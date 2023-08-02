Ubuntu сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux

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|1.1, Аноним (1), 11:01, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> максимальная задержка при устранении опасных уязвимостей не будет превышать двух недель
почему раньше превышала? кто виноват?
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|2.14, пох. (?), 11:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ты все неправильно понял. Раньше их устраняли сразу.
Теперь - не будет превышать.
А то эти ваши мерсские увизгвимости ломали пацанам настроенный месячный цикл.
Подождете две недельки, ничего с вами не случится.
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|3.18, Аноним (18), 12:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ты все неправильно понял. Раньше их устраняли сразу.
Как правило, всё-таки ждали, пока Бен или Сальватор портируют апстримовские патчи в ядро дебиана.
Со своими сишниками в каноникле не очень.
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|3.34, Аноним (34), 15:16, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стремятся к толерантности, чтобы у всех были месячные, а не только у "биологических"?
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|1.2, Аноним (2), 11:08, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в ванильное ядро могут принять изменения которое сломает ядро в убунте?
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|2.9, Аноним (9), 11:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Постановка вопроса не верная. Васянство Каноникла сломает сломает пользователей?
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|2.12, Аноним (12), 11:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в ванильное ядро могут принять изменения которое сломает ядро в убунте?
Судя по описанному вот в этой новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59520
Red Hat также опасается того, что обновления ядра им сломают стабильность системы, коли у них практика игнорирования security-апдейтов в угоду стабильности. Коли есть правило внутри компании, что некоторые апдейты недостаточно критичные и система лучше пусть постоит peшeтoм, нежели станет от подобных апдейтов вдруг нестабильной, значит "инженеры Red Hat" реально беспокоятся о том, что апстрим может сломать им систему. Так что нет, не только в Убунте! Btw, Достопочтенный Линус Тролльвардс также говорил о том, что патчить ядро под нужды дистра - это норма!xD
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|3.19, Аноним (18), 12:21, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, в Ъ Ынтерпрайзе даже дыра является поведением программы, подпадающим под требования обратной совместимости.
Вдруг админы какой-нибудь мега-корпорации через нее на свои серваки попадают.
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|3.20, Аноним (49), 12:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно опасаются.
Если у патчи каждых рандомных васянов сразу в ядро затягивать, то оно превратится в помойку.
Лучше надежно заткнуть дыру каким-то другим способом, все аккуратно проверить на регрессии и полноту исправления, а потом уже выкатывать фикс.
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|3.24, Аноним (24), 12:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это всё же не совсем о том в твоей ссылке что Убунту сама себе может сломать ядро, а не получить ядро которое ломает Убунту в ходе борьбы с уязвимостью.
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|5.51, Аноним (24), 19:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть конечно причём они в каких-то версиях у меня накапливались бесконечно. Несколько гигов старых ядер. Потом вроде ввели нормальную ротацию, чтобы старые удалялись и было только 5 последних ядер по дефолту.
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|1.28, Аноним (28), 13:18, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чушь несусветная. Уже ближе к роллинг модели, но надо же вымученно замудрить якобы стабильные ядра чтобы продаваны могли вещать о якобы безопасности когда там анальных зондов триллионы. Бубунта сдохла давно. Не безрукие сами смогут собрать себе ванильное ядро без патчей на пропуск анальных зондов.
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|1.29, Атон (?), 14:05, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux
Они как бы говорят нам, что у них есть пакеты С ДРУГИМ ядром?
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|1.33, Аноним (33), 15:15, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Догадались бы ещё во время обновлений выполнять update-grub и mkinitcpio 1 раз вместо 28.
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|1.38, Аноним (45), 16:35, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять обубунтнулись.
Помнится, в 2006 у них пароль рута в логах инсталлятора в открытом виде лежа
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|2.46, SysA (?), 17:15, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? По-нормальному после инсталляции всегда все пароли меняются!
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|2.48, Андрей (??), 18:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он там таво! Специально лежал! Кому надо лежал!
Прошло уж 17 лет, а вы все почесывая за ухом припоминаете былое.
Небо синее, траву зеленую, девочек интересных. Тогда интересных. Сейчас они небось уже не так интересны как тогда? Вот, вот... Ага...
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|1.50, Аноним (50), 19:26, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, пакеты с ядром 6.2 для Ubuntu 23.04 будут формироваться в следующем порядке: на неделе, начинающейся с 7 августа...
6.2 уже того... EOL еще 17-го мая.
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