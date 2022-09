Ричард Столлман опубликовал книгу по языку Си и расширениям GNU

3.16 , Аноним ( 14 ), 10:33, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Видимо поэтому все макаки учат питон?

4.40 , Аноним ( 40 ), 10:56, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > If you are a beginner to programming, we recommend you first learn a

> language with automatic garbage collection and no explicit pointers,

> rather than starting with C@. Good choices include Lisp, Scheme,

> Python and Java. C's explicit pointers mean that programmers must be

> careful to avoid certain kinds of errors. Потому что так посоветовал сам Столлман!

5.48 , Аноним ( 48 ), 11:10, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – первым он поставил lisp однако

6.138 , Аноним ( 138 ), 13:39, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так Столлман отказался от женщин в пользу лиспа раньше чем ты родился.

5.139 , InuYasha ( ?? ), 13:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем и получем массив одной строчкой".

6.147 , Аноним ( - ), 13:53, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наше право с ним соглашаться или нет. Но Python коверкает людям сознание

> своими быстрыми конструкциями "данные раз, данные два, тут мы их режем-перемножаем-сливаем

> и получем массив одной строчкой". Он сознание коверкает скорее принципом тяп-ляп-и в продакшн. Давайте питонокодерам лифт в доме так развесим? Найдем на помойке кусок ржавого троса, соберем из какого-то металлолома подобие лебедки, на всякие там нормативы безопасности забьем все что можно, зато сколхозили подобие лифта дешево и быстро. А если он е...ся с этой вебмакакой - может оно и к лучшему было? Приятно же когда к людям применяются продвигаемые ими стандарты :)

4.118 , Ivan_83 ( ok ), 12:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу легко, но работает это не всегда быстро, зато работает. А если поискать то можно найти либу которая ускорить, потому что она написана на С или крестах.

5.124 , InuYasha ( ?? ), 13:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, вот, в итоге так и получается: Питоном можно как бичёвкой связать двигатель, бензобак, трансмиссию и другие готовые дорогие быстрые и функциональные узлы воедино и получить некий трактор )

5.143 , Аноним ( - ), 13:49, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Питон сейчас как вижал бейск 20+ лет назад: ты решаешь любую задачу

> легко, но работает это как лабораторный макет из картона и веревочек.

> Вроде почти как нормальный продукт, иногда как-то работает, но кишками наружу,

> тормозит, норовит упасть на ровном месте пять раз на дню с диким стектрейсом

> в котором ничерта не понятно, раму жрет, пользователи посылают лучи добра.

> Потом оказывается что еще баги какие-то фиксить надо, ошибки обрабатывать,

> писать тесты всякие и прочее ненужно, так что кодинг там был процентов

> 20 едва ли, а тут еще версию питона поменяли, все переписывать опять. // fixed

4.127 , n00by ( ok ), 13:22, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно, поэтому. Что бы приблизительно понять, что такое триангуляция Делоне, надо прочесть _обзор_ известных алгоритмов в 50 страниц. А на Питоне, хоп, и в 50 строк накодил Дум.

3.85 , User ( ?? ), 12:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Беда в том, что на объёмах, превышающих hello, world! Компилятор оптимизирует лучше человека.

3.89 , Аноним ( 82 ), 12:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего страшного, после элетроники придёт оптика.