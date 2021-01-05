Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15

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|1.1, Аноним (1), 10:13, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понимать
Обычно ограничения касаются инноваций, а тут закрывают говно мамонта
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|2.3, Я (??), 10:16, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, всё верно. Говно мамонта, оно же лтс, часто нужно всяким древним проектам, где у менеджеров нет денег и желания переписывать его на свежую версию.
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|3.129, Аноним (129), 13:51, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Говно мамонта, оно же лтс, часто нужно всяким древним проектам
У тебя наверное и роллинг-дистр, а не LTS.
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|2.7, Аноним (7), 10:19, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Просто людям нужен проверенный временем стабильный навоз. А им говорят, вот вам свежее говно, сами делайте из него навоз, а за наш навоз платите отдельно.
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|2.22, n00by (ok), 10:49, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перевести столь крупный проект на новый стандарт Си++ -- не фунт изюма съесть. Требуются добровольцы для тестирования.
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|2.54, Vladjmir (ok), 11:44, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Закрыли стабильную ветку, которая обычно используется в коммерческих версиях дистрибутивов. Оставили старую ветку с истекающим сроком поддержки и новые беты. QT Company не против, если юзеры поработают бета-тестерами для её будующих LTS-веток. Собственно, то же самое сделала IBM/Redhat с CentOS.
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|3.70, Аноним (70), 12:06, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Время неудобное выбрали, только всего. 6-я ещё не готова, а 5-я уже всё. Получается, в дистрах ещё года 2-3 будет 5.15, пока крупные проекты вроде KDE на 6-ю не перейдут.
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|2.131, Аноним (129), 13:54, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не понимать
Qt 5.15 LTS примечателен тем что в нем фиксять всякие бекдоры/регрессии/CVE обнаруженые уже после релиза Qt 5.15.
Теперь же доступ к списку патчей бекдоров/регрессий/CVE будет доступен только по подписке.
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|1.5, Аноним (5), 10:16, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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блин ну с этим говном жить можно, но мириться нельзя, иначе потом они и вовсе отберут qt у opensource
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|2.133, псевдонимус (?), 13:56, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не будет форка, а он гораздо нужнее форка некро..центось, то считай, что отобрали. Лицом впопенсосрс будет омном и жтк. Правда "выражает то лицо, чем садятся на крыльцо".
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|3.44, Аноним (44), 11:33, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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в нормальных странах его празднуют 25 декабря
В связи с нарастанием разницы между юлианским и григорианским календарями, использующие юлианский календарь православные церкви, начиная с 2101 года, будут праздновать Рождество не 7 января, как в XX—XXI веках, а 8 января, хотя в литургическом календаре данный день будет соответствовать 25 декабря (по старому стилю)
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|4.52, n00by (ok), 11:39, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз уж речь зашла о "нарастании разницы", откройте для себя учебник астрономии, зимнее солнцестояние - это оно и есть.
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|5.120, Аноним (119), 13:34, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В учебниках астрономии пишут про религиозные праздники? А гороскопы там составлять не учат ещё?
Докатились, блин.
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|4.81, Zhevak (?), 12:25, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> в нормальных странах его празднуют 25 декабря
Блин! Как Вы это делаете?
Как Вы определяете -- какая страна нормальная, а какая ненормальная? По каким критериям? И как эти критерии связаны с датой?
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|5.85, ПэЖэ (?), 12:46, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как Вы определяете -- какая страна нормальная, а какая ненормальная? По каким критериям? И как эти критерии связаны с датой?
я во всех этих датах и прочем не разбираюсь, но из фразы же всё ясно! Если в стране празднуют 25 декабря - это нормальные, если в другой день - это не нормальные! что тут сложного?
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|4.123, anonymous (??), 13:42, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в нормальных странах его празднуют 25 декабря
в нормальных странах религиозные праздники не празднуют.
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|2.45, Аноним (50), 11:33, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хрен редьки не слаще. Что за одним корпорасты, что за другим.
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|1.9, InuYasha (??), 10:22, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Грустновато, конечно. Понятно, что контора никому ничем не обязана, но всё равно осадок останется.
Давно было пора всем переходить на wx, допиливать wxqt и тогда Qt как бэкенд можно было бы поддерживать одной командой на все линуксы централизованно.
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|3.121, Аноним (119), 13:40, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не надо его форкать, кому этот монстр нужен. Разве что отдельно qtgui (но его ведь уже кто-то форкнул, насколько я помню? напомните, кстати, как форк называется, кто в теме).
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|2.114, Аноним (104), 13:30, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если всё равно из поддерживаемых Wx бэкендов нормальный только Qt, то зачем вообще этот Wx, если всё равно юзать Qt, а на Wx гарантированно будут проблемы с интеграцией Qt-специфичных модулей, аналогов для которых для остальных бэкендов просто нет, а если и есть - придётся дохрена обёрточного кода написать (что никто делать не будет, можно просто Qt заюзать)?
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|1.11, Echo (?), 10:26, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это предсказаная оракулами одна из причин, почему основные дистры не спешат переходить на KDE.
Благодаря таким действиям GNOME выйдет в люди.... возможно .....
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|7.99, vz_2 (?), 13:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что говорят разработчики lxqt и kde, так как будут жить дальше?
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|1.15, Анан (?), 10:33, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хорошо что не стали использовать Qt в своих проектах, лучше уж GTK
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|1.18, None (??), 10:43, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это было бы понятно, если бы речь была про говно мамонта, но по факту речь идёт о самой современной версии Qt, тк Qt6 неполноценна, нормальный перевод всех модулей на Qt6 обещает быть только к 6.2, а сейчас она тупо неполноценна. И что господа из Qt предлагают использовать? Qt6.0 - недоделана. Qt5.15 - закрыта. Остальные - deprecated. Ип*нулись они там чтоли?
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|2.26, Аноним (26), 11:03, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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5.12 LTS ещё есть, поддерживается до декабря 2021 года. Даже оффлайн установщик в наличии для всех.
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|3.40, None (??), 11:28, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да в общем-то не так всё критично. Только LTS структура затронута. Но время выбрали крайне неудачно. Если бы переходили в середине разработке мажорной версии QT - большинству мелкой рыбёшки было бы пофиг. А так получается большинство тупо остаётся на год-полтора без патчей по безопасности и стабильности, пока 6.2 не подойдёт.
Ну и с самими сторонними разработчиками Qt опять очень нехорошо получилось(как-то регулярно QtC стало срать на голову своим же контрибуторам). Они уже внесли большое количество патчей, а теперь получается, что результаты своей работы они не увидят, вместо этого их продадут за денюжку дядям.
P.S. Кому нужно 5.12? Оно уже протухло и немного попахивает.
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|2.32, marios (ok), 11:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закрыто 5.15.3.
Использовать 5.15.2, дырки можно закрывать самостоятельно.
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|3.51, None (??), 11:37, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У остальных на 5.12.х самозаделанные дырки тоже магическим образом исчезнут? Если нет - зачем стараться? Проще написать обход. Да и зачем тогда в багтрекере QtC их отмечать? Всё равно исправления не увидеть в ближайшие полтора года, а потом может уже и кода того не быть. Ради QtC и их клиентов? Вот пускай они дырки и ищут, зачем работу делать за них?
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|5.84, None (??), 12:42, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но причём тут Дебиан, Карл? Проблемы майнтейнеров Дебини - это проблема потребителей Дебини, а не разрабов Qt. Проблемы людей, использующих дистро-сготовленные пакеты - это проблемы совсем другого вида. Обсуждаемая проблема затрагивает рыбок профильных - тех, кто варится в Qt. Тех, кто непосредственно гадит в Qt своими исправлениями. Грубо говоря, то самое "коммунити", которое и является сторонними разработчиками QT, которые Qt массово тестируют и правят. В профильной ветке уже отписались мажорные сторонние разрабы, которые прямо написали, что раз они больше не будут иметь доступ к up-to-date 5.15, то и разрабатывать они будут только 6.х, а проблемы 5.15 пусть и остаются проблемами 5.15. И что все тикеты, пришедшие к ним из 5.15 они тупо будут закрывать. В общем, трэш и угар без содомии.
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|6.95, Аноним (70), 13:07, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну назови мне пару дистров, где используется LTS. Пока кроме как для вендосборок своего софта оно и не надо никому особо.
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|1.23, Аноним (23), 10:53, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Поэтому юзаем божественную Убунточку с GNOME 3 и не жужжим
Остальные дистрибутивы тупо хуже, ало
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|3.46, 123 (??), 11:34, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не так толсто как говорить что Федора стабильный дистр и что на шляпопроизводных rpm дистрах есть жизнь вне тырпрайза.
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|4.128, Аноним (119), 13:48, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так же толсто, как делать вид, будто кроме шляпы и убунты ничего нет.
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|1.37, Аноним (37), 11:24, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Туука Турунен (Tuukka Turunen), директор по разработке в компании Qt Company
Все Турунены прокляты. От Тарьи до Тукки.
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|2.60, Аноним (-), 11:53, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Ждём форков?
Ну вот чисто гепотетеически - зачем ? Что такого в этом qt незаменимого ? Это просто набор всякой фигни которую любой здоровый программист в состоянии написать смостоятельно при необходимости и будет это весить не тонну г.. а пару килобайт.
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|3.64, Аноним (70), 11:57, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну давай, напиши адекватный тулкит хотя бы для гуйни. Чтобы с темами и прочим.
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|4.71, Аноним (-), 12:08, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну давай, напиши
Но зачем ? Есть же куча готовых , да и гуйня штука далеко не самой первой необходимости.
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|6.86, Ретроград (?), 12:50, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть wxWidgets. Кроссплатформенный, свободный, бесплатный. Но, правда, это почти целиком чисто гуй и чуть вокруг, а не как Qt - фактически отдельный фреймворк со своим всем, включая и сеть, и скриптоту, и ФС, и БД, и 3D, и чего только там нет.
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|7.103, Аноним (70), 13:14, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема только в том, что он не самодостаточен. Для отрисовки надо тащить с собой Qt, или тот же GTK. В результате программа жрёт в разы больше.
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|1.43, 123 (??), 11:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну раз у
>Сопровождающие Qt в Debian уже ранее заявляли о нехватке времени для поддержки Qt 6 в дистрибутиве.
то через пару годиков использование Qt в линукс-мирке для сежего ПО скукожится до статистической погрешности, останется только legacy и будет повсеместный GTK.
Мне конечно нравятся актуальные кеды, пожалуй лучшее DE на сегодняшний день, но унификация пойдёт на пользую линукс-мирку. Как бы это печально не звучало.
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|1.47, Аноним (47), 11:35, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вариант может и логичнее чем закрытие самой новой версии. Интересно, а какая версия для относительно стабильных дистрибутивов? Саму новую ставить не будет никто, разве что какие-то совсем-совсем роллинги. Скорее всего 5.12 провесит везде до упора. А дальше окажется проще продолжать её поддержку чем на какую-то новую (какую). Чем больше актуального софта будет держаться за старые версии, тем хуже будет тестировании новых Qt.
Слишком много различий будет между ними, чтобы быстро перейти и проверить.
Врядли это нужно Qt Company, поэтому думаю будет какой-то "вариант для сообщества" - тех кто коммерческую версию точно не купит, но кто может дать более полное тестирование. Думаю появится какой-то вариант, типа "только исходники", "только один общий патч" и т.п.
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|2.57, Аноним (57), 11:46, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изучу этот ваш каличный раст если будет то, что они там наобещали
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|2.68, NieFractalNoTozheRustoman (?), 12:03, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недавно захотелось гуишечку на Расте написать, сначало взял orbtk - уже не помню почему, но вообще не зашло.
Решил потом попробовать iced - теперь не на чём другом писать гуишки просто не хочу.
Оно еще чутка сырое (нету поддержки мультиоконности, в "ТОДО" - есть), но уже классное.
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|3.100, Аноним (70), 13:12, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написание гуишечки во времена всяких вейландов нетривиальная задача.
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|2.77, Аноним (70), 12:20, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже год как прошел с официального заявления. Так что спи дальше.
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|1.69, Аноним (-), 12:03, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А для чего QT тебе ? Вот раельно кто использует ее каждый день - отпишись что именно из qt используешь.
(мне при всем желании за много лет так и не понадобилась вся его "могучая" библиотека и ввода и даже вывода, а графен так и подавно)
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|2.72, Аноним (70), 12:08, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем ты хочешь вылезти из своего манямирка? Сиди там дальше, и не парься.
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|3.75, Аноним (75), 12:15, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем ты хочешь
Дайте угадаю - любитель подвесить лишние 100мб г. чтоб сконкатенировать стрингу. Я вот какраз "парюсь" в том что касается качества.
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|4.76, Аноним (70), 12:19, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Я вот какраз "парюсь" в том что касается качества.
Как я и говорил, "качественный" манямирок.
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|4.88, Аноним (88), 12:52, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"сконкатенировать" в русском языке есть слова объединить и прицепить к концу.
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|2.134, anonymous (??), 13:56, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А для чего QT тебе ? Вот раельно кто использует ее каждый день - отпишись что именно из qt используешь.
У меня doublecommander на qt. Запущен постоянно. goldendict тоже часто юзаю.
Вообще куча софта пишется на qt. Мне из-за qt пришлось отказаться от gentoo. Потому что она упорно хочет обновить qt, а авторам софта нафиг не сдалось работающий софт переписывать под новый qt.
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|1.83, Аноним (83), 12:30, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А heif так и не завезли. Тем временем, в кде завезли avif на прошлой неделе.
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|1.87, Аноним (88), 12:51, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как удобно. Добавляешь в LTS код как можно много скрытых проблем и багов. Заявляешь о закрытии кода LTS. ????? PROFIT!
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|1.93, vz_2 (?), 13:02, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разве что-то другое можно было ожидать?
Можно было использовать Qt только как GUI, а логику писать самим или с привлечением сторонних библиотек, а не бросая всё в одну корзину.
Лень-матушка, пожинаем худые плоды.
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|2.98, Аноним (70), 13:10, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты кому вообще написал? В нормальных дистрах уже 6-ю завозят, софт свободно на неё портируется. Пинать 5.15 уже нет смысла, будь оно хоть трижды LTS.
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|2.112, vz_2 (?), 13:29, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В LV2 не видел Qt1 или GTK, там что-то простое используют, хотя может потому что мало не пользовался, и не знаю примеров.
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|3.135, prokoudine (ok), 13:59, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хости на gtk3 не запустить гуй плагина на gtk2, та же ерунда с qt4/qt5/qt6. Вот поэтому ты их и не видишь в lv2.
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|1.113, псевдонимус (?), 13:30, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько неплохих проектов накрылось полярной звиздой.
Итого у впопенсосрс невменяемый жтк и полурабочий кутэ. Это победа!
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|2.124, Аноним (83), 13:43, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни одна опенсорсная программа не использовала ЛТС, их брали для проприетарных лаунчеров (которых лично я знаю с десяток, наверняка их больше). Ты переживаешь за доходы торгашей?
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|3.136, псевдонимус (?), 14:00, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я переживаю что все так и останется на троллингрелиз. Для меня он неприемлема впринципе.
Давайте, начинайте кукарекать: "Легаси!!!Легаси!!!!, Нужно выкидывать устаревшие технологии!"
Если у программы или технологии нет лтс, она не нужна.
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|1.118, Аноним (104), 13:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Qt Company не терпится обложить данью разработчиков программ, совместимых с Windows 7 и 32-битами.
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|1.126, anonymous (??), 13:47, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думаю, это гугол договорился, чтобы люди перестали пользоваться браузерами на qtwebengine. Пусть переходят на хромого.
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|1.127, Аноним (127), 13:48, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообщето Qt 5.15.2 в данный момент последняя, а LTS для всяких там слоупоков.
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