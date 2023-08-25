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Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop

25.08.2023 23:03

Компания Canonical опубликовала обзор развития дистрибутива Ubuntu Desktop. В статье также упомянуто, что сборками Ubuntu для рабочих столов пользуется более 6 млн активных пользователей (данные на основе месячных срезов статистики доставки обновлений). Судя по рейтингу Stack Overflow дистрибутивом Ubuntu Desktop пользуется 27.28% из 87 тысяч опрошенных разработчиков (для сравнения Debian используют 8.39% опрошенных, Arch Linux - 8.06%, Fedora - 4.37%, RHEL - 2.14%, Chrome OS - 1.88%, BSD - 0.96%). Среди активных Linux-пользователей игрового сервиса Steam, доля Ubuntu 22.04.2 составляет 7.38%, SteamOS - 42.07%, Arch Linux - 7.94%, Linux Mint 21.1 - 3.84%, Manjaro Linux - 4.29%.

Среди изменений, намеченных на осенний выпуск Ubuntu Desktop 23.10:

  • Расширение поддерживаемых устройств (например, создание редакции для плат Raspberry Pi).
  • Упрощение установки и работы для новичков, задействование нового менеджера приложений.
  • Поддержка автоматической установки с настройкой через cloud-init.
  • Дополнительный мозаичный режим компоновки с разбивкой экрана на 4 части.
  • Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium.
  • Расширение инструментов управления конфиденциальностью - рассматривается возможность добавления механизма, запрашивающего у пользователя полномочия при необходимости предоставления приложениям дополнительных прав (например, для доступа к определённым файлам).
  • Экспериментальная поддержка в инсталляторе опции для полнодискового шифрования c задействованием TPM (Trusted Platform Module) для выполнения криптографических операций.
  • Повышение безопасности управления ключами PPA-репозиториев.
  • Задействование для хранения настроек сетевых интерфейсов системы Netplan, уже применяемой в Ubuntu Server.
  • Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap.

Дополнительно, можно отметить откладывание до выпуска Ubuntu 24.10 внедрения нового стека вывода на печать на базе пакета CUPS, оформленного в snap-пакетах. В Ubuntu 23.10 и 24.04 LTS стек для вывода на печать будет по-прежнему поставляться в deb-пакетах. Стек печати в формате snap был добавлен в тестовые сборки Ubuntu 23.10, но в нём оказалось слишком много нерешённых задач, таких как неготовность интеграции с компонентами рабочего стола, наличие проблем при работе в некоторых редакциях Ubuntu, необходимость внесения изменений в интерфейс конфигуратора GNOME Control Center и отсутствие в snapd поддержки сеансов D-Bus.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/ubuntu...)
  2. OpenNews: Прогресс в продвижении нового менеджера приложений Ubuntu Store
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Ubuntu сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux
  5. OpenNews: В GNOME планируют изменить модель управления окнами
  6. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59665-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 23:23, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    много нерешаемых задач, но все равно - впиндюрим. И даже не сомневайтесь. БУДЕТЕ жрать шнапс!
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 23:29, 25/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:29, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ли какая-нибудь статья, разбирающая все эти пакетные системы?
    Я пользовался только бсдшными pkg да hpkg из гайки, всё это работает прекрасно и без нареканий, поэтому зоопарк различных пакетных систем в линуксе мне всё ещё непонятен.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:32, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снап это пакет это контейнер загугли наконец разницу.
     
     
  • 4.6, Аноним (4), 23:35, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не пакет*
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:34, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это правильно Убунту идёт правильным путем в сторону маков и прочих форточек. Надеюсь скоро откажемся от слова дистрибутив и будем говорить только о наборе контейнеров над ядром.  
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:29, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где в Винде снапы?
     

  • 1.7, Chromium (ok), 23:53, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрите, гоев в итоге прогреют к Ubuntu Core Desktop как единому возможному варианту от Canonical.
    Тут-то Linux Mint и выручит LMDE.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:58, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дебиан тухлый.
     
     
  • 3.12, Аноним (20), 00:17, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Debian единственный адекватный вариант на рынке. С одной стороны его окружают низкокачественные клоны Редхата с непонятной дальнейшей судьбой, а с другой стороны стоит Arch пригодный только для того чтобы рассказывать про него на переменах одноклассникам.
     
  • 2.10, Аноним (20), 00:14, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кир дрлжен "прогревать" и что ты подразумеваешь под  Ubuntu Core Desktop?
    >Тут-то Linux Mint и выручит LMDE.

    Если Linux Mint это просто для маргиналов виндузятников, то про LMDE просто неприлично упоминать в приличном обществе.

     

  • 1.9, Аноним (20), 00:07, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они не рассматривают вариант перехода с GNOME на нормальную среду рабочего стола?
    Потому что GNOME по дефолту это путь в никуда.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:17, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opennet.ru/35054-de
     
     
  • 3.14, Аноним (20), 00:21, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ты вообще это написал? Ты на столько уверен в себе что кидаешь ссылки без подписи о чем она?
    У тебя платное машинное время чтобы считать сколько грузится каждая среда рабочего стола?
    Результаты этого "исследования" можно  делить на ноль. Что она там и как химичил никому не известно.
     
  • 3.19, Аноним (20), 00:28, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этой таблице нет Trinity TDE, самой адекватной среды рабочего стола (СРС), полезность этой таблицы равняется нулю.
     
  • 3.22, Егор (??), 00:35, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    этим данным 11 лет...
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:33, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы не рассматриваете вариант доната на дроны. вы трусливые но каждые $500 превращает многомиллионный российский танк в нормальный мусор среди мусора.
    Потому что рабы которые могут на улицах избивать вас дубинками по дефолту станут инвалидами.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:50, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно продать на органы тебя.
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:20, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же ремиксы kubuntu xubuntu lubuntu
     
  • 1.15, Аноним (20), 00:23, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительный мозаичный режим компоновки с разбивкой экрана на 4 части.

    Самая бессмысленная вещь, которую прочитал за сегодня. Я буквально не понял что это и зачем.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 02:02, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну а я не понял, зачем тебя произвели. Нормально жили до тебя, и после тоже будем.
     

  • 1.16, Аноним (20), 00:24, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium.

    Толком не понимаю что такое снап но ненавижу его и поэтому ненавижу Убунту и заодно Хром.

     
  • 1.17, Аноним (20), 00:25, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Расширение инструментов управления конфиденциальностью - рассматривается возможность добавления механизма, запрашивающего у пользователя полномочия при необходимости предоставления приложениям дополнительных прав (например, для доступа к определённым файлам).

    Поправьте меня или что-то такое было в Винде начиная с Семерки?

     
     
  • 2.24, Аноним (25), 00:47, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было еще в висте. UAC называется.
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 02:36, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё время забываю о её существовании.
     

  • 1.18, Аноним (20), 00:26, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap.

    Может быть это для чего-то и удобно, но я думаю отказаться от использования Убунту, точнее уже отказался, в пользу Debian.

     
  • 1.28, Kuromi (ok), 02:39, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Упрощение установки и работы для новичков, задействование нового менеджера приложений. "

    И так уже проще некуда

    " Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium."

    С одной стороны нужно, с другйо - они просто свои косяки исправляют, Шнап же.

    " Экспериментальная поддержка в инсталляторе опции для полнодискового шифрования c задействованием TPM (Trusted Platform Module) для выполнения криптографических операций. "

    О, семена будущих драм.

    " Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. "

    О божечки, только не это.

    В общем, похоже выводов не сделано совсем.Даешь больше Шнапа и все, слабоумие и отвага какие-то.

     
  • 1.29, Аноним (29), 03:07, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это годно А то оно есть уже 8 лет в каждой мамке Intel и 6 лет в каждом про... большой текст свёрнут, показать
     

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