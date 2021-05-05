Выпуск среды разработки Qt Creator 4.15

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|1.1, Аноним (1), 14:28, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> летом ожидается переход на новую схему назначения версий, в рамках которой в выпусках с функциональными изменениями будет меняться первая цифра версии (Qt Creator 5, Qt Creator 6 и т.п.).
И этих хром покусал с нумерацией версий?
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|3.9, КО (?), 15:08, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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"Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт."
Кек
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|2.5, Аноним (5), 14:55, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ожидается переход на новую схему назначения версий
Обычная перестановка кроватей в ... кутэ-заведении.
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|2.16, заминированный тапок (ok), 15:25, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пользовался когда-то. Даже успешно. Как RAD даже вполне годно.
к сожалению до уровня RAD это не дотягиввает даже близко :-(
даже долбаный Lazarus куда удобнее в разработке
но увы альтернатив как-то не особо много под кресты (если они вообще есть)
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|3.18, InuYasha (??), 16:13, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из всего рад-подобного, что мне известно (когда я этим интересовался, несколько лет назад), это Qt Creator/Designer и Code::Blocks с его редактором wxSmith (вроде). Т.е. и там и там можно рисовать окошки и довольно грамотно связывать с кодом. С wx перескочил на qt потому что wxqt разрабатывался как-то вяло, а потом и вообще перестал гуёвые софтины писать, так что, мб сейчас есть нечто лучше.
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|1.4, Имя (?), 14:52, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Упрощена настройка LSP-сервера для языка Java.
Што? В QtCreator есть какая-то поддержка Джавы?
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|1.10, Аноним (10), 15:09, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После перехода с винды искал замену Visual Studio, вменяемого IDE кроме CLion так и не нашел, QtCreator сколько делают все равно мимо кассы.
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|2.14, Аноним (14), 15:22, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам сижу на Goland от них по работе. Но VSCode летает резвее как ни странно, но дебажить по-человечески не знаю как.
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|3.20, funny.falcon (?), 16:23, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пока «поиск использования» метода на проекте в 50MB сырцов не захотелось сделать. Там у Goland вряд ли есть конкуренты.
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|1.11, Аноним (11), 15:17, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В редакторе кода исправлено много недоработок, связанных с поддержкой языка C++. Добавлена возможность фильтрации результатов поиска символов по типу доступа.
оно может быть перестало ругаться на инклюды стандартных хедеров с++?
> В редакторе QML реализована обработка inline-компонентов и улучшена поддержка расширенных возможностей JavaScript.
джва года ждал (нет)
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|1.13, Зукд (?), 15:19, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Решены проблемы, усложнявшие настройку проектов с системой сборки CMake"
Походу, снова что-то сломали.
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|2.15, заминированный тапок (ok), 15:23, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну как минимум добавление/удаление/переименование файлов в CMake проект так и не добавили
всё ручками в файле проекта надо менять (либо пользовать сторонний плагин)
чё они там "добавили" - хз
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|1.23, анончик (?), 17:11, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена опция для запуска приложений с правами root из Qt Creator.
Джва года ждал. Интересно, по ssh работать будет? И как там с отладчиком?
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