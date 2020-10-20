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Qt 6.0 перешёл на стадию бета-тестирования

20.10.2020 21:37

Компания Qt Company опубликовала первый бета-выпуск ветки Qt 6, которая включает значительные архитектурные изменения, а для сборки требуется компилятор, поддерживающий стандарт C++17. Релиз намечен на 1 декабря 2020 года.

Ключевые особенности Qt 6:

  • Абстрагированный графический API, не зависящий от 3D API операционной системы. Ключевым компонентом нового графического стека Qt является движок рендеринга сцен, использующий прослойку RHI (Rendering Hardware Interface) для обеспечения работы приложений Qt Quick не только с OpenGL, но и поверх API Vulkan, Metal и Direct 3D.
  • Модуль Qt Quick 3D с API для создания интерфейсов пользователя на базе Qt Quick, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Qt Quick 3D позволяет использовать QML для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В Qt Quick 3D для 2D и 3D можно использовать один runtime (Qt Quick), один макет сцены и один анимационный фреймворк, а для визуальной разработки интерфейса применять Qt Design Studio. Модуль решает такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и предоставляет возможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.
  • Реструктуризация кодовой базы с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через каталог-магазин Qt Marketplace.
  • Существенная модернизация QML:
    • Поддержка строгой типизации.
    • Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    • Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    • Отказ от версионирования в QML.
    • Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
    • Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    • Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств.
    • Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции.
  • Добавление инструментов для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования.
  • Встраивание унифицированного движка для тем оформления и стилей, позволяющего добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ.
  • В качестве системы сборки решено использовать CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake будет сохранена, но сам Qt будет собираться с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, продолжена сообществом.
  • Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98, а с Qt 5.7 — C++11). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.
  • Возможность использования в коде на C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt будет интегрирован движок для работы с привязками (binding), что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick.
  • Расширение поддержки дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.0-...)
  2. OpenNews: Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53928-qt
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, Аноним (1), 21:39, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Heif на линуксе не планируют включить? Плагин работает, но там только базовая поддержка.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:47, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    проект написанный для 5й версии соберется с 6й без переделывания? Помню что при переходе с 4й на 5ю пришлось возиться долго
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:11, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, тоже придется возиться, но недолго
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:38, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недолго, потому что быстрее плюнуть и перейти на вменяемые тулкиты.
     
     
  • 4.21, mikhailnov (ok), 22:47, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GTK?
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вменяемые тулкиты аноним указать постеснялся, видимо чтобы не закидали помидорами
     
  • 2.16, Аноним (17), 22:37, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет как обычно.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 21:51, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очень хочу Плазму и её виджеты, скомпилированные в машинный код
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у тебя они в чём? В расте? :D
     
     
  • 3.7, анонимуслинус (?), 22:08, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qml))
     
  • 2.8, Шарп (ok), 22:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хотеть не вредно. Ты не слышал, что Qt6 копирасты собираются анально огородить? KDE (по сути лучшая среда) теперь всё.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:26, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >копирасты собираются анально огородить

    Пздаболу в рот нассым.

     
  • 3.14, Автор (?), 22:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь.
     

  • 1.4, Аноним (5), 21:59, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расти то растут, но уж слишком с этим QML возятся. А за переход на более новые стандарты молодцы.
     
     
  • 2.15, Ordu (ok), 22:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расти то растут

    В смысле окисляются? Переходят на rust?

     
  • 2.24, Аноним (24), 22:54, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QML - лучшее (синтаксически) средство для UI вообще. С чем еще возиться, если не с ним?
     

  • 1.6, Шарп (ok), 22:05, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++

    И что там? Всё основное было сделано в c++11. Вот в c++20 есть вкусные вещи. 17 стандарт проходной.

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 22:40, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше функционал делали, а сейчас осваивают розовый синтаксис языка...
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:13, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >API Vulkan, Metal

    Они S3 откопали штoле?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:22, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, но это яблоко своё что-то мутит.
     

  • 1.12, Аноним (13), 22:25, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший тулкит.
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 22:41, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с конца
     

  • 1.20, Аноним (17), 22:42, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с++?! Это же небезопасно! Почему до сих пор на расте не переписали?
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 22:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты предлагаешь ПЕРЕПИСАТЬ весь Qt? Зачем?
    А вот официальные биндинги не помешали б, да.
     

  • 1.23, Петрович (?), 22:54, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по описанию неплохо звучит, но меня беспокоит лицензионная политика этой конторы. Что на сей раз они задумали?
     
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