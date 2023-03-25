Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS

Разработчики SeprentOS сообщили об успешном развёртывании инфраструктуры, к которой открыт публичный доступ. Инфраструктура состоит из трёх основных компонентов: Summit - компонент для мониторинга Git-репозиториев с рецептами пакетов и автоматического создания сборочных заданий. Разработчики отмечают, что Summit использует граф зависимостей для эффективной сборки в параллельном режиме.

Avalanche - компонент сборки рецептов пакетов.

Vessel - компонент хранения бинарных пакетов. Напоминаем, что SeprpentOS - это проект Айки Доэрти (Ikey Doherty), создателя дистрибутива Solus, и Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевого разработчик рабочего стола Budgie. Дистрибутив основывается на пакетом менеджере moss, который заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на манипуляцию пакетами и использующий сборку в режиме stateless по умолчанию. Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние rootfs, а после обновления состояние переключается на новое.



