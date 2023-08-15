Прогресс в продвижении нового менеджера приложений Ubuntu Store

|
|1.1, Аноним (1), 08:33, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Каноникал забросит этот проект в течение пары-тройки лет.
ванга.jpg
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 10:01, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как устанавливаются пакеты в Ревхвах? Я просто ни разу в глаза не видел этот ваш мифическиий Ревхвах.
|
|1.2, Аноним (2), 08:33, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Так стараются повторить идеальный МакОС, но они как ахилес - никогда им не догнать черепаху.
|
|1.4, Аноним (4), 08:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И что, если какой-то ноунейм опубликует что-то популярное из репозитория в снапе, то все автоматом начнут устанавливать его поделие?
|
|
|
|
|
|3.26, Бог 8470324657642 (?), 10:02, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
так стоп, а разве в АУР можно опубликовать пакет с идентичным именем что есть в офрепах ?
там такое вроде невозможно, по крайней мере сходу я таких пакетов не обнаружил
|
|1.13, Бульдох (?), 09:05, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Мне это напоминает советские магазины, продуктов нет, одни банки с "берёзовым" соком и консервы с морской капустой, так и здесь, приложения годами не меняются, ходишь только (палкой) вилкой сладкий хлебушек тыкаешь.
|
|
|
|2.18, soarin (ok), 09:38, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А это смотря с чем сравнивать.
Текущий магазин приложений вообще открывать стыдно.
|
|1.16, Ржомба (?), 09:31, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну выглядит лучше, чем Гноме Софтваре. Деб и Снап объединили в одной морде, тоже неплохо. А то меня уже рыгать тянет от количества вариантов доставки ПО в Линуксе.
|
|
|
|2.21, Анонит (?), 09:48, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда начнут снапы с софтопомоек на левых сайтиках скачивать как и под Винду,так все и успокоится. Прогресс неумолим.
|
|
|
|3.24, Ржомба (?), 10:00, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты все перепутал, помойка там, где Флатпак и Аппимаге. А Снап подконтролен Каноникл, там модерация и никакого беспредела.
|
|
|
|4.35, soarin (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А Снап подконтролен Каноникл, там модерация
Нет там предварительной модерации. Закачивай что хочешь.
Потом посмотрят, если пожалуешься.
|
|3.28, Ржомба (?), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сорян, туплю с утра, не понял твой коммент. Ну сейчас тоже никто не мешает качать с Рутрекера непонятно кем и как собранную пераццкую Catia под линь, в этом смысле deb и rpm ни от чего не спасают.
|
|
|
|2.27, Аноним (25), 10:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Убунту нужна как затычка для ноутббуков, для тех кто решил сэкономить на лицензии и поставить пиратку.
|
|
|
|
|
|4.33, Аноним (25), 10:47, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Покупают ноутбук в магазине без ОС, а по факту там Убунту. Убунту сносят и ставят Десятку пиратку.
|
|
|
|5.36, ryoken (ok), 10:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, бубунту снести оно само по себе правильно. А вот дальше - уже нет.
|
|1.40, Шарп (ok), 11:15, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>позволяющих оптимально располагать элементы как на больших мониторах, так и на экранах смартфонов
Когда хотел устроиться в эпл, а взяли только в каноникал, но ты всё равно делаешь мобильную вёрстку. Фантомные боли.
|