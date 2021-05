Выпуск среды разработки Qt Creator 4.15

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.15, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Отмечается, что Qt Creator 4.15 станет последним выпуском в серии 4.x, летом ожидается переход на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.). В новой версии: В Locator добавлен фильтр для открытия файлов из любой части диска. В фильтре в том числе предусмотрена возможность подключения внешний утилиты командной строки, выводящей список файлов на основе указанного пользователем запроса. По умолчанию для определения нахождения файлов в Linux используется утилита "locate", а в Windows - утилита "everything".

Добавлена отдельная настройка "Tools > Options > Environment > System > Environment" для определения переменных окружения, которые следует выставить при запуске внешних утилит из Qt Creator.

Добавлена настройка "Tools > Options > Environment > Interface > Text codec" для переключения кодировки текста.

В редакторе кода исправлено много недоработок, связанных с поддержкой языка C++. Добавлена возможность фильтрации результатов поиска символов по типу доступа.

В редакторе QML реализована обработка inline-компонентов и улучшена поддержка расширенных возможностей JavaScript.

В реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка версионированной диагностики, сообщений о прогрессе выполнения операций и дополнительных возможностей форматирования, появившихся в версии протокола 3.15.0. Упрощена настройка LSP-сервера для языка Java.

Решены проблемы, усложнявшие настройку проектов с системой сборки CMake.

Для проектов на Qt 6, использующих CMake, добавлена поддержка iOS в качестве целевой платфрмы. Решены проблемы с развёртыванием приложений на устройствах с iOS 14.

Добавлена опция для запуска приложений с правами root из Qt Creator.

В редакторе кода в процессе отладки реализована возможность показа inline-подсказок со значениями переменных (включается через настройку Tools > Options > Debugger > General > Use annotations in main editor while debugging).