Использование BPF-программ для решения проблем в устройствах ввода

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|1.1, Аноним (1), 21:45, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?
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|2.3, Аноним (3), 22:02, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А давайте б..., задействуем еще DSP звуковой карты для потоковой обработки с устройства ввода, чтоб снять нагрузку с процессора и только потом передадим данные в БПФ а у ж оттуда в драйвер, чтоб точно никто не догадался где подглючивает и куда по дорогк сливает. А то добавлять параметр в драйвер - это же так скуууучно...
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|3.21, Аноним (20), 23:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PS Основное применение EMU10K1 и 2 - это HRIR/HRTF, ибо миддлвари для EAX опенсорсной нет, да и поддержку в софте дропнули. Как и поддержку аппаратного миди, хотя у него поддержка на порядки лучше, прямо в пайпвайре есть, но ... вместо него хламософт использует fluidsynth, причём обязательно статически прилинкованный.
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|2.10, Аноним (10), 22:22, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?
Но ведь для этого уже давно и с успехом используется механизм LKM?
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|3.27, Аноним (27), 01:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость.
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|4.32, Аноним (33), 01:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот в этом и есть главная ОПАСНОСТЬ байткода для ядра. Начнут же вновь обращённые линуксоиды из подоконников тянуть ото всюду эти байткоды без регистрации и СМС. Так-то модули из исходников собирать это для них хоть было Racket Science.
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|5.35, Аноним (10), 02:07, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если человек пришел из подоконников не вчера, а хотя бы позавчера, то он знает про dkms.
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|6.37, Аноним (27), 02:25, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если человек знает, что такое dkms, а не просто где-то слышал красивый buzzword, то он понимает, что dkms, сам по себе, никак не решает проблему несовместимости API разных версий ядра, это просто инфраструктура.
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|7.38, Аноним (10), 02:30, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато прекрасно решает проблему несовместимости ABI, позволяя собирать модули одной командой, безо всяких "руцкет сцаенц".
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|8.40, Аноним (27), 02:35, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы готовы сопровождать свой кейлоггер для каждой новой версии ядра, то пожа... текст свёрнут, показать
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|4.36, Аноним (10), 02:09, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость.
Похоже, Линусу с его stable ABI is nonsense придётся самому сесть на собственный палец.
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|2.23, Аноним (23), 23:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?
Потому, что это сделано, чтобы исправлять последствия халтуры за зарплату бизнеса.
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|1.6, Аноним (6), 22:16, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org
мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось
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|2.11, Аноним (10), 22:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось
Иксы — это шляпа. А шляпа пока жива.
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|2.24, Аноним (23), 23:58, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org
> мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось
Фанатики. Религия. Они такие.
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|2.25, Аноним (25), 00:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ничего, любителям иксов не привыкать. У них каждая программа может включить кейлоггер. Какой-нибудь дискорд может кейлоггерить, что ты там набираешь в VSCode, какой-нибудь VSCode может заскриншотить окно биткоин-кошелька и отправить в микрософт, а биткоин-кошелек может снять видео твоих действий в браузере. В вяленом ничего из этого невозможно, так как клиенты изолированы друг от друга.
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|3.28, Аноним (27), 01:19, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> любителям иксов не привыкать
Любители иксов и не привыкают. Привыкают любители вялого. К ограничениям и проблемам под сказки о безопафосности. А иксами люди просто пользуются, потому что на них всё работает.
А для биткойна пускают отдельный икс-сервер на отдельном пользователе. Потому что зачем тебе кейлоггер, когда любой процесс, запущенный с правами того же пользователя, может запросто прочитать кэш пароля или даже весь кошелек из памяти процесса или файловой системы и отправить в /dev/thief?
Запомните, дети, безопасность -- это модель угроз, а не волшебные программы из магазина, "безопасные, мамой клянусь".
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|1.22, Аноним (20), 23:22, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В ссылки на релевантные новости добавьте новость про Ревуа, у него в блоге как раз упоминалось, что его проблему можно было бы "пофиксить" этим способом.
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|1.31, Аноним (33), 01:28, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Nobby или кто там, хотели срабатывание действия по отпусканию клавиш? Это решение для вас!
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