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Инцидент с подстановкой непристойных выражений в инсталлятор Ubuntu 23.10

13.10.2023 08:09

Вскоре после релиза Ubuntu 23.10 пользователи столкнулись с невозможностью загрузить сборки десктоп-редакции дистрибутива, которые были удалены с загрузочных серверов в связи экстренной заменой установочных образов. Замена была вызвана инцидентом, в результате которого вандалу удалось добиться включения в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык оскорбительных антисемитских выражений и подзаборной брани. Инициировано разбирательство, каким образом предложенные вредоносные переводы смогли пройти проверку и попасть в финальные установочные сборки Ubuntu.

Перевод был добавлен через систему Weblate, которая использовалась для координации работы переводчиков в отдельных приложениях, в числе которых был и новый инсталлятор. Разработчики предполагают, что инцидент ограничился только переводами, сопровождаемыми вне Ubuntu Archive. Примерно в 12 ночи (MSK) вредоносные изменения были удалены и принято решение о внеплановой пересборке образов, во время которой установочные сборки Ubuntu Desktop 23.10 и Ubuntu Budgie 23.10, а также ежедневные сборки Ubuntu Desktop, оказались недоступны для загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10
  3. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  4. OpenNews: Взлом репозиториев Canonical на GitHub
  5. OpenNews: Инцидент со спамом Canonical после установки Ubuntu в облаке Azure
  6. OpenNews: В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59922-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:24, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инициировано разбирательство, каким образом предложенные вредоносные переводы смогли пройти проверку и попасть в финальные установочные сборки Ubuntu.

    Капец.
    Вообще так и взломать можно, с подменой может каких-то Url в локализации, или ещё чего...
    Секурность на высшем уровне.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:24, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Норм пасхалка, оставили бы
     
  • 1.3, Aaa (?), 08:26, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у них там модерации переводов что ли нет? Редактуры?
     
     
  • 2.15, Герострат (?), 08:38, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хохлы в модерации не увидели ничего плохого
     

  • 1.4, Анонем (?), 08:28, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там было то? Понятно нельзя написать конкретно. Но дайте намек, господа. Интересно очень (но не настолько чтобы копаться самому).
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:30, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости в фразе "добиться включения в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык оскорбительных антисемитских выражений и нецензурной брани" две ссылки стоит.
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 08:30, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Политические шутки на основе национальной вражды на ближнем Востоке, про венерические заболевания, нетрадиционность и так далее...
    Ничего интересного, как на заборе.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:28, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в файлы с переводами сообщений инсталлятора на украинский язык
    > l10n: Переводное использование Weblate (Russian)

    Russian с английского переводится как Русский язык, а не украинский.

     
     
  • 2.10, Аноним (7), 08:32, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если страницу смотреть в Google Translate. В оригинале "l10n: translated using Weblate (Ukrainian)". Кстати, забавно, что Google так перевёл, тоже знаковый косяк.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:29, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Git blame.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:34, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будет там какой-то ноунейм, и что дальше?
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:30, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где нецензурная брань? На*уй, по*уй и так далее не видно.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ещё с цензурной не разобрались
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 08:35, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала посмотри

    https://github-com.translate.goog/canonical/ubuntu-desktop-provision/commit/29

    , а только потом пиши чушь

     

  • 1.11, Аноним (9), 08:32, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где антисемитские выражения? Из тоже не видно.
     
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