Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Выпуск Qt for MCUs 1.5

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|1.2, ryoken (ok), 13:19, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поясните для неразбирающихся. Это нечто на манер склоняемого тут на тему дыр и засылов всякой бяки NPM?
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|2.4, Lex (??), 13:28, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы ничего не понимаете. В НПМ дыры неправильные, а в кутях будут - правильные и одобренные
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|1.5, Аноним (5), 13:32, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С++ это такой удобный язык, что даже пакетный менеджер(conan) для него написан на питоне.
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|2.10, Аноним (10), 13:39, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваш комментарий ни о чём. Сайты тоже можно писать на С++ (Wt), но пишут на PHP. И что?
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|2.17, Аноним (17), 14:20, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вообще о его существовании слышу в первый раз. И даже для питона не испльзую этот... Как его там. Есть же репозитории у нормальных операционных систем - все остальные могут идти лесом пока своё дерьмо не сделают по человечески а не сайтами с варёзом и вируснёй.
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|2.14, Armagor (??), 14:05, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О! Между прочим, первый в истории человек, излечившийся от ВИЧ, излечился как раз в ходе лечения от онкологии, благодаря химиотерапии и пересадке костного мозга от очень удачного донора. Потом, правда, все равно умер.
Тут должна была бы быть какая-то мораль, но нет.
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|3.21, Аноним (19), 14:30, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мораль проста: врачепорцы, антипрививочники и прочий генетический мусор должны умереть.
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|3.23, Аноним (23), 14:47, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потом, правда, всё равно умер.
вот именно, умер от того, чем лечили.
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|1.12, Аноним (12), 13:44, 29/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рак плюсов, то свои дебильные системы сборки пропихнут, то убогий conan когда есть vcpkg.
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|2.18, Аноним (17), 14:27, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, собирать надо только компилятором а пакеты устанавливать исключительно из Cargo! Так победим!
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