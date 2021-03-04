The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ошибка в ядре Linux 5.12-rc1, приводящая к потере данных в ФС

04.03.2021 22:30

Линус Торвальдс предостерёг пользователей о выявлении в экспериментальном выпуске ядра 5.12-rc1 критической проблемы, посоветовал не устанавливать для тестирования данную версию и переименовал Git-тег "v5.12-rc1" в "v5.12-rc1-dontuse". Проблема проявляется при использовании файла подкачки и может привести к повреждению данных в файловой системе, в которой размещён данный файл.

В частности, предложенные в 5.12-rc1 изменения нарушили нормальную работу с файлом подкачки и привели к потере смещения начала данных подкачки в ФС, что привело к катастрофическим результатам - перетиранию содержимого ФС случайными данными подкачки. Проблема затрагивает только системы с файлом подкачки (swapfile) и не проявляется при использовании для подкачки отдельного дискового раздела.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/3/3...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 5.12 принята подсистема KFence для выявления ошибок при работе с памятью
  3. OpenNews: Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.11
  5. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54703-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:34, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ok.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 23:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я тут во все барабаны звоню ,а им все ок.. пятерку на свалку
     
  • 2.56, oms (?), 00:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да своп вообще тормозной, давно пора выпилить
     

  • 1.2, admin (??), 22:36, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    а, помню в винде такое было. А, не, не было.
     
     
  • 2.4, Аноным (ok), 22:39, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В бубунте такое было, только не с файлом подкачки, а с некоторыми ссд
     
  • 2.8, Timoteo Cirkla (ok), 22:53, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Было такое в винде с подкачкой.
     
     
  • 3.62, mezon (?), 00:30, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С времен Vista проблем с подкачкой нет! Даже видео и звук не лагают.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, с каких пор в платном продукте используют нестабильные ядра...
     
     
  • 3.30, Timoteo Cirkla (ok), 23:35, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Обновления, ломавшие поиск, звук, саму систему обновлений, превращавшие девайсы в кирпичи. Целые апдейты, которые Майкрософт вначале выкатывала, а потом отзывала.
     
  • 3.34, Онаним (?), 23:48, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Открыть тебе секрет?
    Стабильных ядер не бывает.
    Бывают недостаточно протестированные :D
     
  • 2.24, Timoteo Cirkla (ok), 23:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О, у кого-то бомбануло от того, что в винде есть проблемы?
    Вот, можете почитать:
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-client/performance/slow-
     
  • 2.67, б.б. (?), 00:52, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было. Ноут был не выключен а заснул, и я ему другой хдд воткнул. При включении он там превратил файловую систему в кашу. Ibm R40, xp sp2
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не зря говорят: поспешишь - ленивых линуксоидов из стабильной ветки насмешишь!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:39, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто будет ветки из rc в стабильные перекладывать?
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 23:54, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот гугол пусть и перекладывает .
     
  • 2.6, Аноным (ok), 22:41, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что будет, если все сядут на Дебиан?
     
     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 23:15, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что будет, если все сядут на Диван?
     
  • 3.70, Michael Shigorin (ok), 01:06, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задохнётся.
     
  • 2.49, Секрет (?), 00:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ошибается тот, кто ничего не делает! Наверное, что то умное пилят, раз всё сломали.
     
     
  • 3.58, oms (?), 00:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да потому что в сегодняшнем виде своп неюзабилен.
     

  • 1.7, Последний из могикан. (?), 22:52, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Уровень падает...
     
     
  • 2.9, Timoteo Cirkla (ok), 22:55, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но до винды падать далеко.
     
     
  • 3.12, Dinger (?), 23:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    В Винде данные не теряются! Давно Винда намертво не висла, в отличие от Линукс.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 23:14, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Всего месяц назад win10 pro честно купленная потребовала ребутнуться после обновления (шёл 2021-ый год) и успешно зависла на обновлении. Порча данных была в прошлом году. И в позапрошлом. И до того.
    Блажен кто верует
     
     
  • 5.22, Gemorroj (ok), 23:18, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ох уж эти сказочки.
     
     
  • 6.27, Timoteo Cirkla (ok), 23:32, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Сказочники - это те, кто думает, что данные можно потерять только на противоположной платформе. Нормальные люди знают, что данные можно потерять и на винде и на линуксе.
     
  • 5.50, tinderr (?), 00:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > честно купленная потребовала ребутнуться после обновления

    Из-за известных ошибок Microsoft в январе-феврале. Такое случается для всех платформ.
    > Порча данных была в прошлом году.

    Постоянно портит ваши важные данные на диске?

    Я вообще-то про то, когда система уходит в бесконечный своп и перестаёт реагировать на операции ввода, когда единственным выходом остается ребут.

     
  • 4.23, SR_team (ok), 23:19, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2018 кажется были потери файлов при обновлении, правда не помню было это так же на тестовой insider preview или в обычной не LTS(C/B).
     
  • 4.26, Timoteo Cirkla (ok), 23:30, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потерять данные можно где угодно. Например, можно потерять данные на флешке, если записать туда файлы и вытащить не через безопасное извлечение. В винде. Чего не наблюдается в линуксе при втыкании туда флешки с fat32.
     
     
  • 5.64, mezon (?), 00:36, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID15/4627.html
     
  • 4.28, Аноним (28), 23:33, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком жирно.
    https://d.radikal.ru/d30/2103/cc/95485a203f4c.jpg
     
  • 3.13, Корец (?), 23:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До винды невозможно упасть. Как только упадёшь до уровня винды, то она к этому времени упадёт ещё ниже.
     

  • 1.10, Анонимный Роман (?), 22:56, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    нет свопа - нет проблем)
     
     
  • 2.11, Dinger (?), 23:02, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Правильно) Он и так в Линухе очень плохо работает!
     
     
  • 3.14, Аноным (ok), 23:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебианов установщик советует ставить своп в любом случае
     

  • 1.15, Онаним (?), 23:08, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то ещё реально юзает своп-файлы вместо своп-разделов?
     
     
  • 2.17, AlexYeCu_not_logged (?), 23:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Кто-то ещё реально юзает своп-файлы вместо своп-разделов?

    Ещё? Собственно, разделы-то как раз и потеряли актуальность лет так 10+ назад.

     
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 23:16, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, вот как раз и доказательство подоспело.
     
     
  • 4.44, AlexYeCu_not_logged (?), 23:58, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ага, вот как раз и доказательство подоспело.

    Ну терялись бы у тебя данные из-за записи за пределы _раздела_ закачки — сильно легче было бы?

     
     
  • 5.48, Аноним (48), 00:06, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Записать в другое блочное устройство - сильно сложнее, чем не по тому смещению в пределах одного блочного устройства.
     
  • 3.25, Sw00p aka Jerom (?), 23:29, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как и разбивка диска, все под один / :)
     
     
  • 4.33, Онаним (?), 23:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему да...
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:40, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какой радости?
     
     
  • 4.45, AlexYeCu_not_logged (?), 00:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > С какой радости?

    С такой, что отдельный раздел в первую очередь выделяли для лучшей производительности. Как только объёмы оперативной памяти позволили свести использование свапа к минимуму (а то и вовсе к нулю в ряде сценариев), то необходимость в лишней мороке и резервировании некоторого объёма дискового пространства отпала, ради копеечного выхлопа-то. Распространение ssd тоже поспособствовало — разница в скоростях между ssd и hdd куда больше таковой для раздел/файл.

     
     
  • 5.51, Аноним (31), 00:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше необходимости в свопе как таковом != своп раздел "потерял актуальность", я бы сказал даже  вообще не имеет связи
     
  • 5.57, Аноним (48), 00:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём тут "объёмы оперативной памяти". Почитай, что ли, зачем вообще swap нужен (кроме OOM).
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:15, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
  • 2.36, Redirect (??), 23:50, 04/03/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 23:56, 04/03/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:57, 04/03/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 00:06, 05/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 01:04, 05/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.52, Аноним (31), 00:15, 05/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.55, Аноним (31), 00:18, 05/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.68, б.б. (?), 00:54, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю. Потому что так мне своп не нужен, но фирефокс может намертво завесить всю систему, поэтому надо своп подрубать :)
     

  • 1.29, Аноним (29), 23:34, 04/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.32, Led (ok), 23:45, 04/03/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.35, Redirect (??), 23:49, 04/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.37, Аноним (43), 23:51, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этотне в первый раз так, помню уже то ли в 17, то ли в 18 ФС постоянно повреждалась, я уже думал, что диск сыпется, при хороших-то смартах, и поставил на каждую перезагрузку по fsck, и старался перезагружаться почаще.

    А оказалось, что это был баг в ядре.

     
     
  • 2.60, Аноним (31), 00:24, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не btrfs часом? *kappa*
     

  • 1.39, Sergey (??), 23:53, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как это swap файл не на отдельном разделе ?
     
     
  • 2.46, AlexYeCu_not_logged (?), 00:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как это swap файл не на отдельном разделе ?

    По определению.

     
     
  • 3.53, Sergey (??), 00:15, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вспоминаю разные дистры, это типа в инсталяторе вообще свап не делать ?
     
     
  • 4.59, Timoteo Cirkla (ok), 00:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если автоматическую установку делаете, то да, swap будет файлом. Если вручную, то можно до сих пор создавать именно swap-раздел.
     
     
  • 5.61, Sergey (??), 00:28, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Не знал про такое, вроде в Федоре если нажать создать автоматом то все на лвм разделах крячит.
     
     
  • 6.63, Sergey (??), 00:33, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя теерь уже наверное на бтрфс.
     
  • 5.71, Michael Shigorin (ok), 01:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Если автоматическую установку делаете, то да, swap будет файлом.

    Нет.

    Правда, на моих эльбрусах эта ваша убунта и не водится [нативно].

     
     
  • 6.72, муу (?), 01:19, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет.

    На бубубнте _да_, причём давно

    > Правда, на моих эльбрусах эта ваша убунта и не водится [нативно].

    давайте обсуждать устрицы с теми кто ...

    задолбал уже

     
  • 3.54, Timoteo Cirkla (ok), 00:16, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в винде swap всегда был файлом. В линуксах ещё несколько лет назад он даже при автоматической разметке создавался именно swap-разделом. Потом сделали так, что по-умолчанию при автоматической разметке swap создавался файлом. Как минимум в *buntu.
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 00:41, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бубнта давно по дефолту уже 5 лет как https://ubuntu-news.ru/news/ubuntu-otkazyvaetsya-ot-razdela-podkachki-v-polzu-
     
  • 2.74, Ordu (ok), 04:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как это swap файл не на отдельном разделе?

    Так же как и на отдельном разделе:

    mkswap my-file
    swapon my-file

    Просто вместо файла устройства подсовываешь этим утилитам обычный файл. Единственное что, mkswap уродская утилита, и она не умеет создавать файл, приходится сначала создать файл нужного размера, и только потом вызывать на нём mkswap.

     

  • 1.73, Аноним (73), 02:14, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RC вроде как никто на рабочие системы не ставит. Они как раз и нужны, чтобы проблемы выявлять.
    Мэйнлайн мажорный обновляю не сразу, а после 1-2 минорных. Со стабильностью проблем никаких.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру