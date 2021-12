Доступны язык программирования Dart 2.15 и фреймворк Flutter 2.8

На вики неплохо написано. Dart was unveiled at the GOTO conference in Aarhus, Denmark, October 10–12, 2012. Dart 1.0 was released on November 14, 2013. Как замена JavaScript. Хотели впихнуть (и вроде впихнули) Dart VM в Chrome. И кроме Chrome его нигде не было. Я думаю понятно зачем это было сделано (как и сейчас). Но не пошло (разрабочики не захотели этот vendor-lock). Потом переключились на компилирование в JavaScript. In August 2018, Dart 2.0 was released, with language changes including a sound type system. Вот все эти 5 лет (а казалось что больше) этот Dart был в стагнации и практически не развивался. Он был похоронен. Но потом мобилки выстрелили и Dart восстал из пепла. При том что Kotlin уже был. Kotlin v1.0 was released on February 15, 2016. Тем более почитайте скандал про секретный проект Google про созданию vendor-lock на Chrome (в Twitter есть разбор судебного разбирательства и документов). Логин в Chrome (и автоматическое разлогинивание и выкидывание из сервисов Google) - это всё оттуда, а не потому что "удобно". Google это одна из худших и мразотнейших корпораций сейчас, и уже давно. Поэтому пока вы думаете что Dart это просто круто и удобно и не более, на самом деле там какой-то ещё один секретный проект по созданию vendor-lock на Fuchsia в будущем. И Dart и Flutter в нём - ключевые компоненты.

