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Выпуск среды разработки Qt Creator 4.15

05.05.2021 14:19

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.15, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

Отмечается, что Qt Creator 4.15 станет последним выпуском в серии 4.x, летом ожидается переход на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).

В новой версии:

  • В Locator добавлен фильтр для открытия файлов из любой части диска. В фильтре в том числе предусмотрена возможность подключения внешний утилиты командной строки, выводящей список файлов на основе указанного пользователем запроса. По умолчанию для определения нахождения файлов в Linux используется утилита "locate", а в Windows - утилита "everything".
  • Добавлена отдельная настройка "Tools > Options > Environment > System > Environment" для определения переменных окружения, которые следует выставить при запуске внешних утилит из Qt Creator.
  • Добавлена настройка "Tools > Options > Environment > Interface > Text codec" для переключения кодировки текста.
  • В редакторе кода исправлено много недоработок, связанных с поддержкой языка C++. Добавлена возможность фильтрации результатов поиска символов по типу доступа.
  • В редакторе QML реализована обработка inline-компонентов и улучшена поддержка расширенных возможностей JavaScript.
  • В реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка версионированной диагностики, сообщений о прогрессе выполнения операций и дополнительных возможностей форматирования, появившихся в версии протокола 3.15.0. Упрощена настройка LSP-сервера для языка Java.
  • Решены проблемы, усложнявшие настройку проектов с системой сборки CMake.
  • Для проектов на Qt 6, использующих CMake, добавлена поддержка iOS в качестве целевой платфрмы. Решены проблемы с развёртыванием приложений на устройствах с iOS 14.
  • Добавлена опция для запуска приложений с правами root из Qt Creator.
  • В редакторе кода в процессе отладки реализована возможность показа inline-подсказок со значениями переменных (включается через настройку Tools > Options > Debugger > General > Use annotations in main editor while debugging).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt
  4. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  5. OpenNews: Выпуск сред разработки Qt Creator 4.14 и Qt Design Studio 2
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55085-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:28, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > летом ожидается переход на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).

    И этих хром покусал с нумерацией версий?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:30, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотри на версию своего /usr/bin/less, болезный.
     
     
  • 3.9, КО (?), 15:08, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    "Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт."
    Кек
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:55, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ожидается переход на новую схему назначения версий

    Обычная перестановка кроватей в ... кутэ-заведении.

     

  • 1.3, InuYasha (??), 14:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользовался когда-то. Даже успешно. Как RAD даже вполне годно.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 14:56, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ключевая фраза: "Пользовался когда-то".
     
  • 2.16, заминированный тапок (ok), 15:25, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пользовался когда-то. Даже успешно. Как RAD даже вполне годно.

    к сожалению до уровня RAD это не дотягиввает даже близко :-(
    даже долбаный Lazarus куда удобнее в разработке

    но увы альтернатив как-то не особо много под кресты (если они вообще есть)

     
     
  • 3.18, InuYasha (??), 16:13, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из всего рад-подобного, что мне известно (когда я этим интересовался, несколько лет назад), это Qt Creator/Designer и Code::Blocks с его редактором wxSmith (вроде). Т.е. и там и там можно рисовать окошки и довольно грамотно связывать с кодом. С wx перескочил на qt потому что wxqt разрабатывался как-то вяло, а потом и вообще перестал гуёвые софтины писать, так что, мб сейчас есть нечто лучше.
     

  • 1.4, Имя (?), 14:52, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Упрощена настройка LSP-сервера для языка Java.

    Што? В QtCreator есть какая-то поддержка Джавы?

     
     
  • 2.7, n00by (ok), 15:04, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В QtCreator есть какая-то поддержка LSP-сервера https://opennet.ru/44682-ide
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:07, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже запилили регистрацию по номеру телефона для скачивания?
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:09, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После перехода с винды искал замену Visual Studio, вменяемого IDE кроме CLion так и не нашел, QtCreator сколько делают все равно мимо кассы.
     
     
  • 2.12, Зукд (?), 15:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VSCode с плагинами получается норм.
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:22, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам сижу на Goland от них по работе. Но VSCode летает резвее как ни странно, но дебажить по-человечески не знаю как.
     
     
  • 3.20, funny.falcon (?), 16:23, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока «поиск использования» метода на проекте в 50MB сырцов не захотелось сделать. Там у Goland вряд ли есть конкуренты.
     
     
  • 4.21, funny.falcon (?), 16:25, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, только из-за этого и слез с Vim на Goland. А теперь и на Clion.
     
  • 2.19, InuYasha (??), 16:14, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После перехода с винды искал замену Visual Studio,

    https://forums.codeblocks.org/index.php/board,20.0.html

     

  • 1.11, Аноним (11), 15:17, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В редакторе кода исправлено много недоработок, связанных с поддержкой языка C++. Добавлена возможность фильтрации результатов поиска символов по типу доступа.

    оно может быть перестало ругаться на инклюды стандартных хедеров с++?

    >  В редакторе QML реализована обработка inline-компонентов и улучшена поддержка расширенных возможностей JavaScript.

    джва года ждал (нет)

     
  • 1.13, Зукд (?), 15:19, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Решены проблемы, усложнявшие настройку проектов с системой сборки CMake"

    Походу, снова что-то сломали.

     
     
  • 2.15, заминированный тапок (ok), 15:23, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как минимум добавление/удаление/переименование файлов в CMake проект так и не добавили
    всё ручками в файле проекта надо менять (либо пользовать сторонний плагин)

    чё они там "добавили" - хз

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:46, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот есть же нормальные среды. Не в пример кривому vscode
     
     
  • 2.22, user90 (?), 16:28, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Emacs.
     

  • 1.23, анончик (?), 17:11, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена опция для запуска приложений с правами root из Qt Creator.

    Джва года ждал. Интересно, по ssh работать будет? И как там с отладчиком?

     
     
  • 2.24, Обоссыватель раков (?), 17:36, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди и проверь сам. Потом нам тут напишешь
     
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