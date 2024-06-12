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В ядре Linux появится возможность использования eBPF для создания планировщиков задач

12.06.2024 13:42

Линус Торвальдс выразил готовность принять в состав ядра Linux 6.11, релиз которого ожидается в конце сентября, патчей с реализацией механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU, охватывающих практически все аспекты планирования выполнения задач и распределения ресурсов CPU. Подобные планировщики могут загружаться динамически и выполняться внутри ядра Linux в виртуальной машине eBPF, в которой благодаря применению JIT-компиляции байткод транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью скомпилированного кода.

Предложенные патчи реализуют новый класс планирования SCHED_EXT, для которого выставлен приоритет вызова ядром между классами SCHED_IDLE и SCHED_NORMAL, что не позволяет в BPF-обработчиках, привязанных к SCHED_EXT, повлиять на задачи, уже прикреплённые к штатному планировщику задач (SCHED_NORMAL), но даёт возможность прикрепления к SCHED_EXT отдельных задач или перемещения для обработки с его помощью всех процессов, имеющих приоритет ниже выполнения в режиме реального времени. Если к SCHED_EXT не привязаны BPF-обработчики, то все процессы, перемещённые в класс SCHED_EXT, будут обрабатываться при помощи планировщика SCHED_NORMAL. Работа BPF-обработчиков сводится с разбору очередей задач, ожидающих выполнения на CPU (одна глобальная очередь и по одной очереди на ядро CPU), и выбора задачи, которой следует предоставить ресурсы CPU при освобождении очередного ядра CPU.

Механизм sched_ext упрощает создание специфичных для определённых задач планировщиков, даёт возможность экспериментировать с различными техниками и стратегиями планирования, а также позволяет быстро создавать рабочие прототипы и заменять планировщики на лету в рабочих инфраструктурах. Например, при помощи sched_ext можно создать планировщик, учитывающий специфику определённого приложения и динамически меняющий стратегию планирования его выполнения в зависимости от состояния системы и каких-то дополнительных факторов.

В настоящее время уже развивается около десятка планировщиков на базе sched_ext, логика планирования задач в которых определяется в пространстве пользователя и загружается в ядро в форме BPF-программ:

  • scx_layered - гибридный планировщик задач, разделяющий задачи на слои, для каждого из которых применяется своя стратегия планирования. Например, scx_layered позволяет выделить в отдельный слой некоторые задачи, для которых будет предоставлены определённые гарантированные ресурсы CPU, или повысить приоритет отдельных приложений. Планировщик развивается компанией Meta. Работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
  • scx_rustland - планировщик оптимизирован для повышения приоритета интерактивных задач на фоне задач, интенсивно нагружающих CPU. Например, в тесте запуска игрового приложения Terraria одновременно со сборкой ядра планировщик scx_rustland позволил добиться в игре более высокого FPS, чем при использовании штатного планировщика EEVDF. Проект развивается сотрудником компании Canonical. Работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
  • scx_lavd - реализации алгоритма планирования задач LAVD (Latency-criticality Aware Virtual Deadline), учитывающего актуальность снижения задержек для конкретных задач и использующего информацию о ходе выполнения процессов при принятии решений о распределении ресурсов CPU. Планировщик развивается компаниями Igalia и Valve для снижения задержек в компьютерных играх и интерактивных задачах. Работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
  • scx_rusty, scx_rlfifo, scx_mitosis - примеры планировщиков с компонентами в пространстве пользователя на языке Rust, реализующие балансировку между группами задач в зависимости от нагрузки, простейший FIFO-планировщик и планировщик для привязки групп задач к ядрам CPU.
  • scx_central, scx_flatcg, scx_nest, scx_pair, scx_qmap, scx_simple, scx_userland - примеры планировщиков c компонентами в пространстве пользователя на языке Си, иллюстрирующие различные возможности sched-ext.

Изначально механизм sched_ext был предложен для рассмотрения разработчиками ядра в 2022 году, после чего было опубликовано шесть редакций патча. Несмотря на отсутствие поддержки в основном составе ядра, для дистрибутивов Ubuntu, Arch Linux, Fedora и NixOS предоставлена возможность установки sched_ext через дополнительные пакеты. Компания Canonical рассматривает возможность включения компонентов sched-ext в состав Ubuntu 24.10, а компания Valve работает над интеграцией sched_ext в Steam Deck. В компании Meta планировщик на базе sched_ext уже применяется в рабочей инфраструктуре.

Компания Google экспериментирует с использованием собственного фреймворка ghOSt, позволяющего влиять на решения планировщика задач при помощи BPF-программ. В настоящее время началась работа по портированию ghOSt на sched_ext. Google также развивает порт sched_ext для ChromeOS с намерением использовать его для задействования гибридного планировщика scx_layered для сокращения задержек без использования расширений для работы в режиме реального времени. Компания Oculus развивает порт sched_ext для Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/97800...)
  2. OpenNews: Использование BPF-программ для решения проблем в устройствах ввода
  3. OpenNews: Netflix опубликовал код утилиты bpftop
  4. OpenNews: Проект bpftime развивает реализацию eBPF, работающую в пространстве пользователя
  5. OpenNews: BumbleBee - инструментарий для упрощения создания и распространения eBPF-программ
  6. OpenNews: В состав GCC принят бэкенд для компиляции в eBPF
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61354-sched_ext
Ключевые слова: sched_ext, bpf, krenel, scheduler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шикарно! Теперь можно и самому побыть немного создателем BFS, BMQ или MuQSS!
     
  • 1.2, Rev (ok), 14:03, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как будто всё самое лучшее сейчас уже пишется на Rust. Круто!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:32, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как будто

    Вот именно. И никогда не дописывается.

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Как будто"  - это объективная оценка почти всего, что пишется на Rust.
     

  • 1.3, Аноним (-), 14:27, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого это же просто удар в псину для всех растоненавистников.
    Войны-супротив-раста потеряют один из важнейших аргументов "на раст ничего не пишут!!111"

    С другой стороны это может отрицательно сказаться на экологии, тк горение пятых точек и выделение метана, может усугубить глобальное изменение климата.
    А мне не хочется снег в апреле)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не научился в чтение? "появится" "в конце сентября" как обычно сказки про переписывание фаерфокса. Ни одной новости где было бы что-то нормальное и при этом реально работающее ни разу ещё не было. Одни рипгрепы и прочие хеллоуворлды.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 14:48, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и первое подгорание!

    > "появится" "в конце сентября" как обычно сказки про переписывание фаерфокса.

    Ха-ха, давай встретимся в новости про релиз ядра 6.11.
    И кому-то придется извиняться.

    >  Ни одной новости где было бы что-то нормальное и при этом реально работающее ни разу ещё не было.
    > Одни рипгрепы и прочие хеллоуворлды.

    Кудах-кудах, какой-то. Не очень понимаю что ты пишешь.
    Pingora,  Niri, COSMIC, Hickory смотрят на тебя как на фанатика.
    Драйвера Asahi и Nova просто брезгливо морщаться, sudo-rs и uutils к ним присоединяются.
    Где-то на фоне маячит Open Se Cura но она для серьезных дядек, и ей реально пофиг на твое мнение.

     
     
  • 4.14, bOOster (ok), 14:54, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ни у кого ничего не подгорает. Народ смеется просто над недопрограммистами... А корпорасты все пытаются убогих затащить в системное программирование.
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 14:58, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, laindono (ok), 14:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще довольно интересный вопрос, кто все эти люди. Могу предположить, что это крестовики, у которых (в очередной раз) отнимают хлеб и админы, у которых что-то непривычное в логах возникло и они пищат.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 14:54, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю раз тема про ядро, то это сишники, навыки которых "я знаю 193 UB в С99" становятся вообще нафиг не нужными, и которых можно заменить на вчерашнего ГОшника.
    Ну и сидеть на саппорте какой-то слождно либы выгребая CVE и ошибки памяти годами уже тоже не получится.

    Насчет вторых согласен, у плюсовиков есть неилюзорный шанс пойти мести улицы, тк например у гугла растовые команды в 2 раза эфективнее чем плюсовые.

    Еще сюда можно добавить идейных хейтеров, которые раст в глаза не видели, но им просто неприятна сама мысль что где-то в ядре будет зависимость.

    Ну и последние - это просто мимокрокодилы которым весело устраивать сарч.

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:28, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вероятно, всякие гуглы и фейсбуки уже написали NUMA aware алгоритмы для высоких нагрузок, оптимально раскидывающие всякие постгресы и haproxy по сокетам, но в публичный доступ будут выкладывать только простенькие алгоритмы общего назначения.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 14:34, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё вспомни что они сервера сами для себя производят, а налево не продают.  
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 14:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ̶Н̶у̶р̶г̶а̶л̶и̶е̶в̶ Столлман разрешил (с)
    ЖоПЛ не заставляет выкладывать код, если ты его написал для "внутреннего использования".
    Раз все согластно букве лицензии, то недовольные могут перейти на Хурд.
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем на десктопе "алгоритмы для высоких нагрузок"?
    Там где оно надо, пусть и применяется.
    Не думаю что в ядро нужно тащить узкоспециализированные алгоритмы.
     

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