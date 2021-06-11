В Panfrost, драйвере для GPU ARM Mali, обеспечена поддержка OpenGL ES 3.1

2.3 , Пикапика ( ? ), 22:49, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Девушка с изюминкой. Похер конечно, делает и делает, главное чтобы эту хероту не пропагандировали.

3.5 , Аноним ( 5 ), 22:54, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >главное чтобы эту хероту не пропагандировали. Те кто на пропаганду купится, тех не жалко

3.10 , hefenud ( ok ), 23:17, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – И что бы кареглазость не пропагандировали важно! А то как возьмут, как начнут пропагандировать кареглазость или леворукость, которые так же являются генетическими особенностями и все тут же станут кареглазыми левшами. Ужасно, согласен с тобой. Надо пойти побиться головой об пол в церкви и поцеловать в дупу священника, как делают православные

4.11 , Пикапика ( ? ), 23:36, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 41% трансгендеров кончают жизнь самоубийством, видимо генетическая особенность.

5.14 , Аноним ( 1 ), 00:07, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В природе предусмотрены механизмы самоочистки генофонда, да.

6.15 , Аноним ( - ), 00:36, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В природе предусмотрены механизмы самоочистки генофонда, да. Логика и опеннет ...

1) Закрепление механизма вида "самоубийство" на генетическом уровне немного проблематично. 2) Если у мужика встает на мужиков, то, как бэ, ему и без того сложновато "загрязнить" генофонд.

А вот как раз механизм вида "психологическое давление стаи^W общества на не таких как все" подталкивает всех таких вот, образовывать гетеро-семью и продолжать "загрязнять генофонд" ...

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > разрабатывает девушка ага... одна "девушка"... Там целый отдел ARM фигачит этот драйвер.

