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Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS

25.03.2023 20:36

Разработчики SeprentOS сообщили об успешном развёртывании инфраструктуры, к которой открыт публичный доступ. Инфраструктура состоит из трёх основных компонентов:

  • Summit - компонент для мониторинга Git-репозиториев с рецептами пакетов и автоматического создания сборочных заданий. Разработчики отмечают, что Summit использует граф зависимостей для эффективной сборки в параллельном режиме.
  • Avalanche - компонент сборки рецептов пакетов.
  • Vessel - компонент хранения бинарных пакетов.

Напоминаем, что SeprpentOS - это проект Айки Доэрти (Ikey Doherty), создателя дистрибутива Solus, и Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевого разработчик рабочего стола Budgie. Дистрибутив основывается на пакетом менеджере moss, который заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на манипуляцию пакетами и использующий сборку в режиме stateless по умолчанию. Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние rootfs, а после обновления состояние переключается на новое.

  1. Главная ссылка к новости (https://serpentos.com/blog/202...)
  2. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
  3. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58868-serpentos
Ключевые слова: serpentos
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:56, 25/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Снова переизобрели NixOS.
     
     
  • 2.2, alexandr_0503 (ok), 21:08, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень ошибаетесь, декларативное обновление и атомарное это две разные сущности
     

  • 1.4, Anonymoustus (ok), 21:18, 25/03/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Скоро тридцать лет линуксоиды пишут и разворачивают инфраструктуры и фреймворки, пишут и переписывают рабочую среду, в которой один и тот же стереотипный набор одинаковых примитивных программ. И удивляются, отчего пользователей так и осталось на уровне статпогрешности, да и те -- программисты инфраструктур и фреймворков для линукса в среде линукса.

     

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