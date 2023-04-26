Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS

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|3.5, Аноним (1), 12:12, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что бы пользоваться домашней пекарней 😂 а ты зачем пользуешься условной кубунтой?
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|4.11, Аноним (11), 12:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кубунта это продукт за который не нужно переживать, а не васяносборка которая прыгает с одной основы на другую.
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|5.18, Аноним (1), 12:46, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эта "поделка" беспроблемно работает уже более трех лет - я застал ещё их релизы до лета 2021, потом прилетали обновления программ в роллинг формате
при этом пару раз менял основной диск с миграцией, изменял так же свап под новый объем оперативки, ничего не отвалилось, всё работает как часы, были конечно мелкие косяки, но они есть у всех, тем более в зоопарке линуксов
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|4.20, Мимокрокодил (?), 12:55, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что бы пользоваться домашней пекарней 😂 а ты зачем пользуешься условной кубунтой?
Я правильно понимаю, что из нормальных DE здорового человека там только MATE, а XFCE нет?
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|5.24, Аноним (24), 13:09, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Планируется создание загрузочного образа для разработчиков с окружением на основе GNOME.
Они за каким то чертом гном вкорячили.
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|6.29, Мимокрокодил (?), 14:12, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть кеды ещё
Да, я бегло глянул на сайте, я же и спросил за нормальные DE здорового человека.
Выходит и правда только MATE, грустно.
Я бы ещё понял за единственный свой nih-форк гнума, но навалить всякого, включая плазму и MATE и не положить крысу...
Попахивает крысофобией ))
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|7.32, Аноним (1), 14:32, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выходит и правда только MATE
да, причем последний, свежий, но, в отличии от позиции по Ubuntu Budgie, в него не портируют приколюхи из Ubuntu MATE, готовые раскладки рабочего стола например и виджеты, хотя оно в общем то и не надо
> Попахивает крысофобией
возможно (: но я ради прикола сам собирал под ним крыску, полёт нормальный
https://www.reddit.com/r/SolusProject/comments/uqmba2/built_xfce_416_and_use_i
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|2.19, Аноним (19), 12:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> обещано обновление пакетов
> вчера прилетели новые версии
Приветствую!
А чем оно лучше условного nix? Что по стабильности системы в целом?
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|4.30, Аноним (19), 14:15, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> здравствуйте
> см. комментарий #18
Не, я, среди прочего, имел в виду, чем лучше подход их чудовенегретного подхода к пакетнику, чем оно круче использования того же никсового пакетника?
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|5.31, Аноним (1), 14:26, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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увы, с nix знакомства не имел, так что сравнить с практической точки зрения не могу
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|1.2, Аноним (3), 12:09, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какой-то террариум. Но для кого они всё это делают? Для полтора школьника?
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|2.4, Аноним (1), 12:11, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну если тебе в твоём уютном маня мирке что то кажется непонятным, а то и чуждым, то это не значит, что оно не востребовано сообществом
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|3.9, mos87 (ok), 12:27, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты такой же ненужный как сабж, только ещё намного более. И очень жырный.
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|2.10, Аноним (10), 12:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс 90-х с независимыми програмами включающие собственный браузерный движок вместо скучных корпоративных монстров. Да это же просто красиво.
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|3.12, Аноним (3), 12:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа это такой вид искусства? Кому-то квадрат малевича, кому-то винцент ван гог, кому-то солус.
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|1.7, mos87 (ok), 12:19, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти чуваки делают что-нибудь, кроме перехода с одного на другое?
И почему о них пишут?
Серпентарий друзей.
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|2.17, ryoken (ok), 12:45, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Серпентарий друзей.
Как было в одном старом анекдоте: "стая товарищей".
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|1.8, Аноним (8), 12:19, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На сайт пока можете не ходить, там скучный линукс (скучные обои) дистрибутив, а ключевое здесь слово "будет".
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|1.13, Аноним (13), 12:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче никто их новую поделку трогать не хочет, так что решили старый дистрибутив который хоть какую-то базу пользователей имел перехватить в надежде что люди останутся.
>Речь о слиянии проектов Solus5 и SerpentOS пока не ведётся - вероятнее всего, SerpentOS будет развиваться как независимый от Solus дистрибутив.
Ключевое слово "пока", если взлетит, то сразу речь заведётся.
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|1.15, Аноним (15), 12:39, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё бы hyperbola перешла с линуха на опенбсд и наконец-то будут адекватные операционные системы, а не поделка на расте с сыстемды.
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|1.21, alexanderzhirov (ok), 12:56, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Красавчики, давно нужно было смотреть в сторону Serpent OS.
P.S. Очень забавляет, когда те, кто считает себя сообществом пытается насмехаться действительно над сообществом, которое динамичное, хаотичное и пытается вносить какие-то новшества.
Приверженцы "традиций" - ставьте Астру на Байкал и живите в экстазе. Speaking is not moving sacks.
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|2.22, Анонин (?), 13:05, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень забавляет, когда полтора васяна, которые половину времени ругаются между собой, а другую - таскают идеи из уже готовых проектов, называют себя сообществом.
Но да, все получается очень динамично, и ну уж очень хаотично)) И пытаются сделать серебрянную пулю, но каждый раз выходит пуля из кое-чего другого.
Приверженцы "традиций" скорее поставят Debian и не будут париться. Чуть более альтернативные поставять какую-то убунту, федорку или даже арч. Астру вменяемый человек себе добровольно ставить не будет.
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|3.28, pic (?), 13:57, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> таскают идеи из уже готовых проектов
Жаль что у тебя колесо не квадратное.
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|3.38, vo ffka (?), 15:33, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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" Астру вменяемый человек себе добровольно ставить не будет"
Тут и дураку понятно, что ЭТО дома и не нужно, как и RedOS. Может только ALT и ROSA.(Смотрю обзоры - некоторый люд использует). Мне пока Mint нравится.
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