В Fedora 39 предложено опубликовать атомарно обновляемую сборку Fedora Onyx

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик проекта Budgie, опубликовал предложение о включении в число официальных сборок Fedora Onyx, атомарно обновляемого варианта Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie, дополняющего классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминающего редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Редакцию Fedora Onyx предлагают поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 39, но предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.



