Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.2

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружения рабочего стола Budgie 10.7.2. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные улучшения: Улучшена совместимость с программным стеком из GNOME 44 и изменениями в композитном менеджере Mutter 12, связанными с поддержкой X11. Проведена адаптация к изменениям в утилите для создания интерактивных диалогов zenity, переведённой на GTK4 и libadwaita. В ветку Budgie 10.7 также бэкпортированы некоторые изменения, развиваемые для будущего выпуска 10.8, устраняющие проблемы со стабильностью, возникшие из-за изменений в Vala. При использовании компонентов нового GNOME налажена работа интерфейса выделения области на экране при создании скриншотов.

В панели Raven проведена оптимизация работы с уведомлениями, позволившая решить проблемы с отзывчивостью и задержками при работе с панелью при накоплении большого числа непрочитанных уведомлений. Задержки начинают проявляться при накоплении примерно 800 уведомлений. Проблема решена через установку лимита на 500 уведомлений во всех группах (например, если имеется 4 группы уведомлений, то в каждой может находиться не более 125), после превышения которого новые уведомления начинают вытеснять самые старые. Также проведена оптимизация удаления уведомлений, нацеленная на снижение потребления памяти панелью.

Решены проблемы с масштабированием всплывающих диалогов и основного меню.

В меню реализована поддержка навигации по категориям меню при помощи клавиатуры.



