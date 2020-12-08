Релиз фреймворка Qt 6.0

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|2.18, еуые (?), 17:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это все правда что там написано?
Вроде бы нет. Компилиция в С++ и типизация например вроде должна быть только в Qt 6.1.
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|3.47, anon11981512 (?), 18:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эмм. компиляция qml в С++ уже сейчас есть (5.12).
Просто в Qt6 ее довели до ума, убрали js, и типизацию сделали строже, а так то она давно есть.
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|4.53, Аноним (53), 19:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>эмм. компиляция qml в С++ уже сейчас есть
Ох уж эти сказочники...
The Qt Quick Compiler is a development add-on for Qt Quick applications which allows you to compile QML source code into the final binary. When you use this add-on, the application's startup time is significantly improved and you no longer need to deploy .qml files together with the application. https://doc.qt.io/QtQuickCompiler/index.html
Где тут c++?
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|2.26, Dzen Python (ok), 17:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ждём KDE 6
Эх, а ведь раньше такое времечко-то было. Уже не будет никаких
> KDE 6.0 != KDE 6
> Android compatibility layer на всех виджетах kirigami для всех систем НЕ ПАДАЕТ!
> Дерни за KQMLCachew2.0 - плазма и упадёт
. Скука!
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|1.4, заминированный тапок (ok), 17:26, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
а раньше в машинный код не было возможности с Qt Quick Compiler?
> Отказ от версионирования в QML.
> Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
джва года ждал. на самом деле
да и вообще отличная новость же (но в проде, конечно, посижу ещё на LTS)
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|2.15, еуые (?), 17:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а раньше в машинный код не было возможности с Qt Quick Compiler?
Там вроде не машинный код. ИМХО просто убрана стадия парсинга, а так это почти тот же QML.
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|3.29, заминированный тапок (ok), 17:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ну да, в доке сказано что компилится QML компилится не в бинарный код, а "QML source code into the final binary" - просто встраивается как скомпиленный ресурс в выходной бинарник, а дальше там внутритрях вся та же механика парсинга QML и JS в рантайме.
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|2.24, фыва (?), 17:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше в машинный код можно было только в коммерческой версии.
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|2.34, anonymous (??), 18:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, раньше Qt Quick Compiler всего лишь генерировал байткод для виртуальной машины. По сути только лишь слегка ускорял запуск приложения за счет того что парсинг и генерирование байткода происходила не в момент запуска приложения, а во время его сборки.
Ну и то что планировалось компилировать в С++ и нейтив, этого еще нет.
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|1.5, Аноним (-), 17:27, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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надо было на rust писать аналог qt sdk, только с учётом ошибок, проблем, опыта
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|2.11, Аноним (8), 17:32, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И навертеть ещё больше метаобъектного кода, т.к. в Rust с объектностью не айс.
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|2.13, Enamel (ok), 17:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну не, это объективно глупо. Проект такого уровня переписать на другой язык в разумные сроки и бюджет просто невозможно. Это хуже, чем Gimp перенести на Qt :)
А вот официальный биндинг было бы неплохо увидеть. Что-то в эту сторону: https://www.youtube.com/watch?v=6pcOhCWLd_U
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|3.22, Enamel (ok), 17:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько проектов на нем сделал и что конкретно не понравилось?
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|4.72, Lex (??), 20:55, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сколько г.на съел и что конкретно не понравилось ?
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|4.87, Аноним (87), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни одного завершённого проекта в мире. Мозила уже 15 лет пилит-пилит - всё переписать не может.
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|2.35, заминированный тапок (ok), 18:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, например, во многих других языках/тулкитах/платформах тоже не нужно явно указывать версию импортируемого модуля в коде прогрммы.
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|3.38, Аноним (38), 18:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например? А то куда ни гляну, везде версии хорошо если >=, а то и вовсе гвоздями прибиты
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|4.44, заминированный тапок (ok), 18:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например? А то куда ни гляну, везде версии хорошо если >=, а
> то и вовсе гвоздями прибиты
как я уже сказал, имеется в виду явного указания версии при импорте в теле программы (как это сейчас происходит в QML), какая установлена, та и будет использована. Контролировать версию, видимо, нужно другими вещами (например во время компиляции).
* QML:
import <имя_моуля> <версия>
* python:
import ... from ... - я не вижу явного указания версии в теле программы
* Nim:
from ... import ... - я не вижу явного указания версии в теле программы
* C#:
using ...; - я не вижу явного указания версии в теле программы
* C/C++:
#include <...> - я не вижу явного указания версии в теле программы
и тд и тп
если я правильно понял суть вопроса
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|2.82, trdm (ok), 21:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё пацаны Qt5 устарел.
хе....
да преспокойно софт на Qt4 строю.
Qt5 - тормозной.
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|3.32, Аноним (27), 18:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано: "мы умеем Fusion - значит поддерживаем нативный стиль линукса".
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|5.65, Аноним (27), 20:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt в линукс нативный. Но нативный стиль в линуксе не дефолтный стиль кьюта, а тот стиль, который настроен.
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|3.43, псевдонимус (?), 18:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Свят-свят-свят! Как ты мог произнести имя этого копродемона всуе!
Так это же не демон.
Деrmodemon уже есть у сообщества, это системда. С помощью нее запускаются бесенята с междумордием на гтк3.
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|1.37, Аноним (38), 18:08, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Расширена поддержка дополнительных языков, таких как Python
Нормальный дезигнер? Разработка под мобилки?
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|1.45, kuzulis (?), 18:40, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В Qt 6.2 будут предложены дополнительные модули:
Гыгы, не успели на СМаку перетащить. Фуу такими быть.
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|1.51, Аноним (51), 19:00, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Встроен унифицированный движок для тем оформления и стилей, позволяющий добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ.
Вот все критикуют ГТК+ за их частое ломание тем, но там хотя-бы без бубна можно их можно ставить.
Вот я накачал из kde look всяких тем, а дальше что? (у меня openbox) Какие-то непонятные .qtcurve файлы, куда их присобачивать то? Да и даже если умудрится поменять темы (внешними костылями) некоторые приложения упорно тащат свои темы и никак не заставить их использовать что-то другое.
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|1.52, Аноним (52), 19:06, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Наконец вышло аж две новости для настоящих "тру" программистов и экспертов с opennet-а! Про bash и Qt.
JavaScript прекрасно работает на мобилках, JerryScript и куча других JS движков не дадут соврать. Иначе бы их разработку давно бы уже свернули. Они там что, на V8 движке исполняли JS?
Релиз - это замечательно, ну а где приложения-то на нём? Часы в KDE? Популярные приложения на "богомерзком" JS/Electron постоянно вижу и пользуюсь ими. Куча приложений на Gnome. Ни одного на KDE. Ни в Ubuntu, ни в Fedora.
Эх, дали слабину. Пропустили трехочковый WebAssembly. Через пару лет мы будем компилировать JS (AssemblyScript) в WebAssembly и запускать и писать на нём QT приложения.
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|2.54, Аноним (54), 19:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это, сегодня миллиарды людей используют софт на куте каждый день. Например, все лаунчеры для игрушечек на кутях. Тащить хром в лаунчер? Ну такое, из разряда фантазий. Какое ещё ПО на мобилках? Там одна вебня и так, ни одной нормальной программы там нет. Гном не работает на венде, это значит что? Это значит его не существует.
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|3.57, Аноним (54), 19:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А хотя там всё равно же хром, только покоцаный немного. В принципе, какая разница? У кутей (помимо того что это единственный приличный кроссплатформенный фреймворк) есть ещё и рынок автомагнитол, тоже неплохо.
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|3.59, Аноним (52), 19:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Принимается. Про Zoom нашёл.
Единичные приложения есть. Но это исключения. У Qt всё более сужающаяся ниша. Магнитолы, автомобильные системы, и т.п.
Думаю и там его через пару лет заменят.
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|4.66, Аноним (53), 20:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Думаю и там его через пару лет заменят.
Заменят чем? Электроном что ли? Не смеши.
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|5.74, Lex (??), 21:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да даже не электроном, а подобием той оси, в которой есть только браузер
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|2.62, DarkHobbit (ok), 20:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну а где приложения-то на нём?
Stellarium, например? Одна из лучших свободных программ вообще.
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|2.75, Аноним (75), 21:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> JavaScript прекрасно работает на мобилках
ARM Cortex A != Cortex M
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|2.76, Аноним (75), 21:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Куча приложений на Gnome
эт каких? Твикер вместо полноценной панели управления? Или тех, которые с одной кнопкой.
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|2.77, Аноним (75), 21:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда она поплотнее займётся IoT и прочей встроенкой, в т.ч. автомобильной
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|1.61, DarkHobbit (ok), 19:54, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они таки убили неюникодные кодировки. Одной причиной использовать QString стало меньше. Притом, что файлы, использующие эти кодировки, у пользователей никуда не девались.
Беда-печаль.
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|3.83, Аноним (83), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Банковский софт продолжает CP 866 использовать например, от этого никуда не денешься.
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|2.78, Аноним (75), 21:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего. До LTS ещё далеко. Весомых причин нет. Думать о том, чего нет, это избегание реальной жизни.
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|1.70, Аноним (53), 20:53, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Функциональность поддержки платформ, ранее предоставляемая модулями QtX11Extras, QtWinExtras и QtMacExtras, перенесена в специфичные платформозависимые API, доступные напрямую из Qt.
Это только планируется в 6.1
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|1.79, Аноним (79), 21:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не знаю как кому, а по мне то что Windows 7 и 8 более не поддерживаются говорит о том что праздник не удался!
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|1.80, Аноним (80), 21:34, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в новостях про Qt так много слов 3D? На Qt игры пишут какие-то?
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|1.84, Аноним (83), 21:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бета-версия, по сути. Нет половины нужных модулей. Придется ждать 6.2, что поделать (мне нужны Multimedia, NFC, Remote Objects).
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|1.85, Аноним (87), 22:02, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Qt Quick 3D Vulkan Metal Direct 3D
Вот был раньше один OpenGL, все писали на OpenGL, нафига было рожать этот зоопарк?!
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|2.88, заминированный тапок (ok), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Metal - это вроде как технология Apple (родная для Mac)
Direct3D - это вроде как технология Microsoft (родная для Windows)
OpenGL - это вроде как кроссплатформенная открытая технология, так или иначе с какими-то ограничениями, по сравнению с родными для каждой платформы (может быть и незначительными), который сам всегда всё реализовывал и управлял миром на своей стороне
все три друг от друга не зависят (поэтому скорее всего и создавались, чтобы одна копрорация не зависела от другой в своих продуктах)
Vulkan - продолжение OpenGL, под капотом работает в том числе поверх родных Metal/DirectX.
к сожалению пока что ситуация такая да, от OpenGL спешат избавиться как от устаревшего, в то же время Vulkan ещё не везде может летать, как OpenGL летал.
ну не такой уж и зоопарк, на самом деле
могло быть хуже
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|3.90, Аноним (87), 22:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Metal - 2014, зачем эти поздние роды?!
Direct3D - тут всё просто, был OpenGL и *nix, как M$ показать, что игры надо писать под венду? А давайте сделаем на венде убл@д*чную реализацию OpenGL, которую обгонит наш же DX, и все будут писать под DX, т.е. под венду!
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