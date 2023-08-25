Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop

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|1.1, пох. (?), 23:23, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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много нерешаемых задач, но все равно - впиндюрим. И даже не сомневайтесь. БУДЕТЕ жрать шнапс!
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|2.3, Аноним (3), 23:29, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть ли какая-нибудь статья, разбирающая все эти пакетные системы?
Я пользовался только бсдшными pkg да hpkg из гайки, всё это работает прекрасно и без нареканий, поэтому зоопарк различных пакетных систем в линуксе мне всё ещё непонятен.
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|2.5, Аноним (4), 23:34, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это правильно Убунту идёт правильным путем в сторону маков и прочих форточек. Надеюсь скоро откажемся от слова дистрибутив и будем говорить только о наборе контейнеров над ядром.
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|1.7, Chromium (ok), 23:53, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Посмотрите, гоев в итоге прогреют к Ubuntu Core Desktop как единому возможному варианту от Canonical.
Тут-то Linux Mint и выручит LMDE.
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|3.12, Аноним (20), 00:17, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Debian единственный адекватный вариант на рынке. С одной стороны его окружают низкокачественные клоны Редхата с непонятной дальнейшей судьбой, а с другой стороны стоит Arch пригодный только для того чтобы рассказывать про него на переменах одноклассникам.
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|2.10, Аноним (20), 00:14, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кир дрлжен "прогревать" и что ты подразумеваешь под Ubuntu Core Desktop?
>Тут-то Linux Mint и выручит LMDE.
Если Linux Mint это просто для маргиналов виндузятников, то про LMDE просто неприлично упоминать в приличном обществе.
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|1.9, Аноним (20), 00:07, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А они не рассматривают вариант перехода с GNOME на нормальную среду рабочего стола?
Потому что GNOME по дефолту это путь в никуда.
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|3.14, Аноним (20), 00:21, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем ты вообще это написал? Ты на столько уверен в себе что кидаешь ссылки без подписи о чем она?
У тебя платное машинное время чтобы считать сколько грузится каждая среда рабочего стола?
Результаты этого "исследования" можно делить на ноль. Что она там и как химичил никому не известно.
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|3.19, Аноним (20), 00:28, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В этой таблице нет Trinity TDE, самой адекватной среды рабочего стола (СРС), полезность этой таблицы равняется нулю.
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|2.21, Аноним (21), 00:33, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы не рассматриваете вариант доната на дроны. вы трусливые но каждые $500 превращает многомиллионный российский танк в нормальный мусор среди мусора.
Потому что рабы которые могут на улицах избивать вас дубинками по дефолту станут инвалидами.
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|1.15, Аноним (20), 00:23, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнительный мозаичный режим компоновки с разбивкой экрана на 4 части.
Самая бессмысленная вещь, которую прочитал за сегодня. Я буквально не понял что это и зачем.
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|2.26, Аноним (26), 02:02, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну а я не понял, зачем тебя произвели. Нормально жили до тебя, и после тоже будем.
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|1.16, Аноним (20), 00:24, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium.
Толком не понимаю что такое снап но ненавижу его и поэтому ненавижу Убунту и заодно Хром.
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|1.17, Аноним (20), 00:25, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Расширение инструментов управления конфиденциальностью - рассматривается возможность добавления механизма, запрашивающего у пользователя полномочия при необходимости предоставления приложениям дополнительных прав (например, для доступа к определённым файлам).
Поправьте меня или что-то такое было в Винде начиная с Семерки?
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|1.18, Аноним (20), 00:26, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap.
Может быть это для чего-то и удобно, но я думаю отказаться от использования Убунту, точнее уже отказался, в пользу Debian.
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|1.28, Kuromi (ok), 02:39, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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" Упрощение установки и работы для новичков, задействование нового менеджера приложений. "
И так уже проще некуда
" Поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium."
С одной стороны нужно, с другйо - они просто свои косяки исправляют, Шнап же.
" Экспериментальная поддержка в инсталляторе опции для полнодискового шифрования c задействованием TPM (Trusted Platform Module) для выполнения криптографических операций. "
О, семена будущих драм.
" Создание редакции Ubuntu Core Desktop, основанной на платформе Ubuntu Core и включающей только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. "
О божечки, только не это.
В общем, похоже выводов не сделано совсем.Даешь больше Шнапа и все, слабоумие и отвага какие-то.
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|1.29, Аноним (29), 03:07, 26/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это годно А то оно есть уже 8 лет в каждой мамке Intel и 6 лет в каждом про... большой текст свёрнут, показать
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