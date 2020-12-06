Выпуск aqtinstall 0.10, альтернативного установщика Qt

Доступен выпуск проекта aqtinstall 0.10, развивающего независимый от компании Qt Company загрузчик и установщик Qt, созданный в ответ на прекращение предоставления официальных оффлайновых установщиков. Утилита автоматически загружает предварительно сформированные сборки Qt для заданной целевой платформы (Linux, macOS и Windows) и может применяться в окружениях с системами непрерывной интеграции (Github Actions, Travis-CI, CircleCI, Azure-Pipelines, AppVeyor и т.п.), в которых нет возможности запустить интерактивный установщик Qt. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В новой версии добавлена поддержка LTS-выпуска 5.12.2 и ветки Qt 6.0, релиз которой намечен на 8 декабря. Добавлена опция "--archives" для проведения выборочной установки модулей Qt (например, при указании '--archive qtbase qttools' будут установлены только модули qtbase и qttools). Повышена производительность установки за счёт разбиения операций на несколько обработчиков в разных процессах.



