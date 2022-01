2.23 , Аноним ( 19 ), 18:10, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – микроядро - это как коммунизм. Все о нем говорят, но никто не видел. И не увидит.

3.27 , Газпром ( ? ), 19:23, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> ... The BMW ConnectedDrive System is based on the QNX Neutrino Realtime Operating System (RTOS). It also incorporates the QNX® multimedia suite, which provides

>> ... Mercedes-Benz adds QNX infotainment system to new concept S-Class Coupé

> микроядро - это как коммунизм. Все о нем говорят, но никто не видел. И не увидит. Благодарим Вас за этот мощный и объемный выброс горючего газа в эти тяжелые и холодные времена! 4.33 , Аноним ( 19 ), 19:36, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > BMW

> Mercedes-Benz Ты тоже ничего из этого не видел. И не увидишь, кстати. (Не переживай, я тоже не увижу: мне не нужно компенсировать длину членятины мерседесами.)

3.28 , Аноним ( 31 ), 19:25, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А почему не увидят? Потому, что пастухи не хотят, чтобы увидели.

3.36 , Аноним ( - ), 19:54, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > микроядро - это как коммунизм. Все о нем говорят, но никто не видел. И не увидит. Дивный анонимный мир!

>> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47539

>> Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11

>> Intel ME 11 поставляется во всех современных ПК и ноутбуках с процессорами Intel, что делает MINIX наиболее широко используемой ОС в мире.

>> 4.37 , Аноним ( 19 ), 20:02, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – странно, что туда не поставили бздю. Она ведь лутшая операсыонка! Почему в интел этого не понимають...