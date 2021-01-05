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Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15

05.01.2021 09:29

Туука Турунен (Tuukka Turunen), директор по разработке в компании Qt Company, объявил об ограничении доступа к репозиторию с исходными текстами LTS-ветки Qt 5.15, выпущенной в мае прошлого года. Ограничение введено в соответствии с озвученным год назад планом, подразумевающим общедоступную публикацию кода изменений в LTS-ветках только до формирования очередного значительного выпуска.

В декабре был сформирован релиз Qt 6.0, код которого остаётся доступен и в ближайшие дни ожидается публикация первого корректирующего обновления 6.0.1. Доступ к коду с обновлениями для ветки Qt 5.15 с 5 января смогут получить только обладатели коммерческой лицензии. Публичный доступ ко всем ранее опубликованным веткам Qt 5.15 будет сохранён, но новые коммиты будут добавляться за закрытыми дверями. Исключение сделано только для кода модулей Qt WebEngine и Qt Script, которые имеют привязку к внешним зависимостям под лицензией LGPL.

В феврале планируется опубликовать корректирующий выпуск Qt 5.15.3, который будет доступен только коммерческим пользователям. Компания Qt Company выразила готовность по отдельному запросу предоставить сопровождающим внешние Qt-модули доступ к закрытым репозиториям, что даст представителям сообщества возможность наблюдать за изменениями в Qt 5.15 LTS. Исправления ошибок и уязвимостей также можно будет портировать из dev-ветки, в которой производится разработка новых выпусков Qt. Как правило, патчи вначале появляются в данной ветке, после чего переносятся в ветки со стабильными выпусками.

Поддержка прошлой LTS-ветки Qt 5.12 продлится до конца 2021 года. Дистрибутивы, которым необходима поставка пакетов с Qt 5.15 будут вынуждены сопровождать данную ветку самостоятельно или перейти на поставку ветки Qt 6, в которой не гарантируется полная совместимость с Qt 5. Сопровождающие Qt в Debian уже ранее заявляли о нехватке времени для поддержки Qt 6 в дистрибутиве. Не исключается создание сообществом совместного проекта для организации поддержки собственных LTS-веток Qt, не зависящих от Qt Company.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.qt-project.org/p...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  4. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  5. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
  6. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54352-qt
Ключевые слова: qt, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понимать

    Обычно ограничения касаются инноваций, а тут закрывают говно мамонта

     
     
  • 2.3, Я (??), 10:16, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, всё верно. Говно мамонта, оно же лтс, часто нужно всяким древним проектам, где у менеджеров нет денег и желания переписывать его на свежую версию.
     
     
  • 3.116, trdm (ok), 13:31, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или мозгов хватает не переписывать...
     
  • 3.129, Аноним (129), 13:51, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говно мамонта, оно же лтс, часто нужно всяким древним проектам

    У тебя наверное и роллинг-дистр, а не LTS.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:19, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Просто людям нужен проверенный временем стабильный навоз. А им говорят, вот вам свежее говно, сами делайте из него навоз, а за наш навоз платите отдельно.
     
  • 2.22, n00by (ok), 10:49, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перевести столь крупный проект на новый стандарт Си++ -- не фунт изюма съесть. Требуются добровольцы для тестирования.
     
  • 2.54, Vladjmir (ok), 11:44, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Закрыли стабильную ветку, которая обычно используется в коммерческих версиях дистрибутивов. Оставили старую ветку с истекающим сроком поддержки и новые беты. QT Company не против, если юзеры поработают бета-тестерами для её будующих LTS-веток. Собственно, то же самое сделала IBM/Redhat с CentOS.
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 12:06, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время неудобное выбрали, только всего. 6-я ещё не готова, а 5-я уже всё. Получается, в дистрах ещё года 2-3 будет 5.15,  пока крупные проекты вроде KDE на 6-ю не перейдут.
     
  • 2.131, Аноним (129), 13:54, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понимать

    Qt 5.15 LTS примечателен тем что в нем фиксять всякие бекдоры/регрессии/CVE обнаруженые уже после релиза Qt 5.15.

    Теперь же доступ к списку патчей бекдоров/регрессий/CVE будет доступен только по подписке.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ahahahahaaaa
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Надо было делать приложения на GTK!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:04, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    FLTK, FOX Toolkit
     
     
  • 3.31, Abonim (?), 11:11, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    EFL
     
  • 3.132, Аноним (129), 13:55, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mlk - http://azsky2.html.xdomain.jp/about_mlk.html
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:08, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    ncurses!
     
     
  • 3.82, Бутерброд с рутением (?), 12:27, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    notcurses!

    https://www.youtube.com/watch?v=cYhZ7myXyyg
    https://github.com/dankamongmen/notcurses

     
  • 2.104, Аноним (104), 13:15, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё WinAPI предложите.
     
  • 2.105, funtt (?), 13:17, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вы считаете, что с GTK такого не будет?
     
     
  • 3.111, Анонимный аналитик 781253551 (?), 13:27, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там другой подход: ломаем сегодня то, что не сломали завтра. Результат примерно одинаковый, но формально ничего не закрыто.
     
  • 2.117, псевдонимус (?), 13:31, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тк
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:16, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    блин ну с этим говном жить можно, но мириться нельзя, иначе потом они и вовсе отберут qt у opensource
     
     
  • 2.16, Анан (?), 10:34, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ждем следующий их щаг переход под EULA лицензию
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 11:58, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принудительный роллинг ждет как в CentOS.
     
     
  • 4.119, Аноним (119), 13:32, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это он и есть. Никого не ждёт, пришёл уже.
     
  • 2.67, Аноним (70), 12:02, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Про договор с KDE ты конечно не слышал.
     
  • 2.133, псевдонимус (?), 13:56, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не будет форка, а он гораздо нужнее форка некро..центось, то считай, что отобрали. Лицом впопенсосрс будет омном и жтк. Правда "выражает то лицо, чем садятся на крыльцо".
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 10:17, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Здравствуй, Qt, Новый Год!
     
     
  • 2.12, Гимли (?), 10:27, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее уж Рождество.
     
     
  • 3.36, fooser (?), 11:22, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так рождество же 25 декабря
     
     
  • 4.90, Michael Shigorin (ok), 12:55, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По старому стилю -- да.  По "новому" -- нет.
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:33, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    в нормальных странах его празднуют 25 декабря


    В связи с нарастанием разницы между юлианским и григорианским календарями, использующие юлианский календарь православные церкви, начиная с 2101 года, будут праздновать Рождество не 7 января, как в XX—XXI веках, а 8 января, хотя в литургическом календаре данный день будет соответствовать 25 декабря (по старому стилю)

     
     
  • 4.52, n00by (ok), 11:39, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж речь зашла о "нарастании разницы", откройте для себя учебник астрономии, зимнее солнцестояние - это оно и есть.
     
     
  • 5.120, Аноним (119), 13:34, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В учебниках астрономии пишут про религиозные праздники? А гороскопы там составлять не учат ещё?
    Докатились, блин.
     
  • 4.81, Zhevak (?), 12:25, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> в нормальных странах его празднуют 25 декабря

    Блин! Как Вы это делаете?

    Как Вы определяете -- какая страна нормальная, а какая ненормальная? По каким критериям? И как эти критерии связаны с датой?

     
     
  • 5.85, ПэЖэ (?), 12:46, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как Вы определяете -- какая страна нормальная, а какая ненормальная? По каким критериям? И как эти критерии связаны с датой?

    я во всех этих датах и прочем не разбираюсь, но из фразы же всё ясно! Если в стране празднуют 25 декабря - это нормальные, если в другой день - это не нормальные! что тут сложного?

     
     
  • 6.91, Michael Shigorin (ok), 12:55, 05/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.89, Michael Shigorin (ok), 12:54, 05/01/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 6.101, Аноним (101), 13:14, 05/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 6.106, Аноним (104), 13:18, 05/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.115, Crazy Alex (ok), 13:31, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если старна в обнимку с церковью, вцепившейся в кривой календарь - ненормальная
     
  • 4.123, anonymous (??), 13:42, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в нормальных странах его празднуют 25 декабря

    в нормальных странах религиозные праздники не празднуют.

     
  • 3.50, Аноним (50), 11:36, 05/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.8, Гэндальф (?), 10:21, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    GTK - сила, Qt - могила.
     
     
  • 2.45, Аноним (50), 11:33, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрен редьки не слаще. Что за одним корпорасты, что за другим.
     
     
  • 3.56, Vladjmir (ok), 11:46, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорасты наступают медленно, но верно.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 10:22, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Грустновато, конечно. Понятно, что контора никому ничем не обязана, но всё равно осадок останется.
    Давно было пора всем переходить на wx, допиливать wxqt и тогда Qt как бэкенд можно было бы поддерживать одной командой на все линуксы централизованно.
     
     
  • 2.58, Vladjmir (ok), 11:49, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один хрен надо его форкать.
     
     
  • 3.121, Аноним (119), 13:40, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не надо его форкать, кому этот монстр нужен. Разве что отдельно qtgui (но его ведь уже кто-то форкнул, насколько я помню? напомните, кстати, как форк называется, кто в теме).
     
  • 2.114, Аноним (104), 13:30, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если всё равно из поддерживаемых Wx бэкендов нормальный только Qt, то зачем вообще этот Wx, если всё равно юзать Qt, а на Wx гарантированно будут проблемы с интеграцией Qt-специфичных модулей, аналогов для которых для остальных бэкендов просто нет, а если и есть - придётся дохрена обёрточного кода написать (что никто делать не будет, можно просто Qt заюзать)?
     

  • 1.10, OnTheEdge (ok), 10:24, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ничто не вечно под луной, кроме жадности корпорастов.
     
  • 1.11, Echo (?), 10:26, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это предсказаная оракулами одна из причин, почему основные дистры не спешат переходить на KDE.
    Благодаря таким действиям GNOME выйдет в люди.... возможно .....
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:28, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    xfce, а не гном.
     
     
  • 3.24, КО (?), 11:02, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он тоже QT-шится
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:17, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на GTK и на Qt переходить не собирается.
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:31, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наркоман что ли?
     
     
  • 5.59, Vladjmir (ok), 11:51, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто человек много выпил на Новый год.
     
     
  • 6.78, заминированный тапок (ok), 12:22, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он с lxde попутал (который навострил лыжи стать lxqt)
     
     
  • 7.99, vz_2 (?), 13:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что говорят разработчики lxqt и kde, так как будут жить дальше?
     
     
  • 8.109, заминированный тапок (ok), 13:25, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как жили до этого, так и будут жить дальше выйдет KDE6, например https www ph... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (14), 10:28, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ходу, 2021 тоже обещает быть интересным )
     
  • 1.15, Анан (?), 10:33, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хорошо что не стали использовать Qt в своих проектах, лучше уж GTK
     
  • 1.17, Аноним (34), 10:42, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну что, помог GPL?
     
     
  • 2.38, Аноним (70), 11:25, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А должен был?
     

  • 1.18, None (??), 10:43, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это было бы понятно, если бы речь была про говно мамонта, но по факту речь идёт о самой современной версии Qt, тк Qt6 неполноценна, нормальный перевод всех модулей на Qt6 обещает быть только к 6.2, а сейчас она тупо неполноценна. И что господа из Qt предлагают использовать? Qt6.0 - недоделана. Qt5.15 - закрыта. Остальные - deprecated. Ип*нулись они там чтоли?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:03, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5.12 LTS ещё есть, поддерживается до декабря 2021 года. Даже оффлайн установщик в наличии для всех.
     
     
  • 3.40, None (??), 11:28, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да в общем-то не так всё критично. Только LTS структура затронута. Но время выбрали крайне неудачно. Если бы переходили в середине разработке мажорной версии QT - большинству мелкой рыбёшки было бы пофиг. А так получается большинство тупо остаётся на год-полтора без патчей по безопасности и стабильности, пока 6.2 не подойдёт.
    Ну и с самими сторонними разработчиками Qt опять очень нехорошо получилось(как-то регулярно QtC стало срать на голову своим же контрибуторам). Они уже внесли большое количество патчей, а теперь получается, что результаты своей работы они не увидят, вместо этого их продадут за денюжку дядям.
    P.S. Кому нужно 5.12? Оно уже протухло и немного попахивает.
     
  • 2.28, Anonim (??), 11:06, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4.8.7
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:10, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что-то пропустил - ты говорил уже что Qt6 - неполноценна?
     
     
  • 3.41, None (??), 11:28, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало сказал.
     
  • 2.32, marios (ok), 11:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрыто 5.15.3.
    Использовать 5.15.2, дырки можно закрывать самостоятельно.
     
     
  • 3.51, None (??), 11:37, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У остальных на 5.12.х самозаделанные дырки тоже магическим образом исчезнут? Если нет - зачем стараться? Проще написать обход. Да и зачем тогда в багтрекере QtC их отмечать? Всё равно исправления не увидеть в ближайшие полтора года, а потом может уже и кода того не быть. Ради QtC и их клиентов? Вот пускай они дырки и ищут, зачем работу делать за них?
     
     
  • 4.73, Аноним (70), 12:15, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А их кто-то закрывает? Вот смотрим на стабильные дебиан например https://packages.debian.org/search?searchon=sourcenames&keywords=qtbase. А там 5.7.1, 5.11.3 внезапно. Патки кое-какие только подтягивают, но с таким же успехом они и из 6-й подтянут.
     
     
  • 5.84, None (??), 12:42, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но причём тут Дебиан, Карл? Проблемы майнтейнеров Дебини - это проблема потребителей Дебини, а не разрабов Qt. Проблемы людей, использующих дистро-сготовленные пакеты - это проблемы совсем другого вида. Обсуждаемая проблема затрагивает рыбок профильных - тех, кто варится в Qt. Тех, кто непосредственно гадит в Qt своими исправлениями. Грубо говоря, то самое "коммунити", которое и является сторонними разработчиками QT, которые Qt массово тестируют и правят. В профильной ветке уже отписались мажорные сторонние разрабы, которые прямо написали, что раз они больше не будут иметь доступ к up-to-date 5.15, то и разрабатывать они будут только 6.х, а проблемы 5.15 пусть и остаются проблемами 5.15. И что все тикеты, пришедшие к ним из 5.15 они тупо будут закрывать. В общем, трэш и угар без содомии.
     
     
  • 6.95, Аноним (70), 13:07, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну назови мне пару дистров, где используется LTS. Пока кроме как для вендосборок своего софта оно и не надо никому особо.
     
  • 2.33, Аноним (-), 11:13, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пгосим отнестись с пониманием.
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:43, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tk хватит всем!
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:47, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Directed by Robert B. Weide
     
  • 1.21, КО (?), 10:48, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QT, давай до свидания!
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:53, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Поэтому юзаем божественную Убунточку с GNOME 3 и не жужжим
    Остальные дистрибутивы тупо хуже, ало
     
     
  • 2.25, КО (?), 11:02, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто же ну
     
     
  • 3.46, 123 (??), 11:34, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не так толсто как говорить что Федора стабильный дистр и что на шляпопроизводных rpm дистрах есть жизнь вне тырпрайза.
     
     
  • 4.128, Аноним (119), 13:48, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же толсто, как делать вид, будто кроме шляпы и убунты ничего нет.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:20, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разжиревшее ненужно. Вот и причина выкинуть хлам.
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:24, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Туука Турунен (Tuukka Turunen), директор по разработке в компании Qt Company

    Все Турунены прокляты. От Тарьи до Тукки.

     
  • 1.39, LeNiN (ok), 11:26, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём форков?
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 11:53, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Ждём форков?

    Ну вот чисто гепотетеически - зачем ? Что такого в этом qt незаменимого ? Это просто набор всякой фигни которую любой здоровый программист в состоянии написать смостоятельно при необходимости и будет это весить не тонну г.. а пару килобайт.

     
     
  • 3.64, Аноним (70), 11:57, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну давай, напиши адекватный тулкит хотя бы для гуйни. Чтобы с темами и прочим.
     
     
  • 4.71, Аноним (-), 12:08, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну давай, напиши

    Но зачем ? Есть же куча готовых , да и гуйня штука далеко не самой первой необходимости.

     
     
  • 5.80, Аноним (70), 12:24, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть же куча готовых

    Каких например?

     
     
  • 6.86, Ретроград (?), 12:50, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть wxWidgets. Кроссплатформенный, свободный, бесплатный. Но, правда, это почти целиком чисто гуй и чуть вокруг, а не как Qt - фактически отдельный фреймворк со своим всем, включая и сеть, и скриптоту, и ФС, и БД, и 3D, и чего только там нет.
     
     
  • 7.103, Аноним (70), 13:14, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема только в том, что он не самодостаточен. Для отрисовки надо тащить с собой Qt, или тот же GTK. В результате программа жрёт в разы больше.
     
     
  • 8.122, fsb4000 (?), 13:41, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows самодостаточен На MacOS тоже... текст свёрнут, показать
     
  • 2.66, Аноним (70), 12:00, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк уже на подходе https://bugreports.qt.io/browse/QTQAINFRA-4121
     

  • 1.43, 123 (??), 11:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну раз у
    >Сопровождающие Qt в Debian уже ранее заявляли о нехватке времени для поддержки Qt 6 в дистрибутиве.

    то через пару годиков использование Qt в линукс-мирке для сежего ПО скукожится до статистической погрешности, останется только legacy и будет повсеместный GTK.
    Мне конечно нравятся актуальные кеды, пожалуй лучшее DE на сегодняшний день, но унификация пойдёт на пользую линукс-мирку. Как бы это печально не звучало.

     
     
  • 2.48, Аноним (70), 11:35, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бред хватит нести.
     
     
  • 3.55, 123 (??), 11:45, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы новость читали?
     
     
  • 4.62, Аноним (70), 11:56, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про скукоживание там где?
     
     
  • 5.92, Michael Shigorin (ok), 12:59, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да этот чудак и в #46 выдохнул так, чтоб мало не показалось.
     

  • 1.47, Аноним (47), 11:35, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вариант может и логичнее чем закрытие самой новой версии. Интересно, а какая версия для относительно стабильных дистрибутивов? Саму новую ставить не будет никто, разве что какие-то совсем-совсем роллинги. Скорее всего 5.12 провесит везде до упора. А дальше окажется проще продолжать её поддержку чем на какую-то новую (какую). Чем больше актуального софта будет держаться за старые версии, тем хуже будет тестировании новых Qt.
    Слишком много различий будет между ними, чтобы быстро перейти и проверить.
    Врядли это нужно Qt Company, поэтому думаю будет какой-то "вариант для сообщества" - тех кто коммерческую версию точно не купит, но кто может дать более полное тестирование. Думаю появится какой-то вариант, типа "только исходники", "только один общий патч" и т.п.
     
  • 1.49, Аноним (49), 11:36, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот где вкуснятина
    https://github.com/redox-os/orbtk
    На моем любимом языке :)
     
     
  • 2.53, Аноним (37), 11:42, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фроктал что-ли?
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:46, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изучу этот ваш каличный раст если будет то, что они там наобещали
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 11:57, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Написать калькулятор ? Не думаю что раст способен на такое.
     
  • 2.68, NieFractalNoTozheRustoman (?), 12:03, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недавно захотелось гуишечку на Расте написать, сначало взял orbtk - уже не помню почему, но вообще не зашло.
    Решил потом попробовать iced - теперь не на чём другом писать гуишки просто не хочу.
    Оно еще чутка сырое (нету поддержки мультиоконности, в "ТОДО" - есть), но уже классное.
     
     
  • 3.100, Аноним (70), 13:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написание гуишечки во времена всяких вейландов нетривиальная задача.
     

  • 1.61, Аноним (65), 11:56, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    То, о чем так долго говорили комментаторы на опеннет, совершилось.
     
     
  • 2.77, Аноним (70), 12:20, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже год как прошел с официального заявления. Так что спи дальше.
     

  • 1.69, Аноним (-), 12:03, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего QT тебе ? Вот раельно кто использует ее каждый день - отпишись что именно из qt используешь.

    (мне при всем желании за много лет так и не понадобилась вся его "могучая" библиотека и ввода и даже вывода, а графен так и подавно)

     
     
  • 2.72, Аноним (70), 12:08, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем ты хочешь вылезти из своего манямирка? Сиди там дальше, и не парься.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 12:15, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем ты хочешь

    Дайте угадаю - любитель подвесить лишние 100мб г. чтоб сконкатенировать стрингу. Я вот какраз "парюсь" в том что касается качества.

     
     
  • 4.76, Аноним (70), 12:19, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Я вот какраз "парюсь" в том что касается качества.

    Как я и говорил, "качественный" манямирок.

     
  • 4.88, Аноним (88), 12:52, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "сконкатенировать" в русском языке есть слова объединить и прицепить к концу.
     
     
  • 5.96, Аноним (96), 13:07, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя тоже жесткий "манямирок"
     
  • 2.134, anonymous (??), 13:56, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для чего QT тебе ? Вот раельно кто использует ее каждый день - отпишись что именно из qt используешь.

    У меня doublecommander на qt. Запущен постоянно. goldendict тоже часто юзаю.

    Вообще куча софта пишется на qt. Мне из-за qt пришлось отказаться от gentoo. Потому что она упорно хочет обновить qt, а авторам софта нафиг не сдалось работающий софт переписывать под новый qt.

     

  • 1.74, Аноним (74), 12:15, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ой, кажись у кого-то глаза открылись )
     
  • 1.83, Аноним (83), 12:30, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А heif так и не завезли. Тем временем, в кде завезли avif на прошлой неделе.
     
  • 1.87, Аноним (88), 12:51, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как удобно. Добавляешь в LTS код как можно много скрытых проблем и багов. Заявляешь о закрытии кода LTS. ????? PROFIT!
     
     
  • 2.97, Аноним (96), 13:09, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы уж продались какому-нибудь Майкрософту.
     

  • 1.93, vz_2 (?), 13:02, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разве что-то другое можно было ожидать?

    Можно было использовать Qt только как GUI, а логику писать самим или с привлечением сторонних библиотек, а не бросая всё в одну корзину.
    Лень-матушка, пожинаем худые плоды.

     
     
  • 2.98, Аноним (70), 13:10, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты кому вообще написал? В нормальных дистрах уже 6-ю завозят, софт свободно на неё портируется. Пинать 5.15 уже нет смысла, будь оно хоть трижды LTS.
     

  • 1.94, prokoudine (ok), 13:03, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закапывайте.
     
     
  • 2.102, vz_2 (?), 13:14, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поподробнее
     
  • 2.107, Аноним (107), 13:18, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так GTK уже закопали. Куда теперь, назад в ncurses?
     
  • 2.112, vz_2 (?), 13:29, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LV2 не видел Qt1 или GTK, там что-то простое используют, хотя может потому что мало не пользовался, и не знаю примеров.
     
     
  • 3.135, prokoudine (ok), 13:59, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хости на gtk3 не запустить гуй плагина на gtk2, та же ерунда с qt4/qt5/qt6. Вот поэтому ты их и не видишь в lv2.
     

  • 1.108, Аноним (104), 13:23, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет форк, ибо альтернативы культе нет.
     
  • 1.110, Аноним (-), 13:27, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот про это чудо кто-нибудь писал?
    https://github.com/hecrj/iced
     
  • 1.113, псевдонимус (?), 13:30, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько неплохих проектов накрылось полярной звиздой.

    Итого у впопенсосрс невменяемый жтк и полурабочий кутэ. Это победа!

     
     
  • 2.124, Аноним (83), 13:43, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни одна опенсорсная программа не использовала ЛТС, их брали для проприетарных лаунчеров (которых лично я знаю с десяток, наверняка их больше). Ты переживаешь за доходы торгашей?
     
     
  • 3.136, псевдонимус (?), 14:00, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я переживаю что все так и останется на троллингрелиз. Для меня он неприемлема впринципе.

    Давайте, начинайте кукарекать: "Легаси!!!Легаси!!!!, Нужно выкидывать устаревшие технологии!"

    Если у программы или технологии нет лтс, она не нужна.

     

  • 1.118, Аноним (104), 13:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt Company не терпится обложить данью разработчиков программ, совместимых с Windows 7 и 32-битами.
     
     
  • 2.125, Аноним (83), 13:45, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких программ сегодня не осталось, давайте будем объективны.
     
     
  • 3.130, Аноним (104), 13:52, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не правда.
     

  • 1.126, anonymous (??), 13:47, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю, это гугол договорился, чтобы люди перестали пользоваться браузерами на qtwebengine. Пусть переходят на хромого.
     
  • 1.127, Аноним (127), 13:48, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообщето Qt 5.15.2 в данный момент последняя, а LTS для всяких там слоупоков.
     

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