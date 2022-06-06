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Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali серии Valhall

06.06.2022 21:55

Компания Collabora объявила о сертификации организацией Khronos графического драйвера Panfrost на системах с GPU Mali на базе микроархитектуры Valhall (Mali-G57). Драйвер успешно прошёл все тесты набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией OpenGL ES 3.1. В прошлом году подобная сертификация была пройдена для GPU Mali-G52 на базе микроархитектуры Bifrost.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Сертификация также открывает двери для использования драйвера Panfrost в продуктах, включающих GPU Mali G52 и G57. Например, GPU Mali-G57 используется в ноутбуках Chromebook на базе SoC MediaTek MT8192 и MT8195.

Проверка была выполнена в окружении с дистрибутивом Debian GNU/Linux 12, Mesa и X.Org X Server 1.21.1.3. Подготовленные в ходе подготовки к сертификации исправления и улучшения уже перенесены в Mesa и войдут в состав выпуска 22.2. Сопутствующие изменения для подсистемы ядра DRM (Direct Rendering Manager) переданы для включения в основной состав ядра Linux.

Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), работающей в компании Collabora, и развивался на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. С позапрошлого года разработчики наладили сотрудничество с компанией ARM, которая предоставила необходимую информацию и документацию. В настоящее время драйвер поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx), Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x) и Valhall (Mali G57+). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В Panfrost, драйвере для GPU ARM Mali, обеспечена поддержка OpenGL ES 3.1
  3. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена поддержка GPU Mali Valhall
  4. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)
  5. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  6. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57308-panfrost
Ключевые слова: panfrost, mali, opengl
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:33, 06/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это на каких одноплатниках живёт?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:57, 06/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    mtk6735 (mali-t720) поддерживает?
     
     
  • 2.4, Kuromi (ok), 23:10, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "... поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx)"
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а mali-t720 поддерживает все-таки?
     
     
  • 4.6, Рейка Сметанова (ok), 23:35, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоему Mali-T7xx это не Mali-T720?
     
     
  • 5.7, Аноним (5), 00:10, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    меня интересует конкретно mali-t720. Поддерживает или нет?
     

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