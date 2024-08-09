Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах

Сопровождающие пакеты с ядром из компании Canonical (Canonical Kernel Team) объявили об изменении процесса выбора версии ядра Linux для предстоящих релизов Ubuntu. Решено поставлять в дистрибутиве ядро Linux, самое свежее на момент релиза. Соответственно, стабилизация и подготовка пакетов с ядром в процессе подготовки новых версий Ubuntu теперь может производиться не только на основе сборок уже существующего релиза ядра, но и на основе публикуемых кандидатов в релизы.

До сих пор версия ядра для следующего релиза Ubuntu выбиралась на основе стабильного релиза ядра, уже существующего на момент заморозки функциональности будущего выпуска Ubuntu. С учётом того, что новые ветки ядра формируются каждые 2-3 месяца, часто возникала ситуация, когда в состав релиза Ubuntu входила предыдущая ветка ядра, несмотря на публикацию новой стабильной ветки незадолго до релиза Ubuntu, что вызывало недовольство пользователей, желающих получить самое свежее ядро с актуальной функциональностью и поддержкой оборудования.

Новый процесс выбора версии допускает выбор ядра, которое на стадии заморозки функциональности Ubuntu находится на стадии приёма изменений или ранних кандидатов в релизы. Для утверждения версии ядра к моменту формирования бета-версии (примерно за месяц до релиза Ubuntu) ядро должно находится на стадии релиза или поздних кандидатов в релизы (rc4 и новее). В последнем случае релиз ядра будет выпущен незадолго до релиза Ubuntu, а пакет с ядром для Ubuntu пройдёт тестирование на основе предварительных версий, которые после 4 кандидата в релизы в основном уже достаточно пригодные для работы и включают только исправления ошибок. Например, в октябрьском выпуске Ubuntu 24.10 планируют поставлять не уже доступное ядро 6.10, а ядро 6.11, релиз которого ожидается в конце сентября.