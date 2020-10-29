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Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Выпуск Qt for MCUs 1.5

29.10.2020 13:04

Компания Qt Company намерена включить в состав Qt Online Installer пакетный менеджер, который поможет упростить установку дополнительных библиотек в Qt 6. В качестве основы будет использован пакетный менеджер Сonan, рассчитанный на распространение библиотек на C/C++ и имеющий децентрализованную архитектуру, позволяющую распространять библиотеки со своего собственного сервера.

Предполагается, что применение пакетного менеджера позволит предложить пользователям Qt дополнительные модули, поставляя их во внешнем репозитории, без раздутия и усложнения основного набора. На первом этапе через пакетный менеджер планируется распространять модули Qt Network Authorization, Qt Image Formats и Qt 3D, но к моменту релиза Qt 6 в декабре число модулей будет увеличено. Кроме загрузки дополнительных модулей, предоставляемых разработчиками Qt, пакетный менеджер также сможет использоваться для получения библиотек от сторонних производителей.

Кроме того, компания Qt Company представила релиз Qt for MCUs 1.5, редакции фреймворка Qt для микроконтроллеров и маломощных устройств. Пакет позволяет создавать графические приложения в стиле интерфейсов для смартфонов для различной бытовой электроники, носимых устройств, промышленного оборудования и систем умного дома. Разработка осуществляется с использованием привычного API и штатных инструментов разработчика, применяемых для создания полноценных GUI для настольных систем.

Допускается использование как C++ API, так и QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов. Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отдельного графического движка Qt Quick Ultralite (QUL), оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT1050, Chrom-Art на чипах STM32F769i и RGL на чипах Renesas RH850.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6-ad...)
  2. OpenNews: Qt 6.0 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53989-qt
Ключевые слова: qt, conan
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  • 1.1, Аноним (1), 13:09, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость, обожаю QT
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:24, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    [комментарий про QuickTime]
     
  • 2.11, m.makhno (ok), 13:39, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чувак, t маленькая
     

  • 1.2, ryoken (ok), 13:19, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поясните для неразбирающихся. Это нечто на манер склоняемого тут на тему дыр и засылов всякой бяки NPM?
     
     
  • 2.4, Lex (??), 13:28, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы ничего не понимаете. В НПМ дыры неправильные, а в кутях будут - правильные и одобренные
     
  • 2.15, ИмяХ (?), 14:06, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это что-то вроде pip для путхона
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:09, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это в котором дырки для питона?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:29, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как в cargo для растишки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:32, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С++ это такой удобный язык, что даже пакетный менеджер(conan) для него написан на питоне.
     
     
  • 2.7, Няшная Сишечка (?), 13:36, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо, что не на Расте.
     
  • 2.8, James Bond (?), 13:36, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нынче просто ленивые все, пакетный менеджер им подавай
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:39, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш комментарий ни о чём. Сайты тоже можно писать на С++ (Wt), но пишут на PHP. И что?
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:20, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я вообще о его существовании слышу в первый раз. И даже для питона не испльзую этот... Как его там. Есть же репозитории у нормальных операционных систем - все остальные могут идти лесом пока своё дерьмо не сделают по человечески а не сайтами с варёзом и вируснёй.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:32, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Qt for MCUs

    почти как "ВИЧ для онкобольных"

     
     
  • 2.14, Armagor (??), 14:05, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Между прочим, первый в истории человек, излечившийся от ВИЧ, излечился как раз в ходе лечения от онкологии, благодаря химиотерапии и пересадке костного мозга от очень удачного донора. Потом, правда, все равно умер.
    Тут должна была бы быть какая-то мораль, но нет.
     
     
  • 3.20, Аноним (17), 14:30, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мораль: используйте Gay Tool Kit. Так?
     
  • 3.21, Аноним (19), 14:30, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мораль проста: врачепорцы, антипрививочники и прочий генетический мусор должны умереть.
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:47, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом, правда, всё равно умер.

    вот именно, умер от того, чем лечили.

     

  • 1.9, pda (?), 13:37, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем свой пакетный менеджер!
     
     
  • 2.13, ryoken (ok), 13:44, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем свой пакетный менеджер!

    Заверните парочку для asm.

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:44, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рак плюсов, то свои дебильные системы сборки пропихнут, то убогий conan когда есть vcpkg.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 14:27, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, собирать надо только компилятором а пакеты устанавливать исключительно из Cargo! Так победим!
     

  • 1.22, Ilya Indigo (ok), 14:40, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот зачем он нежен, да ещё и на пихоне!
    rpm их чем не устраивает?
     
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