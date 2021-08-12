Создана организация eBPF Foundation

Компании Facebook, Google, Isovalent, Microsoft и Netflix выступили учредителями новой некоммерческой организации eBPF Foundation, созданной под эгидой организации Linux Foundation и нацеленной на предоставление нейтральной площадки для развития технологий, связанных с подсистемой eBPF. Помимо расширения возможностей в eBPF-подсистеме ядра Linux, организация будет развивать и проекты для более широкого применения eBPF, например, создания eBPF-движков для встраивания в приложения и адаптации для eBPF ядер других операционных систем.

eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода, дающий возможность через загружаемые из пространства пользователя обработчики на лету менять поведение системы без необходимости изменения кода ядра, что позволяет добавлять эффективные обработчики без усложнения самой системы. В том числе на базе eBPF можно создавать обработчики сетевых операций, управлять пропускной способностью, контролировать доступ, отслеживать работу систем и выполнять трассировку. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. eBPF используется в балансировщике нагрузки Facebook и является основой сетевой подсистемы изолированных контейнеров Cilium, развиваемой Google.



