Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10

2.7 , kusb ( ? ), 22:50, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Mate?

3.10 , Держатель в курсе ( ? ), 22:56, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Mate? Я рассматривал все основные DE, включая производные от GNOME. MATE ничуть не лучше, чем Xfce по потреблению, хоть его Caja и получше thunar, но у них погодник, который мне нужен, сломан для РФ, видите ли они эту зону не обслуживают, нapкoмaны! В этом отношении, исходя из критериев, что меньшее г@внo, то тогда Xfce+Caja+Xed, жрут много, тупят, но хотя бы пользоваться не так противно и выглядит не как кoнчeнные поделия хипсторов.

4.26 , fumanchez ( ok ), 23:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лучше уж Nemo чем Caja, да и Mousepad из дефолтных редакторов на GTK3 пожалуй лучший (из худших)

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:00, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GNOME в Debian Bookworm идёт по умолчанию, нормально кастомизируется и стабильно работает.

2.13 , Аноним ( 13 ), 23:06, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если у тебя тормозит крыса, то боюсь представить, как работает остальной софт. Тут попросту нечему тормозить: из софта только панелька и файловый менеджер, которые никогда не выгружаются из памяти. Всё летает.

3.32 , kusb ( ? ), 23:46, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там по идее всякие сервисы. А вот в Колибри подобная панелька с меню, десктоп и разные сервисы занимают намного меньше памяти. Хотя это ближе к JWM.

Кстати в AUTORUN.DAT (его читает /sys/LANCHER, который запускается первым, читает AUTORUN.DAT и запускает всё из него) много непонятных программ.

Какой-то SETUP, LOADDRV (в комментарии, что это видеодрайвер), @TASKBAR, ESKIN (устанавливает стиль), @ICON (отображает иконки), @TASKBAR (панель задач), TMPDISK, @SS (демон скринсейвера), /SYS/NETWORK/NETCFG, @ZEROCONF (что-то связанное с DHCP) @VOLUME (почему микшер отдельным процессом и зачем ему быть сервисом?), @RESHARE (какие-то shared resources, судя по названии будет висеть в памяти, иначе зачем ему собачка) LOADDRV вызывается несколько раз, а он запускает драйвера, там разные параметры. Вся /sys/lib весит 164 КБ

Самая жирная - libimg.obj (30 кб) - поддержка графических форматов, всякие gif, png. jpg открываются ею

Потом archiver.obj (23 кб)

box_lib.obj (18 кб), (содержит дополнительные элементы управления, контролы)

libc.obj (18 кб)

tinygl.obj (18 кб) /sys/drivers весит около 80, самые большие файлы HDAUDIO.SYS, EHCI.SYS, USBHID.SYS (4 кб) и некоторые другие.

3.42 , danonimous ( ? ), 00:40, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там каждый плагин на панельку от 30-и метров съедает. Видимо, на питоне делают. Ну и GTK разжиревший тормозит, естественно.

2.20 , коньюктивит ( ? ), 23:26, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бгаг, но ведь самое логичное решение проблемы всегда буквально в шаге от вас. Но нет, вам почему-то хочется перебирать вм в монастыре.

3.35 , kusb ( ? ), 23:54, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows или Mac OS.

Ещё можно запускать DE из Windows в Wine.

Скомпилировать части от Windows или Reactos c Libwine.

2.44 , Аноним ( 44 ), 00:48, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та бы хоть объяснил что не так в гнуме с твоей точки зрения. Настрочил простыню а по теме ничего не написал.

Я вот не понимаю, какие дополнения вам всем нужны? Все же прекрасно работает на дефолтах — вот вам окна, переключайте, меняйте размер итд. Настройки системы есть, что нету то с конмсоли пердолиться.

Может те кто ноют что гном плохой пытаются с него сделать ZверьCD с помощью васянскх плагинов?

Тогда зачем вам линукс

3.52 , Аноним ( 52 ), 01:26, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ZverDVD же, CD неактуален.

И gnome как был кусклм известной субстанции, так им и остался.

А Linux нам just for fun. Я за себя говорю, если что.