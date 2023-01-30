Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7

|
|1.3, Аноним (3), 10:17, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Прикольный DE, пользовался давно правда. Не лагучий как mintовский DE.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:32, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Прикольный DE, пользовался давно правда. Не лагучий как mintовский DE.
корица вообще норм
|
|
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 11:09, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Соулс линукс его норм готовят.
бида в том что солус уже недели три не обновляется, а сайт и форму лежат
правда софт ставить можно
|
|1.4, Любитель Монеточки (?), 10:30, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне кажется, что Lomiri быстрее допилят до юзабельности, чем выйдет Budgie 11. Пакет Lomiri недавно вошел в Debian Testing
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 11:10, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем нужно это чудо когда юнити есть уже как оф редакция убунты
|
|
|
|3.53, kawaii_girl (ok), 13:51, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>зачем нужно это чудо когда юнити
Lomiri это и есть Unity) Та самая Unity 8, которую Canonical так и не доделали. А та Unity, которая в Ubuntu Unity это устаревшая седьмая версия.
|
|1.36, Аноним (32), 12:49, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Смотришь на сабж и понимаешь что Linux,/BSD/illumos все готовее к десктопу.
|
|1.37, Аноним (32), 12:50, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственное не понимаю это моду, на то чтобы главное меню весело в воздухе не касаясь нижней панели. Уже не в первый раз такое вижу. В чем прикол? Есть дизайнеры?
|