Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала окружение рабочего стола Budgie 10.7.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Ветка Budgie 10.x продолжает развитие классической кодовой базы, базирующейся на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell. В дальнейшем ожидается начало разработки ветки Budgie 11, в которой планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации, что позволит абстрагироваться от конкретных графических тулкитов и библиотек, и реализовать полноценную поддержку протокола Wayland. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные изменения: Предложен новый индексатор приложений, обеспечивающий учёт установленных графических программ через отслеживание появления desktop-файлов в типовых системных и пользовательских каталогах. Новый индексатор заменил собой пакет libgnome-menus и унифицировал логику отображения приложений при поиске через основное меню (Budgie Menu) и диалог запуска программ (Budgie Run). Улучшена разбивка приложений на категории и обеспечено более релевантное объединение категорий в зависимости от назначения (например, категории "Administation", "Settings" и "System" агрегированы в секцию "System"). Улучшена интеграция со сторонними редакторами меню, сохраняющими изменения в каталоге ".local/share/desktop-directories".

В программе для настройки рабочего стола предложен новый интерфейс выбора виджетов, применяемый как для обычных панельных виджетов, так и для новых виджетов боковой панели Raven. В интерфейсе для виджетов теперь показывается информация об авторе, назначении, сайте и лицензии.

Значительно модернизировано главное меню. Добавлена поддержка персонального меню пользователя, позволяющего организовать запуск файлового менеджера в типовых каталогах, таких как Home, Documents, Music и Video. В нижней части меню добавлены кнопки для запуска конфигуратора, интерфейса для настройки рабочего стола и диалога завершения работы. На системах с несколькими GPU при установке пакета switcheroo-control предоставлена возможность выбора GPU, который будет использован в запускаемом приложении. Добавлен применяемый по умолчанию набор пиктограмм для меню. Добавлена опция для показа в меню настроек, присутствующих в панелях конфигуратора (например, параметры звука и bluetooth).

В диалоге запуска программ задействован единый с меню интерфейс поиска. Обеспечено адаптивное вычисление ширины окна в зависимости от размера экрана и разделены метки с названием и описанием программ в списке.

Добавлено новое приложение для создания скриншотов (Budgie Screenshot), позволяющее создавать скриншоты экрана, окон или отдельных областей.

Значительно улучшен интерфейс вывода уведомлений. Реализован визуальный эффект для плавного появления и исчезновения уведомлений. После выхода из полноэкранного режиме обеспечен вывод сводки с пропущенными уведомлениями. Нормализован вывод текста в две строки без изменения размера окна. Решены проблемы с мерцанием, размером кнопок и сменой фокуса. Улучшена совместимость со спецификацией FreeDesktop Notification. Добавлена поддержка звуковой индикации уведомлений и привязки отдельных звуков к уведомлениям от разных приложений.

Переработана архитектура апплета Raven, отвечающего за отображение боковой панели. Предложен новый API для создания встраиваемых в панель виджетов, в котором по аналогии с виджетами для Budgie Panel используется библиотека libpeas, допускающая создание плагинов на языках Си, Python и Vala. Предоставлена поддержка свободного позиционирования и удаления виджетов (ранее добавленные виджеты могли быть скрытыми, но не удалёнными).

Для панели Raven реализован новый виджет для отслеживания нагрузки на CPU и расходования памяти. Переработан и сделан более компактным виджет с мультимедийным проигрывателем. Предоставлена возможность быстрого отключения звука через клик на заголовке виджета управления громкостью. В виджете с календарём добавлена возможность отключения показа названий дней. Обеспечена обратная сортировка уведомлений (старые уведомления вверху).

Добавлен новый диалог управления завершением работы, в котором предложены кнопки для выключения, перезагрузки, блокировки экрана и перехода в спящий или ждущий режимы. Ранее подобные действия были реализованы через индикатор, привязанный к панели, а теперь добавлен отдельный обработчик, который, например, также может быть вызван из меню и сторонних приложений.

Обеспечено динамическое масштабирование пиктограмм в списке задач (IconTasklist), размер которых теперь выбирается в зависимости от размера панели. Добавлена возможность изменения размера виджета переключения виртуальных рабочих столов.







