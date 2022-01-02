Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie

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|1.1, Аноним (1), 19:22, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что ещё за Solus?
Понаделают не нужных дистрибутивов а потом ливают с проекта.
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|1.2, Агент (?), 19:24, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это тот, или те, кто громко заявлял против Столмана? Скатертью дорога, и им, и их дистрибутиву.
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|1.3, libsodium (?), 19:24, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Имхо зря они так много рабочих столов взяли в поддержку - надо было не распыляться, а взять какой-то один и пилить его. Теперь же вообще непонятно, что проект ждет в будущем
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|2.6, Nicholass (?), 19:28, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тоже самое в Mint, надо было 2 Кде и Cinnamon развивать, так они еще один дистр поддерживают lmde
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|3.14, Bx (ok), 20:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легкие постукивания по кадыку способны модулировать издаваемые звуки. Член пришить можно, вколов ударную дозу гормонов можно оволосатеть, а вот кадык не вырастет ни при каких обстоятельствах.
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|6.35, kusb (?), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несмешной ролик, предыдущие лучше были.
Как понимаю у женщин не то чтобы этого СОВСЕМ нет.
Кадык наверное вырастет.
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|7.37, Bx (ok), 21:40, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, с ведмедем интересный самый был.
Нет, СОВСЕМ, кадыка нет у женщин в принципе нет.
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|4.28, Аноним (-), 20:57, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ой девчата, идите со своими половыми проблемами куда-то в специализированное место, тут про программы плиз
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|3.27, Аноним (-), 20:56, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самые опасные
это быдло которое акцентирует на этом внимаение ^_^
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|2.9, Мохнатый пись (?), 19:40, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мем programming socks не на пустом месте появился. Какая-то аура шизофрении витает вокруг этой профессии... Всем ментального здоровья!
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|3.29, kusb (?), 20:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже думал об этом. Возможно программирование - это способ убежать от гендерной дисфории в алгоритмы, программирование требует изменённого состояния сознания, немного уход в "миры без форм", в воображение.
Также то и другое может связано с некоторым аутизмом.
Также будучи таким человеком трудно найти работу, а в IT их уже много, что вызывает цепную реакцию, можно вообще работать удалённо.
Возможно есть связь с высокими тестами IQ.
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|1.11, Патриарх (?), 19:48, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они там разобраться не могут кто мальчик кто девочка, тут уж не до какого то бинарного дистрибутива и уж тем более не до бинарного десктопа.
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|1.12, Аноним (12), 19:51, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У него всё чесались руки переписать Budgie. В сентябре он не посоветовавшись ни с кем объявил в своем блоге о переходе с GTK на EFL, но остальные участники Core Team не согласились с ним и завернули его идею, так как такой переход поломает всё что можно.
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|1.16, Аноним (-), 20:09, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> по переводу пользовательского окружения Budgieс GTK на библиотеки EFL
Неужто нормальный десктоп кто-то сделает?
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|2.22, Bx (ok), 20:18, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Даже у самого энлайтмента не вышло, куда уж там остальным.
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|1.20, Аноним (20), 20:16, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нонэйм мужик разрабатывает нонэйм дистрибутив. Как интересно. Как говорила моя бабушка. Сколько дармоедов. Их жеж всех надо кормить.
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|1.23, Аноним (23), 20:20, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Solus создал Ikey Doherty, инженер из Intel и после его ухода дистр покатился под откос, а теперь ему точно капец... Жаль, интересный был дистрибутив...
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|1.24, VZ (??), 20:41, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Домашние юзвери всё никак не могут успокоиться, всё норовят показать кузькину (идеальное DE), но при этом никак не хотят в оконный менеджер, т.к. это для кулхацкеров, для проггеров.
Вместо того, чтобы просто пользоваться каким-то выбранным DE, или вообще WM, читают чужие тлетворные комментарии, выясняют у какого какая лицензия более правильная, особенно у тулкитов, проверяют количество коммитов в нормально работающем проекте, а вдруг их мало или нет, делают из этого скоропалительные выводы, меряются количеством фич, их нехваткой, жалуются на отсутствие интеллекта у разработчиков, требуют банкет, а лучше исполнения всех их, юзверских, требований, и т.д., и т.п., что присуще толпе.
В итоге, скачут, реально, скачут с одного DE на другое, более, только их умом понятное, DE. Потом начинают скакать с дистрибутива на дистрибутив. У тех кто совсем шизанулся на этом, голова идёт кругом и уходят либо в WM либо на винду, понося и тех, и этих, и заодно, на всякий пожарный и то, чем сами пользуются.
Каждый плюёт в чужой колодец, но из своего напиться не могут, т.к. туда другие плюют. Напоминает описание ада.
Дорогие мои бандерлоги, бросайте читать чужие предпочтения и советы, полоскать других и выпячивать себя, пользуйтесь на чём остановились.
Время работать, а не выбирать религию.
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|2.26, Bx (ok), 20:51, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-о-от, относительно адекватный кто-то подъехал. А как в этих ваших WM десктоп расшарить, дабы не крутизну свою показать, а рылом в говно ткнуть?
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|1.33, Аноним (33), 21:21, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот мужик странный какой-то. Постоянно очень громко заявляет что вот-вот он сейчас что-то сделает, но ничего не делает. Оригинальный solus и budgie были разработаны другим человеком который сделал там 95% работы буквально, от Джошуа практически ничего там, также он не сделал практически ничего за 3 года после того как создатель свалил, зато какие-то наполеоновские планы с efl откуда-то вытащил, о чём он вообще.
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|1.36, Аноним (36), 21:37, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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таблетка для памяти
Открытое письмо с требованием отстранить Ричарда М. Столлмана от всех руководящих должностей
An open letter to remove Richard M. Stallman from all leadership positions [ https://rms-open-letter.github.io/ ]
подписанты
...
1559. Joshua Strobl (Solus Experience Lead, Budgie Desktop Lead)
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|2.38, Bx (ok), 22:01, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь проблема в том, что в СГА трудовые ресурсы мобильны. Я вообще не люблю сочетание слов трудовые ресурсы, ну да бог с ним. Люди, у которых нет своего жилья, едут туда, где им пряник показали слаще.
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