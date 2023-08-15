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Прогресс в продвижении нового менеджера приложений Ubuntu Store

15.08.2023 08:28

Разработчики Ubuntu намерены на следующей неделе задействовать по умолчанию в тестовых сборках Ubuntu 23.10 новый менеджер приложений Ubuntu Store, написанный языке Dart с использованием фреймворка Flutter и распространяемый под лицензией GPLv3. При этом в LTS-выпуске Ubuntu 24.04 по умолчанию будет оставлен классический менеджер приложений Ubuntu Software, основанный на GNOME Software (в выпуске Ubuntu 23.10 приложение Ubuntu Software сохранится в качестве опции).

Ubuntu Store предоставляет комбинированный интерфейс для работы с пакетами в формате DEB и Snap, позволяет выполнять поиск и навигацию по каталогу пакетов snapcraft.io и подключённым DEB-репозиториям, даёт возможность управлять установкой, удалением и обновлением приложений, устанавливать отдельные deb-пакеты из локальных файлов. Интерфейс построен с использованием адаптивных методов вёрстки, позволяющих оптимально располагать элементы как на больших мониторах, так и на экранах смартфонов. Поддерживается тёмная тема оформления.

Приложение примечательно задействованием новой системы рейтинга и ориентацией на первичную поддержку пакетов в формате Snap, которые предлагаются для установки в первую очередь (при наличии одной программы в пакетах deb и snap по умолчанию выбирается snap). В отличие от старого менеджера приложений в Ubuntu Store применяется не пятибалльная шкала оценки, а голосование в формате нравится/не нравится (+1/-1), на основе которого выводится виртуальный пятизвёздочный рейтинг.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 23.10 появится новый менеджер приложений, ориентированный на пакеты Snap
  3. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  4. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  5. OpenNews: Доступны язык программирования Dart 2.15 и фреймворк Flutter 2.8
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.04
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59599-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, store
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Каноникал забросит этот проект в течение пары-тройки лет.

    ванга.jpg

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:43, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вы не сравнивайте с Red Hat, это небо и земля
     
     
  • 3.22, Аноним2 (?), 09:48, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Редхат забросил бы за 3 года, каноникл сразу после выхода?
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:01, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как устанавливаются пакеты в Ревхвах? Я просто ни разу в глаза не видел этот ваш мифическиий Ревхвах.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:33, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так стараются повторить идеальный МакОС, но они как ахилес - никогда им не догнать черепаху.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:34, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    пространство дискретно, ахиллес догонит черепаху
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 08:37, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я живу в континууме, не знаю как вы
     
  • 3.6, Аноним (10), 08:38, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если только черепахи не умеют в пять измерений
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 08:42, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четырех измерений хватит всем. (с) Билл Гейтс
     
     
  • 5.11, Аноним (10), 08:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы уверены, что мнение Билли колышет черепашек?
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что, если какой-то ноунейм опубликует что-то популярное из репозитория в снапе, то все автоматом начнут устанавливать его поделие?
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 08:39, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы тут не путайте с AUR
     
     
  • 3.26, Бог 8470324657642 (?), 10:02, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так стоп, а разве в АУР можно опубликовать пакет с идентичным именем что есть в офрепах ?
    там такое вроде невозможно, по крайней мере сходу я таких пакетов не обнаружил
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:41, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неинтересно
     
  • 1.12, Бульдох (?), 08:50, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть Synaptic, всё остальное ненужная шляпа.
     
  • 1.13, Бульдох (?), 09:05, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мне это напоминает советские магазины, продуктов нет, одни банки с "берёзовым" соком и консервы с морской капустой, так и здесь, приложения годами не меняются, ходишь только (палкой) вилкой сладкий хлебушек тыкаешь.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:22, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Прогресс

    Регресс же.

     
     
  • 2.18, soarin (ok), 09:38, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это смотря с чем сравнивать.
    Текущий магазин приложений вообще открывать стыдно.
     

  • 1.16, Ржомба (?), 09:31, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну выглядит лучше, чем Гноме Софтваре. Деб и Снап объединили в одной морде, тоже неплохо. А то меня уже рыгать тянет от количества вариантов доставки ПО в Линуксе.
     
     
  • 2.21, Анонит (?), 09:48, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда начнут снапы с софтопомоек на левых сайтиках скачивать как и под Винду,так все и успокоится. Прогресс неумолим.
     
     
  • 3.24, Ржомба (?), 10:00, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты все перепутал, помойка там, где Флатпак и Аппимаге. А Снап подконтролен Каноникл, там модерация и никакого беспредела.
     
     
  • 4.35, soarin (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Снап подконтролен Каноникл, там модерация

    Нет там предварительной модерации. Закачивай что хочешь.
    Потом посмотрят, если пожалуешься.

     
     
  • 5.39, Аноним (4), 11:11, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, если снап просит уж слишком много прав
     
  • 3.28, Ржомба (?), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, туплю с утра, не понял твой коммент. Ну сейчас тоже никто не мешает качать с Рутрекера непонятно кем и как собранную пераццкую Catia под линь, в этом смысле deb и rpm ни от чего не спасают.
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:47, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dart - это что такое вообще? Я бы ещё понял, если бы на Rust.
     
  • 1.23, Аноним2 (?), 09:50, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пускай топают со своим снапом подальше.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту нужна как затычка для ноутббуков, для тех кто решил сэкономить на лицензии и поставить пиратку.
     
     
  • 3.30, ryoken (ok), 10:21, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы о чём?
     
     
  • 4.33, Аноним (25), 10:47, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупают ноутбук в магазине без ОС, а по факту там Убунту. Убунту сносят и ставят Десятку пиратку.
     
     
  • 5.36, ryoken (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, бубунту снести оно само по себе правильно. А вот дальше - уже нет.
     

  • 1.40, Шарп (ok), 11:15, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющих оптимально располагать элементы как на больших мониторах, так и на экранах смартфонов

    Когда хотел устроиться в эпл, а взяли только в каноникал, но ты всё равно делаешь мобильную вёрстку. Фантомные боли.

     

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