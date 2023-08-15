Прогресс в продвижении нового менеджера приложений Ubuntu Store

Разработчики Ubuntu намерены на следующей неделе задействовать по умолчанию в тестовых сборках Ubuntu 23.10 новый менеджер приложений Ubuntu Store, написанный языке Dart с использованием фреймворка Flutter и распространяемый под лицензией GPLv3. При этом в LTS-выпуске Ubuntu 24.04 по умолчанию будет оставлен классический менеджер приложений Ubuntu Software, основанный на GNOME Software (в выпуске Ubuntu 23.10 приложение Ubuntu Software сохранится в качестве опции).

Ubuntu Store предоставляет комбинированный интерфейс для работы с пакетами в формате DEB и Snap, позволяет выполнять поиск и навигацию по каталогу пакетов snapcraft.io и подключённым DEB-репозиториям, даёт возможность управлять установкой, удалением и обновлением приложений, устанавливать отдельные deb-пакеты из локальных файлов. Интерфейс построен с использованием адаптивных методов вёрстки, позволяющих оптимально располагать элементы как на больших мониторах, так и на экранах смартфонов. Поддерживается тёмная тема оформления.

Приложение примечательно задействованием новой системы рейтинга и ориентацией на первичную поддержку пакетов в формате Snap, которые предлагаются для установки в первую очередь (при наличии одной программы в пакетах deb и snap по умолчанию выбирается snap). В отличие от старого менеджера приложений в Ubuntu Store применяется не пятибалльная шкала оценки, а голосование в формате нравится/не нравится (+1/-1), на основе которого выводится виртуальный пятизвёздочный рейтинг.



