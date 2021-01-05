Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15

Туука Турунен (Tuukka Turunen), директор по разработке в компании Qt Company, объявил об ограничении доступа к репозиторию с исходными текстами LTS-ветки Qt 5.15, выпущенной в мае прошлого года. Ограничение введено в соответствии с озвученным год назад планом, подразумевающим общедоступную публикацию кода изменений в LTS-ветках только до формирования очередного значительного выпуска.

В декабре был сформирован релиз Qt 6.0, код которого остаётся доступен и в ближайшие дни ожидается публикация первого корректирующего обновления 6.0.1. Доступ к коду с обновлениями для ветки Qt 5.15 с 5 января смогут получить только обладатели коммерческой лицензии. Публичный доступ ко всем ранее опубликованным веткам Qt 5.15 будет сохранён, но новые коммиты будут добавляться за закрытыми дверями. Исключение сделано только для кода модулей Qt WebEngine и Qt Script, которые имеют привязку к внешним зависимостям под лицензией LGPL.

В феврале планируется опубликовать корректирующий выпуск Qt 5.15.3, который будет доступен только коммерческим пользователям. Компания Qt Company выразила готовность по отдельному запросу предоставить сопровождающим внешние Qt-модули доступ к закрытым репозиториям, что даст представителям сообщества возможность наблюдать за изменениями в Qt 5.15 LTS. Исправления ошибок и уязвимостей также можно будет портировать из dev-ветки, в которой производится разработка новых выпусков Qt. Как правило, патчи вначале появляются в данной ветке, после чего переносятся в ветки со стабильными выпусками.

Поддержка прошлой LTS-ветки Qt 5.12 продлится до конца 2021 года. Дистрибутивы, которым необходима поставка пакетов с Qt 5.15 будут вынуждены сопровождать данную ветку самостоятельно или перейти на поставку ветки Qt 6, в которой не гарантируется полная совместимость с Qt 5. Сопровождающие Qt в Debian уже ранее заявляли о нехватке времени для поддержки Qt 6 в дистрибутиве. Не исключается создание сообществом совместного проекта для организации поддержки собственных LTS-веток Qt, не зависящих от Qt Company.



