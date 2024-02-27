Netflix опубликовал код утилиты bpftop

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|3.5, Аноним (5), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вроде остались только узлы CDN остальное на linux
О, опять срач намечается ...
Ты хотел сказать, "узлы, обеспечивающие 15% мирового сетевого траффика - на замшелой бзде, а вот зато все остальное!"
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|2.4, Аноним (4), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них действительно есть серваки на FreeBSD, прямо настоящие, в стойках, в разных ДЦ по миру, и выполняющие одну-единственную функцию: взять байты с диска и как можно быстрее положить их в сетевой сокет. Оказалось, что для этого FreeBSD очень даже пригодна. А вот бизнес-логика и всё необходимое, чтобы знать какие именно байты кому отдавать, это уже на линуксах в клауде, как у всех нормальных людей. Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре.
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|3.10, михаилка (?), 01:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре.
Ну это не слухи, с eBPF и XDP последние преимущества сетевого стека freebsd тупо пропали, да. Будут ли переписывать или нет - вопрос времени.
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|4.17, Аноним (17), 01:58, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это именно что слухи. Официальных и неофициальных заявлений не было.
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|3.12, Аноним (12), 01:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве у Linux сетевой стек хуже/менее производительнее чем у BSD? Я слыхал, у них там с многопоточностью проблемы. (Я ничего не утверждаю, просто хочу знать почему так).
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|4.13, Фняк (?), 01:36, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выходит что хуже, если для того чтобы сравняться с фряхой нужны дикие костыли в виде eBPF(просто вдумайтесь - в нулевом кольце выполняется прикладной код) и io uring. На фре ведь они обходятся без этого всего
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|4.16, Аноним (17), 01:56, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нет никакой многопоточности в том виде, в каком у неё проблемы. Задача I/O bound. У фряхи ядро значительно примитивнее, чем линуксовое, а потому проще поддаётся модификации. Напомню, что когда нетфликс выбирал фряху, в линуксе не было адекватных подсистем для их задач, а у команды был опыт эксплуатации и, главное, модификации фряхи. Сегодня аыбор мог бы быть (или не быть) иным.
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|1.6, Аноним (-), 00:31, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Netflix, Rust и Apache 2.0...
Отличное сочитание чтобы поджечь пятые точки ненавистникам корпораций, или любителям окаменевших дыряшек, или ГНУ фанатикам, или всем сразу))
Особенно с учетом того, что эта утилита, что ни на есть, продакшн.
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|2.7, Аноним (7), 01:03, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно сказать, что эта копрорашка гоняет заDеRMлённый контент, чтобы её хейтить без всяких Растов.
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|3.11, Аноним (17), 01:25, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сама производит, сама решает как и кому показывать. Какие-то проблемы с этим? Рынок чай свободный, никто не принуждает покупать, чай не в совке.
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|2.15, анонимус (??), 01:50, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только выполняет абсолютно другую функцию, имеет совершенно непохожий интерфейс, работает на другой платформе и не имеет к нему никакого отношения.
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