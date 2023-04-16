Проект Solus Linux сменил команду разработчиков

Джошуа Стробл (Joshua Strobl) ключевой разработчик проекта Budgie, объявил в Reddit о создании новой команды разработчиков Solus Linux. Ранее Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и начал отдельно развивать рабочий стол Budgie, а сопровождение Solus взяла на себя Беатрис Майерс.

Последний релиз Solus 4.3 был опубликован в июне 2021 года. Сообщество Solus Linux беспокоилось по поводу того, что дистрибутив не будет больше обновляться. Джошуа Стробл прояснил ситуацию с текущим состоянием Solus и заявил, что сейчас проходит реорганизация проекта, создание альтернативной инфраструктуры и перенос сервисов, репозиториев и системы сборки на новые серверы. Разработчики обещают переход на новую модель управления, независящую от одного человека и более прозрачную, также обещают устранить все проблемы, связанные с поломкой инфраструктуры в последнее время.



