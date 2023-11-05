Исправление в ядре Linux привело к проблемам с некоторыми графическими планшетами

Эвана как.

Такое чуйство, что обсуждатели планшетов кроме Вакома ничего не слышали, а уж в руках держать и пользоваться - ваще молчу. Балаболы. Мягко говоря. У меня в семье два художника - дети. У старшего планшет 10' Хуиёон, у младшей - 10' Гаомон, купленый лет пять назад на Озоне, даже не на Алике. У старшего Кубунта, у младшей - Ксубунта. Оба обосновывают свой выбор тем, (цитирую) "Уиндоус" - говнищще".

Это они сами пришли к такому заключению, я ни при чём ;). Причём сын ещё и тяжело играет, пришлось ему i7 десятого поколения и 3080 покупать, блин, у меня ноут жиже... ;) Так вот. Оба художничают в Крите (флатпак) и весьма успешно. Что у пера, что на самом планшете все кнопки работают. Да, пришлось софтину (deb) с сайта Хуиёон накатить, но это было не сложнее установки драйверов в Уиндоус. Ну вот что я сделал не так? ;)

