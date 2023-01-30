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Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7

30.01.2023 10:01

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала окружение рабочего стола Budgie 10.7.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver).

Ветка Budgie 10.x продолжает развитие классической кодовой базы, базирующейся на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell. В дальнейшем ожидается начало разработки ветки Budgie 11, в которой планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации, что позволит абстрагироваться от конкретных графических тулкитов и библиотек, и реализовать полноценную поддержку протокола Wayland.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные изменения:

  • Предложен новый индексатор приложений, обеспечивающий учёт установленных графических программ через отслеживание появления desktop-файлов в типовых системных и пользовательских каталогах. Новый индексатор заменил собой пакет libgnome-menus и унифицировал логику отображения приложений при поиске через основное меню (Budgie Menu) и диалог запуска программ (Budgie Run). Улучшена разбивка приложений на категории и обеспечено более релевантное объединение категорий в зависимости от назначения (например, категории "Administation", "Settings" и "System" агрегированы в секцию "System"). Улучшена интеграция со сторонними редакторами меню, сохраняющими изменения в каталоге ".local/share/desktop-directories".
  • В программе для настройки рабочего стола предложен новый интерфейс выбора виджетов, применяемый как для обычных панельных виджетов, так и для новых виджетов боковой панели Raven. В интерфейсе для виджетов теперь показывается информация об авторе, назначении, сайте и лицензии.
  • Значительно модернизировано главное меню. Добавлена поддержка персонального меню пользователя, позволяющего организовать запуск файлового менеджера в типовых каталогах, таких как Home, Documents, Music и Video. В нижней части меню добавлены кнопки для запуска конфигуратора, интерфейса для настройки рабочего стола и диалога завершения работы. На системах с несколькими GPU при установке пакета switcheroo-control предоставлена возможность выбора GPU, который будет использован в запускаемом приложении. Добавлен применяемый по умолчанию набор пиктограмм для меню.

    Добавлена опция для показа в меню настроек, присутствующих в панелях конфигуратора (например, параметры звука и bluetooth).

  • В диалоге запуска программ задействован единый с меню интерфейс поиска. Обеспечено адаптивное вычисление ширины окна в зависимости от размера экрана и разделены метки с названием и описанием программ в списке.
  • Добавлено новое приложение для создания скриншотов (Budgie Screenshot), позволяющее создавать скриншоты экрана, окон или отдельных областей.
  • Значительно улучшен интерфейс вывода уведомлений. Реализован визуальный эффект для плавного появления и исчезновения уведомлений. После выхода из полноэкранного режиме обеспечен вывод сводки с пропущенными уведомлениями. Нормализован вывод текста в две строки без изменения размера окна. Решены проблемы с мерцанием, размером кнопок и сменой фокуса. Улучшена совместимость со спецификацией FreeDesktop Notification. Добавлена поддержка звуковой индикации уведомлений и привязки отдельных звуков к уведомлениям от разных приложений.
  • Переработана архитектура апплета Raven, отвечающего за отображение боковой панели. Предложен новый API для создания встраиваемых в панель виджетов, в котором по аналогии с виджетами для Budgie Panel используется библиотека libpeas, допускающая создание плагинов на языках Си, Python и Vala. Предоставлена поддержка свободного позиционирования и удаления виджетов (ранее добавленные виджеты могли быть скрытыми, но не удалёнными).
  • Для панели Raven реализован новый виджет для отслеживания нагрузки на CPU и расходования памяти. Переработан и сделан более компактным виджет с мультимедийным проигрывателем. Предоставлена возможность быстрого отключения звука через клик на заголовке виджета управления громкостью. В виджете с календарём добавлена возможность отключения показа названий дней. Обеспечена обратная сортировка уведомлений (старые уведомления вверху).
  • Добавлен новый диалог управления завершением работы, в котором предложены кнопки для выключения, перезагрузки, блокировки экрана и перехода в спящий или ждущий режимы. Ранее подобные действия были реализованы через индикатор, привязанный к панели, а теперь добавлен отдельный обработчик, который, например, также может быть вызван из меню и сторонних приложений.
  • Обеспечено динамическое масштабирование пиктограмм в списке задач (IconTasklist), размер которых теперь выбирается в зависимости от размера панели. Добавлена возможность изменения размера виджета переключения виртуальных рабочих столов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.buddiesofbudgie.o...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6.3
  3. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  5. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58571-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 10:12, 30/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.6, Попандопала (?), 10:37, 30/01/2023 Скрыто модератором
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  • 1.2, iCat (ok), 10:13, 30/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.3, Аноним (3), 10:17, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Прикольный DE, пользовался давно правда. Не лагучий как mintовский DE.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:32, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прикольный DE, пользовался давно правда. Не лагучий как mintовский DE.

    корица вообще норм

     
     
  • 3.7, Попандопала (?), 10:38, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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    В Соулс линукс его норм готовят.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:09, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Соулс линукс его норм готовят.

    бида в том что солус уже недели три не обновляется, а сайт и форму лежат
    правда софт ставить можно

     
  • 4.18, Аноним (5), 11:37, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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    когда нужно, я сам всё готовлю из сорцов
     
  • 3.24, kawaii_girl (ok), 12:02, 30/01/2023 Скрыто модератором
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  • 1.4, Любитель Монеточки (?), 10:30, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что Lomiri быстрее допилят до юзабельности, чем выйдет Budgie 11. Пакет Lomiri недавно вошел в Debian Testing
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:10, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем нужно это чудо когда юнити есть уже как оф редакция убунты
     
     
  • 3.34, Аноним (32), 12:47, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да я вообще не знаю зачем нужен этот Lomiri.
     
  • 3.53, kawaii_girl (ok), 13:51, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем нужно это чудо когда юнити

    Lomiri это и есть Unity) Та самая Unity 8, которую Canonical так и не доделали. А та Unity, которая в Ubuntu Unity это устаревшая седьмая версия.

     

  • 1.9, MegaFon929 (ok), 10:57, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Официально ещё в Fedora можно использовать
     
  • 1.31, Аноним (32), 12:40, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что там с поддержкой FreeBSD?
     
  • 1.36, Аноним (32), 12:49, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Смотришь на сабж и понимаешь что Linux,/BSD/illumos все готовее к десктопу.
     
  • 1.37, Аноним (32), 12:50, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное не понимаю это моду, на то чтобы главное меню весело в воздухе не касаясь нижней панели. Уже не в первый раз такое вижу. В чем прикол? Есть дизайнеры?
     
     
  • 2.41, kawaii_girl (ok), 12:56, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так сделали в Windows 11, а это DE пытается копировать интерфейс Windows.
     
     
  • 3.44, Аноним (32), 13:03, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так видео ещё до выхода одинадцатки кажется в цинамоне.
     

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