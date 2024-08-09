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Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах

09.08.2024 15:15

Сопровождающие пакеты с ядром из компании Canonical (Canonical Kernel Team) объявили об изменении процесса выбора версии ядра Linux для предстоящих релизов Ubuntu. Решено поставлять в дистрибутиве ядро Linux, самое свежее на момент релиза. Соответственно, стабилизация и подготовка пакетов с ядром в процессе подготовки новых версий Ubuntu теперь может производиться не только на основе сборок уже существующего релиза ядра, но и на основе публикуемых кандидатов в релизы.

До сих пор версия ядра для следующего релиза Ubuntu выбиралась на основе стабильного релиза ядра, уже существующего на момент заморозки функциональности будущего выпуска Ubuntu. С учётом того, что новые ветки ядра формируются каждые 2-3 месяца, часто возникала ситуация, когда в состав релиза Ubuntu входила предыдущая ветка ядра, несмотря на публикацию новой стабильной ветки незадолго до релиза Ubuntu, что вызывало недовольство пользователей, желающих получить самое свежее ядро с актуальной функциональностью и поддержкой оборудования.

Новый процесс выбора версии допускает выбор ядра, которое на стадии заморозки функциональности Ubuntu находится на стадии приёма изменений или ранних кандидатов в релизы. Для утверждения версии ядра к моменту формирования бета-версии (примерно за месяц до релиза Ubuntu) ядро должно находится на стадии релиза или поздних кандидатов в релизы (rc4 и новее). В последнем случае релиз ядра будет выпущен незадолго до релиза Ubuntu, а пакет с ядром для Ubuntu пройдёт тестирование на основе предварительных версий, которые после 4 кандидата в релизы в основном уже достаточно пригодные для работы и включают только исправления ошибок. Например, в октябрьском выпуске Ubuntu 24.10 планируют поставлять не уже доступное ядро 6.10, а ядро 6.11, релиз которого ожидается в конце сентября.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз Multipass 1.14, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах
  3. OpenNews: Ubuntu сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux
  4. OpenNews: В ядре Linux появится возможность использования eBPF для создания планировщиков задач
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  6. OpenNews: Инцидент с подстановкой непристойных выражений в инсталлятор Ubuntu 23.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61676-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:22, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Если все положить в контейнер версия ядра перестает играть какую либо значимую роль.
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 15:26, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Здрасьте.
    Контейнер не виртуалка. Он не подменяет ядро.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:45, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мусорный контейнер же. Ядра, ноги, крылья, хвосты - никакой роли уже не играет.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 17:43, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:01, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –6 +/
     
  • 3.22, Соль земли (?), 16:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Виртуалка тоже не означает свежего ядра. Об этом и новость.
     
  • 2.42, Аноним (43), 17:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы, все контейнеры вокруг одного общего едиственного ядра крутятся. Так что содержимому какого-либо контейнера эта версии ядра может и не понравится.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:33, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    $251 млн.:
    https://www.phoronix.com/news/Canonical-2023-Revenue-Numbers
     
  • 1.9, НяшМяш (ok), 15:41, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.12, Жироватт (ok), 15:46, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот тут я немного запуталси Есть дебиан, его фишка - максимально протестированн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что значит максимально протестированное?
    с известными проблемами? :-)
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:51, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все твои "фишки" мимо, меньше читай газет. Свежее ядро необходимо из-за того, что разработкой ядра занимаются дилетанты, неглядя (и не думая) бэкпортирующие кривые патчи в лтс. Какой-то контроль есть только за этими самыми "свежими версиями".
     
  • 2.16, лень логиниться (?), 15:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть оставшиеся 99% пользователей, которым надо чтобы стим быстро запускался и в документацию не надо было смотреть.
     
  • 2.35, myster (ok), 17:01, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стабилизация и замораживание пакета само за себя говорит

    Debian это не совсем стабилизация.

    Надо понимать, что ядро Debian и ядро Arch, это параллельные ветки ядер.
    Большинство багов и уязвимостей исправляется параллельно в текущем актуальном ядре Arch и в текущум ядре Debian, просто ядра отличаются мажорными версиями и некоторыми фичами, которые далеко не всегда влияют на стабильность и даже напротив, новые фичи более нового Linux ядра Arch, в какой-то мере добавляют стабильность. Новые фичи меняют мир к лучшему.

    А ядро Debian точно также постояно меняет минорные циферки, как и ядро Arch. Исправляются баги и уязвимости, а новые фичи не завозят. Как по мне, это можно тоже назвать нестабильностью, потому что приходится свыкаться, что определенных фич просто не будет пока не будет обновлён сам Debian. Это примерно, как привыкание жить в квартире без ремонта или в рванных штанах ходить.

    И похоже то, что я описал выше осознали разработчики Debian.

     

  • 1.17, Cyber100 (ok), 15:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чего, у убунтоидов все на столько грустно, что они из *.deb не могут себе какое хотят ядро поставить сами? чего у них там вызывало недовольство...
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:17, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас любители впихивать бубунтушные ядра в Астру подтянутся, и все тебе распишут!
     
  • 2.23, Аноним (1), 16:26, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ядра оказывается в деб пакетах из воздуха появляются. Если так где мой пакет для ядра 2.6.32?
     

  • 1.18, Wed (??), 15:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасно, я этому очень рад! С нетерпением жду релиза и готов к обновлениям! Это просто идеальный дистрибутив для новичков!


     
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:33, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще kali тоже идеальный
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:48, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот самый kali, который от слова...
     

  • 1.20, Аноним (-), 16:17, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 16:39, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >планируют поставлять не уже доступное ядро 6.10

    шта?

     
  • 1.26, Аноним (26), 16:41, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фyфло эта Ubuntu. Версию 22.04 использую с момента выхода. Баг на баге. Если Canonical, имея огромный бюджет не может создать стабильную ОС, то что говорить об остальных, живущих за счёт энтузиазма и незначительных донатов?
     
     
  • 2.31, benu (ok), 16:51, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гон. ### юзеров не дадут соврать.
     
  • 2.33, ин номине патре (?), 16:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >то что говорить об остальных, живущих за счёт энтузиазма и незначительных донатов

    а они могут, хыхы

     
  • 2.36, Аноним (1), 17:02, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вставь руки в нужное место.
     
  • 2.38, noc101 (ok), 17:17, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и бред. Один из самых стабильных и не глючных дистрибутивов.
     

  • 1.28, КО (?), 16:43, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу хомячки testing и unstable ветки даже палкой не трогают.
     
  • 1.30, Аноним (30), 16:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >желающих получить самое свежее ядро с актуальной <..> поддержкой оборудования

    До сих пор не осилили вынос драйверов из дерева исходников. Какой мрак.

     
     
  • 2.32, benu (ok), 16:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне в ALT понравился подход: команда обновления ядра отдельно от остальных обновлений.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:00, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В смысле отдельно? По apt dist-upgrade остаётся дырявое ядро?
     
  • 3.37, Аноним (1), 17:02, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неизвестно что они там химичат.
     
  • 3.39, noc101 (ok), 17:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так бы в Убунте сделали. Утомило после обновления ставить драйвера повторно)
     

  • 1.40, Аноним (40), 17:30, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На кой мне разновейшие ядра, если моему компу 10 лет? Совсем там в канониКАЛ поехали, ещё со времён смены ядер в **.02, **.03, **.04...
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:33, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В команде бета тестеров пополнение!
     

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