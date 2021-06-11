В Panfrost, драйвере для GPU ARM Mali, обеспечена поддержка OpenGL ES 3.1

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|1.1, Аноним (1), 22:45, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это тот драйвер, который разрабатывает девушка, которая при рождении была мужчиной?
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|2.3, Пикапика (?), 22:49, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Девушка с изюминкой. Похер конечно, делает и делает, главное чтобы эту хероту не пропагандировали.
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|3.5, Аноним (5), 22:54, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>главное чтобы эту хероту не пропагандировали.
Те кто на пропаганду купится, тех не жалко
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|3.10, hefenud (ok), 23:17, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И что бы кареглазость не пропагандировали важно! А то как возьмут, как начнут пропагандировать кареглазость или леворукость, которые так же являются генетическими особенностями и все тут же станут кареглазыми левшами. Ужасно, согласен с тобой. Надо пойти побиться головой об пол в церкви и поцеловать в дупу священника, как делают православные
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|4.11, Пикапика (?), 23:36, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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41% трансгендеров кончают жизнь самоубийством, видимо генетическая особенность.
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|6.15, Аноним (-), 00:36, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В природе предусмотрены механизмы самоочистки генофонда, да.
Логика и опеннет ...
1) Закрепление механизма вида "самоубийство" на генетическом уровне немного проблематично.
2) Если у мужика встает на мужиков, то, как бэ, ему и без того сложновато "загрязнить" генофонд.
А вот как раз механизм вида "психологическое давление стаи^W общества на не таких как все" подталкивает всех таких вот, образовывать гетеро-семью и продолжать "загрязнять генофонд" ...
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|2.12, Аноним (12), 23:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> разрабатывает девушка
ага... одна "девушка"... Там целый отдел ARM фигачит этот драйвер.
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|1.16, Аноним (16), 01:26, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только сейчас понял что значит "bi" в драйвере bifrost.
Ждём bigrep, bicat, bivim и binano.
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