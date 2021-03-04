Ошибка в ядре Linux 5.12-rc1, приводящая к потере данных в ФС

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|2.4, Аноным (ok), 22:39, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В бубунте такое было, только не с файлом подкачки, а с некоторыми ссд
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|3.62, mezon (?), 00:30, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С времен Vista проблем с подкачкой нет! Даже видео и звук не лагают.
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|2.16, Аноним (16), 23:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, с каких пор в платном продукте используют нестабильные ядра...
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|3.30, Timoteo Cirkla (ok), 23:35, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Обновления, ломавшие поиск, звук, саму систему обновлений, превращавшие девайсы в кирпичи. Целые апдейты, которые Майкрософт вначале выкатывала, а потом отзывала.
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|3.34, Онаним (?), 23:48, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Открыть тебе секрет?
Стабильных ядер не бывает.
Бывают недостаточно протестированные :D
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|2.67, б.б. (?), 00:52, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было. Ноут был не выключен а заснул, и я ему другой хдд воткнул. При включении он там превратил файловую систему в кашу. Ibm R40, xp sp2
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|1.3, Аноним (3), 22:37, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не зря говорят: поспешишь - ленивых линуксоидов из стабильной ветки насмешишь!
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|2.49, Секрет (?), 00:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ошибается тот, кто ничего не делает! Наверное, что то умное пилят, раз всё сломали.
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|3.12, Dinger (?), 23:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В Винде данные не теряются! Давно Винда намертво не висла, в отличие от Линукс.
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|4.18, Аноним (18), 23:14, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Всего месяц назад win10 pro честно купленная потребовала ребутнуться после обновления (шёл 2021-ый год) и успешно зависла на обновлении. Порча данных была в прошлом году. И в позапрошлом. И до того.
Блажен кто верует
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|6.27, Timoteo Cirkla (ok), 23:32, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Сказочники - это те, кто думает, что данные можно потерять только на противоположной платформе. Нормальные люди знают, что данные можно потерять и на винде и на линуксе.
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|5.50, tinderr (?), 00:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> честно купленная потребовала ребутнуться после обновления
Из-за известных ошибок Microsoft в январе-феврале. Такое случается для всех платформ.
> Порча данных была в прошлом году.
Постоянно портит ваши важные данные на диске?
Я вообще-то про то, когда система уходит в бесконечный своп и перестаёт реагировать на операции ввода, когда единственным выходом остается ребут.
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|4.23, SR_team (ok), 23:19, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 2018 кажется были потери файлов при обновлении, правда не помню было это так же на тестовой insider preview или в обычной не LTS(C/B).
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|4.26, Timoteo Cirkla (ok), 23:30, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потерять данные можно где угодно. Например, можно потерять данные на флешке, если записать туда файлы и вытащить не через безопасное извлечение. В винде. Чего не наблюдается в линуксе при втыкании туда флешки с fat32.
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|3.13, Корец (?), 23:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До винды невозможно упасть. Как только упадёшь до уровня винды, то она к этому времени упадёт ещё ниже.
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|2.17, AlexYeCu_not_logged (?), 23:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Кто-то ещё реально юзает своп-файлы вместо своп-разделов?
Ещё? Собственно, разделы-то как раз и потеряли актуальность лет так 10+ назад.
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|4.44, AlexYeCu_not_logged (?), 23:58, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ага, вот как раз и доказательство подоспело.
Ну терялись бы у тебя данные из-за записи за пределы _раздела_ закачки — сильно легче было бы?
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|5.48, Аноним (48), 00:06, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Записать в другое блочное устройство - сильно сложнее, чем не по тому смещению в пределах одного блочного устройства.
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|4.45, AlexYeCu_not_logged (?), 00:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> С какой радости?
С такой, что отдельный раздел в первую очередь выделяли для лучшей производительности. Как только объёмы оперативной памяти позволили свести использование свапа к минимуму (а то и вовсе к нулю в ряде сценариев), то необходимость в лишней мороке и резервировании некоторого объёма дискового пространства отпала, ради копеечного выхлопа-то. Распространение ssd тоже поспособствовало — разница в скоростях между ssd и hdd куда больше таковой для раздел/файл.
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|5.51, Аноним (31), 00:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Меньше необходимости в свопе как таковом != своп раздел "потерял актуальность", я бы сказал даже вообще не имеет связи
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|5.57, Аноним (48), 00:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём тут "объёмы оперативной памяти". Почитай, что ли, зачем вообще swap нужен (кроме OOM).
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|2.68, б.б. (?), 00:54, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я юзаю. Потому что так мне своп не нужен, но фирефокс может намертво завесить всю систему, поэтому надо своп подрубать :)
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|1.37, Аноним (43), 23:51, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Этотне в первый раз так, помню уже то ли в 17, то ли в 18 ФС постоянно повреждалась, я уже думал, что диск сыпется, при хороших-то смартах, и поставил на каждую перезагрузку по fsck, и старался перезагружаться почаще.
А оказалось, что это был баг в ядре.
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|3.53, Sergey (??), 00:15, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вспоминаю разные дистры, это типа в инсталяторе вообще свап не делать ?
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|4.59, Timoteo Cirkla (ok), 00:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если автоматическую установку делаете, то да, swap будет файлом. Если вручную, то можно до сих пор создавать именно swap-раздел.
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|5.61, Sergey (??), 00:28, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Не знал про такое, вроде в Федоре если нажать создать автоматом то все на лвм разделах крячит.
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|5.71, Michael Shigorin (ok), 01:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если автоматическую установку делаете, то да, swap будет файлом.
Нет.
Правда, на моих эльбрусах эта ваша убунта и не водится [нативно].
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|6.72, муу (?), 01:19, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет.
На бубубнте _да_, причём давно
> Правда, на моих эльбрусах эта ваша убунта и не водится [нативно].
давайте обсуждать устрицы с теми кто ...
задолбал уже
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|3.54, Timoteo Cirkla (ok), 00:16, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в винде swap всегда был файлом. В линуксах ещё несколько лет назад он даже при автоматической разметке создавался именно swap-разделом. Потом сделали так, что по-умолчанию при автоматической разметке swap создавался файлом. Как минимум в *buntu.
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|2.74, Ordu (ok), 04:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как это swap файл не на отдельном разделе?
Так же как и на отдельном разделе:
mkswap my-file
swapon my-file
Просто вместо файла устройства подсовываешь этим утилитам обычный файл. Единственное что, mkswap уродская утилита, и она не умеет создавать файл, приходится сначала создать файл нужного размера, и только потом вызывать на нём mkswap.
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|1.73, Аноним (73), 02:14, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RC вроде как никто на рабочие системы не ставит. Они как раз и нужны, чтобы проблемы выявлять.
Мэйнлайн мажорный обновляю не сразу, а после 1-2 минорных. Со стабильностью проблем никаких.
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