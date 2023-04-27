Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.2

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|1.1, Аноним (1), 09:09, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот так с помощью нехитрых программистов можно сделать ещё одно окружение рабочего стола.
Но зачем?
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|3.7, Аноним (7), 09:35, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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проблемы нет, только комплексы анонимов опеннета, проявляющиеся в пассивной агрессии
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|2.25, Аноним (28), 10:19, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что могут себе это позволить. А ты не можешь вот и бесишься.
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|1.3, Аноним (3), 09:10, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оригинальному гному через расширение Dash to Panel можно точно такой же вид придать, зачем отдельное окружение ради этого...
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|2.5, Аноним (5), 09:31, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отличия не ограничиваются только этим скриншотом. Ознакомся с сабжем прежде чем глупости писать.
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|1.9, Аноним (9), 09:39, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Что с переключением раскладки по CAPS? В сабже смогли перебороть ущербность гномо-дегенератов?
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|2.26, Аноним (28), 10:20, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. то что ни один линукс из коробки не пофиксил хоткеи при переключении языка по ctrl+shift, alt+shift тебя мало интересует?
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