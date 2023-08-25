Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop

Компания Canonical опубликовала обзор развития дистрибутива Ubuntu Desktop. В статье также упомянуто, что сборками Ubuntu для рабочих столов пользуется более 6 млн активных пользователей (данные на основе месячных срезов статистики доставки обновлений). Судя по рейтингу Stack Overflow дистрибутивом Ubuntu Desktop пользуется 27.28% из 87 тысяч опрошенных разработчиков (для сравнения Debian используют 8.39% опрошенных, Arch Linux - 8.06%, Fedora - 4.37%, RHEL - 2.14%, Chrome OS - 1.88%, BSD - 0.96%). Среди активных Linux-пользователей игрового сервиса Steam, доля Ubuntu 22.04.2 составляет 7.38%, SteamOS - 42.07%, Arch Linux - 7.94%, Linux Mint 21.1 - 3.84%, Manjaro Linux - 4.29%. Среди изменений, намеченных на осенний выпуск Ubuntu Desktop 23.10: Расширение поддерживаемых устройств (например, создание редакции для плат Raspberry Pi).

Упрощение установки и работы для новичков, задействование нового менеджера приложений.

Поддержка автоматической установки с настройкой через cloud-init.

Дополнительный мозаичный режим компоновки с разбивкой экрана на 4 части.

Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium.

Расширение инструментов управления конфиденциальностью - рассматривается возможность добавления механизма, запрашивающего у пользователя полномочия при необходимости предоставления приложениям дополнительных прав (например, для доступа к определённым файлам).

Экспериментальная поддержка в инсталляторе опции для полнодискового шифрования c задействованием TPM (Trusted Platform Module) для выполнения криптографических операций.

Повышение безопасности управления ключами PPA-репозиториев.

Задействование для хранения настроек сетевых интерфейсов системы Netplan, уже применяемой в Ubuntu Server.

Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. Дополнительно, можно отметить откладывание до выпуска Ubuntu 24.10 внедрения нового стека вывода на печать на базе пакета CUPS, оформленного в snap-пакетах. В Ubuntu 23.10 и 24.04 LTS стек для вывода на печать будет по-прежнему поставляться в deb-пакетах. Стек печати в формате snap был добавлен в тестовые сборки Ubuntu 23.10, но в нём оказалось слишком много нерешённых задач, таких как неготовность интеграции с компонентами рабочего стола, наличие проблем при работе в некоторых редакциях Ubuntu, необходимость внесения изменений в интерфейс конфигуратора GNOME Control Center и отсутствие в snapd поддержки сеансов D-Bus.



