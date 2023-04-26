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Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS

26.04.2023 11:54

В рамках проводимой реорганизации дистрибутива Solus, помимо перехода на более прозрачную модель управления, сосредоточенную в руках сообщества и независящую от одного человека, объявлено о решении использовать при разработке Solus 5 технологий проекта SerpentOS, развиваемого старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty, создатель Solus) и Джошуа Стробл (Joshua Strobl, ключевой разработчик рабочего стола Budgie).

Дистрибутив SerpentOS не является ответвлением от других проектов и основывается на собственном пакетном менеджере moss, который заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на управление пакетами и используя по умолчанию сборку в режиме stateless. Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние корневого раздела, а после обновления состояние переключается на новое.

Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок и совместно используемого кэша. Содержимое установленных пакетов размещается в каталоге /os/store/installation/N, где N номер версии. Проектом также развиваются система контейнеров moss-container, система управления зависимостями moss-deps, система сборки boulder, система инкапсуляции сервисов avalanche, менеджер репозиториев vessel, панель управления summit, база данных moss-db и система воспроизводимого бутстрэппинга (bootstrap) bill.

В Solus5 ожидается замена системы сборки (ypkg3 и solbuild) на boulder и avalanche, использование пакетного менеджера moss вместо sol (eopkg), задействование платформ разработки summit и GitHub вместо solhub, применение vessel для управления репозиториями вместо ferryd. Дистрибутив продолжит применение rolling-модели обновления пакетов, следуя принципу "установил один раз, после чего актуальность всегда поддерживается через установку обновлений".

Разработчики SerpentOS уже помогли поднять новую инфраструктуру для Solus, обещано обновление пакетов. Планируется создание загрузочного образа для разработчиков с окружением на основе GNOME. Когда специфичные проблемы с moss-deps будут решены, начнётся пакетирование GTK3. Помимо архитектуры x86_64 в будущем планируется начать формировать сборки для AArch64 и RISC-V.

На данный момент инструментарий SerpentOS будет разрабатываться независимо от команды разработчиков Solus. Речь о слиянии проектов Solus5 и SerpentOS пока не ведётся - вероятнее всего, SerpentOS будет развиваться как независимый от Solus дистрибутив.

  1. Главная ссылка к новости (https://serpentos.com/blog/202...)
  2. OpenNews: Проект Solus Linux сменил команду разработчиков
  3. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
  6. OpenNews: Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59034-serpentos
Ключевые слова: serpentos, solus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:02, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > обещано обновление пакетов

    вчера прилетели новые версии

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем ты используешь сабж, чтобы что?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:12, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что бы пользоваться домашней пекарней 😂 а ты зачем пользуешься условной кубунтой?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубунта это продукт за который не нужно переживать, а не васяносборка которая  прыгает с одной основы на другую.  
     
     
  • 5.18, Аноним (1), 12:46, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эта "поделка" беспроблемно работает уже более трех лет - я застал ещё их релизы до лета 2021, потом прилетали обновления программ в роллинг формате
    при этом пару раз менял основной диск с миграцией, изменял так же свап под новый объем оперативки, ничего не отвалилось, всё работает как часы, были конечно мелкие косяки, но они есть у всех, тем более в зоопарке линуксов
     
  • 5.45, Аноним (45), 17:04, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубунта выключиться сама не может )
     
  • 4.20, Мимокрокодил (?), 12:55, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что бы пользоваться домашней пекарней 😂 а ты зачем пользуешься условной кубунтой?

    Я правильно понимаю, что из нормальных DE здорового человека там только MATE, а XFCE нет?

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 13:09, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Планируется создание загрузочного образа для разработчиков с окружением на основе GNOME.

    Они за каким то чертом гном вкорячили.

     
  • 5.25, Аноним (1), 13:14, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть кеды ещё
     
     
  • 6.29, Мимокрокодил (?), 14:12, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > есть кеды ещё

    Да, я бегло глянул на сайте, я же и спросил за нормальные DE здорового человека.

    Выходит и правда только MATE, грустно.

    Я бы ещё понял за единственный свой nih-форк гнума, но навалить всякого, включая плазму и MATE и не положить крысу...
    Попахивает крысофобией ))

     
     
  • 7.32, Аноним (1), 14:32, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выходит и правда только MATE

    да, причем последний, свежий, но, в отличии от позиции по Ubuntu Budgie, в него не портируют приколюхи из Ubuntu MATE, готовые раскладки рабочего стола например и виджеты, хотя оно в общем то и не надо

    > Попахивает крысофобией

    возможно (: но я ради прикола сам собирал под ним крыску, полёт нормальный
    https://www.reddit.com/r/SolusProject/comments/uqmba2/built_xfce_416_and_use_i

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> обещано обновление пакетов
    > вчера прилетели новые версии

    Приветствую!
    А чем оно лучше условного nix? Что по стабильности системы в целом?

     
     
  • 3.27, Аноним (1), 13:54, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здравствуйте

    см. комментарий #18

     
     
  • 4.30, Аноним (19), 14:15, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > здравствуйте
    > см. комментарий #18

    Не, я, среди прочего, имел в виду, чем лучше подход их чудовенегретного подхода к пакетнику, чем оно круче использования того же никсового пакетника?

     
     
  • 5.31, Аноним (1), 14:26, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы, с nix знакомства не имел, так что сравнить с практической точки зрения не могу
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:09, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-то террариум. Но для кого они всё это делают? Для полтора школьника?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 12:11, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если тебе в твоём уютном маня мирке что то кажется непонятным, а то и чуждым, то это не значит, что оно не востребовано сообществом
     
     
  • 3.9, mos87 (ok), 12:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты такой же ненужный как сабж, только ещё намного более. И очень жырный.
     
     
  • 4.16, Аноним (1), 12:42, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо за откровенность
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс 90-х с независимыми програмами включающие собственный браузерный движок вместо скучных корпоративных монстров. Да это же просто красиво.
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 12:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа это такой вид искусства? Кому-то квадрат малевича, кому-то винцент ван гог, кому-то солус.
     
     
  • 4.37, Бывалый смузихлёб (?), 15:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только квадрат малевича был совсем не искусством
     

  • 1.6, Аноним (-), 12:15, 26/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, mos87 (ok), 12:19, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти чуваки делают что-нибудь, кроме перехода с одного на другое?
    И почему о них пишут?

    Серпентарий друзей.

     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 12:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Серпентарий друзей.

    Как было в одном старом анекдоте: "стая товарищей".

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:19, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сайт пока можете не ходить, там скучный линукс (скучные обои) дистрибутив, а ключевое здесь слово "будет".
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче никто их новую поделку трогать не хочет, так что решили старый дистрибутив который хоть какую-то базу пользователей имел перехватить в надежде что люди останутся.
    >Речь о слиянии проектов Solus5 и SerpentOS пока не ведётся - вероятнее всего, SerpentOS будет развиваться как независимый от Solus дистрибутив.

    Ключевое слово "пока", если взлетит, то сразу речь заведётся.

     
  • 1.14, Хасимото (?), 12:36, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Набор слов какой-то вообще. Кому это надо всё?
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:39, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё бы hyperbola перешла с линуха на опенбсд и наконец-то будут адекватные операционные системы, а не поделка на расте с сыстемды.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >hyperbola

    Какой в этом смысл? Судя по их сайту, пакетов там не предвидится...

    Кстати в OpenBSD потихоньку nix тянут, уже в портах - https://discourse.nixos.org/t/openbsd-nix-is-now-a-thing/25525

    Еще бы HAMMER туда протировали, вот заживем!

     

  • 1.21, alexanderzhirov (ok), 12:56, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красавчики, давно нужно было смотреть в сторону Serpent OS.

    P.S. Очень забавляет, когда те, кто считает себя сообществом пытается насмехаться действительно над сообществом, которое динамичное, хаотичное и пытается вносить какие-то новшества.

    Приверженцы "традиций" - ставьте Астру на Байкал и живите в экстазе. Speaking is not moving sacks.

     
     
  • 2.22, Анонин (?), 13:05, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень забавляет, когда полтора васяна, которые половину времени ругаются между собой, а другую - таскают идеи из уже готовых проектов, называют себя сообществом.
    Но да, все получается очень динамично, и ну уж очень хаотично)) И пытаются сделать серебрянную пулю, но каждый раз выходит пуля из кое-чего другого.

    Приверженцы "традиций" скорее поставят Debian и не будут париться. Чуть более альтернативные поставять какую-то убунту, федорку или даже арч. Астру вменяемый человек себе добровольно ставить не будет.

     
     
  • 3.28, pic (?), 13:57, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > таскают идеи из уже готовых проектов

    Жаль что у тебя колесо не квадратное.

     
  • 3.38, vo ffka (?), 15:33, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    " Астру вменяемый человек себе добровольно ставить не будет"
    Тут и дураку понятно, что ЭТО дома и не нужно, как и RedOS. Может только ALT и ROSA.(Смотрю обзоры - некоторый люд использует). Мне пока Mint нравится.
     

  • 1.26, data man (ok), 13:30, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фиаско, на GH нет moss-deps, moss-db и bill.

     
  • 1.33, Ринго (?), 14:54, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я один прочитал?: "Верните нас на Distrowatch, умоляем!".
     
  • 1.34, Ринго (?), 14:59, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В одиночку (Solus) душу змея (Serpent), грустно это всё.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веет безнадёгой.
     
     
  • 3.39, Аноним (1), 15:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пишешь адрес в никуда?
     

  • 1.36, жявамэн (ok), 15:17, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что это вообще за набор г**на и палок?
     
     
  • 2.42, Админ чмшник (?), 16:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты и хуїплёт конечно) иди нахуї
     

  • 1.40, Аноним (40), 16:05, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы взяли технологии из проекта VzhopuOS.
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:12, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто все эти люди?!
     
  • 1.43, Админ чмшник (?), 16:41, 26/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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