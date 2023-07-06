Релиз дистрибутива Solus 4.4

После двух лет разработки подготовлен релиз Linux-дистрибутива Solus 4.4, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 2.3 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie, GNOME и MATE предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid, а в MATE - VLC. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. Основные изменения: Обновлены версии программ, например, Firefox 114.0.1, LibreOffice 7.5.3.2, Thunderbird 102.12.0. Графический стек переведён на Mesa 23.0.3.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.3. По умолчанию включено сжатие раздела подкачки при помощи технологии zRAM для повышения производительности на старом оборудовании. Ядро собрано с включением опции CONFIG_NFT_FIB_INET.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.7.2. В качестве файлового менеджера вместо Nautilus задействован Nemo.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 43.5. По умолчанию предложена тема оформления Adwaita в тёмном режиме. GTK-тема заменена на Adwaita-Dark.

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков Plasma Desktop 5.27.5, KDE Frameworks 5.106, KDE Gear 23.04.2 и Qt 5.15.9. В качестве тем оформления по умолчанию предложены SolusDark и SolusLight. Меню приложений заменено на Kickoff. Для мониторинга за состоянием системы задействован System Monitor. Добавлена поддержка сеанса на базе Wayland.

Окружение с рабочим столом MATE поставляется с версией 1.27.1 (экспериментальная ветка на основе которой в будущем будет сформирован стабильный релиз MATE 1.28). По умолчанию предложена тема оформления GTK Qogir-Dark. В дальнейшем решено отказаться от формирования сборок с окружением MATE из-за намерения перевести Solus 4.5 на использование PipeWire и Wayland. В качестве легковесного варианта вместо MATE начнут формироваться сборки с рабочим столом Xfce.



