Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах

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|1.1, Аноним (1), 15:22, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Если все положить в контейнер версия ядра перестает играть какую либо значимую роль.
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|3.11, Аноним (11), 15:45, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мусорный контейнер же. Ядра, ноги, крылья, хвосты - никакой роли уже не играет.
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|2.42, Аноним (43), 17:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы, все контейнеры вокруг одного общего едиственного ядра крутятся. Так что содержимому какого-либо контейнера эта версии ядра может и не понравится.
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|2.14, Аноним (14), 15:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что значит максимально протестированное?
с известными проблемами? :-)
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|2.15, Аноним (15), 15:51, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все твои "фишки" мимо, меньше читай газет. Свежее ядро необходимо из-за того, что разработкой ядра занимаются дилетанты, неглядя (и не думая) бэкпортирующие кривые патчи в лтс. Какой-то контроль есть только за этими самыми "свежими версиями".
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|2.16, лень логиниться (?), 15:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть оставшиеся 99% пользователей, которым надо чтобы стим быстро запускался и в документацию не надо было смотреть.
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|2.35, myster (ok), 17:01, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стабилизация и замораживание пакета само за себя говорит
Debian это не совсем стабилизация.
Надо понимать, что ядро Debian и ядро Arch, это параллельные ветки ядер.
Большинство багов и уязвимостей исправляется параллельно в текущем актуальном ядре Arch и в текущум ядре Debian, просто ядра отличаются мажорными версиями и некоторыми фичами, которые далеко не всегда влияют на стабильность и даже напротив, новые фичи более нового Linux ядра Arch, в какой-то мере добавляют стабильность. Новые фичи меняют мир к лучшему.
А ядро Debian точно также постояно меняет минорные циферки, как и ядро Arch. Исправляются баги и уязвимости, а новые фичи не завозят. Как по мне, это можно тоже назвать нестабильностью, потому что приходится свыкаться, что определенных фич просто не будет пока не будет обновлён сам Debian. Это примерно, как привыкание жить в квартире без ремонта или в рванных штанах ходить.
И похоже то, что я описал выше осознали разработчики Debian.
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|1.17, Cyber100 (ok), 15:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а чего, у убунтоидов все на столько грустно, что они из *.deb не могут себе какое хотят ядро поставить сами? чего у них там вызывало недовольство...
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|2.21, Аноним (21), 16:17, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Щас любители впихивать бубунтушные ядра в Астру подтянутся, и все тебе распишут!
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|2.23, Аноним (1), 16:26, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ядра оказывается в деб пакетах из воздуха появляются. Если так где мой пакет для ядра 2.6.32?
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|1.18, Wed (??), 15:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прекрасно, я этому очень рад! С нетерпением жду релиза и готов к обновлениям! Это просто идеальный дистрибутив для новичков!
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|1.26, Аноним (26), 16:41, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фyфло эта Ubuntu. Версию 22.04 использую с момента выхода. Баг на баге. Если Canonical, имея огромный бюджет не может создать стабильную ОС, то что говорить об остальных, живущих за счёт энтузиазма и незначительных донатов?
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|2.33, ин номине патре (?), 16:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>то что говорить об остальных, живущих за счёт энтузиазма и незначительных донатов
а они могут, хыхы
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|2.38, noc101 (ok), 17:17, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и бред. Один из самых стабильных и не глючных дистрибутивов.
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|1.28, КО (?), 16:43, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походу хомячки testing и unstable ветки даже палкой не трогают.
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|1.30, Аноним (30), 16:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>желающих получить самое свежее ядро с актуальной <..> поддержкой оборудования
До сих пор не осилили вынос драйверов из дерева исходников. Какой мрак.
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|2.32, benu (ok), 16:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне в ALT понравился подход: команда обновления ядра отдельно от остальных обновлений.
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|3.34, Аноним (34), 17:00, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В смысле отдельно? По apt dist-upgrade остаётся дырявое ядро?
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|3.39, noc101 (ok), 17:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так бы в Убунте сделали. Утомило после обновления ставить драйвера повторно)
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|1.40, Аноним (40), 17:30, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На кой мне разновейшие ядра, если моему компу 10 лет? Совсем там в канониКАЛ поехали, ещё со времён смены ядер в **.02, **.03, **.04...
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