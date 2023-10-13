Инцидент с подстановкой непристойных выражений в инсталлятор Ubuntu 23.10

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|1.1, iPony129412 (?), 08:24, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инициировано разбирательство, каким образом предложенные вредоносные переводы смогли пройти проверку и попасть в финальные установочные сборки Ubuntu.
Капец.
Вообще так и взломать можно, с подменой может каких-то Url в локализации, или ещё чего...
Секурность на высшем уровне.
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|1.4, Анонем (?), 08:28, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что там было то? Понятно нельзя написать конкретно. Но дайте намек, господа. Интересно очень (но не настолько чтобы копаться самому).
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|2.7, Аноним (7), 08:30, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости в фразе "добиться включения в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык оскорбительных антисемитских выражений и нецензурной брани" две ссылки стоит.
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|2.8, iPony129412 (?), 08:30, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Политические шутки на основе национальной вражды на ближнем Востоке, про венерические заболевания, нетрадиционность и так далее...
Ничего интересного, как на заборе.
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|1.5, Аноним (5), 08:28, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык
> l10n: Переводное использование Weblate (Russian)
Russian с английского переводится как Русский язык, а не украинский.
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|2.10, Аноним (7), 08:32, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если страницу смотреть в Google Translate. В оригинале "l10n: translated using Weblate (Ukrainian)". Кстати, забавно, что Google так перевёл, тоже знаковый косяк.
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