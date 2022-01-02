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Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie

02.01.2022 18:48

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик рабочего стола Budgie, объявил об уходе из управляющего совета (Core Team) проекта Solus и снятия с себя полномочий лидера, отвечающего за взаимодействие с разработчиками и развитие пользовательского интерфейса (Experience Lead). Беатрис Майерс (Beatrice/Bryan Meyers), отвечающая за техническую часть Solus, заверила, что разработка дистрибутива продолжится и в ближайшее время будет объявлено об изменении структуры проекта и реструктуризации состава команды разработчиков.

В свою очередь Джошуа Стробл пояснил, что намерен подключиться к разработке нового дистрибутива SerpentOS, на развитие которого также переключился изначальный создатель проекта Solus. Таким образом, вокруг проекта SerpentOS сплотится старая команда Solus. Джошуа также не отказывается от планов по переводу пользовательского окружения Budgie с GTK на библиотеки EFL и намерен уделять разработке Budgie больше времени. Более того, он планирует создать отдельную организацию для курирования разработки пользовательского окружения Budgie и привлечь к работе представителей сообщества, заинтересованных в Budgie, например, дистрибутивы Ubuntu Budgie и Endeavour OS.

В качестве причины ухода Джошуа называет конфликт, образовавшийся на фоне попыток озвучить и решить проблемы, мешающие продвижению изменений в Solus как от прямых участников проекта, так и от заинтересованных лиц из сообщества. Джошуа не раскрывает детали конфликта, чтобы не выносить сор из избы. Упоминается, лишь то, что все его попытки изменить ситуацию и улучшить работу с сообществом отклонялись и никакие из озвученных проблем так и не были решены.

Напомним, что Linux-дистрибутив Solus не основан на пакетах других дистрибутивов и придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux).

Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3
  4. OpenNews: Проект SolusOS, развивающий рабочий стол Consort, объявил о своём закрытии
  5. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56446-solus
Ключевые слова: solus, budgie
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:22, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что ещё за Solus?
    Понаделают не нужных дистрибутивов а потом ливают с проекта.
     
  • 1.2, Агент (?), 19:24, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это тот, или те, кто громко заявлял против Столмана? Скатертью дорога, и им, и их дистрибутиву.
     
  • 1.3, libsodium (?), 19:24, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо зря они так много рабочих столов взяли в поддержку - надо было не распыляться, а взять какой-то один и пилить его. Теперь же вообще непонятно, что проект ждет в будущем
     
     
  • 2.6, Nicholass (?), 19:28, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тоже самое в Mint, надо было 2 Кде и Cinnamon развивать, так они еще один дистр поддерживают lmde
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:26, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дом 2: Prishchi Edition
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:27, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти she/her, которые были he/him
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самые опасные — это те, которые they/them
     
     
  • 3.14, Bx (ok), 20:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легкие постукивания по кадыку способны модулировать издаваемые звуки. Член пришить можно, вколов ударную дозу гормонов можно оволосатеть, а вот кадык не вырастет ни при каких обстоятельствах.
     
     
  • 4.25, kusb (?), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но от тестостерона голос ломается у всех.
     
     
  • 5.30, Bx (ok), 21:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, наверное, а еще можно обвинить мужчин в том, что у женщин кадыка нет.
    https://russian.rt.com/russia/article/943076-rt-rolik-rozhdestvo-populyarnost-
     
     
  • 6.35, kusb (?), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несмешной ролик, предыдущие лучше были.
    Как понимаю у женщин не то чтобы этого СОВСЕМ нет.
    Кадык наверное вырастет.
     
     
  • 7.37, Bx (ok), 21:40, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, с ведмедем интересный самый был.
    Нет, СОВСЕМ, кадыка нет у женщин в принципе нет.
     
  • 4.28, Аноним (-), 20:57, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой девчата, идите со своими половыми проблемами куда-то в специализированное место, тут про программы плиз
     
  • 3.27, Аноним (-), 20:56, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самые опасные

    это быдло которое акцентирует на этом внимаение ^_^

     

  • 1.7, Аноним (7), 19:31, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну вот, вначале лидер Elementary OS  переименовался из  Daniel Foré в Danielle Foré, а теперь и Technical Lead Solus из Bryan Meyers переменовался в Вeatrice Meyers и стал she. Переименование из he в she произошло в четыре месяца назад  и Joshua Strobl намекает в своём обращении на сентябрьские события, что там случилось, что все старые разработчики от туда свалили?


    https://web.archive.org/web/20210509224909/https://getsol.us/solus/team/
    https://web.archive.org/web/20210908154002/https://getsol.us/solus/team/

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:34, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Драма…
     
  • 2.9, Мохнатый пись (?), 19:40, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мем programming socks не на пустом месте появился. Какая-то аура шизофрении витает вокруг этой профессии... Всем ментального здоровья!
     
     
  • 3.29, kusb (?), 20:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже думал об этом. Возможно программирование - это способ убежать от гендерной дисфории в алгоритмы, программирование требует изменённого состояния сознания, немного уход в "миры без форм", в воображение.
    Также то и другое может связано с некоторым аутизмом.
    Также будучи таким человеком трудно найти работу, а  в IT их уже много, что вызывает цепную реакцию, можно вообще работать удалённо.
    Возможно есть связь с высокими тестами IQ.
     

  • 1.11, Патриарх (?), 19:48, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они там разобраться не могут кто мальчик кто девочка, тут уж не до какого то бинарного дистрибутива и уж тем более не до бинарного десктопа.

     
  • 1.12, Аноним (12), 19:51, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У него всё чесались руки переписать Budgie. В сентябре он не посоветовавшись ни с кем  объявил в своем блоге о переходе с GTK на EFL, но остальные участники Core Team не согласились с ним и завернули его идею, так как такой переход поломает всё что можно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:14, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Радовались бы GTK, а то на EFL весь Budgie переписать у них не хватит нервов:

    https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 20:17, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Qt они нишмагли. EFL тем более ниасилят.
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:20, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл в новость чтобы оставить эту ссылку.
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:01, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то из жизни параллельного смузимирка.
     
  • 1.16, Аноним (-), 20:09, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > по переводу пользовательского окружения Budgieс GTK на библиотеки EFL

    Неужто нормальный десктоп кто-то сделает?

     
     
  • 2.17, Rev (?), 20:14, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А EFL лучше GTK?
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 20:16, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это субъективно, но вряд ли (см. сообщение 2.18)
     
  • 2.22, Bx (ok), 20:18, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже у самого энлайтмента не вышло, куда уж там остальным.
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:16, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нонэйм мужик разрабатывает нонэйм дистрибутив. Как интересно. Как говорила моя бабушка. Сколько дармоедов. Их жеж всех надо кормить.
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:20, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Solus создал Ikey Doherty, инженер из Intel и после его ухода дистр покатился под откос, а теперь ему точно капец... Жаль, интересный был дистрибутив...
     
  • 1.24, VZ (??), 20:41, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Домашние юзвери всё никак не могут успокоиться, всё норовят показать кузькину (идеальное DE), но при этом никак не хотят в оконный менеджер, т.к. это для кулхацкеров, для проггеров.

    Вместо того, чтобы просто пользоваться каким-то выбранным DE, или вообще WM, читают чужие тлетворные комментарии, выясняют у какого какая лицензия более правильная, особенно у тулкитов, проверяют количество коммитов в нормально работающем проекте, а вдруг их мало или нет, делают из этого скоропалительные выводы, меряются количеством фич, их нехваткой, жалуются на отсутствие интеллекта у разработчиков, требуют банкет, а лучше исполнения всех их, юзверских, требований, и т.д., и т.п., что присуще толпе.

    В итоге, скачут, реально, скачут с одного DE на другое, более, только их умом понятное, DE. Потом начинают скакать с дистрибутива на дистрибутив. У тех кто совсем шизанулся на этом, голова идёт кругом и уходят либо в WM либо на винду, понося и тех, и этих, и заодно, на всякий пожарный и то, чем сами пользуются.

    Каждый плюёт в чужой колодец, но из своего напиться не могут, т.к. туда другие плюют. Напоминает описание ада.

    Дорогие мои бандерлоги, бросайте читать чужие предпочтения и советы, полоскать других и выпячивать себя, пользуйтесь на чём остановились.

    Время работать, а не выбирать религию.

     
     
  • 2.26, Bx (ok), 20:51, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-о-от, относительно адекватный кто-то подъехал. А как в этих ваших WM десктоп расшарить, дабы не крутизну свою показать, а рылом в говно ткнуть?
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 21:13, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шарь, потыкаем
     
     
  • 4.34, Bx (ok), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау, а смогешь? 127./8 уже взломал?
     

  • 1.33, Аноним (33), 21:21, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот мужик странный какой-то. Постоянно очень громко заявляет что вот-вот он сейчас что-то сделает, но ничего не делает. Оригинальный solus и budgie были разработаны другим человеком который сделал там 95% работы буквально, от Джошуа практически ничего там, также он не сделал практически ничего за 3 года после того как создатель свалил, зато какие-то наполеоновские планы с efl откуда-то вытащил, о чём он вообще.
     
  • 1.36, Аноним (36), 21:37, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    таблетка для памяти

    Открытое письмо с требованием отстранить Ричарда М. Столлмана от всех руководящих должностей
    An open letter to remove Richard M. Stallman from all leadership positions [ https://rms-open-letter.github.io/ ]
    подписанты
    ...
    1559. Joshua Strobl (Solus Experience Lead, Budgie Desktop Lead)

     
     
  • 2.38, Bx (ok), 22:01, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь проблема в том, что в СГА трудовые ресурсы мобильны. Я вообще не люблю сочетание слов трудовые ресурсы, ну да бог с ним. Люди, у которых нет своего жилья, едут туда, где им пряник показали слаще.
     

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