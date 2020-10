Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Выпуск Qt for MCUs 1.5

Компания Qt Company намерена включить в состав Qt Online Installer пакетный менеджер, который поможет упростить установку дополнительных библиотек в Qt 6. В качестве основы будет использован пакетный менеджер Сonan, рассчитанный на распространение библиотек на C/C++ и имеющий децентрализованную архитектуру, позволяющую распространять библиотеки со своего собственного сервера. Предполагается, что применение пакетного менеджера позволит предложить пользователям Qt дополнительные модули, поставляя их во внешнем репозитории, без раздутия и усложнения основного набора. На первом этапе через пакетный менеджер планируется распространять модули Qt Network Authorization, Qt Image Formats и Qt 3D, но к моменту релиза Qt 6 в декабре число модулей будет увеличено. Кроме загрузки дополнительных модулей, предоставляемых разработчиками Qt, пакетный менеджер также сможет использоваться для получения библиотек от сторонних производителей. Кроме того, компания Qt Company представила релиз Qt for MCUs 1.5, редакции фреймворка Qt для микроконтроллеров и маломощных устройств. Пакет позволяет создавать графические приложения в стиле интерфейсов для смартфонов для различной бытовой электроники, носимых устройств, промышленного оборудования и систем умного дома. Разработка осуществляется с использованием привычного API и штатных инструментов разработчика, применяемых для создания полноценных GUI для настольных систем. Допускается использование как C++ API, так и QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов. Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отдельного графического движка Qt Quick Ultralite (QUL), оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT1050, Chrom-Art на чипах STM32F769i и RGL на чипах Renesas RH850.