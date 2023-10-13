Инцидент с подстановкой непристойных выражений в инсталлятор Ubuntu 23.10

Вскоре после релиза Ubuntu 23.10 пользователи столкнулись с невозможностью загрузить сборки десктоп-редакции дистрибутива, которые были удалены с загрузочных серверов в связи экстренной заменой установочных образов. Замена была вызвана инцидентом, в результате которого вандалу удалось добиться включения в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык оскорбительных антисемитских выражений и подзаборной брани. Инициировано разбирательство, каким образом предложенные вредоносные переводы смогли пройти проверку и попасть в финальные установочные сборки Ubuntu.

Перевод был добавлен через систему Weblate, которая использовалась для координации работы переводчиков в отдельных приложениях, в числе которых был и новый инсталлятор. Разработчики предполагают, что инцидент ограничился только переводами, сопровождаемыми вне Ubuntu Archive. Примерно в 12 ночи (MSK) вредоносные изменения были удалены и принято решение о внеплановой пересборке образов, во время которой установочные сборки Ubuntu Desktop 23.10 и Ubuntu Budgie 23.10, а также ежедневные сборки Ubuntu Desktop, оказались недоступны для загрузки.



