Ричард Столлман опубликовал книгу по языку Си и расширениям GNU

3.11 , Аноним ( 4 ), 10:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я писал на ассемблере очень много. Это сейчас в 64х битных процах дофига регистров. А раньше их было только 7. И естественно, что регистры - это самая быстрая память в компе. Так что желательно хранить как можно больше информации именно в них. Но постоянно думать о том, что же оставить в регистрах, а что выкинуть в память - это тот еще геммор. И в какой-то момент я просто осознал, что думаю об этой проблеме больше, чем собственно об алгоритме работы моей программы. Это неправильно.

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То ещё CISC был и оптимизации кода были очевидны, поскольку была очевидна работа простых процессоров. Под современные суперскалярные процы, RISC-процессоры, и уж тем более всякие VLIW кодить на асме в принципе невозможно.

5.129 , Аноним ( 129 ), 13:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под логичный и симметричный RISC типа ARM програмить так то сильно приятнее чем под облепленого легаси урода с переусложненным набором команд типа x86 какого. При том вот именно x86-32 еще и по регистровому файлу и режимам адресации урод полный, в 64 битах немного попустило, но на нормальный проц оно похоже достаточно условно.

5.130 , Аноним ( 130 ), 13:25, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На асме ключевые узкие по перфомансу места вручную кодить вполне себе можно, полностью конечно никто всю программу писать не будет.

3.41 , Анонус ( ? ), 10:59, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >конечно надо язык где думать вообще не надо Это не так смешно, как тебе хотелось бы. Компьютеры для того и существуют, чтобы облегчать мышление.

4.59 , Cradle ( ? ), 11:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не обязательно легче.

5.158 , Аноним ( 158 ), 14:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не

> обязательно легче. Это еще что, некоторые потом обнаруживают что единственно правильный вариант либы - оказывается не обязан быть единственно правильным. И вместо ацкого стдлиба можно и от сторонних лиц библ набрать. При том более подходящих под вон ту задачу.

4.71 , Diozan ( ok ), 11:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Облегчить можно душу. Самому облегчиться. А мышление рационализировать. Рутину свалить компьютерам, а самому заняться более высокими категориями...

5.122 , InuYasha ( ?? ), 13:11, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы я ни был олдсуклен и уверен что каждый ув себя программист должен знать как его код работает, но, всё же, отношу дрочево с регистрами именно к рутине. Причём, длительной и трудоёмкой.

4.101 , Аноним ( 101 ), 12:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > чтобы облегчать мышление Великолепная фраза. Вы сделали мой день.

5.131 , Аноним ( 129 ), 13:26, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато честно сказал чем кормят вас многие кодеры с аргументом "зато накодил это ... за час".

4.108 , bOOster ( ok ), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Однако, у компьютера появился "разум"??? Облегчать РЕШЕНИЕ, а не мышление.

4.109 , Michael Shigorin ( ok ), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже IBM додумались до "машина должна работать, а человек -- думать". А мышление "облегчают" скорее комиксы и прочая подобная примитивизация, лишающая человека собственно поводов задуматься, как мне сдаётся. И то именно что в кавычках, Diozan в #71 хорошо сказал.

3.152 , Анан00230 ( ? ), 14:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выдирать фразы из контекста и громко в лоб отвечать на соломенное чучело... Фу так делать

