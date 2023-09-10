Asahi Linux переходит на использование инсталлятора Calamares

Гектор Мартин (Hector Martin), основатель проекта по портированию Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2, объявил о переводе редакций дистрибутива Asahi Linux, основанных на Fedora и Arch Linux, на использование инсталлятора Calamares, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux и применяющего библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя.

Применение Calamares позволит унифицировать интерфейс установки редакций на основе Fedora и Arch Linux, и даст возможность полностью прекратить использование X-сервера и утилиты setxkbmap в сборках дистрибутива на базе пакетов Fedora и оболочки KDE, ограничившись поддержкой только протокола Wayland. В состав Calamares уже приняты разработанные Гектором патчи, решающие проблемы с настройкой клавиатурного ввода при использовании Wayland.

Тем временем, в Fedora Workstation 39 утверждена поставка по умолчанию переработанного инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK задействован web-интерфейс. Web-интерфейс использует JavaScript-фреймворк React, элементы оформления PatternFly и компоненты из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, возможность удалённого управления через web-браузер, упрощение сопровождения и разработки дополнений.



