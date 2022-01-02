Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик рабочего стола Budgie, объявил об уходе из управляющего совета (Core Team) проекта Solus и снятия с себя полномочий лидера, отвечающего за взаимодействие с разработчиками и развитие пользовательского интерфейса (Experience Lead). Беатрис Майерс (Beatrice/Bryan Meyers), отвечающая за техническую часть Solus, заверила, что разработка дистрибутива продолжится и в ближайшее время будет объявлено об изменении структуры проекта и реструктуризации состава команды разработчиков.

В свою очередь Джошуа Стробл пояснил, что намерен подключиться к разработке нового дистрибутива SerpentOS, на развитие которого также переключился изначальный создатель проекта Solus. Таким образом, вокруг проекта SerpentOS сплотится старая команда Solus. Джошуа также не отказывается от планов по переводу пользовательского окружения Budgie с GTK на библиотеки EFL и намерен уделять разработке Budgie больше времени. Более того, он планирует создать отдельную организацию для курирования разработки пользовательского окружения Budgie и привлечь к работе представителей сообщества, заинтересованных в Budgie, например, дистрибутивы Ubuntu Budgie и Endeavour OS.

В качестве причины ухода Джошуа называет конфликт, образовавшийся на фоне попыток озвучить и решить проблемы, мешающие продвижению изменений в Solus как от прямых участников проекта, так и от заинтересованных лиц из сообщества. Джошуа не раскрывает детали конфликта, чтобы не выносить сор из избы. Упоминается, лишь то, что все его попытки изменить ситуацию и улучшить работу с сообществом отклонялись и никакие из озвученных проблем так и не были решены.

Напомним, что Linux-дистрибутив Solus не основан на пакетах других дистрибутивов и придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux).

Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.



