Ошибка в ядре Linux 5.12-rc1, приводящая к потере данных в ФС

Линус Торвальдс предостерёг пользователей о выявлении в экспериментальном выпуске ядра 5.12-rc1 критической проблемы, посоветовал не устанавливать для тестирования данную версию и переименовал Git-тег "v5.12-rc1" в "v5.12-rc1-dontuse". Проблема проявляется при использовании файла подкачки и может привести к повреждению данных в файловой системе, в которой размещён данный файл.

В частности, предложенные в 5.12-rc1 изменения нарушили нормальную работу с файлом подкачки и привели к потере смещения начала данных подкачки в ФС, что привело к катастрофическим результатам - перетиранию содержимого ФС случайными данными подкачки. Проблема затрагивает только системы с файлом подкачки (swapfile) и не проявляется при использовании для подкачки отдельного дискового раздела.



