Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования

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|1.1, Аноним (1), 17:20, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Неплохая попытка переизобрести некоторые возможности NixOS. Не всех конечно, потому как любой дистр - это просто частный случай NixOS. Кроме Guix разумеется, который я считаю братским дистрибутивом.
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|2.5, Аноним (5), 17:43, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>> братским дистрибутивом <<<
Это вы про тех, кто забанили доступ для жителей РФ (хотя сейчас вроде уже разбанили), и кто активно сливал Столмана?🤦
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|3.6, Аноним (1), 17:46, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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во-первых, забанили не они, а их хостер,
во-вторых, если ты из РФ, то тебе уже не привыкать к банам,
в-третьих, Столлман не несет какой-то особой ценности, почему бы не сбросить балласт?
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|4.7, Аноним (5), 17:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>> Столлман не несет какой-то особой ценности <<<
всё с вами ясно
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|5.9, Аноним (1), 17:52, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что полезного сделал Столлман для СПО за последние 30 лет?
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|2.16, Аноним (-), 18:16, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анон где ты такие голимые шрифты взял? Отсыпь парочку, я их врагам буду ставить.
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|2.8, Аноним (8), 17:51, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Расскажи о проблемах никсос подробнее пожалуйста. Очень любопытно.
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|3.18, Самый умный из вас (?), 18:40, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я мог бы составить большой список, начиная с их языка и до флейков, которые выкачивают каждый раз по 30+ мб и управления домашней директорией что через home-manager, что средствами nixpkgs. Nixos это хорошо, но не идеально
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|4.21, Аноним (8), 21:10, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А идеально и не надо, надо достаточно хорошо. Я по «большому списку» вижу, что проблема скорее в непонимании того, как NixOS устроена и работает. У меня NixOS лет пять уже и в проде по хардкору (bare metal, VM, контейнеры), и на локалхосте. По началу некоторые вещи действительно было неуклюже делать через оверлеи, пока flakes не написали. А вот про управление домашней директорией через hm ничего плохого сказать не могу.
С выкачивания «каждый раз по 30+ мб» посмеялся. С такими проблемами либо ISP нужно менять, либо разобраться в Nix/NixOS чуть глубже копирования кода с nixos.wiki.
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|1.13, Аноним (13), 18:02, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заглянул в их рецепты, везде захаркожено использование LLVMщины, без возможности выбора инструментария. Среди рецептов нашёлся только один init - systemd.
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|2.14, Аноним (13), 18:04, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cначала понадеялся, что они свой init выкатят, написанный на D.
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|2.15, Аноним (8), 18:13, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то есть всё правильно делают, не дают юзерам ломать то, что работает.
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|1.20, Аноним (20), 20:33, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вокруг проекта сплотилась старая команда разработчиков дистрибутива Solus. Например, в разработке дистрибутива SerpentOS принимают участие Айки Доэрти (Ikey Doherty), создатель дистрибутива Solus
Это тот самый который просто свалил с трех или четырех проектов где он был главным/важным разработчиком? Кто в здравом уме будет этот дистрбутив использовать после этого, что если ему опять наскучит через год-другой.
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|2.22, Аноним (8), 21:12, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наскучит через год-другой
Конечно лучше бы его приковать к станку. А то ишь ты, позволяет себе иметь мнение!
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