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Ubuntu сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux

02.08.2023 10:56

Клебер Соуза (Kleber Souza), инженер из компании Canonical, занимающийся сопровождением пакетов с ядром Linux для Ubuntu, объявил о переходе на новый цикл подготовки обновлений ядра. Новый цикл, который получил кодовое обозначение "4/2", предусматривает формирование дополнительных SU-обновлений пакетов с ядром (Security Update), включающих исправления неотложных проблем и уязвимостей, отмеченных как опасные и критические.

В соответствии с новой схемой раз в 4 недели будут публиковаться SRU-обновления (Stable Release Updates) пакетов с ядром, переносящие исправления из корректирующих выпусков ядра Linux. Через две недели после начала цикла формирования очередного SRU-обновления отдельно будет публиковаться SU-обновление, включающее исправления только опасных уязвимостей и важных проблем. Подготовка и тестирование SRU-обновлений перед публикацией будет занимать 4 недели, а SU-обновлений - 2 недели. В оставшиеся две недели до окончания общего цикла SRU, исправления опасных уязвимостей и важных проблем будут переноситься в готовящийся выпуск SRU-обновления.

Таким образом, новые версии пакетов с ядром теперь будут публиковаться раз в две недели, а максимальная задержка при устранении опасных уязвимостей не будет превышать двух недель. Например, пакеты с ядром 6.2 для Ubuntu 23.04 будут формироваться в следующем порядке: на неделе, начинающейся с 7 августа, будет опубликовано SRU-обновление с переносом исправлений из основной ветки ядра, 21 августа будут сформировано SU-обновление с исправлениями уязвимостей, 4 сентября - SRU-обновление, 18 сентября - SU-обновление и т.п.

Предполагается, что новая схема ускорит доставку пользователям исправлений уязвимостей и повысит предсказуемость процесса разработки. При применении старой схемы, в которой использовался трёхнедельный цикл разработки, возникали проблемы c оперативностью исправления уязвимостей. При соблюдении графика пользователям приходилось ждать исправления некритических уязвимостей до трех недель. В случае обнаружения критических проблем, уязвимостей или регрессий, формировались внеплановые обновления, которые нарушали процесс подготовки очередного планового обновления ядра. В итоге, внеплановые обновления смещали цикл формирования планового обновления и задерживали его публикацию. Соответственно, задерживалась и доставка исправлений некритических уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  3. OpenNews: Ошибка в обновлении ядра в Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы
  4. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
  5. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59535-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > максимальная задержка при устранении опасных уязвимостей не будет превышать двух недель

    почему раньше превышала? кто виноват?

     
     
  • 2.14, пох. (?), 11:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ты все неправильно понял. Раньше их устраняли сразу.
    Теперь - не будет превышать.

    А то эти ваши мерсские увизгвимости ломали пацанам настроенный месячный цикл.

    Подождете две недельки, ничего с вами не случится.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  Ты все неправильно понял. Раньше их устраняли сразу.

    Как правило, всё-таки ждали, пока Бен или Сальватор портируют апстримовские патчи в ядро дебиана.
    Со своими сишниками в каноникле не очень.

     
  • 3.34, Аноним (34), 15:16, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стремятся к толерантности, чтобы у всех были месячные, а не только у "биологических"?
     
  • 3.35, scriptkiddis (?), 15:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месячный цикл?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 17:27, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацанам?
     
  • 4.49, Аноним (49), 19:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От зарплаты до зарплаты
     
  • 4.52, Аноним (52), 20:12, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недельный)
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:08, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в ванильное ядро могут принять изменения которое сломает ядро в убунте?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Постановка вопроса не верная. Васянство Каноникла сломает сломает пользователей?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в ванильное ядро могут принять изменения которое сломает ядро в убунте?

    Судя по описанному вот в этой новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59520
    Red Hat также опасается того, что обновления ядра им сломают стабильность системы, коли у них практика игнорирования security-апдейтов в угоду стабильности. Коли есть правило внутри компании, что некоторые апдейты недостаточно критичные и система лучше пусть постоит peшeтoм, нежели станет от подобных апдейтов вдруг нестабильной, значит "инженеры Red Hat" реально беспокоятся о том, что апстрим может сломать им систему. Так что нет, не только в Убунте! Btw, Достопочтенный Линус Тролльвардс также говорил о том, что патчить ядро под нужды дистра - это норма!xD

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:21, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в Ъ Ынтерпрайзе даже дыра является поведением программы, подпадающим под требования обратной совместимости.
    Вдруг админы какой-нибудь мега-корпорации через нее на свои серваки попадают.
     
  • 3.20, Аноним (49), 12:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно опасаются.
    Если у патчи каждых рандомных васянов сразу в ядро затягивать, то оно превратится в помойку.
    Лучше надежно заткнуть дыру каким-то другим способом, все аккуратно проверить на регрессии и полноту исправления, а потом уже выкатывать фикс.
     
  • 2.16, another_one (ok), 12:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, прям недавно новость была: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59502
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это всё же не совсем о том в твоей ссылке что Убунту сама себе может сломать ядро, а не получить ядро которое ломает Убунту в ходе борьбы с уязвимостью.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве нет запасного?
     
     
  • 5.51, Аноним (24), 19:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть конечно причём они в каких-то версиях у меня накапливались бесконечно. Несколько гигов старых ядер. Потом вроде ввели нормальную ротацию, чтобы старые удалялись и было только 5 последних ядер по дефолту.
     

  • 1.5, Pony E.B. (?), 11:15, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опасность в безопасности.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:07, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взрослеют.
    https://opennet.ru/58557-ubuntu
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:18, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чушь несусветная. Уже ближе к роллинг модели, но надо же вымученно замудрить якобы стабильные ядра чтобы продаваны могли вещать о якобы безопасности когда там анальных зондов триллионы. Бубунта сдохла давно. Не безрукие сами смогут собрать себе ванильное ядро без патчей на пропуск анальных зондов.
     
  • 1.29, Атон (?), 14:05, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux

    Они как бы говорят нам, что у них есть пакеты С ДРУГИМ ядром?

     
  • 1.30, Аноним (30), 14:27, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это - возможные последствия монолитной модели ядра.
     
  • 1.32, bOOster (ok), 15:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько картинок рисуют всякие типа Ubuntu..
    А дуршлаг и ныне там...
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:15, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Догадались бы ещё во время обновлений выполнять update-grub и mkinitcpio 1 раз вместо 28.
     
  • 1.36, Линус Торвальдс (?), 16:21, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем он. В ядро полезли? Я для них не достаточно хорошо ядро делаю?
     
     
  • 2.41, n00by (ok), 16:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящий Линус знает, что в Ubuntu не всегда LTS ядра.
     
     
  • 3.43, Альянс Коперастов (?), 16:57, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть в том месте 2 ядра?
     
  • 2.44, Аноним (45), 17:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы обезопасить ядра!
     

  • 1.37, Линус Торвальдс (?), 16:23, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем они в ядро полезли. Я для них не достаточно хорошо ядро делаю?
     
     
  • 2.42, Альянс Коперастов (?), 16:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо! Нету DRM, телеметрии и вендор-блока!
     

  • 1.38, Аноним (45), 16:35, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять обубунтнулись.
    Помнится, в 2006 у них пароль рута в логах инсталлятора в открытом виде лежа
     
     
  • 2.46, SysA (?), 17:15, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? По-нормальному после инсталляции всегда все пароли меняются!
     
  • 2.48, Андрей (??), 18:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он там таво! Специально лежал! Кому надо лежал!

    Прошло уж 17 лет, а вы все почесывая за ухом припоминаете былое.
    Небо синее, траву зеленую, девочек интересных. Тогда интересных. Сейчас они небось уже не так интересны как тогда? Вот, вот... Ага...

     

  • 1.50, Аноним (50), 19:26, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, пакеты с ядром 6.2 для Ubuntu 23.04 будут формироваться в следующем порядке: на неделе, начинающейся с 7 августа...

    6.2 уже того... EOL еще 17-го мая.

     

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