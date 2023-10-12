Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10

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|1.2, Аноним (2), 22:31, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Ubuntu" - это древнее слово из кодового языка ZOG, означающее "поклоняющийся Snapу"
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|2.14, kusb (?), 23:08, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень интересно кстати. Потому что Snappy это же имя собственное, значит в языке должно быть вхождение "snappy" для этого смысла. Как можно сказать "поклоняющийся Snapу", но не упомянуть его.
Получается этот термин переводится на их язык? А если язык древний и слово древнее, то Snappy существовало в древности?
С другой стороны, если язык кодовый, то возможно Snappy там есть, но оно искажается.
Бросается в глаза краткость. Всё ещё трудно закодировать Snappy в Ubuntu. Особенно, если это слово передаёт значение "поклоняться этой сущности".
Возможно у ZOG есть очень краткий способ обозначить то, что сущности поклоняются. Почему? Если у них в кодовом языке есть настолько краткое обозначение для поклонения, то это само по себе интересно? Почему и зачем? Какие выводы о ZOG на основании этого я должен сделать? Поклонение важно для них и в кодах часто встречается отсылка к ним? Это ритуальный язык или им важны разнообразные поклонения по другим причинам?
Может "поклонение" это абстрактный смысл, и "поклонение" не всегда буквально и многие слова обозначаются так? "Следовать за, восхищаться" или ещё более общий корень?
А может это кривая транскрипция, реально у них много звуков?
Древнее слово, означающее ..это буквально или нет? Идея, что Snappy существовало в древности или они знали про него - сводит с ума. Едва ли им доступны путешествия во времени и предсказания. Если они не знали, то видимо Snappy в абстрактном смысле, и это просто может означать это. В этом случае Snappy это что-то более абстрактное...
Я устал думать.
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|3.16, kusb (?), 23:16, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ну абстрактность Snappy всё ломает с самого начала, так что не правильно...
Но это рассуждения, они часто сначала что-то упускают.
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|2.17, kusb (?), 23:18, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можем позволить, раньше не могли, потому что палитра была бедная. Например серый цвет окошек классического стиля под палитру оптимизирован, как мне кажется.
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|3.29, Аноним (29), 23:38, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> серый цвет окошек
Уже в середине 90-х карты SVGA с миллионами цветов были стандартом.
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|4.33, kusb (?), 23:47, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может были слабые компьютеры или этот режим был без драйверов. Или чтобы везде одинаково выглядели.
Или просто сделали в то время не меняя.
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|2.38, Аноним (38), 00:01, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Создатели тем серое на сером как-бы намекают что грядет эпоха постапокалипсиса. А их сосед по палате залез под кровать и готовит темы с душераздирающими звуковыми уведомлениями.
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|1.4, Аноним (4), 22:46, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоит отметить, что в Xfce 4.18 также появилась опция отключения CSD без gtk-classic и прочих бибиотек. Settings > Appearance > Settings. Очень хорошая настройка)
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|2.8, Аноним (8), 22:51, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стоит отметить, что в Xfce 4.18 также появилась опция отключения CSD без
> gtk-classic и прочих бибиотек. Settings > Appearance > Settings. Очень хорошая
> настройка)
Да, а ещё в thunar завезли 2х-панельность, но с ним и отвратительную регрессию для режима Compact View.
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|1.5, Держатель в курсе (?), 22:47, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, буквально сегодня тыкал этот их gnome-shell на предмет работы с дополнениями, странно то, что в ubuntu-23.10-beta больше дополнений было работоспособных для 45ой версии GNOME в отличии от бета Fedora с той же версии GNOME.
Тыкал, т.к. раздумывал дополнениями привести в более вменяемый вид GNOME, т.к. Canonical официально долгосрочно поддерживает халявно только Main-репу, а там только GNOME.
Тыкал из расчёта на то, что найдя нужных дополнений, GNOME, который не будут ломать лет пять, вполне можно будет использовать как стабильную DE.
Но нет, это ущербное убожество даже дополнения не спасают, как не любись с ними, жрут много, но GNOME всё такой же каловый.
Клинически задолбал этот положняк с отсутствием вменяемой DE, которая хотя бы 5 лет не ломается в дистрибутивах. Раньше была надежда на Xfce, но теперь там тоже что-то зачастили с релизами из-за которых крыса стала жирной и тормозной.
LXDE дропнули так и не доделав. LXQt какой-то сырой шлак и безблагодатность. А KDE, которое тоже пробовал на днях, снова одарила "глюками"...
Задолбала уже порядком эта хрень, хоть принимай постриг и уходи в монастырь с кpacнoглaзыми wm и дописывай дополнения для них самостоятельно!
ПЦ, блжд, сp@ный цирк и дeгeнepaтcтвo, сколько мoжнa, доколе?!111
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|3.10, Держатель в курсе (?), 22:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Mate?
Я рассматривал все основные DE, включая производные от GNOME. MATE ничуть не лучше, чем Xfce по потреблению, хоть его Caja и получше thunar, но у них погодник, который мне нужен, сломан для РФ, видите ли они эту зону не обслуживают, нapкoмaны!
В этом отношении, исходя из критериев, что меньшее г@внo, то тогда Xfce+Caja+Xed, жрут много, тупят, но хотя бы пользоваться не так противно и выглядит не как кoнчeнные поделия хипсторов.
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|4.26, fumanchez (ok), 23:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше уж Nemo чем Caja, да и Mousepad из дефолтных редакторов на GTK3 пожалуй лучший (из худших)
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|2.12, Аноним (12), 23:00, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME в Debian Bookworm идёт по умолчанию, нормально кастомизируется и стабильно работает.
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|2.13, Аноним (13), 23:06, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя тормозит крыса, то боюсь представить, как работает остальной софт. Тут попросту нечему тормозить: из софта только панелька и файловый менеджер, которые никогда не выгружаются из памяти. Всё летает.
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|3.32, kusb (?), 23:46, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там по идее всякие сервисы. А вот в Колибри подобная панелька с меню, десктоп и разные сервисы занимают намного меньше памяти. Хотя это ближе к JWM.
Кстати в AUTORUN.DAT (его читает /sys/LANCHER, который запускается первым, читает AUTORUN.DAT и запускает всё из него) много непонятных программ.
Какой-то SETUP, LOADDRV (в комментарии, что это видеодрайвер), @TASKBAR, ESKIN (устанавливает стиль), @ICON (отображает иконки), @TASKBAR (панель задач), TMPDISK, @SS (демон скринсейвера), /SYS/NETWORK/NETCFG, @ZEROCONF (что-то связанное с DHCP) @VOLUME (почему микшер отдельным процессом и зачем ему быть сервисом?), @RESHARE (какие-то shared resources, судя по названии будет висеть в памяти, иначе зачем ему собачка) LOADDRV вызывается несколько раз, а он запускает драйвера, там разные параметры.
Вся /sys/lib весит 164 КБ
Самая жирная - libimg.obj (30 кб) - поддержка графических форматов, всякие gif, png. jpg открываются ею
Потом archiver.obj (23 кб)
box_lib.obj (18 кб), (содержит дополнительные элементы управления, контролы)
libc.obj (18 кб)
tinygl.obj (18 кб)
/sys/drivers весит около 80, самые большие файлы HDAUDIO.SYS, EHCI.SYS, USBHID.SYS (4 кб) и некоторые другие.
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|3.42, danonimous (?), 00:40, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там каждый плагин на панельку от 30-и метров съедает. Видимо, на питоне делают. Ну и GTK разжиревший тормозит, естественно.
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|2.20, коньюктивит (?), 23:26, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бгаг, но ведь самое логичное решение проблемы всегда буквально в шаге от вас. Но нет, вам почему-то хочется перебирать вм в монастыре.
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|3.35, kusb (?), 23:54, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows или Mac OS.
Ещё можно запускать DE из Windows в Wine.
Скомпилировать части от Windows или Reactos c Libwine.
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|2.44, Аноним (44), 00:48, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та бы хоть объяснил что не так в гнуме с твоей точки зрения. Настрочил простыню а по теме ничего не написал.
Я вот не понимаю, какие дополнения вам всем нужны? Все же прекрасно работает на дефолтах — вот вам окна, переключайте, меняйте размер итд. Настройки системы есть, что нету то с конмсоли пердолиться.
Может те кто ноют что гном плохой пытаются с него сделать ZверьCD с помощью васянскх плагинов?
Тогда зачем вам линукс
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|3.52, Аноним (52), 01:26, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ZverDVD же, CD неактуален.
И gnome как был кусклм известной субстанции, так им и остался.
А Linux нам just for fun. Я за себя говорю, если что.
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|1.11, Аноним (11), 22:59, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шах и мат всем вендузятникам. С такими фичами 10% десктопов не за горами.
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|2.23, Аноним (29), 23:28, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мир розовых пони разрушится как только ты попытаешься сделать шаг влево шаг вправо от дефолта.
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|1.15, Аноним (29), 23:15, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео
Щас проверим на реальном железе (8 поколение, встройка). Ниже отпишу результат.
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|1.18, коньюктивит (?), 23:21, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто придумал в тёмной теме красненькие плюсики и зелёненькие минусики? А я знаю кто. Линуксоиды!
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|2.47, anonymous (??), 00:58, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для проприетарщиков-виндузятников бубунтовский, для нормальных федоровский.
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|3.49, коньюктивит (?), 01:15, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему федоровский для нормальных поцонов, а бубунтовский фраерский? В чём масть, братан?
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|2.31, Аноним (29), 23:45, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минут 10 будет прогружаться
Ну окошками сможешь подвигать
Для 4 пне лучше антикс
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|2.36, Аноним (36), 23:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С двумя гигами - да. А вот с одним потоком - боль. Никак всмысле. Легко проверяется на любой виртуалке.
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|4.51, _kp (ok), 01:24, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не торгуйтесь. Вы же знаете, что процессор медленный.
Из научного интереса проверил, достал з запасника нетбук на Atom N455 2Гб, воткнув ssd c Ubuntu 21 64бит c Гномом.
Ожидал сильно худшего. Но, не смотря что процессор почти всегда загружен на 100%, системой в военное время можно пользоваться.
Загрузился минуты за полторы, а не за 10, запуск приложений почти всегда с лагом в 1-2 секунды, но дальше работают нормально. Интерфейс Гнома и уже запушенных приложений не тормозит. Файрфокс запускается неспешно, а страницы открывает по 5-10 секунд, но дальше можно читать. Ютуб показывает плохо, но что то в разрешении 240p-320p как прочухаеся показывает, что понятно, ибо помимо дохлого процессора и вместо видеокарты муляж.
Запустил Сura, вот она минуты 4 запускалась, и после загрузки 3Д модели, при показе диафильма с намеками на модель вся система и зависла на наметво. Насовсем.
А Debian8 c Тринити с его родного диска на нем же вполне шустро работает. Сura на старом диске к счастью нет, но интерфейс ОС не лагает, приложения запускаются быстро. Нет окон которые не помещаются на малом экране. Аrduino старый стоит, сам он не лагает, но компиляция не спешная. Файрфокс запускается быстрее, но работает с современным интернетом так же уныло.
Ой! Приложения на Ubuntu забыл попробовать устанавливать, а это как раз интересно, наколько медленно будет.
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|2.43, danonimous (?), 00:42, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня даже на Core 2 Duo большинство современных дистрибутивов перестали грузиться. Всякие Федоры, Убунты и 9-е Роки/Альмы даже.
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|3.53, danonimous (?), 01:40, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но нормальные дистрирбутивы типа Альт Линукс и Devuan/Debian, Slackware - ещё работают на Core 2 Duo. Вообще всякого старья в коллекции хватает. Core Quad нет, а вот следующего поколения i7 950 есть. Забил туда 24 Гига памяти - теперь это просто монстр!
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|3.54, Аноним (3), 01:50, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весьма иронично, что для винды это по-прежнему не представляет проблемы.
Она даже на кой-каких четвёртых пеньках загрузится.
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|3.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:47, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Это что-за лабиринт?
> Минотавра, очевидно.
"Согласно афинской мифологии... Предназначение лабиринта состояло в том, чтобы удерживать чудовище и не дать ему выбраться наружу."
Но снап уже вырвался.
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|4.37, Аноним (37), 00:01, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит ли это что в недрах бубунты живет, что более хтоническое?
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|5.41, kusb (?), 00:14, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит ли это что в недрах бубунты живет, что более хтоническое?
Я когда Ubuntu ставил - всё было плохо. Все болели. Несчастья, невезения.
Марк был в Космосе, может его там прокляли или он одержим и Ubuntu не то, чем кажется. Может даже нет никакого космоса. Почему ракеты обрызгивают святой водой?
Зачем он рассылал диски? Как молодая компания Canonical внезапно стала главной по десктопному Linux обойдя все старые дистрибутивы? У них своих наработок было удивительно мало.
Я помню свою первую убунту, которая задержалась. Фавн. Рогатый. Feisty Fawn (Злющий фавн)
И у Гну тоже рога есть. Чем вы занимаетесь?
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|6.46, коньюктивит (?), 00:58, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем вы занимаетесь?
Известно чем. Лобзались с демонами. До прихода Святого Поттеринга, погнавшего всю эту башующую нечисть своею священной системдовой метлой.
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|2.58, Аноним (58), 02:42, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С обоями в этот раз как-то сложно все. Шатлврот вещества начал раздавать? Это что-за лабиринт?
Без шуток, логотип с минотавром очень крутой.
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|1.39, Аноним (39), 00:05, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ubuntu Store реализует комбинированный интерфейс для работы с пакетами в формате DEB и Snap (при наличии одной программы в пакетах deb и snap по умолчанию выбирается snap)
Спасибо, не надо. Жаль, хороший был дистрибутив.
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|1.50, коньюктивит (?), 01:24, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как поменять тему оформления в мобильной версии сайта? Как переключиться с мобильной на десктопную, где это можно сделать? Где кнопка переключения версий?
Мляя, какой же я вантуз-лох :( Люлюкс мне не светит.
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|1.59, Аноним (58), 02:49, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В приложении задействована новая система рейтинга, в которой пятибалльная шкала оценки заменена на голосование в формате нравится/не нравится (+1/-1), на основе которого выводится виртуальный пятизвёздочный рейтинг.
Блждад, но зачем? Как же я люблю эти "+1/-1", когда фиг пойми, что конкретно человеку не понравилось. И ладно бы это было на всяких социальных интернет-помойках, где традиционно одни эмоции брызжущей слюной толпы, но здесь же софт. Как это поможет помочь в выборе или в понимании, что с программой не так?
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