11981512 (?), 18:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эмм. компиляция qml в С++ уже сейчас есть (5.12).
    Просто в Qt6 ее довели до ума, убрали js, и типизацию сделали строже, а так то она давно есть.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 19:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >эмм. компиляция qml в С++ уже сейчас есть

    Ох уж эти сказочники...

    The Qt Quick Compiler is a development add-on for Qt Quick applications which allows you to compile QML source code into the final binary. When you use this add-on, the application's startup time is significantly improved and you no longer need to deploy .qml files together with the application. https://doc.qt.io/QtQuickCompiler/index.html

    Где тут c++?

     
  • 2.41, Аноним (-), 18:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Qt сила! GTK - могила.
     
     
  • 3.58, Аноним (53), 19:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В могилу они себя сами загоняют, что характерно.
     
  • 3.64, Аноним (64), 20:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ути-пути!
     
  • 3.67, Аноним (67), 20:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Qt сила! GTK - могила.

    Собственный тулкит поверх X11 - стронк! http://azsky2.html.xdomain.jp/soft/index.html

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:25, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что это мне дает кроме того что опять все сломают?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    А ты программист?
     
     
  • 3.46, leibniz (ok), 18:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За маской Гая Фокса может скрываться кто угодно...
     
  • 3.48, Аноним (48), 18:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, поэтому и интересуюсь.
     
  • 2.33, заминированный тапок (ok), 18:03, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    возможность публично поныть в комментария на опенете, чем тебе не возможность?
     

  • 1.3, Самый Лучший Гусь (?), 17:25, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ждём KDE 6
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там все в порядке с лицензиями?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В KDE всё в порядке с лицензиями.
     
  • 3.16, Dzen Python (ok), 17:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52698
    > Текущий договор между KDE Free Qt Foundation и Qt Company также обязывает публиковать все изменения в Qt под открытой лицензией, но допускает задержку публикации в 12 месяцев, чем и намерена воспользоваться компания Qt Company для повышения своих доходов.
     
     
  • 4.20, Enamel (ok), 17:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > чем и намерена воспользоваться компания Qt Company для повышения своих доходов

    Нет же. https://www.qt.io/blog/qt-and-open-source

     
  • 2.26, Dzen Python (ok), 17:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ждём KDE 6

    Эх, а ведь раньше такое времечко-то было. Уже не будет никаких
    > KDE 6.0 != KDE 6
    > Android compatibility layer на всех виджетах kirigami для всех систем НЕ ПАДАЕТ!
    > Дерни за  KQMLCachew2.0 - плазма и упадёт

    . Скука!

     

  • 1.4, заминированный тапок (ok), 17:26, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.

    а раньше в машинный код не было возможности с Qt Quick Compiler?

    > Отказ от версионирования в QML.
    > Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).

    джва года ждал. на самом деле

    да и вообще отличная новость же (но в проде, конечно, посижу ещё на LTS)

     
     
  • 2.15, еуые (?), 17:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а раньше в машинный код не было возможности с Qt Quick Compiler?

    Там вроде не машинный код. ИМХО просто убрана стадия парсинга, а так это почти тот же QML.

     
     
  • 3.29, заминированный тапок (ok), 17:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ну да, в доке сказано что компилится QML компилится не в бинарный код, а "QML source code into the final binary" - просто встраивается как скомпиленный ресурс в выходной бинарник, а дальше там внутритрях вся та же механика парсинга QML и JS в рантайме.
     
  • 2.24, фыва (?), 17:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше в машинный код можно было только в коммерческой версии.
     
  • 2.34, anonymous (??), 18:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, раньше Qt Quick Compiler всего лишь генерировал байткод для виртуальной машины. По сути только лишь слегка ускорял запуск приложения за счет того что парсинг и генерирование байткода происходила не в момент запуска приложения, а во время его сборки.

    Ну и то что планировалось компилировать в С++ и нейтив, этого еще нет.

     

  • 1.5, Аноним (-), 17:27, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    надо было на rust писать аналог qt sdk, только с учётом ошибок, проблем, опыта
     
     
  • 2.9, Penguin42 (?), 17:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пиши
     
  • 2.11, Аноним (8), 17:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И навертеть ещё больше метаобъектного кода, т.к. в Rust с объектностью не айс.
     
  • 2.13, Enamel (ok), 17:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну не, это объективно глупо. Проект такого уровня переписать на другой язык в разумные сроки и бюджет просто невозможно. Это хуже, чем Gimp перенести на Qt :)
    А вот официальный биндинг было бы неплохо увидеть. Что-то в эту сторону: https://www.youtube.com/watch?v=6pcOhCWLd_U
     
  • 2.17, EndrII (?), 17:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В топку  Rust
     
     
  • 3.22, Enamel (ok), 17:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько проектов на нем сделал и что конкретно не понравилось?
     
     
  • 4.72, Lex (??), 20:55, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько г.на съел и что конкретно не понравилось ?
     
  • 4.87, Аноним (87), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни одного завершённого проекта в мире. Мозила уже 15 лет пилит-пилит - всё переписать не может.
     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 17:32, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очень круто, надеюсь в Qt 7 запилят поддержку Раста
     
     
  • 2.28, Ванга (?), 17:55, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К тому времени про раст все забудут.
     
     
  • 3.69, Аноним (67), 20:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К тому времени про раст все забудут.

    К тому времени LaTeX уже будет на расте - https://news.ycombinator.com/item?id=25328874

     
  • 2.31, заминированный тапок (ok), 17:58, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот это да.
    с какой стати Qt должен пилить поддержку Раста,а не наоброт?
     
  • 2.42, Аноним (42), 18:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > поддержку Раста

    Пидо.. :)

     

  • 1.12, Аноним (12), 17:32, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годно. А растоманы пусть дальше мечтают.
     
  • 1.19, Аноним (19), 17:37, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Отказ от версионирования в QML.
    Мне кажется это породит много багов
     
     
  • 2.35, заминированный тапок (ok), 18:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, например, во многих других языках/тулкитах/платформах тоже не нужно явно указывать версию импортируемого модуля в коде прогрммы.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 18:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например? А то куда ни гляну, везде версии хорошо если >=, а то и вовсе гвоздями прибиты
     
     
  • 4.44, заминированный тапок (ok), 18:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например? А то куда ни гляну, везде версии хорошо если >=, а
    > то и вовсе гвоздями прибиты

    как я уже сказал, имеется в виду явного указания версии при импорте в теле программы (как это сейчас происходит в QML), какая установлена, та и будет использована. Контролировать версию, видимо, нужно другими вещами (например во время компиляции).

    * QML:
    import <имя_моуля> <версия>

    * python:
    import ... from ... - я не вижу явного указания версии в теле программы
    * Nim:
    from ... import ... - я не вижу явного указания версии в теле программы
    * C#:
    using ...; - я не вижу явного указания версии в теле программы
    * C/C++:
    #include <...> - я не вижу явного указания версии в теле программы
    и тд и тп

    если я правильно понял суть вопроса

     

  • 1.21, Аноним (-), 17:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё пацаны Qt5 устарел.
     
     
  • 2.23, Enamel (ok), 17:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну пока условно нет. Более "настоящим" релизом будет 6.1
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 21:02, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.2, т.к. в нем появится QtMultimedia.
     
  • 2.82, trdm (ok), 21:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Всё пацаны Qt5 устарел.

    хе....
    да  преспокойно софт на Qt4 строю.
    Qt5 - тормозной.

     

  • 1.25, Аноним (25), 17:46, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну здорово. Молодцы.
     
  • 1.27, Аноним (27), 17:50, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походя объявили свой Fusion нативным стилем на линуксе.
     
     
  • 2.30, Имярек (?), 17:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fusion и в Qt5 был дефолт. О чём речь?
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 18:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано: "мы умеем Fusion - значит поддерживаем нативный стиль линукса".
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 18:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Qt не нативный Линукс, то что тогда нативный Линукс?
     
     
  • 5.65, Аноним (27), 20:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt в линукс нативный. Но нативный стиль в линуксе не дефолтный стиль кьюта, а тот стиль, который настроен.
     

  • 1.36, псевдонимус (?), 18:06, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не гтк3, а значит уже непогано.
     
     
  • 2.40, Dzen Python (ok), 18:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свят-свят-свят! Как ты мог произнести имя этого копродемона всуе!
     
     
  • 3.43, псевдонимус (?), 18:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Свят-свят-свят! Как ты мог произнести имя этого копродемона всуе!

    Так это же не демон.

    Деrmodemon уже есть у сообщества, это системда. С помощью нее запускаются бесенята с междумордием на гтк3.


     

  • 1.37, Аноним (38), 18:08, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Расширена поддержка дополнительных языков, таких как Python

    Нормальный дезигнер? Разработка под мобилки?

     
  • 1.39, Аноним (39), 18:25, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс, четко, умеете... могете!
     
  • 1.45, kuzulis (?), 18:40, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В Qt 6.2 будут предложены дополнительные модули:

    Гыгы, не успели на СМаку перетащить. Фуу такими быть.

     
  • 1.49, Аноним (50), 18:49, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Электрон всё?
     
     
  • 2.56, Аноним (53), 19:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно уже. Просто криокамера у некоторых протекла..
     

  • 1.51, Аноним (51), 19:00, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Встроен унифицированный движок для тем оформления и стилей, позволяющий добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ.

    Вот все критикуют ГТК+ за их частое ломание тем, но там хотя-бы без бубна можно их можно ставить.
    Вот я накачал из kde look всяких тем, а дальше что? (у меня openbox) Какие-то непонятные .qtcurve файлы, куда их присобачивать то? Да и даже если умудрится поменять темы (внешними костылями) некоторые приложения упорно тащат свои темы и никак не заставить их использовать что-то другое.

     
  • 1.52, Аноним (52), 19:06, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Наконец вышло аж две новости для настоящих "тру" программистов и экспертов с opennet-а! Про bash и Qt.

    JavaScript прекрасно работает на мобилках, JerryScript и куча других JS движков не дадут соврать. Иначе бы их разработку давно бы уже свернули. Они там что, на V8 движке исполняли JS?

    Релиз - это замечательно, ну а где приложения-то на нём? Часы в KDE? Популярные приложения на "богомерзком" JS/Electron постоянно вижу и пользуюсь ими. Куча приложений на Gnome. Ни одного на KDE. Ни в Ubuntu, ни в Fedora.

    Эх, дали слабину. Пропустили трехочковый WebAssembly. Через пару лет мы будем компилировать JS (AssemblyScript) в WebAssembly и запускать и писать на нём QT приложения.

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 19:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, сегодня миллиарды людей используют софт на куте каждый день. Например, все лаунчеры для игрушечек на кутях. Тащить хром в лаунчер? Ну такое, из разряда фантазий. Какое ещё ПО на мобилках? Там одна вебня и так, ни одной нормальной программы там нет. Гном не работает на венде, это значит что? Это значит его не существует.
     
     
  • 3.57, Аноним (54), 19:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хотя там всё равно же хром, только покоцаный немного. В принципе, какая разница? У кутей (помимо того что это единственный приличный кроссплатформенный фреймворк) есть ещё и рынок автомагнитол, тоже неплохо.
     
  • 2.55, Аноним (53), 19:13, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телега? Зум? Не, не слышал.
     
     
  • 3.59, Аноним (52), 19:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принимается. Про Zoom нашёл.

    Единичные приложения есть. Но это исключения. У Qt всё более сужающаяся ниша. Магнитолы, автомобильные системы, и т.п.

    Думаю и там его через пару лет заменят.

     
     
  • 4.66, Аноним (53), 20:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Думаю и там его через пару лет заменят.

    Заменят чем? Электроном что ли? Не смеши.

     
     
  • 5.74, Lex (??), 21:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже не электроном, а подобием той оси, в которой есть только браузер
     
  • 2.62, DarkHobbit (ok), 20:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну а где приложения-то на нём?

    Stellarium, например? Одна из лучших свободных программ вообще.

     
  • 2.75, Аноним (75), 21:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JavaScript прекрасно работает на мобилках

    ARM Cortex A != Cortex M

     
  • 2.76, Аноним (75), 21:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Куча приложений на Gnome

    эт каких? Твикер вместо полноценной панели управления? Или тех, которые с одной кнопкой.

     

  • 1.60, Аноним (60), 19:52, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Qt Company будет куплена Microsoft?
     
     
  • 2.77, Аноним (75), 21:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда она поплотнее займётся IoT и прочей встроенкой, в т.ч. автомобильной
     

  • 1.61, DarkHobbit (ok), 19:54, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они таки убили неюникодные кодировки. Одной причиной использовать QString стало меньше. Притом, что файлы, использующие эти кодировки, у пользователей никуда не девались.

    Беда-печаль.

     
     
  • 2.68, Аноним (54), 20:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите мне этих пользователей и я первым кину в них камнем.
     
     
  • 3.71, Кибер Джейсус (?), 20:55, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В очередь.
     
  • 3.83, Аноним (83), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банковский софт продолжает CP 866 использовать например, от этого никуда не денешься.
     

  • 1.63, Николай (??), 20:07, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кде 6 в 2021, интересно а вы, что думаете?
     
     
  • 2.78, Аноним (75), 21:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего. До LTS ещё далеко. Весомых причин нет. Думать о том, чего нет, это избегание реальной жизни.
     

  • 1.70, Аноним (53), 20:53, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Функциональность поддержки платформ, ранее предоставляемая модулями QtX11Extras, QtWinExtras и QtMacExtras, перенесена в специфичные платформозависимые API, доступные напрямую из Qt.

    Это только планируется в 6.1

     
  • 1.79, Аноним (79), 21:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю как кому, а по мне то что Windows 7 и 8 более не поддерживаются говорит о том что праздник не удался!
     
  • 1.80, Аноним (80), 21:34, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему в новостях про Qt так много слов 3D? На Qt игры пишут какие-то?
     
     
  • 2.89, Аноним (87), 22:13, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетинг... Кутя давно скатилась.
     

  • 1.81, Аноним (81), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора начинать KDE переписывать с нуля
     
     
  • 2.86, заминированный тапок (ok), 22:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда приступаешь?
    надеюсь, оповестишь об этом грандиозном событии сообщество KDE
     

  • 1.84, Аноним (83), 21:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бета-версия, по сути. Нет половины нужных модулей. Придется ждать 6.2, что поделать (мне нужны Multimedia, NFC, Remote Objects).
     
  • 1.85, Аноним (87), 22:02, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Qt Quick 3D Vulkan Metal Direct 3D

    Вот был раньше один OpenGL, все писали на OpenGL, нафига было рожать этот зоопарк?!

     
     
  • 2.88, заминированный тапок (ok), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Metal - это вроде как технология Apple (родная для Mac)

    Direct3D - это вроде как технология Microsoft (родная для Windows)

    OpenGL - это вроде как кроссплатформенная открытая технология, так или иначе с какими-то ограничениями, по сравнению с родными для каждой платформы (может быть и незначительными), который сам всегда всё реализовывал и управлял миром на своей стороне

    все три друг от друга не зависят (поэтому скорее всего и создавались, чтобы одна копрорация не зависела от другой в своих продуктах)

    Vulkan - продолжение OpenGL, под капотом работает в том числе поверх родных Metal/DirectX.
    к сожалению пока что ситуация такая да, от OpenGL спешат избавиться как от устаревшего, в то же время Vulkan ещё не везде может летать, как OpenGL летал.

    ну не такой уж и зоопарк, на самом деле
    могло быть хуже

     
     
  • 3.90, Аноним (87), 22:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Metal - 2014, зачем эти поздние роды?!

    Direct3D - тут всё просто, был OpenGL и *nix, как M$ показать, что игры надо писать под венду? А давайте сделаем на венде убл@д*чную реализацию OpenGL, которую обгонит наш же DX, и все будут писать под DX, т.е. под венду!

     
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