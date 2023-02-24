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Компания Collabora развивает PanCSF, новый Linux-драйвер для GPU Mali

24.02.2023 08:33

Компания Collabora представила, DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) PanCSF, работающий на уровне ядра Linux. Изменения для использования нового драйвера в Mesa планируется опубликовать в ближайшее время. Драйвер нацелен на использование с 10 поколением GPU Mali (G710+), в котором применяется технология CSF (Сommand Stream Frontend), выносящая на сторону прошивки некоторые функции драйвера для снижения нагрузки на CPU и предлагающая новую модель организации выполнения работ на GPU.

В новом поколении GPU Mali планировщик Job Manager заменён на интерфейс CSF (Command Stream Frontend), в котором вместо модели на основе отправки цепочки работ применяется модель на основе потока команд с планированием очереди потока команд на стороне прошивки. Для организации работы планировщика в GPU встроен отдельный микроконтроллер Cortex-M7, а для выполнения инструкций CSF предусмотрен специальный блок выполнения команд (Command Execution Unit). Подобные особенности требуют принципиально другой организации передачи работ в GPU из пространства пользователя.

Изначально была предпринята попытка реализации поддержки GPU Mali на базе CSF в драйвере Panfrost, но разработчики пришли к выводу, что это приведёт к большому усложнению существующего драйвера и для CSF более оптимально создание нового драйвера, построенного с использованием иной архитектуры. В предложенном для тестирования новом драйвере PanCSF реализован полностью новый uAPI, новая логика планирования работ и новая логика управления MMU/GPU-VA. В качестве основы для нового драйвера использован существующий код Panfrost. В драйвере PanCSF заимствованы типовые шаблоны инициализации драйвера, управления частотой и управления питанием, которые вероятно будут переработаны, так как некоторые функции управления энергопотреблением в новых GPU Mali вынесены в прошивку.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali серии Valhall
  3. OpenNews: Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU
  4. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена поддержка GPU Mali Valhall
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  6. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58700-pancsf
Ключевые слова: pancsf, gpu, mali, panfrost
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