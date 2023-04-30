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В Fedora 39 предложено опубликовать атомарно обновляемую сборку Fedora Onyx

30.04.2023 21:37

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик проекта Budgie, опубликовал предложение о включении в число официальных сборок Fedora Onyx, атомарно обновляемого варианта Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie, дополняющего классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминающего редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Редакцию Fedora Onyx предлагают поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 39, но предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoraproject.org/wiki...)
  2. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  3. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  4. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  5. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7
  6. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59055-fedora
Ключевые слова: fedora, budgie
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, alexandr_0503 (ok), 21:49, 30/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем??
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:50, 30/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, чем атомарные дистрибутивы лучше "обычных"?
     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 21:58, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что все зависимости лучше подогнаны друг к другу с учётом версии пакетов. Не возникнет такой ситуации что обновил программу, она перестала работать из-за старой библиотеки; потом обновил библиотеку - другая программа отвалилась, а её обновления ещё нету; откатываешь обратно - все настройки послетали.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:06, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то подобное я слышал 10 лет назад.
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:07, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если этого не будет, то зачем тогда линукс? Я же его ставил, чтобы по полночи с ним трахаться
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:08, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Flatpak им тогда на что?
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:54, 30/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не знаю что это. Не понимаю, почему удаляют. Устраивает базовая Workstation. Весьма недурная ОС даже на фоне проприетарного, но популярного г.на. А сравнивая с другими  линуксами — божественно. Что ещё нужно?
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:08, 30/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объективно это мусор.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:02, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А засрать систему зависимостями, это не мусорная логика?
     

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