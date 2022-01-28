В свободном драйвере Panfrost обеспечена поддержка GPU Mali Valhall

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|1.1, Ordu (ok), 09:56, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Последние годы реверс как-то силу набрал, не находите? Любопытно почему так. То ли выросло поколение упёртых реверсеров, то ли инструментарий с методиками доросли.
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|2.2, lockywolf (ok), 10:04, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это кто-то из авторов новостей на опеннете возлюбил никому не известный Мали, на котором Линукс с роду не водился, и подписался на их рсс.
Самих же реверсеров на западе всегда был миллион, ибо чем бы ни заняться, когда у тебя денег столько, что не успеваешь их тратить быстрее, чем они лезут тебе и на счёт.
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|3.7, Аноним (7), 10:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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лол, какие влажные мечты про обмазаться деньгами... эта клюква ещё жирнее чем "Осторожно, киберземляне"
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|4.14, Мент (?), 11:44, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы у них было мало денег, то они бы не занимались этим.
А зарабатывали бы себе на жизнь все время.
Тут не до этих хобби будет.
Пока я очень мало зарабатывал, я крутился на 2 работах.
Тут не написания всякой фигни в свободное время.
Тут бы выжить самому.
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|5.17, Мент (?), 13:06, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минусаторы, которые всю жизнь сидят на мамкиной шее и не знают как тяжело достаются бабки - минусуют.
Как уже говорил, в этом кейсе не до написания всякой чуши на гитхабе будет.
Вот какая аудитория у opennet!
Мамкины сынки.
Пшел Opennet на хер.
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|2.8, Аноним (8), 11:04, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реверс проприетарного кода Nvidia наоборот как-то стих. Наверное, разработчики nouveau выгорели.
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|1.3, Анонн (?), 10:14, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно что на счет "чистоты" этих дров. Будут ли они в мейнстрим дистрах?
Отреверсить конечно можно всё, но потом начнут докапываться что это запатентовано, и вот это и требовать убрать.
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|2.4, Аноним (4), 10:24, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то уже забыл про обсусцированный драйвер для нвидии и про вполне живой и популярный нуво? Чем сабж хуже. А докопаться можно и без реверса при желании.
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|3.11, Анонн (?), 11:15, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как живой. На всяком старье он работает неплохо, это правда.
Но с Turing (а это на минуточку 2018 год) уже часть вещей не реализована, а столбец Ampere вообще весь красный.
С другой стороны "зачем вам драйвера, если видях нет, хахаха"
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|2.6, lockywolf (ok), 10:48, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не будет, потому что нет таких дистров, которые работали бы на том железа.
Да и, как бы, если ты купил хромбук, значит Линукс у тебя и так уже есть, зачем там ещё какие-то кустарные поделки, непонятно, ну разве что для шваб0дки чтобы была не 95%, а 99%.
А то, что у 90% до сих пор винда, их не колышет.
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|3.13, Аноним (13), 11:41, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не будет, потому что нет таких дистров, которые работали бы на том железа.
Как раз в последнее время наплодилось дистрибутивов для всяких arm-смартфонов, -одноплатников, -приставок и прочего. Вот там то эти свободные драйвера очень кстати, а то бы пришлось от всяких древних ондроидов протухшие блобы прикручивать (привет libhybris!).
И кто бы что ни говорил, а заставить это блобы работать через этот ваш хвалёный libhybris на деле не так уж и легко. Хотя казалось бы: Android - это Linux
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|1.5, ryoken (ok), 10:34, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>В январе этого года в руки разработчиков попал Chromebook на базе чипа MediaTek MT8192 с GPU Valhall G57
Интересное выражение. Типа шёл-шёл - раз ноут на голову. Или валялся где :).
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|2.12, Аноним (13), 11:32, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я на помойке нашел... Правда не хромбук, а обычный, классический х86 на amd a4
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|1.15, Аноним (13), 11:50, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вообще для всяких Andreno freedreno написали, для сабжа аж 2 гнyтых драйвера делают, Broadcom, внезапно, со своим VideoCore и даже богом забытый vivante имеет свободный драйвер. А вот PowerVR до сих пор "линукс-сообщество" принципиально игнорирует. И у меня в большинстве мoбил как раз это PowerVR и стоит.
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|1.16, RAMbug (?), 12:47, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для чего вообще огораживать свою железку и прятать доки от людей?
Ясное дело, что подобные инициативы проплачивают Google и Microsoft. Ведь если у Linux, BSD, Haiku и прочих свободных ОС будут качественные открытые драйвера, то нахрена тогда вообще будут нужны их проприетарные поделия.
В общем необходимо полностью свободное железо, с открытой документацией и прозрачной архитекторой.
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