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В Panfrost, драйвере для GPU ARM Mali, обеспечена поддержка OpenGL ES 3.1

11.06.2021 22:41

Компания Collabora сообщила о реализации в драйвере Panfrost поддержки OpenGL ES 3.1 для GPU Midgard (Mali T760 и новее) и GPU Bifrost (Mali G31, G52, G76). Изменения войдут в состав выпуска Mesa 21.2, который ожидается в следующем месяце. Из дальнейших планов отмечается проведение работы по увеличению производительности на чипах Bifrost и реализация поддержки GPU на базе архитектуры Valhall (Mali G77 и новее).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  3. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Релиз Mesa 21.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка OpenGL 3.1 для GPU Mali
  6. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55318-panfrost
Ключевые слова: panfrost, mali, gpu, opengl
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  • 1.1, Аноним (1), 22:45, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это тот драйвер, который разрабатывает девушка, которая при рождении была мужчиной?
     
     
  • 2.3, Пикапика (?), 22:49, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Девушка с изюминкой. Похер конечно, делает и делает, главное чтобы эту хероту не пропагандировали.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:54, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >главное чтобы эту хероту не пропагандировали.

    Те кто на пропаганду купится, тех не жалко

     
  • 3.10, hefenud (ok), 23:17, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И что бы кареглазость не пропагандировали важно! А то как возьмут, как начнут пропагандировать кареглазость или леворукость, которые так же являются генетическими особенностями и все тут же станут кареглазыми левшами. Ужасно, согласен с тобой. Надо пойти побиться головой об пол в церкви и поцеловать в дупу священника, как делают православные
     
     
  • 4.11, Пикапика (?), 23:36, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    41% трансгендеров кончают жизнь самоубийством, видимо генетическая особенность.
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 00:07, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В природе предусмотрены механизмы самоочистки генофонда, да.
     
     
  • 6.15, Аноним (-), 00:36, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В природе предусмотрены механизмы самоочистки генофонда, да.

    Логика и опеннет ...
    1) Закрепление механизма вида "самоубийство" на генетическом уровне немного проблематично.

    2) Если у мужика встает на мужиков, то, как бэ, ему и без того сложновато "загрязнить" генофонд.
    А вот как раз механизм вида "психологическое давление стаи^W общества на не таких как все" подталкивает всех таких вот, образовывать гетеро-семью и продолжать "загрязнять генофонд" ...


     
  • 2.12, Аноним (12), 23:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > разрабатывает девушка

    ага... одна "девушка"... Там целый отдел ARM фигачит этот драйвер.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:46, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вау. А вулкан выйдет?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - А скиньте мячик!
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:50, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с какой целью они делают этот драйвер?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, чтобы твои открытые смартфоны работали.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 23:38, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой смысл юзеру, открытый ли его телефон?!
     

  • 1.6, ыы (?), 22:55, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он-на предлагает выкопать стюардессу?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет! На мали как бы не две трети парка устройств.
     

  • 1.16, Аноним (16), 01:26, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только сейчас понял что значит "bi" в драйвере bifrost.
    Ждём bigrep, bicat, bivim и binano.
     
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