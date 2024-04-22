Использование BPF-программ для решения проблем в устройствах ввода

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:02, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А давайте б..., задействуем еще DSP звуковой карты для потоковой обработки с устройства ввода, чтоб снять нагрузку с процессора и только потом передадим данные в БПФ а у ж оттуда в драйвер, чтоб точно никто не догадался где подглючивает и куда по дорогк сливает. А то добавлять параметр в драйвер - это же так скуууучно...

3.20 , Аноним ( 20 ), 23:16, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давайте!

https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=as10k1

https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man8/ld10k1.8.html

https://github.com/kxproject/

3.21 , Аноним ( 20 ), 23:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PS Основное применение EMU10K1 и 2 - это HRIR/HRTF, ибо миддлвари для EAX опенсорсной нет, да и поддержку в софте дропнули. Как и поддержку аппаратного миди, хотя у него поддержка на порядки лучше, прямо в пайпвайре есть, но ... вместо него хламософт использует fluidsynth, причём обязательно статически прилинкованный.

3.33 , Аноним ( 33 ), 01:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лёня Потный: Я вас услышал. Будет вам systemd-audiodsp-bpfd.

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:22, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде? Но ведь для этого уже давно и с успехом используется механизм LKM?

3.27 , Аноним ( 27 ), 01:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость.

4.32 , Аноним ( 33 ), 01:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вот в этом и есть главная ОПАСНОСТЬ байткода для ядра. Начнут же вновь обращённые линуксоиды из подоконников тянуть ото всюду эти байткоды без регистрации и СМС. Так-то модули из исходников собирать это для них хоть было Racket Science.

5.35 , Аноним ( 10 ), 02:07, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, если человек пришел из подоконников не вчера, а хотя бы позавчера, то он знает про dkms.

6.37 , Аноним ( 27 ), 02:25, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, если человек знает, что такое dkms, а не просто где-то слышал красивый buzzword, то он понимает, что dkms, сам по себе, никак не решает проблему несовместимости API разных версий ядра, это просто инфраструктура.

7.38 , Аноним ( 10 ), 02:30, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато прекрасно решает проблему несовместимости ABI, позволяя собирать модули одной командой, безо всяких "руцкет сцаенц".

8.40 , Аноним ( 27 ), 02:35, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если вы готовы сопровождать свой кейлоггер для каждой новой версии ядра, то пожа... 7.39 , Аноним ( 27 ), 02:32, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы не быть голословным: https://aur.archlinux.org/packages/nvidia-390xx-dkms

Посмотрите, сколько kernel-$(uname -r).patch потребовалось написать, чтобы недавно брошенный зонд от невидии продолжал работать с разными версиями ядер.

4.36 , Аноним ( 10 ), 02:09, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость. Похоже, Линусу с его stable ABI is nonsense придётся самому сесть на собственный палец.

2.23 , Аноним ( 23 ), 23:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде? Потому, что это сделано, чтобы исправлять последствия халтуры за зарплату бизнеса.

