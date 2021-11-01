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Атака Trojan Source для внедрения изменений в код, незаметных для разработчика

01.11.2021 20:25

Исследователи из Кембриджского университета опубликовали новую технику незаметной подстановки вредоносного кода в рецензируемые исходные тексты. Подготовленный метод атаки (CVE-2021-42574) представлен под именем Trojan Source и базируется на формировании текста по разному выглядящего для компилятора/интерпретатора и человека, просматривающего код. Примеры применения метода продемонстрированы для различных компиляторов и интерпретаторов, поставляемых для языков C, C++ (gcc и clang), C#, JavaScript (Node.js), Java (OpenJDK 16), Rust, Go и Python.

Метод основан на применении в комментариях к коду специальных Unicode-символов, меняющих порядок отображения двунаправленного текста. При помощи подобных управляющих символов одни части текста могут выводиться слева-направо, а другие справа-налево. В повседневной практике подобные управляющие символы могут применяться, например, для вставки в файл с кодом строк на иврите или арабском языке. Но если комбинировать строки с разным направлением текста в одной строке, при помощи указанных символов отрывки текста, отображаемые справа-налево могут перекрыть уже имеющийся обычный текст, отображаемый слева-направо.

Используя данным метод в код можно добавить вредоносную конструкцию, но затем сделать текст с этой конструкцией незаметным при просмотре кода, через добавление в следом идущем комментарии или внутри литерала символов, показываемых справа-налево, что приведёт к наложению на вредоносную вставку совершенно других символов. Подобный код останется семантически корректным, но будет по разному интерпретироваться и отображаться.

В процессе рецензирования кода разработчик столкнётся с визуальным порядком вывода символов и увидит в современном текстовом редакторе, web-интерфейсе или IDE не вызывающий подозрения комментарий, но компилятор и интерпретатор будет использовать логический порядок символов и обработает вредоносную вставку как есть, не обращая внимание на двунаправленный текст в комментарии. Проблеме подвержены различные популярные редакторы кода (VS Code, Emacs, Atom), а также интерфейсы для просмотра кода в репозиториях (GitHub, BitBucket).

Выделяются несколько способов использования метода для реализации вредоносных действий: добавление скрытого выражения "return", приводящего к завершению выполнения функции раньше времени; заключение в комментарий выражений, нормальным образом видимых как действующие конструкции (например, для отключения важных проверок); присвоение иных строковых значений, приводящих к сбоям проверки строк.

Например, атакующий может предложить изменение, включающее строку: 


   if access_level != "user{U+202E} {U+2066}// Check if admin{U+2069} {U+2066}" {

которая будет отображена в интерфейсе для рецензирования как 


   if access_level != "user" { // Check if admin

Дополнительно предложен ещё один вариант атаки (CVE-2021-42694), связанный с использованием омоглифов, символов, внешне похожих по начертанию, но отличающихся значением и имеющих разные unicode-коды (например, символ "ɑ" напоминает "a", "ɡ" - "g", "ɩ" - "l"). Подобные символы можно использовать в некоторых языках в именах функций и переменных для введения разработчиков в заблуждение. Например, могут быть определены две функции с неотличимыми именами, выполняющие разные действия. Без детального разбора сразу не понять, какая из этих двух функций вызывается в конкретном месте.

В качестве меры для защиты рекомендуется реализовать в компиляторах, интерпретаторах и сборочных инструментах, поддерживающих Unicode-символы, вывод ошибки или предупреждения при наличии в комментариях, строковых литералах или идентификаторах непарных управляющих символов, меняющих направление вывода (U+202A, U+202B, U+202C, U+202D, U+202E, U+2066, U+2067, U+2068, U+2069, U+061C, U+200E и U+200F). Подобные символы также должны быть явно запрещены в спецификациях языков программирования и должны учитываться в редакторах кода и интерфейсах для работы с репозиториями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Использование похожих Unicode-символов для обхода аутентификации
  3. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  5. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
  6. OpenNews: Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56083-unicode
Ключевые слова: unicode, attack, trojan, source
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, InuYasha (??), 22:03, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    o_O
    Три раза прочитал на превьюхе Satan прежде чем понял, что это Safari. Возможно, из-за его околонулевой популярности )

    А по сабжекту - ну, ждём патчей для Студии.

     
     
  • 2.21, QwertyReg (ok), 22:46, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Возможно, из-за его околонулевой популярности )

    Лол, это с учётом того, что он в 6 раз популярнее Firefox?

     
     
  • 3.25, Rev (?), 23:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынужденно :(
     
  • 3.32, Аноним (32), 01:02, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Среди попу'лярных.
     
  • 3.34, Аноним (34), 01:47, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где, на 15% яфончиков, где запрещено ставить нормальные браузеры?
     

  • 1.4, ОШИБКА Вы забыли заполнить поле Name. (?), 22:07, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не баг а фича.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно для раста с его крейтами из онлайн-хранилищ.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:07, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Как всегда vim победил, а говно-перделки на электроне где-то в жопе
     
     
  • 2.8, a. (?), 22:17, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кафирный вим не даёт читать на языке правоверных.

    А по делу. Это ж как надо кодревью проводить что бы игнорировать сомнительные комментарии.

     
  • 2.10, Аноним (-), 22:19, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как всегда vim победил,

    *смотрит на точно такой же результат SublimeText*
    Но только в фантазиях вимеров.

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:16, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хакер и солонка, 100500я серия...
     
  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 22:17, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в современном текстовом редакторе, web-интерфейсе или IDE

    :q!

     
     
  • 2.12, морошка ягодка такая (?), 22:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZQ надо
     
     
  • 3.17, kusb (?), 22:30, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    killall -9 vim
     
  • 2.13, морошка ягодка такая (?), 22:22, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZQ надо

    Дурацкий вим. Лет 5 уже не пользуюсь, но машинально через каждые 10 секунд нажимаю esc

     
     
  • 3.18, kusb (?), 22:32, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит реально неприятно. Как ОКР какое-то...
     

  • 1.11, имя_ (?), 22:20, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    багофича
     
  • 1.14, freecoder (ok), 22:24, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Rust уже пофиксили: https://blog.rust-lang.org/2021/11/01/cve-2021-42574.html
     
     
  • 2.16, О.Тсо.Сишник (?), 22:29, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В Rust уже пофиксили: https://blog.rust-lang.org/2021/11/01/cve-2021-42574.html

    А для Си CVE? Нету? То-то! Очередная расто-дырка!
    Выкусите, растаманы!

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:48, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваще-то это во всех компиляторах
     
  • 3.26, Ivan_83 (ok), 23:25, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто С/С++ имеет далеко не один компилятор.
    А в случае с крестами там ещё коммитет бездельников есть, который будет натужно думать не сломает ли такое поведение что то.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:26, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    рили? за такой код нужно нещадно бить по рукам!

    во-первых, код должен быть самодокументируемым.
    во-вторых, если без комментариев совсем никак -- только многострочные, только с новой строки.

     
  • 1.19, OpenEcho (?), 22:37, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое прикольное, что эта техника применяется хакерами как миниум лет 5.
    Кто анализироавл взломы, то наверняка сталкивались с чудесами в сырцах на пыхе, питоне благодаря этим "вперед/назад" спецсимволам...
     
     
  • 2.23, Аноним84701 (ok), 22:51, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Самое прикольное, что эта техника применяется хакерами как миниум лет 5.

    Еще лет 10 назад так (RLO - Right to Left Override) прятали палевные окончания scr,exe и (т.д.) для малвари.

     

  • 1.20, Аноним (20), 22:45, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потому что нехер пропихивать в utf8 (и юникод в целом) всякое дерьмо. Сюда же современные opentypeвые шрифты, которые уже стали мини программами - сливания в лигатуры и прочая-прочая. Реально хочется огородиться в koi8r.
     
     
  • 2.27, Ivan_83 (ok), 23:27, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу!
    Только ASCI!
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:52, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тогда опеннет для тебя один из последних островков счастья.
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:55, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это косяки программ редакторов. Текст с направлением справа налево должен просто печататься задом наперед, но не должен залазить на предыдущий тескт. А про всякие буковки это мы и так знаем. Они прямо америку открыли. О нормализации юникода никогда не слышали?
     
  • 1.28, Аноним (28), 23:30, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как именно Misrendered в vim в Linux? Кодировка что ли кривая и вопросик показывает?
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 23:31, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, виноват, слепой - это в Windows. Тогда нет вопросов.
     

  • 1.30, Михрютка (ok), 23:43, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>предложен ещё один вариант атаки (CVE-2021-42694), связанный с использованием омоглифов

    День 96-ой

    Директор покупает специально спроектированные солонки с кодовым замком. Посетители столовой чувствуют, что они в этой жизни чего-то не понимают.

     
  • 1.35, Аноним (35), 01:55, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому и появился язык Ада. Он в том числе разрабатывался для точной читаемости кода.
     
  • 1.36, pavlinux (ok), 02:18, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > опубликовали новую технику

    Скуяли она новая?

     
  • 1.37, Alexey (??), 02:34, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос был описан на Хабре лет несколько назад (давно уже). После чего я добавил в CudaText лечение - все эти символы показываются теперь явно хекс-кодами...., да и до этого наложения там не было, просто символы пропускались при рендере. Из того поста на русском никакого CVE никто не соорудил. В комментах хабра пожевали тему, пожевали, и разошлись по норкам....
     

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