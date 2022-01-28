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В свободном драйвере Panfrost обеспечена поддержка GPU Mali Valhall

28.01.2022 09:39

Сотрудники компании Collabora реализовали поддержку GPU серии Valhall (Mali-G57, Mali-G78) в свободном драйвере Panfrost, который ранее был сосредоточен на реализации поддержки чипов Midgard и Bifrost. Отмечается, что подготовленные изменения с начальной реализацией драйвера переданы для включения в основной состав Mesa и будут доведены до пользователей в одном из следующих значительных релизов.

Реализация была подготовлена после 6 месяцев обратного инжиниринга проприетарных драйверов, используемых в Android-смартфоне с GPU Mali G78. Проделанная работа примечательна тем, что разработка велась в пассивном режиме в условиях отсутствия root-доступа к смартфону с изучаемым чипом, т.е. разработчики не могли заменить имеющийся драйвер. Для тестирования драйвера и анализа содержимого видеопамяти в смартфоне использовался режим разработчика в Android и подстановка своего кода при помощи LD_PRELOAD.

Из памяти извлекались скомпилированные шейдеры, последовательности инструкций для GPU и структуры данных, управляющих состоянием графических примитивов, таких как текстуры, после чего в эти шейдеры и структуры вносились отдельные изменения и анализировался результат. В итоге был подготовлен собственный компилятор шейдеров для GPU Valhall, позволявший генерировать аналогичные бинарные объекты, а также прототип драйвера для Mesa. В январе этого года в руки разработчиков попал Chromebook на базе чипа MediaTek MT8192 с GPU Valhall G57, при помощи которого была выполнена окончательная проверка на реальном оборудовании и доведение до рабочего вида получившегося драйвера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820
  3. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  4. OpenNews: Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali-G52
  5. OpenNews: Из Mesa удалён код классических драйверов, не использующих Gallium3D
  6. OpenNews: Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56598-gpu
Ключевые слова: gpu, arm, driver, mali, valhall
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ordu (ok), 09:56, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Последние годы реверс как-то силу набрал, не находите? Любопытно почему так. То ли выросло поколение упёртых реверсеров, то ли инструментарий с методиками доросли.
     
     
  • 2.2, lockywolf (ok), 10:04, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кто-то из авторов новостей на опеннете возлюбил никому не известный Мали, на котором Линукс с роду не водился, и подписался на их рсс.

    Самих же реверсеров на западе всегда был миллион, ибо чем бы ни заняться, когда у тебя денег столько, что не успеваешь их тратить быстрее, чем они лезут тебе и на счёт.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лол, какие влажные мечты про обмазаться деньгами... эта клюква ещё жирнее чем "Осторожно, киберземляне"
     
     
  • 4.14, Мент (?), 11:44, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы у них было мало денег, то они бы не занимались этим.

    А зарабатывали бы себе на жизнь все время.

    Тут не до этих хобби будет.

    Пока я очень мало зарабатывал, я крутился на 2 работах.

    Тут не написания всякой фигни в свободное время.
    Тут бы выжить самому.

     
     
  • 5.17, Мент (?), 13:06, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусаторы, которые всю жизнь сидят на мамкиной шее и не знают как тяжело достаются бабки - минусуют.
    Как уже говорил, в этом кейсе не до написания всякой чуши на гитхабе будет.
    Вот какая аудитория у opennet!
    Мамкины сынки.
    Пшел Opennet на хер.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:04, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реверс проприетарного кода Nvidia наоборот как-то стих. Наверное, разработчики nouveau выгорели.
     

  • 1.3, Анонн (?), 10:14, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно что на счет "чистоты" этих дров. Будут ли они в мейнстрим дистрах?
    Отреверсить конечно можно всё, но потом начнут докапываться что это запатентовано, и вот это и требовать убрать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:24, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то уже забыл про обсусцированный драйвер для нвидии и про вполне живой и популярный нуво? Чем сабж хуже. А докопаться можно и без реверса при желании.
     
     
  • 3.11, Анонн (?), 11:15, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как живой. На всяком старье он работает неплохо, это правда.
    Но с Turing (а это на минуточку 2018 год) уже часть вещей не реализована, а столбец Ampere вообще весь красный.
    С другой стороны "зачем вам драйвера, если видях нет, хахаха"
     
  • 2.6, lockywolf (ok), 10:48, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не будет, потому что нет таких дистров, которые работали бы на том железа.

    Да и, как бы, если ты купил хромбук, значит Линукс у тебя и так уже есть, зачем там ещё какие-то кустарные поделки, непонятно, ну разве что для шваб0дки чтобы была не 95%, а 99%.

    А то, что у 90% до сих пор винда, их не колышет.

     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:08, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для швабoдки, а для антимайора.
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:41, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не будет, потому что нет таких дистров, которые работали бы на том железа.

    Как раз в последнее время наплодилось дистрибутивов для всяких arm-смартфонов, -одноплатников, -приставок и прочего. Вот там то эти свободные драйвера очень кстати, а то бы пришлось от всяких древних ондроидов протухшие блобы прикручивать (привет libhybris!).
    И кто бы что ни говорил, а заставить это блобы работать через этот ваш хвалёный libhybris на деле не так уж и легко. Хотя казалось бы: Android - это Linux

     

  • 1.5, ryoken (ok), 10:34, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>В январе этого года в руки разработчиков попал Chromebook на базе чипа MediaTek MT8192 с GPU Valhall G57

    Интересное выражение. Типа шёл-шёл - раз ноут на голову. Или валялся где :).

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 11:09, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распространённое же выражение.
     
  • 2.12, Аноним (13), 11:32, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я на помойке нашел... Правда не хромбук, а обычный, классический х86 на amd a4
     

  • 1.15, Аноним (13), 11:50, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще для всяких Andreno freedreno написали, для сабжа аж 2 гнyтых драйвера делают, Broadcom, внезапно, со своим VideoCore и даже богом забытый vivante имеет свободный драйвер. А вот PowerVR до сих пор "линукс-сообщество" принципиально игнорирует. И у меня в большинстве мoбил как раз это PowerVR и стоит.
     
  • 1.16, RAMbug (?), 12:47, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего вообще огораживать свою железку и прятать доки от людей?

    Ясное дело, что подобные инициативы проплачивают Google и Microsoft. Ведь если у Linux, BSD, Haiku и прочих свободных ОС будут качественные открытые драйвера, то нахрена тогда вообще будут нужны их проприетарные поделия.

    В общем необходимо полностью свободное железо, с открытой документацией и прозрачной архитекторой.

     
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