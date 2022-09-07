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Ричард Столлман опубликовал книгу по языку Си и расширениям GNU

07.09.2022 10:05

Ричард Столлман представил свою новую книгу "GNU C Language Intro and Reference Manual" (PDF, 260 страниц), написанную в соавторстве с Тревисом Ротуэллом (Trevis Rothwell, автор руководства "The GNU C Reference Manual", отрывки из которой использованы в книге Столлмана) и Нельсоном Биби (Nelson Beebe, написал главу о вычислениях с плавающей запятой). Книга нацелена на разработчиков, знакомых с принципами программирования на каком-то другом языке и желающих изучить язык Си. В руководстве также рассказывается о языковых расширениях, разработанных проектом GNU. Книга предложена для начальной вычитки и Столлман просит сообщать о всех выявленных неточностях или трудных для восприятия формулировках.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
  3. OpenNews: Столлман признал ошибки и пояснил причины непонимания
  4. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  6. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57742-gnu
Ключевые слова: gnu, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (159) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Mikhail Kirillov (ok), 10:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Отрендерил в html и pdf форматах для тех, кому лень самому клонировать и собирать:

    https://w96k.dev/public/doc/gnu-c/

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:03, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В pdf титульник popierdolilo
     
     
  • 3.47, Mikhail Kirillov (ok), 11:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое, генерировал pdf без правок
     
  • 2.66, Аноним (66), 11:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы хорошо при рендере завернуть в html тег <code> куски кода.
    Тогда гугл переводчик не будет переводить код
     
     
  • 3.73, YetAnotherOnanym (ok), 11:47, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При всей моей ватности, скажу тебе, что английский для ITшника - это облигатный мастхэв.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 12:08, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он обратного и не утверждал.
     
  • 4.164, vdb (?), 15:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > облигатный мастхэв.

    Тавтологию чувствую здесь я.

     

  • 1.1, bircoph (ok), 10:12, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Наконец-то последователи Rust смогут освоить нормальный ЯП!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:16, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    казалось бы, причём тут Carbon?
     
     
  • 3.3, Бывалый смузихлёб (?), 10:17, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    действительно, причём ?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:32, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше CentOS?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 10:45, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CentOS всегда будет в нашей памяти.
     
     
  • 6.119, InuYasha (??), 13:05, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До выхода памяти из строя.
     
  • 2.46, Анонн (?), 11:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... и тоже отстрелить себе ногу, как это годами делают матерые сишники!
     
     
  • 3.61, Анан00230 (?), 11:32, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В С нельзя просто так взять и не отстрелить себе ногу - но при должном старании и этому можно научиться.
    В Rust нельзя просто так взять и отстрелить себе ногу - но при должном старании и этому можно научиться.
     
     
  • 4.120, InuYasha (??), 13:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Java надо эту ногу сначала долго и нудно отращивать, в процессе чего наступит OOM у ружья, оно взорвётся и оторвёт руки.
     
     
  • 5.128, Аноним (128), 13:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хз, работаю в банке, юзаем 17 жабу и кваркус (даже в нативку не собираем через грааль). На контейнер выделяем ~200 метров в хипе, с автоскейлингом кубера при всплесках RPS уходили в OOM пару раз в квартал. Если у тебя нет в проекте говнокода (по типу stateful бинов-синглтонов, где есть коллекции, в которых объекты накапливаются и никак не изымаются), то сборщик мусора тебе тупо не даст в OOM уйти. Тупо подфризит виртуальную машину на доли секунды, пока чистит (если пользоваться нормальными GC последнего поколения, типа Shenandoah).
     
     
  • 6.134, Аноним (-), 13:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а си прекрасен тем что в нем всего этого оверинжениринга - и его е...чих проблем - просто нет. Поэтому не надо делать мозг поколениями GC, фризить будет только при ж@порукости кодера, а это все же другое. И на 200 мегах в контейнере можно нехило так разогнаться. Конечно, бины с синглтонами лучше вон тем концептуалам оставить, а то можно и из сей яву случайно сделать.
     
     
  • 7.176, Аноним (176), 16:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты только для себя число пи по вечерам рассчитываешь, а не круглосуточно денежные транзакции крутишь, кредиты клиентам выдаешь или 24/7 интернет-банкинг вертишь, то можно (и нужно!) на си.
     
  • 6.135, InuYasha (??), 13:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы вот это отправил разработчикам elasticsearch :)
     
  • 5.175, лютый ж.... (?), 16:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Java надо эту ногу сначала долго и нудно отращивать, в процессе чего наступит OOM

    ты 3.14зд...л ) тут недавно офигевал, smtp-сервер на жабке на (subethasmtp) ест 1-2 мегабайта ОЗУ под флудом. Да, карл, 2 мегабайта ) закaпывaйте ваше си уже )

    было бы больше свободного времени, написал бы нормальный МТА, чтоб у вас, любителей дырявых экзимов, всё полопалось )

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    Я вот лично не понимаю, какой толк сегодня писать на Си. Когда то Си был компромиссом между ЯВУ и асмом. Когда пишешь на асме код конечно получается более компактным, но при этом надо делать много лишней работы. Например думать о распределении регистров. А тут вроде как и на ЯВУ пишешь и код компактный и быстрый получается. Но о быстроте в наше время говорить уже нет смысла, т.к. любой компилятор умеет оптимизировать гораздо лучше, чем человек. Остается только компактность. Насколько я понимаю, в Си нет райнтайма как такового, из за чего код до сих пор может влазить в килобайты/мегабайты памяти. Но это же очень узкий круг девайсов. Это только для прошивок каких-то и микроконтроллеров.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:20, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >Например думать

    конечно надо язык где думать вообще не надо.

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 10:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я писал на ассемблере очень много. Это сейчас в 64х битных процах дофига регистров. А раньше их было только 7. И естественно, что регистры - это самая быстрая память в компе. Так что желательно хранить как можно больше информации именно в них. Но постоянно думать о том, что же оставить в регистрах, а что выкинуть в память - это тот еще геммор. И в какой-то момент я просто осознал, что думаю об этой проблеме больше, чем собственно об алгоритме работы моей программы. Это неправильно.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ещё CISC был и оптимизации кода были очевидны, поскольку была очевидна работа простых процессоров. Под современные суперскалярные процы, RISC-процессоры, и уж тем более всякие VLIW кодить на асме в принципе невозможно.
     
     
  • 5.129, Аноним (129), 13:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под логичный и симметричный RISC типа ARM програмить так то сильно приятнее чем под облепленого легаси урода с переусложненным набором команд типа x86 какого. При том вот именно x86-32 еще и по регистровому файлу и режимам адресации урод полный, в 64 битах немного попустило, но на нормальный проц оно похоже достаточно условно.
     
  • 5.130, Аноним (130), 13:25, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На асме ключевые узкие по перфомансу места вручную кодить вполне себе можно, полностью конечно никто всю программу писать не будет.
     
  • 3.41, Анонус (?), 10:59, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >конечно надо язык где думать вообще не надо

    Это не так смешно, как тебе хотелось бы. Компьютеры для того и существуют, чтобы облегчать мышление.

     
     
  • 4.59, Cradle (?), 11:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не обязательно легче.
     
     
  • 5.158, Аноним (158), 14:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не совсем. Потому что, велосипеды существуют чтобы помочь проехать дальше, но не
    > обязательно легче.

    Это еще что, некоторые потом обнаруживают что единственно правильный вариант либы - оказывается не обязан быть единственно правильным. И вместо ацкого стдлиба можно и от сторонних лиц библ набрать. При том более подходящих под вон ту задачу.

     
  • 4.71, Diozan (ok), 11:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Облегчить можно душу. Самому облегчиться. А мышление рационализировать. Рутину свалить компьютерам, а самому заняться более высокими категориями...
     
     
  • 5.122, InuYasha (??), 13:11, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы я ни был олдсуклен и уверен что каждый ув себя программист должен знать как его код работает, но, всё же, отношу дрочево с регистрами именно к рутине. Причём, длительной и трудоёмкой.
     
  • 4.101, Аноним (101), 12:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > чтобы облегчать мышление

    Великолепная фраза. Вы сделали мой день.

     
     
  • 5.131, Аноним (129), 13:26, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато честно сказал чем кормят вас многие кодеры с аргументом "зато накодил это ... за час".
     
  • 4.108, bOOster (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Однако, у компьютера появился "разум"???

    Облегчать РЕШЕНИЕ, а не мышление.

     
  • 4.109, Michael Shigorin (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже IBM додумались до "машина должна работать, а человек -- думать".

    А мышление "облегчают" скорее комиксы и прочая подобная примитивизация, лишающая человека собственно поводов задуматься, как мне сдаётся.  И то именно что в кавычках, Diozan в #71 хорошо сказал.

     
  • 3.152, Анан00230 (?), 14:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выдирать фразы из контекста и громко в лоб отвечать на соломенное чучело... Фу так делать
     
  • 2.13, Аноним (15), 10:30, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Реальность такова, что прогресс электроники заканчивается, а сложность вычислений растёт. Поэтому всю работу по оптимизации в очередной раз скинут на программиста, которому снова придётся выучить низкоуровневые языки и фреймворки. Посмотрите на OpenGL -> Vulkan, типичный пример как за счёт многократного увеличения сложности API удалось увеличить производительность на несколько десятков процентов.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 10:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видимо поэтому все макаки учат питон?
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 10:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > If you are a beginner to programming, we recommend you first learn a
    > language with automatic garbage collection and no explicit pointers,
    > rather than starting with C@.  Good choices include Lisp, Scheme,
    > Python and Java.  C's explicit pointers mean that programmers must be
    > careful to avoid certain kinds of errors.

    Потому что так посоветовал сам Столлман!

     
     
  • 5.48, Аноним (48), 11:10, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    первым он поставил lisp однако
     
     
  • 6.138, Аноним (138), 13:39, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так Столлман отказался от женщин в пользу лиспа раньше чем ты родился.
     
  • 5.139, InuYasha (??), 13:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем и получем массив одной строчкой".
     
     
  • 6.147, Аноним (-), 13:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание
    > своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем
    > и получем массив одной строчкой".

    Он сознание коверкает скорее принципом тяп-ляп-и в продакшн. Давайте питонокодерам лифт в доме так развесим? Найдем на помойке кусок ржавого троса, соберем из какого-то металлолома подобие лебедки, на всякие там нормативы безопасности забьем все что можно, зато сколхозили подобие лифта дешево и быстро. А если он е...ся с этой вебмакакой - может оно и к лучшему было? Приятно же когда к людям применяются продвигаемые ими стандарты :)

     
  • 4.118, Ivan_83 (ok), 12:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу легко, но работает это не всегда быстро, зато работает. А если поискать то можно найти либу которая ускорить, потому что она написана на С или крестах.
     
     
  • 5.124, InuYasha (??), 13:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот, в итоге так и получается: Питоном можно как бичёвкой связать двигатель, бензобак, трансмиссию и другие готовые дорогие быстрые и функциональные узлы воедино и получить некий трактор )
     
  • 5.143, Аноним (-), 13:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу
    > легко, но работает это как лабораторный макет из картона и веревочек.
    > Вроде почти как нормальный продукт, иногда как-то работает, но кишками наружу,
    > тормозит, норовит упасть на ровном месте пять раз на дню с диким стектрейсом
    > в котором ничерта не понятно, раму жрет, пользователи посылают лучи добра.
    > Потом оказывается что еще баги какие-то фиксить надо, ошибки обрабатывать,
    > писать тесты всякие и прочее ненужно, так что кодинг там был процентов
    > 20 едва ли, а тут еще версию питона поменяли, все переписывать опять.

    // fixed

     
  • 4.127, n00by (ok), 13:22, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, поэтому. Что бы приблизительно понять, что такое триангуляция Делоне, надо прочесть _обзор_ известных алгоритмов в 50 страниц. А на Питоне, хоп, и в 50 строк накодил Дум.
     
  • 3.85, User (??), 12:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беда в том, что на объёмах, превышающих hello, world! Компилятор оптимизирует лучше человека.
     
  • 3.89, Аноним (82), 12:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего страшного, после элетроники придёт оптика.
     
  • 2.28, Аноним (26), 10:47, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-то Си был единственным компромиссом асму. На всём другом Юникс плохо получалось написать.  
     
  • 2.84, Аноним (82), 12:17, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Остается только компактность.

    Но о компактности в наше время говорить уже нет смысла, т.к. любой магазин компьютерных комплектующих умеет решить эту проблему гораздо лучше, чем человек.

    >Насколько я понимаю, в Си нет райнтайма как такового

    А crt.o тогда что такое?

     
     
  • 3.151, Аноним (-), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А crt.o тогда что такое?

    Startup какой-нить. Он так-то опция, начиная с C99 режим freestanding регламентирован, и в нем может быть вообще совсем нихрена. Есть только один мелкий нюанс: у си есть все же некие ожидания от окружения. И вообще совсем без стартапа - окей, а эти ожидания как заимплементятся? В некоторых случаях можно выпендриться и сделать это прямо на си, однако этот кусок кода будет работать с нестандартными допущениями насчет среды выполнения, и это катит не на любом проце.

     
  • 2.87, User (??), 12:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Грехи отцов падут на детей. Поддержка legacy с нами ещё долго останется
     
  • 2.90, Sw00p aka Jerom (?), 12:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Например думать

    плохой тренд задаете, "программист не должен думать", дожили.

     
     
  • 3.150, Анан00230 (?), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в том должен программист думать или не должен. Проблема в том что программист продолжает думать над задачами, которые уже по факту имеют хорошее типовое решение, ничем не отличающееся по качеству от того, над которым он усердно думает.
    Это еще более-менее может быть понятно в образовательных целях, но когда это происходит на постоянной основе в production коде, вот тогда и появляется ощущение что вся индустрия it мягко говоря растрачивает интеллектуальные  ресурсы попусту
     
  • 2.116, Ivan_83 (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вместо яву можно подставить что угодно, в мою молодость там было паскаль, потом делфи и вижал бейсик.
    Всё сдохло, С остался.

    У меня наверное четверть пакетов в системе на С, и сама система тоже.
    XFCE, GTK - всё ещё на С.
    Очень удобно когда можешь отдебажить кучу приложений и тут же их пофиксить.
    Правда я и остальные диалекты понимаю, но плохо говорить. )

     
     
  • 3.140, InuYasha (??), 13:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Четверть?? Что-то мало :)
     
  • 2.162, Дед Ханасака (?), 15:04, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я на Си писал, у меня и х.. стоял!
     

     ....большая нить свёрнута, показать (37)

  • 1.6, Бывалый смузихлёб (?), 10:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    не раскрыта тема, на кой чёрт вообще нужны именно гнутые расширения языка - они слишком специфичны, едва ли это сильно применимо и универсально
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работать с этим языком без них довольно больно. А вот то, что оглавления в пдфке нет, действительно заслуживает всяческого порицания.
     
     
  • 3.112, bOOster (ok), 12:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать с ними довольно больно делает всем остальным, не оголтелым фанатикам ГНУ
     
     
  • 4.121, Аноним (10), 13:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что оголтелого в alloca?
     
     
  • 5.132, n00by (ok), 13:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Автономные программисты Rosa Tresh впадают в ступор, когда alloca() вызывает переполнение стека. Правда, они как раз оголтелые фанаты GNU, в смысле GPL.
     
     
  • 6.180, Бывалый смузихлёб (?), 16:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автономные программисты Rosa Tresh впадают в ступор, когда alloca() вызывает переполнение
    > стека. Правда, они как раз оголтелые фанаты GNU, в смысле GPL.

    ты можешь сразу педерастом подписываться - результат всё тот же :)
    а вообще, нубби - тот ещё пдрс : ))) )

     
  • 4.173, Аноним (173), 16:31, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    r00ster
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Книга "GNU C". Хочешь без GNU, возьми другую книгу.
     
     
  • 3.86, Аноним (82), 12:19, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочу Rust с расширениями GNU. Пусть расширят его средствами ООП.
     
     
  • 4.126, Аноним (126), 13:20, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелка уже выросла?
     
     
  • 5.144, Бывалый смузихлёб (?), 13:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотелка уже выросла?

    не более чем в гнутые расширения, надо полагать
    Ведь мир не ограничивается одной лишь гнутостью

     
  • 2.154, Аноним (-), 14:11, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть и красивые удобные штуки Типа switch case на диапазон сразу На мой в... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:19, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > языковых расширениях, разработанных проектом GNU

    Зря. Для лучшей переносимости лучше следовать единому стандарту, а не местечковым расширениям.

     
     
  • 2.92, Аноним (82), 12:25, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    GNU наш давний новый стандарт.
     
  • 2.111, Michael Shigorin (ok), 12:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне лет десять назад упоминали, что RMS ходил по проектам и призывал не принимать патчи для поддержки LLVM.  Напрягло очень сильно, поскольку это и есть тот самый vendor lock.  Надеюсь, Ричард с тех пор усовестился на этот счёт (но вроде бы не спрашивал)...
     
  • 2.136, n00by (ok), 13:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часть расширений компиляторов (не обязательно GNU) в итоге попадают в стандарт.
     

  • 1.17, sergeyb (ok), 10:37, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Открываем раздел "5.8 Recursive Functions", копируем пример, собираем, запускаем.

    '''
    sergeyb@pony:$ cat fac.c
    int
    factorial(int x)
    {
        if (x < 1)
            return 1;
        else
            return (x * factorial (x - 1));
    }

    int
    main() {
        factorial(1000000000);
    }
    sergeyb@pony:$ gcc fac.c
    sergeyb@pony:$ ./a.out
    Segmentation fault (core dumped)
    sergeyb@pony:$
    '''

    Отличный учебник!

     
     
  • 2.19, pashev.ru (?), 10:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты дурак. Рекурсивная функция показана? Показана. Особенности перечислены? Перечислены. Какие претензии?
     
     
  • 3.21, pashev.ru (?), 10:43, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И проблема там не только в стеке.
     
     
  • 4.102, Аноним (101), 12:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке. Да, кстати, и факториал так считать неэффективно. Примеры должны быть простыми, но не тупыми.
     
     
  • 5.155, Аноним (-), 14:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке. Да, кстати, и
    > факториал так считать неэффективно. Примеры должны быть простыми, но не тупыми.

    Понимаешь ли в чем дело, чудак...
    1) Си сам по себе на уровне спеков ... вообще ничерта не говорит про стек и аллокацию.
    2) У оптимизера на этот счет бывают какие-то очень сильно свои идеи. Он настолько умный что даже щеленаправленые попытки уронить программу подобной по смыслу конструкцией ронять ничего не хотят, потому что оптимизер вообще ухитрился аннулировать работу со стеком, а иной раз и вообще скостив весь код до условного "return 10050", ну или сколько там получалось :)

     
  • 5.166, vdb (?), 15:45, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке.

    Следующая глава книги: "1.2 The Stack, And Stack Overflow".

     
     
  • 6.181, n00by (ok), 16:57, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Восхваляя рекурсивные алгоритмы, забывают, что проблема именно в стеке.
    > Следующая глава книги: "1.2 The Stack, And Stack Overflow".

    Такая глава следует после рекурсивной Фибоначчи:

    if (n <= 2)
      return 1;
    else
      return fib (n - 1) + fib (n - 2);

    В исходном сообщении совсем другая функция:

        if (x < 1)
            return 1;
        else
            return (x * factorial (x - 1));

    Не знаю, откуда взял её автор сообщения, но это не просто рекурсия, а хвостовая рекурсия - ей не нужен стек.

     
     
  • 7.184, другой аноним (?), 17:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (занудно) это НЕ хвостовая рекурсия. Хвостовая рекурсия -- это ТОЛЬКО return factorial(...) и ничего больше. Вызов функции должен быть строго последним действием перед возвратом, а у Вас последнее действие -- умножение. Факториал МОЖНО переписать в виде хвостовой рекурсии, но Вы этого не сделали. Вам для этого потребуется вспомогательная функция с двумя аргументами.
     
  • 3.49, llolik (ok), 11:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какие претензии?

    Дурацкий integer overflow, например?

     
     
  • 4.58, pashev.ru (?), 11:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты дурак. Читать-то умеешь? Книгу-то просмотрел?
     
     
  • 5.156, Аноним (-), 14:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И ты дурак. Читать-то умеешь? Книгу-то просмотрел?

    Он то как раз не дурак. Особенно в си. Ну вот видно это. Почему-то.

     
     
  • 6.160, pashev.ru (?), 14:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только дурак может выискивать проблемы у примера, который и приведён для рассмотрения этих проблем.
     
     
  • 7.182, n00by (ok), 17:04, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где он приведён? Я вижу в книге Фибоначчи. А то, что дружно заминусовали эксперты - оптимизируется в цикл.
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Че-то я не нашел в книге такого
     
     
  • 3.60, pashev.ru (?), 11:32, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глядишь в книгу, видишь фигу.

    > @section The Stack, And Stack Overflow

    Тебе в Сбербанке работать.

     
     
  • 4.64, pashev.ru (?), 11:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пердон. Не туда ответил.
     
     
  • 5.113, Michael Shigorin (ok), 12:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да и озверин с утра не стоило (если меня за таким застукаете -- тоже одёрните).
     
     
  • 6.159, pashev.ru (?), 14:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё, по сути, ничего и не начинал.
     
  • 4.65, Аноним (65), 11:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все смотрите в разные книги, а один еще и сам придумывает как код уронить и жалуется на книгу, а не на себя. Что с вами со всеми не так?
     
     
  • 5.68, Аноним (-), 11:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бакланы, сэр
     
     
  • 6.114, Michael Shigorin (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне вот интересно, кем надо быть, чтоб Бронникова (openvz, среди прочего) в бакланы зачислить -- скорее Торвальдсом или всё же скорее?..
     
  • 5.104, Аноним (101), 12:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы все смотрите в разные книги

    Ну верно. Их там 3 штуки. Одна в новости и две в первой ссылке обсуждения.

     
     
  • 6.172, Аноним (37), 16:15, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несешь?
     
  • 2.53, Аноним (57), 11:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Срамота!
    1. Открыл не тот учебник.
    2. В том что ты открыл есть код только функции factorial, main там отсутствует.
    3. Подставляешь в вызов функции int константу 1000000000.

    Веб-макака шоль?

     
  • 2.125, Аноним (125), 13:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  factorial(1000000000)

    Как учили нас когда-то: «Факториал – страшная функция. Если она появляется в твоём расчёте – избавься от неё».

    Ты что подаёшь в качестве аргумента, лапоть?

     
  • 2.145, n00by (ok), 13:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > int
    > factorial(int x)
    > {
    >     if (x < 1)
    >         return 1;
    >     else
    >         return (x * factorial (x - 1));
    > }
    > '''
    > Отличный учебник!

    Отличный пример.

    -foptimize-sibling-calls

        Optimize sibling and tail recursive calls.

        Enabled at levels -O2, -O3, -Os.

     
     
  • 3.183, freehck (ok), 17:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -foptimize-sibling-calls
    > Optimize sibling and tail recursive calls.
    > Enabled at levels -O2, -O3, -Os.

    И это ему очевидно не поможет, потому что писать надо так:

    int factorial_iter(int acc, int n) {
      if (n <= 1) return acc;
      return (factorial_iter(acc*n, n-1));
    }

    int factorial(int n) {
      return (factorial_iter(1,n));
    }

     
  • 2.178, Столманенко (?), 16:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем щемишь свой дверью, бестолочь?
     

  • 1.18, pashev.ru (?), 10:40, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отлично. Утащил.
     
     
  • 2.24, Аноним (2), 10:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    держи в курсе
     
     
  • 3.74, Аноним (48), 11:47, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты тоже держи нас в курсе что держишь его в курсе
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 11:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже не пропадай, а то мы тут не в курсе  кто кого тут должен держать в курсе.
     
     
  • 5.93, Аноним (82), 12:27, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эдак они друг другу курсы поотрывают.
     
     
  • 6.170, Аноним (170), 16:05, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыт набор на курс держания анонимов. Успейте записаться, только сейчас скидки 10% по промокоду анон.
     
  • 5.97, Массоны Рептилоиды (?), 12:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    держу в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе что он держит в курсе

    Segmentation fault (core dumped)

     

  • 1.22, Аноним (26), 10:43, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наконец-то вышла первая и единственная нормальная книга по C.
     
     
  • 2.42, bu (?), 11:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем K&R неугодил?
     
     
  • 3.51, Аноним (65), 11:17, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличная шутка.
     
     
  • 4.106, Аноним (101), 12:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, шутка. Он Тондо-Гимпела забыл приложить (книга ответов для Кернигана-Ритчи).
     
  • 3.54, Аноним (65), 11:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже неё только Страуструп пусть даже последний и про C++
     
     
  • 4.107, Аноним (101), 12:45, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы какое издание Страуструпа имеете в виду?
     
  • 4.167, Аноним (167), 15:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо Страуструпа ругать! Большая удобная книга, можно как подставку под монитор использовать
     
  • 3.95, Аноним (82), 12:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуй ещё C для арифмометра Феликс.
     
  • 3.157, Аноним (157), 14:22, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K&R устарел, некоторые примеры оттуда не компилируются уже.
     

  • 1.27, pashev.ru (?), 10:45, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но вот это неаккуратно:

    See <undefined> [Function Def i nitions], page <undefined>.

     
     
  • 2.36, Аноним (65), 10:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопку reply via email to в этой ссылке https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2022-09/msg00005.html придумали специально для тебя.  
     
     
  • 3.63, pashev.ru (?), 11:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига, если есть исходники? Я пересоберу да и всё.
     

  • 1.30, Аноним (30), 10:51, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему рендеринг в pdf такой кривой, что от слова "Manual" на титульной странице осталась только половина?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юниксвей наверняка.
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. то что там ISBN ?-??????-??-? тебя мало беспокоит?
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 11:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там двумя строчками выше написано, что ещё не отпечатано на бумаге, потому и ISBN нет.
     
  • 2.78, Аноним (10), 11:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я думаю, это может быть связано с тем, что человек, писавший и компилировавший материалы в пдф, не имеет возможности проверить результат. Во-первых, это богомерзкий проприетарный формат с дрм и врождённой дырявостью, и, во-вторых, консольных читалок что-то не видно на горизонте. Отсюда и столько совершенно очевидных косяков, и с ссылками, и с конвертацией. Не ищет лёгких путей, но можно было бы завести отдельный девайс, используемый специально для таких вещей -- излишняя принципиальность только вредит.
     
     
  • 3.88, Аноним (76), 12:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перешли старику в виде картинок пусть полюбуется.
     
  • 3.174, Аноним (34), 16:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посочувствуем человеку, у которого в 2022 году нет графического терминала.

    > консольных читалок что-то не видно на горизонте.

    Хорошая шутка.
    Нет, ну в принципе, можно и видео через caca смотреть…

    Но в целом есть поговорка: не можешь какать — не мучай попу.

     
  • 2.98, fuggy (ok), 12:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё спроси почему оглавление пустое в pdf по ссылке в новости.
     
  • 2.179, Столманенко (?), 16:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патамущта ГНУ
     

  • 1.70, Аноним (4), 11:43, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Может я не прав, но во первых не вижу сегодня смысла писать не на Плюсах, которые по сути просто надстройка над Сями, реализующая все недостающие фичи. А во вторых все еще считаю Си плохо читаемым языком, который за свою долгую жизнь просто наводнился различного рода костылями и подпорками. Все вот эти _AbRaCaDaBrA_ и другие лишние знаки припенания. Почему бы не писать по человечески?
     
     
  • 2.72, Аноним (2), 11:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    в расте сила, брат
     
     
  • 3.75, Аноним (76), 11:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я вот думаю, что сила в карбоне. У кого карбон – тот и сильней. Вот раст обманул кого-то, денег нажил. И чего, раст сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за растом нет. А тот, у кого карбон, за ним правда, значит, он сильней
     
     
  • 4.80, Аноним (2), 12:01, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    водочки нам принеси
     
     
  • 5.103, Аноним (103), 12:41, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > водочки нам принеси,

    *Растомальчик

     
  • 2.81, Аноним (81), 12:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > не вижу сегодня смысла писать не на Плюсах

    либу на си легко заюзать из других языков. К примеру, GLib/GObject, а также все другие либы, базирующиеся на них, автоматически получают автоматические биндинги ко всем популярным скриптовым языкам. Ну а либа на плюсах так и останется либой на плюсах.

    если софт представляет из себя монструозный комбайн, то наверное да, стоило бы предпочесть плюсы сям. А для всего остального хватает и си. Си - это дефолтный язык, и отклонение от дефолта следует обосновывать в каждом отдельном случае.

     
     
  • 3.123, Аноним (4), 13:12, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я правильно помню, в Сях нету даже такой банальной вещи, как передача переменной в функцию по ссылке. Там для этого нужно городить указатель.
     
     
  • 4.148, n00by (ok), 13:57, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы удивитесь, но ссылка компилируется в указатель.
     
  • 2.110, Ivan_83 (ok), 12:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надстройки - не нужны.
    С читается легко, там мало ключевых слов, а кресты вообще не читабельны с их теплейтами и прочим сахаром.
    Костыли в код тащат програмисты а не С.
     
  • 2.115, fuggy (ok), 12:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только в плюсах этих надстроек уже столько, сколько человек не сможет выучить за разумное время.
     
  • 2.141, Аноним (141), 13:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по человечески
    >на Плюсах

    Классный наброс.

     

  • 1.83, Аноним (83), 12:16, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь надо такую же, но по C++.
     
     
  • 2.91, Аноним (76), 12:24, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может не надо?
     
  • 2.100, Аноним (82), 12:38, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ричард, пиши исчё!

    PS А после книги про C++, следующую про Dшку.

     

  • 1.94, Жироватт (ok), 12:28, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 9 hours Fix copyright notice

    Гы

     
  • 1.96, Аноним (96), 12:31, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    HTML: https://crms.tiiny.site/
     
  • 1.99, Аноним (99), 12:36, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>> If you understand basic concepts of programming but know nothing about C, you can read this manual sequentially from the beginning to learn the C language. <<<

    Ага щас! Cмелое конечно заявление, вот только лично мне очень интересно на чем оно основано?🤦 (ох, уж эти хакеры)

     
  • 1.105, Ivan_83 (ok), 12:44, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит архаично как и savannah ихний, будто попал куда то в 80-90 года.
     
  • 1.133, Аноним (133), 13:29, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я перехожу на Vala, а вы засуньте своего питона в (жо-) топку.
     
     
  • 2.142, Аноним (142), 13:46, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я на Zig, и могу спокойно „этого питона”:
    * Компилировать (и кросс-компилировать, и с поддержкой кэширования).
    * Использовать с кодом на Zig.
    * Притворяться им, так что другие языки не отличат.
     

  • 1.137, InuYasha (??), 13:38, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я думал, после всех этих лет буду готов простить Ричарду эти серединно-половинчатые отступы, но... КРРИИИИННННЖЖЖЖЖ! ))
    Но вообще, нелпохо. Расширенный аналог синенькой книги "Язык программирования Си", М.:Радио и Связь, которая у меня всегда на столе.
     
  • 1.161, Аноним (-), 14:56, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он объявлял, что пишет или это как-то внезапно?
     
  • 1.163, Патриот за юани и иже сним (?), 15:36, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему все языки программирования должны быть исключительно на английском? А давайте сделаем на русском зачем этот англосаксонский мусор.Или слабо? Спокойно спокойно как говорил задорнов.
     
     
  • 2.165, Аноним (157), 15:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глагол был, только что-то не выжил. Гонец есть, но что-то на нём не спешат писать. Ещё какие-то были.
     
     
  • 3.169, Аноним (169), 15:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык КуМир для школоты есть.  
     
  • 2.168, Аноним (169), 15:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1C есть пиши.
     
  • 2.171, Аноним (-), 16:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так правильно, английский примитивный язык, программы на нем и надо писать, а не богатом русском.
     
  • 2.177, Столманенко (?), 16:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем на русском? Довайте на украинской мове. Даже название уже есть Бандерлог
     

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