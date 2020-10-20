Qt 6.0 перешёл на стадию бета-тестирования

|
|1.1, Аноним (1), 21:39, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Heif на линуксе не планируют включить? Плагин работает, но там только базовая поддержка.
|
|1.2, Аноним (2), 21:47, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
проект написанный для 5й версии соберется с 6й без переделывания? Помню что при переходе с 4й на 5ю пришлось возиться долго
|
|
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 22:38, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
недолго, потому что быстрее плюнуть и перейти на вменяемые тулкиты.
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 22:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вменяемые тулкиты аноним указать постеснялся, видимо чтобы не закидали помидорами
|
|
|
|2.8, Шарп (ok), 22:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Хотеть не вредно. Ты не слышал, что Qt6 копирасты собираются анально огородить? KDE (по сути лучшая среда) теперь всё.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 22:26, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>копирасты собираются анально огородить
Пздаболу в рот нассым.
|
|1.4, Аноним (5), 21:59, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Расти то растут, но уж слишком с этим QML возятся. А за переход на более новые стандарты молодцы.
|
|
|
|2.15, Ordu (ok), 22:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Расти то растут
В смысле окисляются? Переходят на rust?
|
|2.24, Аноним (24), 22:54, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
QML - лучшее (синтаксически) средство для UI вообще. С чем еще возиться, если не с ним?
|
|1.6, Шарп (ok), 22:05, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++
И что там? Всё основное было сделано в c++11. Вот в c++20 есть вкусные вещи. 17 стандарт проходной.
|
|
|
|2.18, Аноним (17), 22:40, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раньше функционал делали, а сейчас осваивают розовый синтаксис языка...
|
|
|
|2.25, Аноним (24), 22:55, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты предлагаешь ПЕРЕПИСАТЬ весь Qt? Зачем?
А вот официальные биндинги не помешали б, да.
|
|1.23, Петрович (?), 22:54, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Судя по описанию неплохо звучит, но меня беспокоит лицензионная политика этой конторы. Что на сей раз они задумали?
|