Доступны язык программирования Dart 2.15 и фреймворк Flutter 2.8

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|1.2, Аноним (2), 13:24, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.
Во, вот это я понимаю. Безо всяких там программирований пробельчиками и прочих ересей. Ну вы поняли о чем я. Щас триггернутся и прискачут Доказывать Правду.
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|2.3, Аноним (3), 13:28, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мы за басик, где все нужно писать словами и никаких тебе !"№#!";!%!";"!*. Ну максимум за паскаль.
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|1.5, Урри (ok), 13:43, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Классический аджайл: с криком УРА побежали делать новый супер-дупер убийцу всех известных языков.
Потом оказалось, что надо было подумать изначально. Что наскок в таких вещах не работает. Что технический долг не иллюзорное понятие и надо было читать классиков.
К чести разработчиков они не стали упорствовать, выбросили все свои потраченные в никуда человекогода на на помойку и с позиций накопленного опыта взялись писать все с нуля.
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|2.8, Аноним (8), 13:49, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в этом.
Google сама похоронила проект. Забила и 10 лет не развивала.
JavaScript шагнула вперёд.
Сейчас и цели и задачи у проекта другие. Это vendor-lock как у Apple.
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|3.12, Аноним (12), 14:16, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Это vendor-lock как у Apple.
В чем это выражается? Flutter вроде можно использовать и для iOS.
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|4.22, Аноним (8), 15:01, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В том что вся разработка (компетенции / экспертиза) и по Dart, и по Flutter, и по инструментам разработки находится в одних руках. И Google будет навязывать свою волю (как Oracle с Java).
И Fuchsia поэтому на этом и написана. Android слишком open-source, можно выпиливать Google сервисы, делать свои клоны как Huawei и т.п.
А когда контролируется весь стек...
Я не вижу ни одной причины почему нужен Dart и Flutter, как не за этим. Есть куча языков. Есть Kotlin (и даже Kotlin Native), есть JavaScript, есть Typescript, есть Rust, есть Swift. Почему не взять их? Долгосрочная скрытая стратегия.
Они хотят именно своё и полностью контролировать.
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|3.17, Урри (ok), 14:56, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Google сама похоронила проект. Забила и 10 лет не развивала.
Да? Уж извините, но попрошу пруфов.
> Сейчас и цели и задачи у проекта другие. Это vendor-lock как у Apple.
Хм. А я только задумался на что бы переключиться с целью диверсификации текущих предпочтений в языках, и дарт мне показался довольно хорошим кандидатом.
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|4.28, Аноним (8), 15:21, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На вики неплохо написано.
Dart was unveiled at the GOTO conference in Aarhus, Denmark, October 10–12, 2012.
Dart 1.0 was released on November 14, 2013.
Как замена JavaScript. Хотели впихнуть (и вроде впихнули) Dart VM в Chrome. И кроме Chrome его нигде не было. Я думаю понятно зачем это было сделано (как и сейчас). Но не пошло (разрабочики не захотели этот vendor-lock). Потом переключились на компилирование в JavaScript.
In August 2018, Dart 2.0 was released, with language changes including a sound type system.
Вот все эти 5 лет (а казалось что больше) этот Dart был в стагнации и практически не развивался. Он был похоронен. Но потом мобилки выстрелили и Dart восстал из пепла.
При том что Kotlin уже был.
Kotlin v1.0 was released on February 15, 2016.
Тем более почитайте скандал про секретный проект Google про созданию vendor-lock на Chrome (в Twitter есть разбор судебного разбирательства и документов). Логин в Chrome (и автоматическое разлогинивание и выкидывание из сервисов Google) - это всё оттуда, а не потому что "удобно".
Google это одна из худших и мразотнейших корпораций сейчас, и уже давно.
Поэтому пока вы думаете что Dart это просто круто и удобно и не более, на самом деле там какой-то ещё один секретный проект по созданию vendor-lock на Fuchsia в будущем. И Dart и Flutter в нём - ключевые компоненты.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language)#:~:text=Dart%
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|2.13, Аноним (-), 14:21, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Классический аджайл: с криком УРА побежали делать новый супер-дупер убийцу всех известных
> языков.
...
> писать все с нуля.
Классический Урри - с умным видом написал много общих слов и ни слова конкретики ...
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|1.6, Аноним (8), 13:44, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит круто. Видно что очень много усилий вкладывается. Достойный конкурент React Native.
Кстати, мы у них спёрли движок отрисовки SKIA, и скоро в React Native можно рисовать любой сложности интерфейс и ещё больше, чем можно во Flutter.
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|1.9, bugmenot (??), 13:55, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> язык программирования Dart
Без Flutter ненужный. Интересно, это хорошо или плохо?
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|1.11, Аноним (12), 14:10, 13/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как все просрать, а потом догонять. Внезапно оказалось, что для достижения успеха язык программирования должен быть грамотно спроектирован, одноих маркетинговых усилий недостаточно. Хороший урок для создателей других языков, питающих те же самые иллюзии.
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|2.18, Урри (ok), 14:58, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас тебя утопят поклонники одного известного всем языка, у которых шапка горит.
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|3.24, Аноним (12), 15:09, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, очевидно принципы их CoC за пределы их сообщества не распространяются.
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|2.19, Урри (ok), 15:00, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поминай божественный язык всуе.
Да и в любом случае он вне любой конкуренции.
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|2.27, Брат Анон (ok), 15:17, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно в TypeScript есть собственный графический движок, мультипроцессорность, возможность компиляции в машинный код?
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|3.29, Аноним (8), 15:31, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В React Native это есть. Там можно использовать Typescript по полной.
Потом TS компилируется в JS, а JS в байт-код. И только байт-код выполняется на мобилке или десктоп.
У Flutter (Dart это вообще просто язык) нет "своего" графического движка. Там используется Skia внутри. Которая и в Android используется, и в Chrome для отрисовки.
Уже добавили Skia в React Native (будет гораздо больше глубокая интеграция, те Skia можно будет юзать по полной как API, включая язык шейдеров), в отличии от Flutter где это просто внутренняя имплементация (как и в Android).
Есть графический движок https://github.com/BabylonJS/BabylonReactNative.
Много чего есть.
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