Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS

Компания Canonical представила первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 24.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 24.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям прошлой LTS-ветки Ubuntu 22.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 24.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 24.04.1 LTS, Kubuntu 24.04.1 LTS, Ubuntu MATE 24.04.1 LTS, Ubuntu Studio 24.04.1 LTS, Lubuntu 24.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 24.04.1 LTS и Xubuntu 24.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок - установленные ранее конфигурации Ubuntu 24.04 получат все присутствующие в Ubuntu 24.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 24.04 LTS продлится до апреля 2029 года (плюс ещё 7 лет для пользователей сервиса Ubuntu Pro).

Из изменений в новом выпуске можно отметить обновление до новых корректирующих версий пакетов GNOME (46.2), Mesa (24.0.9), nvidia-graphics-drivers, xdg-desktop-portal-gnome, ovn (24.03.2), snapd (2.63.1) и apparmor. В пакет livecd-rootfs добавлен проект ubuntu-core-installer и обеспечена экспериментальная поддержка сборки установочных образов ubuntu-core-desktop. В пакете linux-firmware реализована поддержка DCN 3.5 (Display Core Next) для GPU AMD. Улучшена поддержка платформы RISC-V, добавлена поддержка плат StarFive VisionFive 2 и Allwinner Nezha. Добавлены идентификаторы новых чипов Broadcom. Решена проблема с сетевой загрузкой инсталлятора Ubuntu Desktop.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 24.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 24.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.



