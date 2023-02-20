Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.1

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|2.3, Аноним (3), 14:36, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет смысла менять крысу на попугайчика. Тем более, что на работе муху купили.
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|2.10, Аноним (10), 15:54, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я иногда щупаю на Solus'е на домашнем пекаре, ИМХО сыроват, в сравнении с тем же гномом слишком мышевозный
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|2.21, Nikitron (?), 18:28, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую пол года на работе Ubuntu-Budgie 22.04. Вроде привык.
Смирился со многими странностями, с 3мя мониторам разных размеров (лаптоп + 2х32") беда-беда, работает странно, не удобно, окна программ лучше не перемещать...
Из банального - не мог победить переключение языка (не работает если находишься в меню, переключить с RU нельзя, редактирование /etc/default/keyboard спасло только скрин логина)
Персональный язык для окна - не работает (не смог найти рабочий гайд) из коробки не работает
С shortcut еще борюсь, но пока с переменным успехом...
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|3.26, pic (?), 19:41, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну KDE тоже любят настраивать, чтобы было похоже на гном или мак ос. Недаром же написали латтэ док.
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|4.28, Аноним (28), 21:00, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>чтобы было похоже на гном или мак ос
Они копируют macos, гном тут ни при чем. Гном сам копирует мак. Все среды копируют либо вин, либо мак, третьего не дано. И делают они это либо на Qt, либо на GTK, третьего не дано.
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|2.31, trdm (ok), 21:55, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь пользуется бюдгие, как он?
не, уж сильно негритянский...
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|1.6, Анонимъ (?), 14:43, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не нужно... Есть Cinnamon, DE c той же концепцией, но гораздо более функциональное и допиленное...
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|2.29, Аноним (28), 21:03, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinamon не нужно... Есть MATE СРС трушное, оригинальное. Корица по сравнение с Мате вторична...
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|1.12, Аноним (12), 16:26, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная среда окружения. Не понимаю людей, кто критикует такой проект с тем более настольким маленьким количеством разработчиков. Вот когда они перейдут на ELF с библиотек GNOME, тогда они смогут добавить очень много функционала.
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|1.13, Аноним (13), 16:30, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К сожалению, благодаря такой дикой сегментации Линукс очень долгое время будет непопулярным на десктопе.
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|3.23, Аноним (22), 18:46, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо просто запретить проприетарные форматы файлов для офиса, сделать один дистрибутив отечественный.
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|3.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:43, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучшие де созданы ими гтк2 и кде3, а потом пришли эти ваши дисигнеры и пошли заголовки в 50 пикселей с тремя кнопками, закос под тачи и режимность - современные дегенераты способны сфокусироваться только на одном приложении.
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|2.16, Аноним (16), 17:15, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позволю себе квалифицированно возразить. Мой проект работает под всеми DE для Linux, Windows и macOS. Так что разнообразие в данном случае - совершенно не недостаток.
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|3.20, Жижа (?), 18:16, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простому васяну нет дела до того что ваш проект работает в нескольких de. Для него наличие нескольких de уже является проблемой.
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|2.27, pic (?), 19:44, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже началось движение на разделение базового образа и магазина приложений.
Fedora Silverblue от Red Hat, Endless OS от Debian, Ubuntu туда же движется.
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|2.35, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:40, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько пользуюсь линуемом на десктопе столько слышу это. Кстати, благодаря этому хотя бы можно сделать выбор, а не когда выбор делают за тебя. Да-да помню как маловодных плевались от плоского дизайна, ну ничего схавали, а куда им деваться?
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