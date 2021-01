Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:03, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 5.12 LTS ещё есть, поддерживается до декабря 2021 года. Даже оффлайн установщик в наличии для всех.

3.40 , None ( ?? ), 11:28, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да в общем-то не так всё критично. Только LTS структура затронута. Но время выбрали крайне неудачно. Если бы переходили в середине разработке мажорной версии QT - большинству мелкой рыбёшки было бы пофиг. А так получается большинство тупо остаётся на год-полтора без патчей по безопасности и стабильности, пока 6.2 не подойдёт.

Ну и с самими сторонними разработчиками Qt опять очень нехорошо получилось(как-то регулярно QtC стало срать на голову своим же контрибуторам). Они уже внесли большое количество патчей, а теперь получается, что результаты своей работы они не увидят, вместо этого их продадут за денюжку дядям.

P.S. Кому нужно 5.12? Оно уже протухло и немного попахивает.

P.S. Кому нужно 5.12? Оно уже протухло и немного попахивает.

2.28 , Anonim ( ?? ), 11:06, 05/01/2021
4.8.7

2.30 , Аноним ( 30 ), 11:10, 05/01/2021
Я что-то пропустил - ты говорил уже что Qt6 - неполноценна?

3.41 , None ( ?? ), 11:28, 05/01/2021
Мало сказал.

2.32 , marios ( ok ), 11:12, 05/01/2021
Закрыто 5.15.3.

Использовать 5.15.2, дырки можно закрывать самостоятельно.

Использовать 5.15.2, дырки можно закрывать самостоятельно.

3.51 , None ( ?? ), 11:37, 05/01/2021
У остальных на 5.12.х самозаделанные дырки тоже магическим образом исчезнут? Если нет - зачем стараться? Проще написать обход. Да и зачем тогда в багтрекере QtC их отмечать? Всё равно исправления не увидеть в ближайшие полтора года, а потом может уже и кода того не быть. Ради QtC и их клиентов? Вот пускай они дырки и ищут, зачем работу делать за них?

4.73 , Аноним ( 70 ), 12:15, 05/01/2021
А их кто-то закрывает? Вот смотрим на стабильные дебиан например https://packages.debian.org/search?searchon=sourcenames&keywords=qtbase. А там 5.7.1, 5.11.3 внезапно. Патки кое-какие только подтягивают, но с таким же успехом они и из 6-й подтянут.

5.84 , None ( ?? ), 12:42, 05/01/2021
Но причём тут Дебиан, Карл? Проблемы майнтейнеров Дебини - это проблема потребителей Дебини, а не разрабов Qt. Проблемы людей, использующих дистро-сготовленные пакеты - это проблемы совсем другого вида. Обсуждаемая проблема затрагивает рыбок профильных - тех, кто варится в Qt. Тех, кто непосредственно гадит в Qt своими исправлениями. Грубо говоря, то самое "коммунити", которое и является сторонними разработчиками QT, которые Qt массово тестируют и правят. В профильной ветке уже отписались мажорные сторонние разрабы, которые прямо написали, что раз они больше не будут иметь доступ к up-to-date 5.15, то и разрабатывать они будут только 6.х, а проблемы 5.15 пусть и остаются проблемами 5.15. И что все тикеты, пришедшие к ним из 5.15 они тупо будут закрывать. В общем, трэш и угар без содомии.

6.95 , Аноним ( 70 ), 13:07, 05/01/2021
Ну назови мне пару дистров, где используется LTS. Пока кроме как для вендосборок своего софта оно и не надо никому особо.

2.33 , Аноним ( - ), 11:13, 05/01/2021
Пгосим отнестись с пониманием.