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Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.2

27.04.2023 09:02

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружения рабочего стола Budgie 10.7.2. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные улучшения:

  • Улучшена совместимость с программным стеком из GNOME 44 и изменениями в композитном менеджере Mutter 12, связанными с поддержкой X11. Проведена адаптация к изменениям в утилите для создания интерактивных диалогов zenity, переведённой на GTK4 и libadwaita. В ветку Budgie 10.7 также бэкпортированы некоторые изменения, развиваемые для будущего выпуска 10.8, устраняющие проблемы со стабильностью, возникшие из-за изменений в Vala. При использовании компонентов нового GNOME налажена работа интерфейса выделения области на экране при создании скриншотов.
  • В панели Raven проведена оптимизация работы с уведомлениями, позволившая решить проблемы с отзывчивостью и задержками при работе с панелью при накоплении большого числа непрочитанных уведомлений. Задержки начинают проявляться при накоплении примерно 800 уведомлений. Проблема решена через установку лимита на 500 уведомлений во всех группах (например, если имеется 4 группы уведомлений, то в каждой может находиться не более 125), после превышения которого новые уведомления начинают вытеснять самые старые. Также проведена оптимизация удаления уведомлений, нацеленная на снижение потребления памяти панелью.
  • Решены проблемы с масштабированием всплывающих диалогов и основного меню.
  • В меню реализована поддержка навигации по категориям меню при помощи клавиатуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.buddiesofbudgie.o...)
  2. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.1
  3. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7
  4. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  5. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение GNOME 44
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59039-budgie
Ключевые слова: budgie
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так с помощью нехитрых программистов можно сделать ещё одно окружение рабочего стола.

    Но зачем?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:14, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    захотели - и сделали, в чем проблема?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:35, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    проблемы нет, только комплексы анонимов опеннета, проявляющиеся в пассивной агрессии
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 10:21, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе чо активную агрессию что ли проявить? Умный дофига?
     
  • 2.25, Аноним (28), 10:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что могут себе это позволить. А ты не можешь вот и бесишься.
     

  • 1.2, Kol (ok), 09:10, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не впечатлил... Cinnamon показал себя лучше.
     
     
  • 2.11, csphilimonov (ok), 09:47, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем именно лучше?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:10, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинальному гному через расширение Dash to Panel можно точно такой же вид придать, зачем отдельное окружение ради этого...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:31, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличия не ограничиваются только этим скриншотом. Ознакомся с сабжем прежде чем глупости писать.
     
  • 2.12, csphilimonov (ok), 09:48, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном кушает больше...
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:31, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    solus вернулся , баджи релизнулся , я очень рад
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:39, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Что с переключением раскладки по CAPS? В сабже смогли перебороть ущербность гномо-дегенератов?
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 09:42, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в гноме же можно сделать по капсу
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 09:49, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужто гномеры акстились? Надо будет проверить.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:51, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.linux.org.ru/news/opensource/17059497
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 10:03, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну то есть гномо не умеет само по капсу, да?
     
  • 2.26, Аноним (28), 10:20, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. то что ни один линукс из коробки не пофиксил хоткеи при переключении языка по ctrl+shift, alt+shift тебя мало интересует?
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:05, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень жду поддержку Wayland и редизайн интерфейса в лучшую сторону.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:17, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лично я жду поддержку работы с клавиатуры как в GNOME или MATE
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 10:20, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я жду когда же это всё закончится.
     

  • 1.29, Аноним (18), 10:27, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME здорового человека.
     

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