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Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования

25.11.2022 16:41

После двух лет работы над проектом разработчики дистрибутива SerpentOS заявили о возможности тестирования основного инструментария, включающего в себя:

Доступны публичный API и рецепты пакетов. Для разработки инструментария в основном используется язык программирования D, а код распространяется под лицензией Zlib. Пакеты пишутся на языке конфигурации YAML и собираются в собственный бинарный формат .stone, который включает:

  • Метаданные пакета и его зависимости;
  • Информацию о расположении пакета в системе относительно других пакетов;
  • Индекс кэшированных данных;
  • Содержимое файлов пакета, необходимых для работы.

Пакетный менеджер moss заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на манипуляцию пакетами. Все пакеты по умолчанию собираются в режиме stateless и не включают файлы, не связанные с операционной системой, чтобы избежать ситуаций, в которых требуется разрешение конфликтов между пакетами или операции слияния.

Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние rootfs, а после обновления состояние переключается на новое. Как следствие если в ходе обновления возникли какие-то проблемы, имеется возможность отката изменений на прошлое рабочее состояние.

Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок и совместно используемого кэша. Содержимое установленных пакетов размещается в каталоге /os/store/installation/N, где N номер версии. К содержимому данного каталога при помощи ссылок привязываются базовые каталоги (например, /sbin указывает на /os/store/installation/0/usr/bin, а /usr на /os/installation/0/usr).

Процесс установки пакетов состоит из следующих этапов:

  • Написание рецепта по установке (stone.yml);
  • Сборка пакета c помощью boulder;
  • Получение бинарного пакета в формате .stone с необходимыми метаданными;
  • Занесение в базу данных пакетов;
  • Установка пакетным менеджером moss.

Вокруг проекта сплотилась старая команда разработчиков дистрибутива Solus. Например, в разработке дистрибутива SerpentOS принимают участие Айки Доэрти (Ikey Doherty), создатель дистрибутива Solus, и Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик рабочего стола Budgie, ранее объявивший об уходе из управляющего совета (Core Team) проекта Solus и снявший с себя полномочия лидера, отвечающего за взаимодействие с разработчиками и развитие пользовательского интерфейса (Experience Lead).

Разработчики SerpentOS призывают специалистов, знающих язык программирования D, присоединиться к разработке основного инструментария и/или написанию рецептов пакетов, а нетехнических специалистов просят помочь в переводе документации на различные языки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.serpentos.com/blog...)
  2. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  5. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58192-serpentos
Ключевые слова: serpentos, solus
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:20, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Неплохая попытка переизобрести некоторые возможности NixOS. Не всех конечно, потому как любой дистр - это просто частный случай NixOS. Кроме Guix разумеется, который я считаю братским дистрибутивом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:43, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>> братским дистрибутивом <<<

    Это вы про тех, кто забанили доступ для жителей РФ (хотя сейчас вроде уже разбанили), и кто активно сливал Столмана?🤦

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 17:46, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    во-первых, забанили не они, а их хостер,
    во-вторых, если ты из РФ, то тебе уже не привыкать к банам,
    в-третьих, Столлман не несет какой-то особой ценности, почему бы не сбросить балласт?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 17:50, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>> Столлман не несет какой-то особой ценности <<<

    всё с вами ясно

     
     
  • 5.9, Аноним (1), 17:52, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что полезного сделал Столлман для СПО за последние 30 лет?
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:31, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё это очень подозрительно. Чуть расслабишься, и сзади подойдёт чувак.
    https://i.postimg.cc/Zq5PvM85/serpent.png
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 18:16, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон где ты такие голимые шрифты взял? Отсыпь парочку, я их врагам буду ставить.
     

  • 1.3, Самый умный из вас (?), 17:32, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо ещё поизучать, но выглядит вкусно и многообещающе, если они порешали проблемы никсос
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:51, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Расскажи о проблемах никсос подробнее пожалуйста. Очень любопытно.
     
     
  • 3.18, Самый умный из вас (?), 18:40, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я мог бы составить большой список, начиная с их языка и до флейков, которые выкачивают каждый раз по 30+ мб и управления домашней директорией что через home-manager, что средствами nixpkgs. Nixos это хорошо, но не идеально
     
     
  • 4.21, Аноним (8), 21:10, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А идеально и не надо, надо достаточно хорошо. Я по «большому списку» вижу, что проблема скорее в непонимании того, как NixOS устроена и работает. У меня NixOS лет пять уже и в проде по хардкору (bare metal, VM, контейнеры), и на локалхосте. По началу некоторые вещи действительно было неуклюже делать через оверлеи, пока flakes не написали. А вот про управление домашней директорией через hm ничего плохого сказать не могу.

    С выкачивания «каждый раз по 30+ мб» посмеялся. С такими проблемами либо ISP нужно менять, либо разобраться в Nix/NixOS чуть глубже копирования кода с nixos.wiki.

     
  • 2.19, Самый умный из вас (?), 18:41, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже глянул одним глазом, что-то совсем не то, что надо. Но какие-то полезные задумки возможно могут быть
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:02, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заглянул в их рецепты, везде захаркожено использование LLVMщины, без возможности выбора инструментария. Среди рецептов нашёлся только один init - systemd.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 18:04, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cначала понадеялся, что они свой init выкатят, написанный на D.
     
  • 2.15, Аноним (8), 18:13, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну то есть всё правильно делают, не дают юзерам ломать то, что работает.
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:33, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вокруг проекта сплотилась старая команда разработчиков дистрибутива Solus. Например, в разработке дистрибутива SerpentOS принимают участие Айки Доэрти (Ikey Doherty), создатель дистрибутива Solus

    Это тот самый который просто свалил с трех или четырех проектов где он был главным/важным разработчиком? Кто в здравом уме будет этот дистрбутив использовать после этого, что если ему опять наскучит через год-другой.

     
     
  • 2.22, Аноним (8), 21:12, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наскучит через год-другой

    Конечно лучше бы его приковать к станку. А то ишь ты, позволяет себе иметь мнение!

     

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