Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:36, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет смысла менять крысу на попугайчика. Тем более, что на работе муху купили.

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:42, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему так приземлённо? Не муха - Полёт!

2.10 , Аноним ( 10 ), 15:54, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я иногда щупаю на Solus'е на домашнем пекаре, ИМХО сыроват, в сравнении с тем же гномом слишком мышевозный

2.19 , Аноним ( 19 ), 18:00, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никак. LXDE лучше чем это.

2.21 , Nikitron ( ? ), 18:28, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую пол года на работе Ubuntu-Budgie 22.04. Вроде привык.

Смирился со многими странностями, с 3мя мониторам разных размеров (лаптоп + 2х32") беда-беда, работает странно, не удобно, окна программ лучше не перемещать...

Из банального - не мог победить переключение языка (не работает если находишься в меню, переключить с RU нельзя, редактирование /etc/default/keyboard спасло только скрин логина)

Персональный язык для окна - не работает (не смог найти рабочий гайд) из коробки не работает

С shortcut еще борюсь, но пока с переменным успехом...

2.22 , Аноним ( 22 ), 18:44, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Что угодно лучше чем Гном.

3.26 , pic ( ? ), 19:41, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну KDE тоже любят настраивать, чтобы было похоже на гном или мак ос. Недаром же написали латтэ док.

4.28 , Аноним ( 28 ), 21:00, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >чтобы было похоже на гном или мак ос Они копируют macos, гном тут ни при чем. Гном сам копирует мак. Все среды копируют либо вин, либо мак, третьего не дано. И делают они это либо на Qt, либо на GTK, третьего не дано.

2.31 , trdm ( ok ), 21:55, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто-нибудь пользуется бюдгие, как он? не, уж сильно негритянский...

2.32 , Satori ( ok ), 22:18, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Тяжелое, уродливое дерьмо.

