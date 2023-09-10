Asahi Linux переходит на использование инсталлятора Calamares

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|2.21, Аноним (21), 18:24, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб вы ныли, что ещё ничего не готово, а уже с инатслляторами играются?
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|1.4, Аноним (4), 16:15, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отмечается упрощение процесса установки
Это когда система пытается быть умнее тебя и пихает своп в zram вместо отдельного раздела? Нет, спасибо.
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|2.6, Аноним (6), 16:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальная работа с окнами, а не через ж... нет облачного мусора, подписок и встроенной рекламы? Да и линь явно пошустрее.
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|3.7, Аноним (6), 16:31, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У маков реально качественное железо с неплохим соотношением производительности на ватт энергии. Но операционка у них дно днищенское напичканная проприетарными технологиями, патентами, drm, рекламой и магазином. И везде плати плати плати.
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|4.9, Аноним (8), 16:44, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У маков реально качественное железо
Давай сравним сегмент настольных ПК. Флагманы мака с флагманами NVIDIA или Intel. Готов?
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|5.12, кек (?), 16:56, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что же ты не готов флагманы невидии с флагманами мака в сегменте ноутов сравнить? Чому же так?
(мимокрок с невидией и без встройки)
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|4.11, Аноним (21), 16:55, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И везде плати плати плати.
Опять анон-эникейщик негодует.
Но вообще-то для маков до черта бесплатного софта.
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|4.20, Аноним (20), 18:10, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но ведь мак для этого и покупают - чтобы платить, платить, платить. понты дело дорогое
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|3.10, Аноним (10), 16:49, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала купить новый Макбук чтобы поставить на него Линукс, чтобы что? Я вижу смысл только если ворованный.
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|2.15, Аноним (-), 17:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Какие аргументы "за" перед MacOS ?
Ставить такие вопросы кощунственно. Потому-что мак понатыкан зондами. Эппловцы клали на приватность.
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|1.14, Бульдох (?), 17:10, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Портить божественные Маки Федорой и Арчем, а может этим товарищам лучше улицы подметать?
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|1.19, Аноним (19), 17:57, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>основанных на Fedora и Arch Linux
Это что еще за франкеншейн такой? Кто в курсах?
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