Ричард Столлман опубликовал книгу по языку Си и расширениям GNU

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|2.66, Аноним (66), 11:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы хорошо при рендере завернуть в html тег <code> куски кода.
Тогда гугл переводчик не будет переводить код
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|2.46, Анонн (?), 11:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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... и тоже отстрелить себе ногу, как это годами делают матерые сишники!
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|3.61, Анан00230 (?), 11:32, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В С нельзя просто так взять и не отстрелить себе ногу - но при должном старании и этому можно научиться.
В Rust нельзя просто так взять и отстрелить себе ногу - но при должном старании и этому можно научиться.
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|4.120, InuYasha (??), 13:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Java надо эту ногу сначала долго и нудно отращивать, в процессе чего наступит OOM у ружья, оно взорвётся и оторвёт руки.
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|5.128, Аноним (128), 13:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хз, работаю в банке, юзаем 17 жабу и кваркус (даже в нативку не собираем через грааль). На контейнер выделяем ~200 метров в хипе, с автоскейлингом кубера при всплесках RPS уходили в OOM пару раз в квартал. Если у тебя нет в проекте говнокода (по типу stateful бинов-синглтонов, где есть коллекции, в которых объекты накапливаются и никак не изымаются), то сборщик мусора тебе тупо не даст в OOM уйти. Тупо подфризит виртуальную машину на доли секунды, пока чистит (если пользоваться нормальными GC последнего поколения, типа Shenandoah).
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|6.134, Аноним (-), 13:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а си прекрасен тем что в нем всего этого оверинжениринга - и его е...чих проблем - просто нет. Поэтому не надо делать мозг поколениями GC, фризить будет только при ж@порукости кодера, а это все же другое. И на 200 мегах в контейнере можно нехило так разогнаться. Конечно, бины с синглтонами лучше вон тем концептуалам оставить, а то можно и из сей яву случайно сделать.
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|7.176, Аноним (176), 16:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если ты только для себя число пи по вечерам рассчитываешь, а не круглосуточно денежные транзакции крутишь, кредиты клиентам выдаешь или 24/7 интернет-банкинг вертишь, то можно (и нужно!) на си.
|
|5.175, лютый ж.... (?), 16:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В Java надо эту ногу сначала долго и нудно отращивать, в процессе чего наступит OOM
ты 3.14зд...л ) тут недавно офигевал, smtp-сервер на жабке на (subethasmtp) ест 1-2 мегабайта ОЗУ под флудом. Да, карл, 2 мегабайта ) закaпывaйте ваше си уже )
было бы больше свободного времени, написал бы нормальный МТА, чтоб у вас, любителей дырявых экзимов, всё полопалось )
|
|1.4, Аноним (4), 10:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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Я вот лично не понимаю, какой толк сегодня писать на Си. Когда то Си был компромиссом между ЯВУ и асмом. Когда пишешь на асме код конечно получается более компактным, но при этом надо делать много лишней работы. Например думать о распределении регистров. А тут вроде как и на ЯВУ пишешь и код компактный и быстрый получается. Но о быстроте в наше время говорить уже нет смысла, т.к. любой компилятор умеет оптимизировать гораздо лучше, чем человек. Остается только компактность. Насколько я понимаю, в Си нет райнтайма как такового, из за чего код до сих пор может влазить в килобайты/мегабайты памяти. Но это же очень узкий круг девайсов. Это только для прошивок каких-то и микроконтроллеров.
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|2.8, Аноним (8), 10:20, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>Например думать
конечно надо язык где думать вообще не надо.
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|3.11, Аноним (4), 10:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я писал на ассемблере очень много. Это сейчас в 64х битных процах дофига регистров. А раньше их было только 7. И естественно, что регистры - это самая быстрая память в компе. Так что желательно хранить как можно больше информации именно в них. Но постоянно думать о том, что же оставить в регистрах, а что выкинуть в память - это тот еще геммор. И в какой-то момент я просто осознал, что думаю об этой проблеме больше, чем собственно об алгоритме работы моей программы. Это неправильно.
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|4.15, Аноним (15), 10:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ещё CISC был и оптимизации кода были очевидны, поскольку была очевидна работа простых процессоров. Под современные суперскалярные процы, RISC-процессоры, и уж тем более всякие VLIW кодить на асме в принципе невозможно.
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|5.129, Аноним (129), 13:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Под логичный и симметричный RISC типа ARM програмить так то сильно приятнее чем под облепленого легаси урода с переусложненным набором команд типа x86 какого. При том вот именно x86-32 еще и по регистровому файлу и режимам адресации урод полный, в 64 битах немного попустило, но на нормальный проц оно похоже достаточно условно.
|
|5.130, Аноним (130), 13:25, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На асме ключевые узкие по перфомансу места вручную кодить вполне себе можно, полностью конечно никто всю программу писать не будет.
|
|3.41, Анонус (?), 10:59, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>конечно надо язык где думать вообще не надо
Это не так смешно, как тебе хотелось бы. Компьютеры для того и существуют, чтобы облегчать мышление.
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|4.59, Cradle (?), 11:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не обязательно легче.
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|5.158, Аноним (158), 14:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не
> обязательно легче.
Это еще что, некоторые потом обнаруживают что единственно правильный вариант либы - оказывается не обязан быть единственно правильным. И вместо ацкого стдлиба можно и от сторонних лиц библ набрать. При том более подходящих под вон ту задачу.
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|4.71, Diozan (ok), 11:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Облегчить можно душу. Самому облегчиться. А мышление рационализировать. Рутину свалить компьютерам, а самому заняться более высокими категориями...
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|5.122, InuYasha (??), 13:11, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы я ни был олдсуклен и уверен что каждый ув себя программист должен знать как его код работает, но, всё же, отношу дрочево с регистрами именно к рутине. Причём, длительной и трудоёмкой.
|
|4.101, Аноним (101), 12:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> чтобы облегчать мышление
Великолепная фраза. Вы сделали мой день.
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|5.131, Аноним (129), 13:26, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато честно сказал чем кормят вас многие кодеры с аргументом "зато накодил это ... за час".
|
|4.108, bOOster (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Однако, у компьютера появился "разум"???
Облегчать РЕШЕНИЕ, а не мышление.
|
|4.109, Michael Shigorin (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Даже IBM додумались до "машина должна работать, а человек -- думать".
А мышление "облегчают" скорее комиксы и прочая подобная примитивизация, лишающая человека собственно поводов задуматься, как мне сдаётся. И то именно что в кавычках, Diozan в #71 хорошо сказал.
|
|3.152, Анан00230 (?), 14:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выдирать фразы из контекста и громко в лоб отвечать на соломенное чучело... Фу так делать
|
|2.13, Аноним (15), 10:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Реальность такова, что прогресс электроники заканчивается, а сложность вычислений растёт. Поэтому всю работу по оптимизации в очередной раз скинут на программиста, которому снова придётся выучить низкоуровневые языки и фреймворки. Посмотрите на OpenGL -> Vulkan, типичный пример как за счёт многократного увеличения сложности API удалось увеличить производительность на несколько десятков процентов.
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|4.40, Аноним (40), 10:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> If you are a beginner to programming, we recommend you first learn a
> language with automatic garbage collection and no explicit pointers,
> rather than starting with C@. Good choices include Lisp, Scheme,
> Python and Java. C's explicit pointers mean that programmers must be
> careful to avoid certain kinds of errors.
Потому что так посоветовал сам Столлман!
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|6.138, Аноним (138), 13:39, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так Столлман отказался от женщин в пользу лиспа раньше чем ты родился.
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|5.139, InuYasha (??), 13:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем и получем массив одной строчкой".
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|6.147, Аноним (-), 13:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание
> своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем
> и получем массив одной строчкой".
Он сознание коверкает скорее принципом тяп-ляп-и в продакшн. Давайте питонокодерам лифт в доме так развесим? Найдем на помойке кусок ржавого троса, соберем из какого-то металлолома подобие лебедки, на всякие там нормативы безопасности забьем все что можно, зато сколхозили подобие лифта дешево и быстро. А если он е...ся с этой вебмакакой - может оно и к лучшему было? Приятно же когда к людям применяются продвигаемые ими стандарты :)
|
|4.118, Ivan_83 (ok), 12:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу легко, но работает это не всегда быстро, зато работает. А если поискать то можно найти либу которая ускорить, потому что она написана на С или крестах.
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|5.124, InuYasha (??), 13:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вот, в итоге так и получается: Питоном можно как бичёвкой связать двигатель, бензобак, трансмиссию и другие готовые дорогие быстрые и функциональные узлы воедино и получить некий трактор )
|
|5.143, Аноним (-), 13:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу
> легко, но работает это как лабораторный макет из картона и веревочек.
> Вроде почти как нормальный продукт, иногда как-то работает, но кишками наружу,
> тормозит, норовит упасть на ровном месте пять раз на дню с диким стектрейсом
> в котором ничерта не понятно, раму жрет, пользователи посылают лучи добра.
> Потом оказывается что еще баги какие-то фиксить надо, ошибки обрабатывать,
> писать тесты всякие и прочее ненужно, так что кодинг там был процентов
> 20 едва ли, а тут еще версию питона поменяли, все переписывать опять.
// fixed
|
|4.127, n00by (ok), 13:22, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно, поэтому. Что бы приблизительно понять, что такое триангуляция Делоне, надо прочесть _обзор_ известных алгоритмов в 50 страниц. А на Питоне, хоп, и в 50 строк накодил Дум.
|
|3.85, User (??), 12:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Беда в том, что на объёмах, превышающих hello, world! Компилятор оптимизирует лучше человека.
|
|2.28, Аноним (26), 10:47, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Когда-то Си был единственным компромиссом асму. На всём другом Юникс плохо получалось написать.
|
|2.84, Аноним (82), 12:17, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Остается только компактность.
Но о компактности в наше время говорить уже нет смысла, т.к. любой магазин компьютерных комплектующих умеет решить эту проблему гораздо лучше, чем человек.
>Насколько я понимаю, в Си нет райнтайма как такового
А crt.o тогда что такое?
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|3.151, Аноним (-), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А crt.o тогда что такое?
Startup какой-нить. Он так-то опция, начиная с C99 режим freestanding регламентирован, и в нем может быть вообще совсем нихрена. Есть только один мелкий нюанс: у си есть все же некие ожидания от окружения. И вообще совсем без стартапа - окей, а эти ожидания как заимплементятся? В некоторых случаях можно выпендриться и сделать это прямо на си, однако этот кусок кода будет работать с нестандартными допущениями насчет среды выполнения, и это катит не на любом проце.
|
|2.87, User (??), 12:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Грехи отцов падут на детей. Поддержка legacy с нами ещё долго останется
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|3.150, Анан00230 (?), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в том должен программист думать или не должен. Проблема в том что программист продолжает думать над задачами, которые уже по факту имеют хорошее типовое решение, ничем не отличающееся по качеству от того, над которым он усердно думает.
Это еще более-менее может быть понятно в образовательных целях, но когда это происходит на постоянной основе в production коде, вот тогда и появляется ощущение что вся индустрия it мягко говоря растрачивает интеллектуальные ресурсы попусту
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|2.116, Ivan_83 (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вместо яву можно подставить что угодно, в мою молодость там было паскаль, потом делфи и вижал бейсик.
Всё сдохло, С остался.
У меня наверное четверть пакетов в системе на С, и сама система тоже.
XFCE, GTK - всё ещё на С.
Очень удобно когда можешь отдебажить кучу приложений и тут же их пофиксить.
Правда я и остальные диалекты понимаю, но плохо говорить. )
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|1.6, Бывалый смузихлёб (?), 10:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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не раскрыта тема, на кой чёрт вообще нужны именно гнутые расширения языка - они слишком специфичны, едва ли это сильно применимо и универсально
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|2.10, Аноним (10), 10:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Работать с этим языком без них довольно больно. А вот то, что оглавления в пдфке нет, действительно заслуживает всяческого порицания.
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|3.112, bOOster (ok), 12:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работать с ними довольно больно делает всем остальным, не оголтелым фанатикам ГНУ
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|5.132, n00by (ok), 13:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Автономные программисты Rosa Tresh впадают в ступор, когда alloca() вызывает переполнение стека. Правда, они как раз оголтелые фанаты GNU, в смысле GPL.
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|6.180, Бывалый смузихлёб (?), 16:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Автономные программисты Rosa Tresh впадают в ступор, когда alloca() вызывает переполнение
> стека. Правда, они как раз оголтелые фанаты GNU, в смысле GPL.
ты можешь сразу педерастом подписываться - результат всё тот же :)
а вообще, нубби - тот ещё пдрс : ))) )
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|3.86, Аноним (82), 12:19, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хочу Rust с расширениями GNU. Пусть расширят его средствами ООП.
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|5.144, Бывалый смузихлёб (?), 13:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотелка уже выросла?
не более чем в гнутые расширения, надо полагать
Ведь мир не ограничивается одной лишь гнутостью
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|2.154, Аноним (-), 14:11, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там есть и красивые удобные штуки Типа switch case на диапазон сразу На мой в... большой текст свёрнут, показать
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|1.7, Аноним (7), 10:19, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> языковых расширениях, разработанных проектом GNU
Зря. Для лучшей переносимости лучше следовать единому стандарту, а не местечковым расширениям.
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|2.111, Michael Shigorin (ok), 12:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Мне лет десять назад упоминали, что RMS ходил по проектам и призывал не принимать патчи для поддержки LLVM. Напрягло очень сильно, поскольку это и есть тот самый vendor lock. Надеюсь, Ричард с тех пор усовестился на этот счёт (но вроде бы не спрашивал)...
|
|2.136, n00by (ok), 13:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Часть расширений компиляторов (не обязательно GNU) в итоге попадают в стандарт.
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|1.17, sergeyb (ok), 10:37, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Открываем раздел "5.8 Recursive Functions", копируем пример, собираем, запускаем.
'''
sergeyb@pony:$ cat fac.c
int
factorial(int x)
{
if (x < 1)
return 1;
else
return (x * factorial (x - 1));
}
int
main() {
factorial(1000000000);
}
sergeyb@pony:$ gcc fac.c
sergeyb@pony:$ ./a.out
Segmentation fault (core dumped)
sergeyb@pony:$
'''
Отличный учебник!
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|2.19, pashev.ru (?), 10:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты дурак. Рекурсивная функция показана? Показана. Особенности перечислены? Перечислены. Какие претензии?
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|4.102, Аноним (101), 12:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке. Да, кстати, и факториал так считать неэффективно. Примеры должны быть простыми, но не тупыми.
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|5.155, Аноним (-), 14:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке. Да, кстати, и
> факториал так считать неэффективно. Примеры должны быть простыми, но не тупыми.
Понимаешь ли в чем дело, чудак...
1) Си сам по себе на уровне спеков ... вообще ничерта не говорит про стек и аллокацию.
2) У оптимизера на этот счет бывают какие-то очень сильно свои идеи. Он настолько умный что даже щеленаправленые попытки уронить программу подобной по смыслу конструкцией ронять ничего не хотят, потому что оптимизер вообще ухитрился аннулировать работу со стеком, а иной раз и вообще скостив весь код до условного "return 10050", ну или сколько там получалось :)
|
|5.166, vdb (?), 15:45, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке.
Следующая глава книги: "1.2 The Stack, And Stack Overflow".
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|6.181, n00by (ok), 16:57, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке.
> Следующая глава книги: "1.2 The Stack, And Stack Overflow".
Такая глава следует после рекурсивной Фибоначчи:
if (n <= 2)
return 1;
else
return fib (n - 1) + fib (n - 2);
В исходном сообщении совсем другая функция:
if (x < 1)
return 1;
else
return (x * factorial (x - 1));
Не знаю, откуда взял её автор сообщения, но это не просто рекурсия, а хвостовая рекурсия - ей не нужен стек.
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|7.184, другой аноним (?), 17:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(занудно) это НЕ хвостовая рекурсия. Хвостовая рекурсия -- это ТОЛЬКО return factorial(...) и ничего больше. Вызов функции должен быть строго последним действием перед возвратом, а у Вас последнее действие -- умножение. Факториал МОЖНО переписать в виде хвостовой рекурсии, но Вы этого не сделали. Вам для этого потребуется вспомогательная функция с двумя аргументами.
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|5.156, Аноним (-), 14:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> И ты дурак. Читать-то умеешь? Книгу-то просмотрел?
Он то как раз не дурак. Особенно в си. Ну вот видно это. Почему-то.
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|6.160, pashev.ru (?), 14:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только дурак может выискивать проблемы у примера, который и приведён для рассмотрения этих проблем.
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|7.182, n00by (ok), 17:04, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где он приведён? Я вижу в книге Фибоначчи. А то, что дружно заминусовали эксперты - оптимизируется в цикл.
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|3.60, pashev.ru (?), 11:32, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глядишь в книгу, видишь фигу.
> @section The Stack, And Stack Overflow
Тебе в Сбербанке работать.
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|4.65, Аноним (65), 11:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы все смотрите в разные книги, а один еще и сам придумывает как код уронить и жалуется на книгу, а не на себя. Что с вами со всеми не так?
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|6.114, Michael Shigorin (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне вот интересно, кем надо быть, чтоб Бронникова (openvz, среди прочего) в бакланы зачислить -- скорее Торвальдсом или всё же скорее?..
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|5.104, Аноним (101), 12:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы все смотрите в разные книги
Ну верно. Их там 3 штуки. Одна в новости и две в первой ссылке обсуждения.
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|2.53, Аноним (57), 11:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Срамота!
1. Открыл не тот учебник.
2. В том что ты открыл есть код только функции factorial, main там отсутствует.
3. Подставляешь в вызов функции int константу 1000000000.
Веб-макака шоль?
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|2.125, Аноним (125), 13:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> factorial(1000000000)
Как учили нас когда-то: «Факториал – страшная функция. Если она появляется в твоём расчёте – избавься от неё».
Ты что подаёшь в качестве аргумента, лапоть?
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|2.145, n00by (ok), 13:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> int
> factorial(int x)
> {
> if (x < 1)
> return 1;
> else
> return (x * factorial (x - 1));
> }
> '''
> Отличный учебник!
Отличный пример.
-foptimize-sibling-calls
Optimize sibling and tail recursive calls.
Enabled at levels -O2, -O3, -Os.
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|3.183, freehck (ok), 17:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> -foptimize-sibling-calls
> Optimize sibling and tail recursive calls.
> Enabled at levels -O2, -O3, -Os.
И это ему очевидно не поможет, потому что писать надо так:
int factorial_iter(int acc, int n) {
if (n <= 1) return acc;
return (factorial_iter(acc*n, n-1));
}
int factorial(int n) {
return (factorial_iter(1,n));
}
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|4.76, Аноним (76), 11:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты тоже не пропадай, а то мы тут не в курсе кто кого тут должен держать в курсе.
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|6.170, Аноним (170), 16:05, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыт набор на курс держания анонимов. Успейте записаться, только сейчас скидки 10% по промокоду анон.
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|5.97, Массоны Рептилоиды (?), 12:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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держу в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе
Segmentation fault (core dumped)
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|4.106, Аноним (101), 12:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, шутка. Он Тондо-Гимпела забыл приложить (книга ответов для Кернигана-Ритчи).
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|4.167, Аноним (167), 15:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо Страуструпа ругать! Большая удобная книга, можно как подставку под монитор использовать
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|1.30, Аноним (30), 10:51, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему рендеринг в pdf такой кривой, что от слова "Manual" на титульной странице осталась только половина?
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|3.67, Аноним (67), 11:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там двумя строчками выше написано, что ещё не отпечатано на бумаге, потому и ISBN нет.
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|2.78, Аноним (10), 11:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я думаю, это может быть связано с тем, что человек, писавший и компилировавший материалы в пдф, не имеет возможности проверить результат. Во-первых, это богомерзкий проприетарный формат с дрм и врождённой дырявостью, и, во-вторых, консольных читалок что-то не видно на горизонте. Отсюда и столько совершенно очевидных косяков, и с ссылками, и с конвертацией. Не ищет лёгких путей, но можно было бы завести отдельный девайс, используемый специально для таких вещей -- излишняя принципиальность только вредит.
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|3.174, Аноним (34), 16:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посочувствуем человеку, у которого в 2022 году нет графического терминала.
> консольных читалок что-то не видно на горизонте.
Хорошая шутка.
Нет, ну в принципе, можно и видео через caca смотреть…
Но в целом есть поговорка: не можешь какать — не мучай попу.
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|2.98, fuggy (ok), 12:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ещё спроси почему оглавление пустое в pdf по ссылке в новости.
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|1.70, Аноним (4), 11:43, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Может я не прав, но во первых не вижу сегодня смысла писать не на Плюсах, которые по сути просто надстройка над Сями, реализующая все недостающие фичи. А во вторых все еще считаю Си плохо читаемым языком, который за свою долгую жизнь просто наводнился различного рода костылями и подпорками. Все вот эти _AbRaCaDaBrA_ и другие лишние знаки припенания. Почему бы не писать по человечески?
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|3.75, Аноним (76), 11:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я вот думаю, что сила в карбоне. У кого карбон – тот и сильней. Вот раст обманул кого-то, денег нажил. И чего, раст сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за растом нет. А тот, у кого карбон, за ним правда, значит, он сильней
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|2.81, Аноним (81), 12:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> не вижу сегодня смысла писать не на Плюсах
либу на си легко заюзать из других языков. К примеру, GLib/GObject, а также все другие либы, базирующиеся на них, автоматически получают автоматические биндинги ко всем популярным скриптовым языкам. Ну а либа на плюсах так и останется либой на плюсах.
если софт представляет из себя монструозный комбайн, то наверное да, стоило бы предпочесть плюсы сям. А для всего остального хватает и си. Си - это дефолтный язык, и отклонение от дефолта следует обосновывать в каждом отдельном случае.
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|3.123, Аноним (4), 13:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если я правильно помню, в Сях нету даже такой банальной вещи, как передача переменной в функцию по ссылке. Там для этого нужно городить указатель.
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|2.110, Ivan_83 (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надстройки - не нужны.
С читается легко, там мало ключевых слов, а кресты вообще не читабельны с их теплейтами и прочим сахаром.
Костыли в код тащат програмисты а не С.
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|2.115, fuggy (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только в плюсах этих надстроек уже столько, сколько человек не сможет выучить за разумное время.
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|1.99, Аноним (99), 12:36, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>> If you understand basic concepts of programming but know nothing about C, you can read this manual sequentially from the beginning to learn the C language. <<<
Ага щас! Cмелое конечно заявление, вот только лично мне очень интересно на чем оно основано?🤦 (ох, уж эти хакеры)
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|2.142, Аноним (142), 13:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я на Zig, и могу спокойно „этого питона”:
* Компилировать (и кросс-компилировать, и с поддержкой кэширования).
* Использовать с кодом на Zig.
* Притворяться им, так что другие языки не отличат.
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|1.137, InuYasha (??), 13:38, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я думал, после всех этих лет буду готов простить Ричарду эти серединно-половинчатые отступы, но... КРРИИИИННННЖЖЖЖЖ! ))
Но вообще, нелпохо. Расширенный аналог синенькой книги "Язык программирования Си", М.:Радио и Связь, которая у меня всегда на столе.
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|1.163, Патриот за юани и иже сним (?), 15:36, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А почему все языки программирования должны быть исключительно на английском? А давайте сделаем на русском зачем этот англосаксонский мусор.Или слабо? Спокойно спокойно как говорил задорнов.
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|2.165, Аноним (157), 15:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глагол был, только что-то не выжил. Гонец есть, но что-то на нём не спешат писать. Ещё какие-то были.
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|2.171, Аноним (-), 16:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так правильно, английский примитивный язык, программы на нем и надо писать, а не богатом русском.
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