Netflix опубликовал код утилиты bpftop

2.3 , ebpfsfan ( ? ), 00:00, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде остались только узлы CDN остальное на linux

3.5 , Аноним ( 5 ), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вроде остались только узлы CDN остальное на linux О, опять срач намечается ...

Ты хотел сказать, "узлы, обеспечивающие 15% мирового сетевого траффика - на замшелой бзде, а вот зато все остальное!"

2.4 , Аноним ( 4 ), 00:21, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У них действительно есть серваки на FreeBSD, прямо настоящие, в стойках, в разных ДЦ по миру, и выполняющие одну-единственную функцию: взять байты с диска и как можно быстрее положить их в сетевой сокет. Оказалось, что для этого FreeBSD очень даже пригодна. А вот бизнес-логика и всё необходимое, чтобы знать какие именно байты кому отдавать, это уже на линуксах в клауде, как у всех нормальных людей. Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре.

3.10 , михаилка ( ? ), 01:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слухи ходят, что с появлением в ядре линукса rust, io uring и eBPF FreeBSD могут выкинуть, но пока что таких подвижек не было, а слухам верят только на базаре. Ну это не слухи, с eBPF и XDP последние преимущества сетевого стека freebsd тупо пропали, да. Будут ли переписывать или нет - вопрос времени.

4.17 , Аноним ( 17 ), 01:58, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это именно что слухи. Официальных и неофициальных заявлений не было.

3.12 , Аноним ( 12 ), 01:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разве у Linux сетевой стек хуже/менее производительнее чем у BSD? Я слыхал, у них там с многопоточностью проблемы. (Я ничего не утверждаю, просто хочу знать почему так).

4.13 , Фняк ( ? ), 01:36, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выходит что хуже, если для того чтобы сравняться с фряхой нужны дикие костыли в виде eBPF(просто вдумайтесь - в нулевом кольце выполняется прикладной код) и io uring. На фре ведь они обходятся без этого всего

5.14 , Аноним ( 17 ), 01:48, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На фре оно без eBPF запрогано сразу патчем к ядру.

4.16 , Аноним ( 17 ), 01:56, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там нет никакой многопоточности в том виде, в каком у неё проблемы. Задача I/O bound. У фряхи ядро значительно примитивнее, чем линуксовое, а потому проще поддаётся модификации. Напомню, что когда нетфликс выбирал фряху, в линуксе не было адекватных подсистем для их задач, а у команды был опыт эксплуатации и, главное, модификации фряхи. Сегодня аыбор мог бы быть (или не быть) иным.

