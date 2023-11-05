Исправление в ядре Linux привело к проблемам с некоторыми графическими планшетами

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|2.2, Аноним (2), 18:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ну я зашёл на его сайт проверить наличие обновления комикса, который он рисует. А там справа панель с блог-постами.
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|6.61, Аноним (61), 22:58, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну судя по сабжу и по лицензии - именно он. Какой ещё полоумный чел будет рисовать под СС.
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|6.63, topin89 (ok), 23:08, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, девочка-ведьма и фамилияр-кот, вполне себе комикс для всей семьи. Pepper & Carrot. Автор просто уже давно топит за опенсорс.
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|2.16, Аноним (-), 19:27, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор, расскажи пжлст как вообще такие новости находить?
Я не автор этой новости, но... если всерьез интересуешься какой-то тематикой, то неизбежно набредешь на кучу материала по ней.
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|1.3, AlexYeCu (ok), 18:20, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Wacom Intuos какой-то древней версии, Gimp/Krita, ядро 6.5.9, всё нормально.
Что лишний раз подтверждает: хочешь планшет — бери wacom.
Это если не вспоминать про замороженный libwacom, на последних версиях которого Gimp крашится при удалении стилуса от пада. Но это уже проблемы Gimp-а, скорее.
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|2.7, Аноним (7), 18:55, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну необязательно за всем готовым гнаться. Главное чтобы частота опросы была достаточная. А ваком на 133 герцах это дичь полнейшая, и даже 200-400 герц не спасут отца русской демократии от задержки ввода.
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|3.65, Аноним (7), 23:16, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит база? Односложник с одной извилиной детектед.
Там ведь написано "Развод лохов".
Лютая переплата за бренд чтобы "не как все" потому как драйвер ваком можно использовать и на другом планшете.
Выбор настоящих даунов. Правда есть совсем сумасшедшие любители экранников.
Они вместо 6К - 8К экранов с планшетом берут яблопад - такая умора.
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|2.11, soarin (ok), 19:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> хочешь планшет
Я как-то почитал как оно... Решил, что хочешь планшет – забей на линукс.
Так бы не рисовал, а настраивал с каждым апдейтом.
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|3.36, Аноним (36), 20:38, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Решил, что хочешь планшет – забей на линукс.
Забить на линепс нужно во всех случаях если это не сервер или embedded фигня какая-то.
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|3.47, AlexYeCu (ok), 22:17, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я как-то почитал как оно... Решил, что хочешь планшет – забей на
> линукс.
> Так бы не рисовал, а настраивал с каждым апдейтом.
Что примечательно: линуксоненавистники и фанаты Вяленого — это одни и те же люди обычно.
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|4.52, Третий П (?), 22:29, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как лоликсоненавистник может быть фанатом вяленого? Ведь у нас под нашими виндомакосями нет никакого вяленого. А так же пареного, жареного и тухлого.
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|3.66, Аноним (7), 23:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не драйвер нвидии. Есть драйвера уже готовые к использованию. Так что ты нашел какую-то странную отмазку для своей жабы чтобы ничего не делать из числа желаемого.
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|2.43, Аноним (43), 21:42, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что лишний раз подтверждает: хочешь планшет — бери айпад.
Починил, не благодари
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|1.4, Шарп (ok), 18:29, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Диды юниттесты не пишут, поэтому при рефакторинге всё тихо разваливается и всплывает только у конечных пользователей.
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|2.12, Аноним (12), 19:19, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юнит-тесты - это слишком смузивато. Диды не какие-нибудь там смузилюбители.
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|3.55, Аноним (55), 22:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё лучше если юнит-тесты используются с BDD подходом и то, для библиотек, которые множество раз могут переиспользоваться.
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|2.18, Аноним (18), 19:37, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие юнит-тесты, госпаде... Мне тут в треде года пол назад сишные диды доказывали, что даже линтер нинужон, так как времени много отнимает - настоящие программисты вместо этого много кода напишут да и вообще, они же не смузихлёбы какие-нибудь, чтобы этими новомодными штучками пользоваться!
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|3.35, Аноним (35), 20:34, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Местные пенсионеры умеют только хеллоувроты писать. Зато на всех языках мира. Этого достаточно по их мнению чтобы быть экспертами во всём.
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|3.53, Аноним (55), 22:29, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линтер очень нужная вещь! А линтер вместе с форматером ещё лучше.
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|2.20, Tron is Whistling (?), 19:46, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну давай, напиши мне covering юнит-тесты для драйвера, размазанного между прерываниями, softirq, ядром и юзерспейсом, зависящего от состояния железа. Хотя бы для какого-нибудь захудалого scsi-контроллера. А я куплю два-три грузовика попкорна и буду наблюдать (меньше - кончится до того, как ты закончишь).
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|3.34, Аноним (35), 20:32, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чего же ты такой умный а сидишь на опеннете живя в своей кызыл-орде а не где-то в силиконовой долине?
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|2.26, Аноним (-), 20:03, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Диды юниттесты не пишут, поэтому при рефакторинге всё тихо разваливается и всплывает
> только у конечных пользователей.
И как выглядит вот именно юнит-тест на работу с планшетом который поймает вот такой баг? Хотя-бы на самом концептуальном уровне опишите - что он должен делать?! Более того - вы уверены что такие баги вообще ЮНИТ тестами должны ловиться?
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|2.32, Аноним (35), 20:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какие диды, какие юнит тесты? Тут 90% посетителей работают эникеями в конторе рога и ко за полтос.
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|1.6, Аноним (6), 18:50, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> но не действовала на планшете XPPen 24 Artist Pro из-за ошибки
Не баг, а фича
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|1.17, Аноним (17), 19:30, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Художнику повезло. У меня при обновлении с Убунты 18.04 на 22.04 железо (i3 6100U) перестало быть совместимым и при завершении работы картинка превращается в цветную мелтешащую лапшу, а система виснет. Та же история при свежей установке последней Федоры, с той лишь разницей, что она виснет всё при старте. А тут какой-то стилус... Пусть радуется тому, что система загрузилась.
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|2.24, Аноним (36), 19:59, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ноут на Kaby Lake Refresh (Core i7-8650U) без параметра i915.enable_dc=0 стал рандомно зависать после обновления ядра. Проблема обсосана на всех форумах и известна. Но никто не спешит её исправлять.
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|3.73, Аноним (73), 23:51, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даю угадаю... федора (безнадежно) или арч (поставь LTS ядро)...
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|1.22, cheburnator9000 (ok), 19:56, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ставил федору с ядром 6.5 там адские проблемы с работой CPU в vmware уже с первых секунд. На 6.4 такого нет. Чем свежее федора там больше там проблем, RedHat эксперементирует уже на прямую на пользователях но никто не жалуется особо, садомазо оно такое.
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|2.59, Третий П (?), 22:54, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так почитаешь тут комментарии бывалых и понимаешь, что десктопный линукс - это просто какая-то лолка. Кто в здравом уме тащит такое к себе домой?
И мне кажется, что ещё лет 12 назад люнюксь такой лолкой не был. А сейчас такое впечатление, что уже доломали всё окончательно. И это доставляет неимоверно! 👍👻💩🤣
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|3.70, Аноним (73), 23:44, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я. После синего екрана с сесию с потерей дня работы... Да у всех линукс дистров есть проблемы. Но если его "приготовить" то все проблемы чинятся. И, если дистр нормальный а не федора, не вылезают больше.
Например ставишь себе Ubuntu LTS с KDE. И у тебя 5 лет приходят апдейты только по безопасности, шансы что что-то отвалится - минимальны. Ну или дебиан (который стейбл). Если надо совсем свежая какая прога - cтавишь из флатпака/снапа/appimage. Если нужна свежая mesa - есть репы (нужно далеко не всегда). Свежее ядро есть в оф репозитории опять таки (но есть стабильное что не ломает совместимость).
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|1.25, Аноним (-), 20:00, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не действовала на планшете XPPen 24 Artist Pro из-за ошибки,
> которая была устранена в новом ядре.
Это не баг, это фича. Фикс: объявить фичой и ревертнуть комит.
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|1.27, Аноним (35), 20:24, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждём смельчака который в тайне поломает совместимость с коре 2 дуо. Авось на опеннете меньше будет пахнуть нафталином.
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|1.33, Злой Ведмед (?), 20:31, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эвана как.
Такое чуйство, что обсуждатели планшетов кроме Вакома ничего не слышали, а уж в руках держать и пользоваться - ваще молчу. Балаболы. Мягко говоря.
У меня в семье два художника - дети. У старшего планшет 10' Хуиёон, у младшей - 10' Гаомон, купленый лет пять назад на Озоне, даже не на Алике.
У старшего Кубунта, у младшей - Ксубунта.
Оба обосновывают свой выбор тем, (цитирую) "Уиндоус" - говнищще".
Это они сами пришли к такому заключению, я ни при чём ;).
Причём сын ещё и тяжело играет, пришлось ему i7 десятого поколения и 3080 покупать, блин, у меня ноут жиже... ;)
Так вот.
Оба художничают в Крите (флатпак) и весьма успешно. Что у пера, что на самом планшете все кнопки работают. Да, пришлось софтину (deb) с сайта Хуиёон накатить, но это было не сложнее установки драйверов в Уиндоус.
Ну вот что я сделал не так? ;)
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|2.50, AlexYeCu (ok), 22:25, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот что я сделал не так? ;)
>Да, пришлось софтину (deb) с
> сайта Хуиёон накатить, но это было не сложнее установки драйверов в
Ну вот тебе и первая проблема: планшет твой работает лишь до тех пор, пока производитель готов поддерживать свою софтину под актуальные версии ядер. Он её хоть на данный-то момент хоть в чём-то кроме deb выкладывает? Сорцы этого дела есть, чтоб хоть надежда была, что не сдохнет?
>Такое чуйство, что обсуждатели планшетов кроме Вакома ничего не слышали
Слышали. И видели. И вот если wacom последние лет 15 просто «воткнул и работает», а до того можно было иногда столкнуться с проблемами, но либо мелкими, либо легко решаемыми (в Винде их не меньше было, если что), то со всеми остальным вот эти вечные «найди на насквозь китайском сайте блоб, либо собери дрова из сорцов, размазанных по десятку ресурсов, предваоительно прочитав ридми на китайском».
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|3.71, Аноним (73), 23:47, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто мешает остатся на старой версии ядра ?
У него поддержка лет 10. Это во 1. Во 2 софтина юзерспейсная наверняка а драйвер в ядре под GPL. отсюда в 3 такая софтина работает независимо от версии ядра.
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|2.60, Третий П (?), 22:57, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тут настало время о*уительных историй. И было бы смешно, если бы не было так страшно.
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|1.45, Аноним (45), 22:09, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А на кой он обновлял ядро на старом планшете, зачем вы вообще обновляете ядро на старых машинах, виндопривычка?
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|2.72, Аноним (73), 23:49, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последний LTS Ubuntu на 5.15 RHEL и дебиан где-то рядом. Все кто тестит новые версии... они сами выбрали путь проблем.
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|1.57, Аноним (55), 22:43, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня больше интересует, как он откатил изменения? Я не настолько продвинутый пользователь, если что — переустанавливаю.
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|2.69, topin89 (ok), 23:36, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти всегда ядро -- это обычный пакет, так что можно выбрать пакет с нужной версией и поставить его. Кроме того, почти никогда старое ядро не удаляется, можно в меню запуска выбрать нужное. И потом в настройках граба или другого загрузчика выбрать нужно ядро по-умолчанию.
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