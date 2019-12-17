Использование похожих Unicode-символов для обхода аутентификации

GitHub оказался подвержен атаке, позволяющей захватить доступ к учётной записи через манипуляцию с Unicode-символами в email. Проблема связана с тем, что некоторые символы Unicode при применении функций преобразования в нижний или верхний регистр транслируются в обычные символы, близкие по начертанию (когда несколько разных символов транслируются в один символ - например, турецкий символ "ı" и "i" при приведении в верхний регистр преобразуются в "I").

Перед проверкой параметров входа в некоторых сервисах и приложениях переданные пользователем данные вначале преобразуются в верхний или нижний регистр, а затем проверяются в БД. Если сервис допускает применение unicode-символов в логине или email, то атакующий может использовать похожие unicode-символы для совершения атаки, манипулирующей коллизиями в таблицах преобразования регистра символов (Unicode Case Mapping Collisions).

'ß'.toUpperCase() == 'ss'.toUpperCase() // 0x0131 'K'.toLowerCase() == 'K'.toLowerCase() // 0x212A 'John@Gıthub.com'.toUpperCase() == 'John@Github.com'.toUpperCase()

В GitHub атакующий мог через форму восстановления забытого пароля инициировать отправку кода восстановления на другой email через указание в форме адреса, включающего unicode-символ, вызывающий коллизию (например, вместо mike@example.org указывался email mıke@example.org). Адрес проходил проверку так как преобразовывался в верхний регистр и совпадал с результатом преобразования исходного адреса (mike@example.org), но при отправке письма подставлялся как есть и код восстановления уходил по поддельному адресу (mıke@example.org).

Некоторые из символов, вызывающих коллизии при преобразовании регистра: