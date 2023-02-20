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Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.1

20.02.2023 14:19

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружения рабочего стола Budgie 10.7.1. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные улучшения:

  • Повышена ясность включения режима Unredirection, при котором вывод полноэкранных приложений организуется минуя композитный сервер, что позволяет снизить накладные расходы и поднять производительность таких приложений, как игры. Убрана путаница с индикацией того, что режим включён по умолчанию и в настройках его можно отключить, а не наоборот.
  • Добавлена начальная поддержка композитного сервера Mutter 12, в рамках адаптации к технологиям предстоящего релиза GNOME 44.
  • В Budgie Screenshot решены проблемы с созданием снимков полноэкранных приложений.
  • Оформление и отступы панели с настройками рабочего стола приближены к оформлению настроек в панели Raven.
  • Обновлённые переводы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.buddiesofbudgie.o...)
  2. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7
  3. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  4. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
Автор новости: MegaFon929
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58678-budgie
Ключевые слова: budgie
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:21, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пользуется бюдгие, как он?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:36, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет смысла менять крысу на попугайчика. Тем более, что на работе муху купили.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:42, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему так приземлённо? Не муха - Полёт!
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:54, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я иногда щупаю на Solus'е на домашнем пекаре, ИМХО сыроват, в сравнении с тем же гномом слишком мышевозный
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:00, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. LXDE лучше чем это.
     
  • 2.21, Nikitron (?), 18:28, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую пол года на работе Ubuntu-Budgie 22.04. Вроде привык.
    Смирился со многими странностями, с 3мя мониторам разных размеров (лаптоп + 2х32") беда-беда, работает странно, не удобно, окна программ лучше не перемещать...
    Из банального - не мог победить переключение языка (не работает если находишься в меню, переключить с RU нельзя, редактирование /etc/default/keyboard спасло только скрин логина)
    Персональный язык для окна - не работает (не смог найти рабочий гайд) из коробки не работает
    С shortcut еще борюсь, но пока с переменным успехом...
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:44, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что угодно лучше чем Гном.
     
     
  • 3.26, pic (?), 19:41, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну KDE тоже любят настраивать, чтобы было похоже на гном или мак ос. Недаром же написали латтэ док.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 21:00, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтобы было похоже на гном или мак ос

    Они копируют macos, гном тут ни при чем. Гном сам копирует мак. Все среды копируют либо вин, либо мак, третьего не дано. И делают они это либо  на Qt, либо на GTK, третьего не дано.

     
  • 2.31, trdm (ok), 21:55, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Кто-нибудь пользуется бюдгие, как он?

    не, уж сильно негритянский...

     
  • 2.32, Satori (ok), 22:18, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тяжелое, уродливое дерьмо.
     

  • 1.6, Анонимъ (?), 14:43, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не нужно... Есть Cinnamon, DE c той же концепцией, но гораздо более функциональное и допиленное...
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 21:03, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cinamon не нужно... Есть MATE СРС трушное, оригинальное. Корица по сравнение с Мате вторична...
     
  • 2.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:38, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и допиленное...

    Это где по интервалу вызывают gc в жс?

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:36, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они ж на efl свалить с гнома хотели, не?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:06, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перехотели
     
  • 2.24, Аноним (19), 18:47, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты чё? EFL же для инопланетян предназначен.
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:26, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная среда окружения. Не понимаю людей, кто критикует такой проект с тем более настольким маленьким количеством разработчиков. Вот когда они перейдут на ELF с библиотек GNOME, тогда они смогут добавить очень много функционала.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 21:04, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минус за окружение. Это среда.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 22:45, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понедельник
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:30, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению, благодаря такой дикой сегментации Линукс очень долгое время будет непопулярным на десктопе.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:39, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо запретить программистам создавать новые DE!
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 18:46, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо просто запретить проприетарные форматы файлов для офиса, сделать один дистрибутив отечественный.
     
  • 3.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:43, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшие де созданы ими гтк2 и кде3, а потом пришли эти ваши дисигнеры и пошли заголовки в 50 пикселей с тремя кнопками, закос под тачи и режимность - современные дегенераты способны сфокусироваться только на одном приложении.
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:56, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фикс: Линукс очень всегда будет
     
     
  • 3.18, Аноним (11), 17:20, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, что бы местные budgies тут не чирикали
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:15, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позволю себе квалифицированно возразить. Мой проект работает под всеми DE для Linux, Windows и macOS. Так что разнообразие в данном случае - совершенно не недостаток.
     
     
  • 3.20, Жижа (?), 18:16, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простому васяну нет дела до того что ваш проект работает в нескольких de. Для него наличие нескольких de уже является проблемой.
     
  • 2.27, pic (?), 19:44, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже началось движение на разделение базового образа и магазина приложений.
    Fedora Silverblue от Red Hat, Endless OS от Debian, Ubuntu туда же движется.
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:24, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запилите свои и будет наконец вам щастье.
     
  • 2.35, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:40, 20/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько пользуюсь линуемом на десктопе столько слышу это. Кстати, благодаря этому хотя бы можно сделать выбор, а не когда выбор делают за тебя. Да-да помню как маловодных плевались от плоского дизайна, ну ничего схавали, а куда им деваться?
     

  • 1.25, Простой Васян (?), 19:33, 20/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не в бровь а в глаз! Ищите сложных Васянов.
     

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