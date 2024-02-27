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Netflix опубликовал код утилиты bpftop

27.02.2024 23:33

Компания Netflix представила утилиту bpftop, предоставляющую интерфейс для мониторинга за выполнением eBPF-программ в ядре Linux, реализованный в стиле утилиты top. Утилита показывает показатели производительности, нагрузки на CPU и обработки событий для каждой eBPF-программы. Поддерживается построение графиков для оценки динамики изменения характеристик выполнения во времени. Код bpftop написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные возможности:

  • Отображение списка запущенных eBPF-программ, их идентификаторов, типа и имени.
  • Показ периода и общего среднего времени выполнения каждой eBPF-программы.
  • Расчёт для каждой eBPF-программы нагрузки на CPU и обработанных событий в секунду.
  • Графики времени выполнения, событий в секунду и нагрузки на CPU в 10-секундные отрезки.
  • Ежесекундное обновление списка.

Одной из целей разработки bpftop называется упрощение оптимизации eBPF-программ и возможность динамического наблюдения за эффективностью тех или иных изменений в eBPF-программах. Для получения статистики в bpftop используется системный вызов BPF_ENABLE_STATS и сбор информации каждую секунду. Для снижения накладных расходов статистика собирается только во время работы утилиты.



  1. Главная ссылка к новости (https://netflixtechblog.com/an...)
  2. OpenNews: Проект bpftime развивает реализацию eBPF, работающую в пространстве пользователя
  3. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: BumbleBee - инструментарий для упрощения создания и распространения eBPF-программ
  5. OpenNews: Создана организация eBPF Foundation
  6. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60676-bpftop
Ключевые слова: bpftop, bpf
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анон1212 (ok), 23:57, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них же серваки на bsd как нам много лет писали в комментах
     
     
  • 2.3, ebpfsfan (?), 00:00, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде остались только узлы CDN остальное на linux
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вроде остались только узлы CDN остальное на linux

    О, опять срач намечается ...
    Ты хотел сказать, "узлы, обеспечивающие 15% мирового сетевого траффика - на замшелой бзде, а вот зато все остальное!"


     
  • 2.4, Аноним (4), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них действительно есть серваки на FreeBSD, прямо настоящие, в стойках, в разных ДЦ по миру, и выполняющие одну-единственную функцию: взять байты с диска и как можно быстрее положить их в сетевой сокет. Оказалось, что для этого FreeBSD очень даже пригодна. А вот бизнес-логика и всё необходимое, чтобы знать какие именно байты кому отдавать, это уже на линуксах в клауде, как у всех нормальных людей. Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре.
     
     
  • 3.10, михаилка (?), 01:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре.

    Ну это не слухи, с eBPF и XDP последние преимущества сетевого стека freebsd тупо пропали, да. Будут ли переписывать или нет - вопрос времени.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 01:58, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это именно что слухи. Официальных и неофициальных заявлений не было.
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве у Linux сетевой стек хуже/менее производительнее чем у BSD? Я слыхал, у них там с многопоточностью проблемы. (Я ничего не утверждаю, просто хочу знать почему так).
     
     
  • 4.13, Фняк (?), 01:36, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходит что хуже, если для того чтобы сравняться с фряхой нужны дикие костыли в виде eBPF(просто вдумайтесь - в нулевом кольце выполняется прикладной код) и io uring. На фре ведь они обходятся без этого всего
     
     
  • 5.14, Аноним (17), 01:48, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фре оно без eBPF запрогано сразу патчем к ядру.
     
  • 4.16, Аноним (17), 01:56, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет никакой многопоточности в том виде, в каком у неё проблемы. Задача I/O bound. У фряхи ядро значительно примитивнее, чем линуксовое, а потому проще поддаётся модификации. Напомню, что когда нетфликс выбирал фряху, в линуксе не было адекватных подсистем для их задач, а у команды был опыт эксплуатации и, главное, модификации фряхи. Сегодня аыбор мог бы быть (или не быть) иным.
     

  • 1.6, Аноним (-), 00:31, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Netflix, Rust и Apache 2.0...
    Отличное сочитание чтобы поджечь пятые точки ненавистникам корпораций, или любителям окаменевших дыряшек, или ГНУ фанатикам, или всем сразу))
    Особенно с учетом того, что эта утилита, что ни на есть, продакшн.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:03, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно сказать, что эта копрорашка гоняет заDеRMлённый контент, чтобы её хейтить без всяких Растов.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:08, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это корпо творческих продуктов. BSD тогда не удивляет.
     
  • 3.11, Аноним (17), 01:25, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама производит, сама решает как и кому показывать. Какие-то проблемы с этим? Рынок чай свободный, никто не принуждает покупать, чай не в совке.
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:22, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит чуть хуже, чем Volkov Commander
     
     
  • 2.15, анонимус (??), 01:50, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только выполняет абсолютно другую функцию, имеет совершенно непохожий интерфейс, работает на другой платформе и не имеет к нему никакого отношения.
     

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