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Asahi Linux переходит на использование инсталлятора Calamares

10.09.2023 15:49

Гектор Мартин (Hector Martin), основатель проекта по портированию Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2, объявил о переводе редакций дистрибутива Asahi Linux, основанных на Fedora и Arch Linux, на использование инсталлятора Calamares, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux и применяющего библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя.

Применение Calamares позволит унифицировать интерфейс установки редакций на основе Fedora и Arch Linux, и даст возможность полностью прекратить использование X-сервера и утилиты setxkbmap в сборках дистрибутива на базе пакетов Fedora и оболочки KDE, ограничившись поддержкой только протокола Wayland. В состав Calamares уже приняты разработанные Гектором патчи, решающие проблемы с настройкой клавиатурного ввода при использовании Wayland.

Тем временем, в Fedora Workstation 39 утверждена поставка по умолчанию переработанного инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK задействован web-интерфейс. Web-интерфейс использует JavaScript-фреймворк React, элементы оформления PatternFly и компоненты из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, возможность удалённого управления через web-браузер, упрощение сопровождения и разработки дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://social.treehouse.syste...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
  3. OpenNews: Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1
  4. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
  6. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59734-asahi
Ключевые слова: asahi, fedora
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сразу не судьба было так сделать?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:39, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сразу не судьба было им сообщить так сделать?
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:24, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб вы ныли, что ещё ничего не готово, а уже с инатслляторами играются?
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:15, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отмечается упрощение процесса установки

    Это когда система пытается быть умнее тебя и пихает своп в zram вместо отдельного раздела? Нет, спасибо.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:07, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совсем не сложно отключить
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:20, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по портированию Linux для работы на компьютерах Mac

    Какие аргументы "за" перед MacOS ?
    https://www.apple.com/mac/

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная работа с окнами, а не через ж... нет облачного мусора, подписок и встроенной рекламы? Да и линь явно пошустрее.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 16:31, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У маков реально качественное железо с неплохим соотношением производительности на ватт энергии. Но операционка у них дно днищенское напичканная проприетарными технологиями, патентами, drm, рекламой и магазином. И везде плати плати плати.
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 16:44, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У маков реально качественное железо

    Давай сравним сегмент настольных ПК. Флагманы мака с флагманами NVIDIA или Intel. Готов?

     
     
  • 5.12, кек (?), 16:56, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что же ты не готов флагманы невидии с флагманами мака в сегменте ноутов сравнить? Чому же так?

    (мимокрок с невидией и без встройки)

     
  • 4.11, Аноним (21), 16:55, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И везде плати плати плати.

    Опять анон-эникейщик негодует.
    Но вообще-то для маков до черта бесплатного софта.

     
  • 4.20, Аноним (20), 18:10, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но ведь мак для этого и покупают - чтобы платить, платить, платить. понты дело дорогое
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:49, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала купить новый Макбук чтобы поставить на него Линукс, чтобы что? Я вижу смысл только если ворованный.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 17:24, 10/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 17:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какие аргументы "за" перед MacOS ?

    Ставить такие вопросы кощунственно. Потому-что мак понатыкан зондами. Эппловцы клали на приватность.

     

  • 1.14, Бульдох (?), 17:10, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Портить божественные Маки Федорой и Арчем, а может этим товарищам лучше улицы подметать?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 17:23, 10/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:34, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Just for fun же, ну!
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:57, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основанных на Fedora и Arch Linux

    Это что еще за франкеншейн такой? Кто в курсах?

     

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