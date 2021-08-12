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Создана организация eBPF Foundation

12.08.2021 21:20

Компании Facebook, Google, Isovalent, Microsoft и Netflix выступили учредителями новой некоммерческой организации eBPF Foundation, созданной под эгидой организации Linux Foundation и нацеленной на предоставление нейтральной площадки для развития технологий, связанных с подсистемой eBPF. Помимо расширения возможностей в eBPF-подсистеме ядра Linux, организация будет развивать и проекты для более широкого применения eBPF, например, создания eBPF-движков для встраивания в приложения и адаптации для eBPF ядер других операционных систем.

eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода, дающий возможность через загружаемые из пространства пользователя обработчики на лету менять поведение системы без необходимости изменения кода ядра, что позволяет добавлять эффективные обработчики без усложнения самой системы. В том числе на базе eBPF можно создавать обработчики сетевых операций, управлять пропускной способностью, контролировать доступ, отслеживать работу систем и выполнять трассировку. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. eBPF используется в балансировщике нагрузки Facebook и является основой сетевой подсистемы изолированных контейнеров Cilium, развиваемой Google.

  1. Главная ссылка к новости (https://linuxfoundation.org/pr...)
  2. OpenNews: Уязвимости в eBPF, позволяющие обойти защиту от атаки Spectre 4
  3. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
  5. OpenNews: Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows
  6. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55630-ebpf
Ключевые слова: ebpf
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, пох. (?), 21:26, 12/08/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Не могли бы вы, ребята, для начала разработать волшебную технологию выпиливания ebpf нахрен из ядра системы?

    Ее очень не хватает.

     
     
  • 3, макпыф (ok), 21:31, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. Называется kconfig, используется обычно с помощью make menuconfig
     

  • 2, макпыф (ok), 21:29, 12/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Увидев слово ebpf подумал что опять дыру нашли, уже привык к этому
     
  • 4, анонимус (??), 21:31, 12/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    На rust надо ebpf переписать что бы уязвимостей не было!
     
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