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Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS

30.08.2024 07:32

Компания Canonical представила первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 24.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 24.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям прошлой LTS-ветки Ubuntu 22.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 24.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 24.04.1 LTS, Kubuntu 24.04.1 LTS, Ubuntu MATE 24.04.1 LTS, Ubuntu Studio 24.04.1 LTS, Lubuntu 24.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 24.04.1 LTS и Xubuntu 24.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок - установленные ранее конфигурации Ubuntu 24.04 получат все присутствующие в Ubuntu 24.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 24.04 LTS продлится до апреля 2029 года (плюс ещё 7 лет для пользователей сервиса Ubuntu Pro).

Из изменений в новом выпуске можно отметить обновление до новых корректирующих версий пакетов GNOME (46.2), Mesa (24.0.9), nvidia-graphics-drivers, xdg-desktop-portal-gnome, ovn (24.03.2), snapd (2.63.1) и apparmor. В пакет livecd-rootfs добавлен проект ubuntu-core-installer и обеспечена экспериментальная поддержка сборки установочных образов ubuntu-core-desktop. В пакете linux-firmware реализована поддержка DCN 3.5 (Display Core Next) для GPU AMD. Улучшена поддержка платформы RISC-V, добавлена поддержка плат StarFive VisionFive 2 и Allwinner Nezha. Добавлены идентификаторы новых чипов Broadcom. Решена проблема с сетевой загрузкой инсталлятора Ubuntu Desktop.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 24.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 24.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 24
  4. OpenNews: Компания Canonical опубликовала Real-time Ubuntu 24.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61791-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А. (?), 07:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется поделитесь насколько современная Ubuntu стабильна, не сжимается ли 0чко про обновлении ?

    Спасибо :)  

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:54, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На локаолхосте чень не стабильна, в остальном линукс как линукс.
     
  • 2.8, Аноним (8), 07:59, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докладываю: в Убунте 24 всё стабильно, как и раньше из режима сна ноутбук просыпается в неубиваемый самолёт.
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 08:03, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня дефолтная 22.04 задолбала окна тасовать.

    Лок — анлок. И то они заедут за док, то ещё что.

    Поэтому надо обновлять. Работает — не трогай.
    Не работает — обновляй.

     
  • 2.11, Аноним (11), 08:09, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C 18 до 20 обновлялся — было нормально. С 20 до 22 — обновление потерпело фейл примерно посередине (а мы ж не винда, чтобы предусмотреть откат, мы выше этого, пришлось переустанавливать). Так что булки держим в готовности, как всегда.
     
  • 2.17, 6ap (ok), 09:10, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь по работе с момента выхода. Обновления не ломают систему. Подтюнить по мелочи конечно придётся. От Snap / AppImage приложений лучше сразу отказаться, чтобы не страдать.

    Немного не к вопросу, но может кому-то будет интересно:

    Из основного окружения - Firefox, VSCode, Go, Tarantool.
    Для общения команд используется российское ПО - TiMe, Толк, TrueConf.
    Всё работает в Wayland.

    Для нормальных шрифтов 4к монитор с масштабированием 200%, для плавной анимации - частота 160Гц.
    Железо, чтобы всё было хорошо: AMD Ryzen 5 5500, Radeon RX 6600, 32Gb RAM.

     
  • 2.19, Аноним (19), 09:13, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно сжимается только все проходит гладко даже не больно.
     
  • 2.20, casus (?), 09:18, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я правильно понимаю, что ты собираешься составить мнение о стабильности и применимости дистрибутива по комментариям неизвестных тебе людей, которые часто просто тролли?
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:24, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочется это говорить, но у меня так получилось, что 24 убунта это первый дистр на моей памяти, который завелся из коробки, и работает уже третий месяц без каких-либо проблем. Даже в конфиги ни разу не залезал.

    Такие дела.

     

  • 1.2, Аноним (2), 07:49, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Система предложила обновляться с 22.04.4 LTS, утверждает, что "выпуск обновлений и исправлений безопасности будет прекращен через 230 дней" (до апреля 2025). Хотя в графике релизов (https://wiki.ubuntu.com/Releases) указан Июнь 2027. Я пропустил какой-то апдейт?
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 07:53, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя наверно производные.
    Kubuntu какая-то там
    Там срок поддержки меньше.
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 07:54, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечена экспериментальная поддержка сборки установочных образов ubuntu-core-desktop

    Вот это интересно.

    Почти лет десять назад тыкал своей палочкой Ubuntu Personal на макбуке.
    Как чисто SNAPPY десктоп.

     
  • 1.10, Vlad violenty (?), 08:07, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно когда нибудь научится работать нормально с nvidia?

    Сейчас стоит драйвер 550-open и работа скажем так, so-so. Кучу настроек надр было перелопатить и то в dmesg валится ошибка modeset ownership

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант драйвера с открытыми модулями ядра ведёт себя на порядок менее стабильно, чем проприетарный блоб - и поддерживает, по сути, только Turing (20 series) и выше.
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:15, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стильный модный молодежный snap-инсталлятор все также крашится при попытке создать раздел и отформатировать в нем хоть какой-то дик отличный от системного.
     
     
  • 2.13, IdeaFix (ok), 08:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в компьютерах не бывает больше одного диска
     
     
  • 3.14, anonymos (?), 08:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Точно, точно! И не бывает больше одного монитора )
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 09:13, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И голов больше одной тоже не бывает.
     

  • 1.16, Аноним (19), 09:04, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушел обновляться с 22.04 уже можно.
     

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