Объявлено о готовности panthor, открытого драйвера для 10 поколения GPU Mali

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|1.1, Аноним (-), 09:41, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> для замены проприетарных компонентов BL31 (Boot Loader stage 3.1).
Так на него же сорц фирма ARM выкладывает? Или случилось как обычно с BSDL - т.е. ARM выкладывает, а фактическую реализацию под ЭТОТ SoC - таки - закрысили?
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|1.2, Alladin (?), 09:44, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мы в процессор добавили GPU акселератор, чтобы облегчить работу CPU в граф задачах.
Мы в GPU добавили еще процессор, чтобы вынести GPU планировщик.
А что потом?)
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|3.6, Alladin (?), 10:20, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с таким успехом можно и GPU выкинуть ведь на CPU будет достаточно ядер и производительности
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|1.7, Аноним (7), 10:41, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Orange pi 5+. Воспроизведение видео в чём-то кроме патченного chromium намертво вешает систему. Во всех сколько-нибудь "официальных" сборках ОС. Если заработает, то боюсь даже загадывать что может получиться.
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|2.15, Аноним (15), 15:12, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установил Firefox, активировал gpu ускорение. Видео пашет в 1080р без косяков в 95%
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|1.9, Аноним (9), 11:13, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>с планированием очереди потока команд на стороне прошивки. Для организации работы планировщика в GPU встроен отдельный микроконтроллер Cortex-M7
Я что-то не понял ... Mali же - это GPU для телефонов, там и GPU и CPU на одном чипе. И тут нам заявляют, что отдельное ядро из CPU аппаратно выделили для нужд GPU и крутят на нём проприетарную прошивку, наверняка ещё и тивоизированную, вместо того, чтобы отдать подобные вещи полностью на откуп драйверу и клиентскому софту ...
Мне представляется это наглостью и предательством интересов пользователя.
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|2.10, Аноним (-), 11:31, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> с планированием очереди потока команд на стороне прошивки.
>> Для организации работы планировщика в GPU встроен отдельный микроконтроллер Cortex-M7
> Я что-то не понял ... Mali же - это GPU для телефонов, там и GPU и CPU на одном чипе.
> И тут нам заявляют, что отдельное ядро из CPU аппаратно выделили для нужд GPU и крутят
> на нём проприетарную прошивку, наверняка ещё и тивоизированную, вместо того, чтобы отдать
> подобные вещи полностью на откуп драйверу и клиентскому софту ...
Что тут не понятно? Что у GPU могут быть сервисные ядра для внутренних нужд? У более жирных GPU сервисных ядер вообще с дюжину, на все оказии. От распределения потока команд до управления DVFS и что там еще.
> Мне представляется это наглостью и предательством интересов пользователя.
Вон те вроде пока справляются. А Cortex M сам по себе вполне известное документированое ядро.
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|3.13, Аноним (13), 14:04, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что тут не понятно? Что у GPU могут быть сервисные ядра для внутренних нужд?
Не понятно, какого хрена ядро, размещённое на том же чипе, выделили в "сервисное", а не отдали пользователю, чтобы он определял, какой код там крутится, и нужно ему это ядро для обработки потока команд, или он ему квант времени на поток команд выделит через планировщик в ОС, а всё остальное время будет его юзать как дополнительное ядро CPU для многопоточных приложений.
>У более жирных GPU сервисных ядер вообще с дюжину, на все оказии.
Они тоже должны быть полностью предоставлены в распоряжение пользователя. А "прошивка" должна быть просто нитью ядра ОС, в которую загрузили соответствующий модуль в виде программы.
>У более жирных GPU
На дискретных GPU на отдельной PCIE-плате ещё можно обосновать кое-как то, что ядро не является тем ядром, на которое можно класть нити произвольных программ по причине его доступа другой физической памяти. Что не отменяет того, что у пользователя и программ должна быть возможность помещать в такие ядра свои "прошивки". и чтобы они там работали с полным доступом и без санкций за отсутствие подписи или не прошедшую TEE-аттестацию.
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|1.14, n00by (ok), 15:11, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Collabora штампует драйвера видеоконтроллеров, как пирожки печёт.
Collabora добавляет в Wine поддержку Wayland.
Эксперты Опеннет веруют, что Иксы вечны.
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