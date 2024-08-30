Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS

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|1.1, А. (?), 07:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользуется поделитесь насколько современная Ubuntu стабильна, не сжимается ли 0чко про обновлении ?
Спасибо :)
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|2.5, Аноним (5), 07:54, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На локаолхосте чень не стабильна, в остальном линукс как линукс.
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|2.8, Аноним (8), 07:59, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Докладываю: в Убунте 24 всё стабильно, как и раньше из режима сна ноутбук просыпается в неубиваемый самолёт.
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|2.9, iPony129412 (?), 08:03, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меня дефолтная 22.04 задолбала окна тасовать.
Лок — анлок. И то они заедут за док, то ещё что.
Поэтому надо обновлять. Работает — не трогай.
Не работает — обновляй.
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|2.11, Аноним (11), 08:09, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C 18 до 20 обновлялся — было нормально. С 20 до 22 — обновление потерпело фейл примерно посередине (а мы ж не винда, чтобы предусмотреть откат, мы выше этого, пришлось переустанавливать). Так что булки держим в готовности, как всегда.
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|2.17, 6ap (ok), 09:10, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользуюсь по работе с момента выхода. Обновления не ломают систему. Подтюнить по мелочи конечно придётся. От Snap / AppImage приложений лучше сразу отказаться, чтобы не страдать.
Немного не к вопросу, но может кому-то будет интересно:
Из основного окружения - Firefox, VSCode, Go, Tarantool.
Для общения команд используется российское ПО - TiMe, Толк, TrueConf.
Всё работает в Wayland.
Для нормальных шрифтов 4к монитор с масштабированием 200%, для плавной анимации - частота 160Гц.
Железо, чтобы всё было хорошо: AMD Ryzen 5 5500, Radeon RX 6600, 32Gb RAM.
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|2.20, casus (?), 09:18, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я правильно понимаю, что ты собираешься составить мнение о стабильности и применимости дистрибутива по комментариям неизвестных тебе людей, которые часто просто тролли?
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|2.21, Аноним (21), 09:24, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хочется это говорить, но у меня так получилось, что 24 убунта это первый дистр на моей памяти, который завелся из коробки, и работает уже третий месяц без каких-либо проблем. Даже в конфиги ни разу не залезал.
Такие дела.
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|1.2, Аноним (2), 07:49, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Система предложила обновляться с 22.04.4 LTS, утверждает, что "выпуск обновлений и исправлений безопасности будет прекращен через 230 дней" (до апреля 2025). Хотя в графике релизов (https://wiki.ubuntu.com/Releases) указан Июнь 2027. Я пропустил какой-то апдейт?
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|1.7, iPony129412 (?), 07:54, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обеспечена экспериментальная поддержка сборки установочных образов ubuntu-core-desktop
Вот это интересно.
Почти лет десять назад тыкал своей палочкой Ubuntu Personal на макбуке.
Как чисто SNAPPY десктоп.
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|1.10, Vlad violenty (?), 08:07, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно когда нибудь научится работать нормально с nvidia?
Сейчас стоит драйвер 550-open и работа скажем так, so-so. Кучу настроек надр было перелопатить и то в dmesg валится ошибка modeset ownership
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|2.15, Аноним (15), 08:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вариант драйвера с открытыми модулями ядра ведёт себя на порядок менее стабильно, чем проприетарный блоб - и поддерживает, по сути, только Turing (20 series) и выше.
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|1.12, Аноним (12), 08:15, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стильный модный молодежный snap-инсталлятор все также крашится при попытке создать раздел и отформатировать в нем хоть какой-то дик отличный от системного.
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