Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS

Аноним ( 5 ), 07:54, 30/08/2024: На локаолхосте чень не стабильна, в остальном линукс как линукс.

Аноним ( 8 ), 07:59, 30/08/2024: Докладываю: в Убунте 24 всё стабильно, как и раньше из режима сна ноутбук просыпается в неубиваемый самолёт.

iPony129412, 08:03, 30/08/2024: Меня дефолтная 22.04 задолбала окна тасовать. Лок — анлок. И то они заедут за док, то ещё что. Поэтому надо обновлять. Работает — не трогай.

Не работает — обновляй.

Аноним ( 11 ), 08:09, 30/08/2024: C 18 до 20 обновлялся — было нормально. С 20 до 22 — обновление потерпело фейл примерно посередине (а мы ж не винда, чтобы предусмотреть откат, мы выше этого, пришлось переустанавливать). Так что булки держим в готовности, как всегда.

6ap, 09:10, 30/08/2024: Я пользуюсь по работе с момента выхода. Обновления не ломают систему. Подтюнить по мелочи конечно придётся. От Snap / AppImage приложений лучше сразу отказаться, чтобы не страдать. Немного не к вопросу, но может кому-то будет интересно: Из основного окружения - Firefox, VSCode, Go, Tarantool.

Для общения команд используется российское ПО - TiMe, Толк, TrueConf.

Всё работает в Wayland. Для нормальных шрифтов 4к монитор с масштабированием 200%, для плавной анимации - частота 160Гц.

Железо, чтобы всё было хорошо: AMD Ryzen 5 5500, Radeon RX 6600, 32Gb RAM.

Аноним ( 19 ), 09:13, 30/08/2024: Конечно сжимается только все проходит гладко даже не больно.

casus, 09:18, 30/08/2024: Я правильно понимаю, что ты собираешься составить мнение о стабильности и применимости дистрибутива по комментариям неизвестных тебе людей, которые часто просто тролли?

Аноним ( 21 ), 09:24, 30/08/2024: Не хочется это говорить, но у меня так получилось, что 24 убунта это первый дистр на моей памяти, который завелся из коробки, и работает уже третий месяц без каких-либо проблем. Даже в конфиги ни разу не залезал. Такие дела.