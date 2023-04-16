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Проект Solus Linux сменил команду разработчиков

16.04.2023 07:20

Джошуа Стробл (Joshua Strobl) ключевой разработчик проекта Budgie, объявил в Reddit о создании новой команды разработчиков Solus Linux. Ранее Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и начал отдельно развивать рабочий стол Budgie, а сопровождение Solus взяла на себя Беатрис Майерс.

Последний релиз Solus 4.3 был опубликован в июне 2021 года. Сообщество Solus Linux беспокоилось по поводу того, что дистрибутив не будет больше обновляться. Джошуа Стробл прояснил ситуацию с текущим состоянием Solus и заявил, что сейчас проходит реорганизация проекта, создание альтернативной инфраструктуры и перенос сервисов, репозиториев и системы сборки на новые серверы. Разработчики обещают переход на новую модель управления, независящую от одного человека и более прозрачную, также обещают устранить все проблемы, связанные с поломкой инфраструктуры в последнее время.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Solus...)
  2. OpenNews: Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS
  3. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.1
  4. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Автор новости: MegaFon929
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58983-solus
Ключевые слова: solus
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:38, 16/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    ну Беатрис конечно успешно приняла бразды правления) походу за инклюзивность там сразу включилась, а не за развитие самого дистрибутива

    а так Solus классный и новость очень добрая, сам на нём с 2019

     
     
  • 2, Аноним (2), 07:46, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и дypaк
     
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