The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Использование BPF-программ для решения проблем в устройствах ввода

22.04.2024 21:31

Питер Хаттерер (Peter Hutterer), мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org, работающий в Red Hat, представил новую утилиту udev-hid-bpf, предназначенную для автоматической загрузки BPF-программ, исправляющих проблемы в устройствах ввода с интерфейсом HID (Human Input Device) или меняющих их поведение в зависимости от предпочтений пользователя. Для создания обработчиков к HID-устройствами, таким как клавиатуры и мыши, применяется подсистема HID-BPF, появившаяся в ядре Linux 6.3 и позволяющая создавать драйверы устройств ввода в форме BPF-программ или обрабатывать различные события в подсистеме HID.

Утилита udev-hid-bpf может использоваться вместе с механизмом udev для автоматической активации BPF-программ при подключении новых устройств ввода или для загрузки BPF-программ в ручном режиме. Выделяются две основные категории BPF-программ для использование вместе с udev-hid-bpf: программы для устранения проблем в аппаратном обеспечении или прошивках, и программы для изменения поведения устройств по желанию пользователя.

В первом случае решаются задачи устранения недоработок и ошибок в устройствах, таких как инвертированные оси координат, некорректные диапазоны значений (например, заявление о наличии 8 кнопок вместо 5) и нелогичные последовательности событий. Во втором случае речь об изменении настроек устройств, например, при помощи BPF-программ можно поменять местами кнопки. Предполагается, что BPF-программы с исправлениями со временем будут включены в основной состав ядра и позволят обойтись без добавления в ядро патчей или отдельных драйверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/97070...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.3
  3. OpenNews: Релиз Libinput 1.0, унифицированного стека для работы с устройствами ввода
  4. OpenNews: Разработчики Gentoo официально анонсировали проект eudev, не зависящий от systemd
  5. OpenNews: Разработчики eudev рассказали о текущем состоянии и перспективах проекта
  6. OpenNews: В рамках проекта vdev развивается новая альтернатива devfs и udev
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61046-hid
Ключевые слова: hid, input, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:02, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А давайте б..., задействуем еще DSP звуковой карты для потоковой обработки с устройства ввода, чтоб снять нагрузку с процессора и только потом передадим данные в БПФ а у ж оттуда в драйвер, чтоб точно никто не догадался где подглючивает и куда по дорогк сливает. А то добавлять параметр в драйвер - это же так скуууучно...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:16, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давайте!
    https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=as10k1
    https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man8/ld10k1.8.html
    https://github.com/kxproject/
     
  • 3.21, Аноним (20), 23:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS Основное применение EMU10K1 и 2 - это HRIR/HRTF, ибо миддлвари для EAX опенсорсной нет, да и поддержку в софте дропнули. Как и поддержку аппаратного миди, хотя у него поддержка на порядки лучше, прямо в пайпвайре есть, но ... вместо него хламософт использует fluidsynth, причём обязательно статически прилинкованный.
     
  • 3.33, Аноним (33), 01:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня Потный: Я вас услышал. Будет вам systemd-audiodsp-bpfd.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:22, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?

    Но ведь для этого уже давно и с успехом используется механизм LKM?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость.
     
     
  • 4.32, Аноним (33), 01:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот в этом и есть главная ОПАСНОСТЬ байткода для ядра. Начнут же вновь обращённые линуксоиды из подоконников тянуть ото всюду эти байткоды без регистрации и СМС. Так-то модули из исходников собирать это для них хоть было Racket Science.
     
     
  • 5.35, Аноним (10), 02:07, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если человек пришел из подоконников не вчера, а хотя бы позавчера, то он знает про dkms.
     
     
  • 6.37, Аноним (27), 02:25, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если человек знает, что такое dkms, а не просто где-то слышал красивый buzzword, то он понимает, что dkms, сам по себе, никак не решает проблему несовместимости API разных версий ядра, это просто инфраструктура.
     
     
  • 7.38, Аноним (10), 02:30, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато прекрасно решает проблему несовместимости ABI, позволяя собирать модули одной командой, безо всяких "руцкет сцаенц".
     
     
  • 8.40, Аноним (27), 02:35, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы готовы сопровождать свой кейлоггер для каждой новой версии ядра, то пожа... текст свёрнут, показать
     
  • 7.39, Аноним (27), 02:32, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не быть голословным: https://aur.archlinux.org/packages/nvidia-390xx-dkms
    Посмотрите, сколько kernel-$(uname -r).patch потребовалось написать, чтобы недавно брошенный зонд от невидии продолжал работать с разными версиями ядер.
     
  • 4.36, Аноним (10), 02:09, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Модуль ещё собрать нужно под каждое уникальное ядро. А здесь гарантированная (обратная) совместимость.

    Похоже, Линусу с его stable ABI is nonsense придётся самому сесть на собственный палец.

     
  • 2.23, Аноним (23), 23:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы открыто не написать что это сделано чтобы писать надёжные кейлогеры, которые работают даже в вейленде?

    Потому, что это сделано, чтобы исправлять последствия халтуры за зарплату бизнеса.

     

  • 1.2, crypt (ok), 21:59, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    штатный интерфейс для малваре! как иновационно!
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:16, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org

    мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 22:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось

    Иксы — это шляпа. А шляпа пока жива.

     
     
  • 3.30, Аноним (33), 01:24, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь она будет жива, пока живо ИБМ.
     
  • 2.24, Аноним (23), 23:58, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org
    > мне любители вялого сказали, что оно умерло и там уже никого не осталось

    Фанатики. Религия. Они такие.

     

  • 1.7, Аноним (6), 22:18, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять бекдор под видом благих намерений пытались внедрить
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничего, любителям иксов не привыкать. У них каждая программа может включить кейлоггер. Какой-нибудь дискорд может кейлоггерить, что ты там набираешь в VSCode, какой-нибудь VSCode может заскриншотить окно биткоин-кошелька и отправить в микрософт, а биткоин-кошелек может снять видео твоих действий в браузере. В вяленом ничего из этого невозможно, так как клиенты изолированы друг от друга.
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 01:19, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любителям иксов не привыкать

    Любители иксов и не привыкают. Привыкают любители вялого. К ограничениям и проблемам под сказки о безопафосности. А иксами люди просто пользуются, потому что на них всё работает.
    А для биткойна пускают отдельный икс-сервер на отдельном пользователе. Потому что зачем тебе кейлоггер, когда любой процесс, запущенный с правами того же пользователя, может запросто прочитать кэш пароля или даже весь кошелек из памяти процесса или файловой системы и отправить в /dev/thief?
    Запомните, дети, безопасность -- это модель угроз, а не волшебные программы из магазина, "безопасные, мамой клянусь".

     

  • 1.22, Аноним (20), 23:22, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В ссылки на релевантные новости добавьте новость про Ревуа, у него  в блоге как раз упоминалось, что его проблему можно было бы "пофиксить" этим способом.
     
  • 1.26, Chatul Taalul (ok), 00:48, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    напоминает технологию драйверов фильтров для ядра NT
     
     
  • 2.29, Аноним (33), 01:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фильтров чего?
     

  • 1.31, Аноним (33), 01:28, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nobby или кто там, хотели срабатывание действия по отпусканию клавиш? Это решение для вас!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру