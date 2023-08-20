Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.8

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружения рабочего стола Budgie 10.8.0. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные изменения: Добавлена поддержка Magpie, временного форка композитного менеджера Mutter, синхронизированного c GNOME 43. Основной целью создание Magpie является подготовка к переходу в будущем на работу с использованием протокола Wayland. В текущем виде Budgie по-прежнему использует X11, но после доведения Magpie до версии 1.0 и создания собственного композитного менеджера для Wayland, основанного на wlroots, будет осуществлён переход на использование Wayland с полным прекращением поддержи X11.

В состав включён апплет Budgie Trash, позволяющий просматривать содержимое корзины, очищать её и восстанавливать помещённую в корзину файлы.

Улучшен диалог аутентификации, выводимый при необходимости предоставления расширенных прав доступа. При запросе расширенных полномочий теперь выводится описание привилегированного действия и его идентификатор.

В апплете с индикатором заряда аккумулятора предоставлена возможность выбора профиля производительности: режим экономии энергии, режим сбалансированного энергопотребления и режим максимальной производительности.

Переделан апплет системного лотка. Для управления, отрисовки и создания пиктограмм в лотке реализована поддержка спецификации Status Notifier, вместо ранее применявшегося специфичного протокола XEmbed, что позволило избавиться от проблем с изменением размера панели, масштабированием пиктограмм на экранах с высокой плотностью пикселей, разнобоем в стилевом оформлении и привязкой к X11 API.

Модернизировано меню приложений. На основе отзывов и пожеланий пользователей переделана группировка приложений. Убрана категория Utilities, которая по смыслу пересекалась с категорией System Tools. Код оценки релевантности в индексаторе установленных приложений переписан на языке Си, что решило проблемы с аварийным завершением при выводе результатов поиска.

Улучшена внутренняя тема оформления. Цвет, применяемый для выделения активных элементов (accent), заменён с голубого на светло-зелёный. Некоторые элементы, такие как панель и меню, сделаны более тёмными.

Обеспечен поиск плагинов в каталогах /usr и /usr/local.



