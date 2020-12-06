The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск aqtinstall 0.10, альтернативного установщика Qt

06.12.2020 10:29

Доступен выпуск проекта aqtinstall 0.10, развивающего независимый от компании Qt Company загрузчик и установщик Qt, созданный в ответ на прекращение предоставления официальных оффлайновых установщиков. Утилита автоматически загружает предварительно сформированные сборки Qt для заданной целевой платформы (Linux, macOS и Windows) и может применяться в окружениях с системами непрерывной интеграции (Github Actions, Travis-CI, CircleCI, Azure-Pipelines, AppVeyor и т.п.), в которых нет возможности запустить интерактивный установщик Qt. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В новой версии добавлена поддержка LTS-выпуска 5.12.2 и ветки Qt 6.0, релиз которой намечен на 8 декабря. Добавлена опция "--archives" для проведения выборочной установки модулей Qt (например, при указании '--archive qtbase qttools' будут установлены только модули qtbase и qttools). Повышена производительность установки за счёт разбиения операций на несколько обработчиков в разных процессах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miurahr/aqt...)
  2. OpenNews: Доступен Qt Installer Framework 2.0
  3. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
  4. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  5. OpenNews: Qt 6.0 перешёл на стадию бета-тестирования
  6. OpenNews: Для Qt 6 развивается пакетный менеджер. Выпуск Qt for MCUs 1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54203-qt
Ключевые слова: qt, install, aqtinstall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, A.Stahl (ok), 10:50, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я довольно давно (со времён когда стало ясно, что виджеты deprecated и будет развиваться лишь QML) искал куда бы "спрыгнуть" и нашёл SFML+TGUI. Это, конечно, не тот масштаб, но мне хватает. Возможно хватит и вам, если вам нужно лишь график начертить да пару кнопок присобачить.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:57, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно искал что-то подобное и только сейчас нашел. Спс!
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:04, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я правильно понимаю, что оно всегда будет выглядеть инородно относительно системных тем оформления?
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 11:20, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, внешний вид не зависит от DE.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:53, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юзеры Emacs смотрят на этот пост с ухмылкой! ;)
     

  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 06/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, LENNART (?), 10:39, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (13), 10:35, 06/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.3, LENNART (?), 10:38, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:59, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 06/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.7, trdm (ok), 10:56, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.9, Иваня (?), 11:01, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:27, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.15, Аноним (13), 13:22, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Алкоголик – некрофил санитаром в морге был!
     
  • 1.16, ИмяХ (?), 13:53, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же обычный набор пакетов, устанавливаемый через пакетный менеджер, зачем ему обособленный установщик?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру