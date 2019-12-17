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Использование похожих Unicode-символов для обхода аутентификации

17.12.2019 09:59

GitHub оказался подвержен атаке, позволяющей захватить доступ к учётной записи через манипуляцию с Unicode-символами в email. Проблема связана с тем, что некоторые символы Unicode при применении функций преобразования в нижний или верхний регистр транслируются в обычные символы, близкие по начертанию (когда несколько разных символов транслируются в один символ - например, турецкий символ "ı" и "i" при приведении в верхний регистр преобразуются в "I").

Перед проверкой параметров входа в некоторых сервисах и приложениях переданные пользователем данные вначале преобразуются в верхний или нижний регистр, а затем проверяются в БД. Если сервис допускает применение unicode-символов в логине или email, то атакующий может использовать похожие unicode-символы для совершения атаки, манипулирующей коллизиями в таблицах преобразования регистра символов (Unicode Case Mapping Collisions). 


   'ß'.toUpperCase() == 'ss'.toUpperCase() // 0x0131
   'K'.toLowerCase() == 'K'.toLowerCase() // 0x212A
   'John@Gıthub.com'.toUpperCase() == 'John@Github.com'.toUpperCase()

В GitHub атакующий мог через форму восстановления забытого пароля инициировать отправку кода восстановления на другой email через указание в форме адреса, включающего unicode-символ, вызывающий коллизию (например, вместо mike@example.org указывался email mıke@example.org). Адрес проходил проверку так как преобразовывался в верхний регистр и совпадал с результатом преобразования исходного адреса (mike@example.org), но при отправке письма подставлялся как есть и код восстановления уходил по поддельному адресу (mıke@example.org).

Некоторые из символов, вызывающих коллизии при преобразовании регистра: 


   ß 	0x00DF 	SS
   ı 	0x0131 	I
   ſ 	0x017F 	S
   ﬀ 	0xFB00 	FF
   ﬁ 	0xFB01 	FI
   ﬂ 	0xFB02 	FL
   ﬃ 	0xFB03 	FFI
   ﬄ 	0xFB04 	FFL
   ﬅ 	0xFB05 	ST
   ﬆ 	0xFB06 	ST
   K 	0x212A 	k


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  4. OpenNews: Релиз WordPress 4.2 с устранением серьёзной уязвимости
  5. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
  6. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: unicode
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, helgi (??), 14:59, 19/12/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    'ß'.toLowerCase() === 'SS'.toLowerCase()
    false
    'John@Gıthub.com'.toUpperCase() === 'John@Github.com'.toUpperCase();
    true

    Отправлять письмо по введенному адресу, а не по тому, что был найден в базе? Ну, ок.

     
     
  • 2, svsd_val (ok), 15:18, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того она нелепа =)
     
  • 4, Аноним (4), 01:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    toUpperCase в обоих случаях
     

  • 3, Xasd (ok), 21:45, 19/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Адрес проходил проверку так как преобразовывался в верхний регистр и
    > совпадал с исходным адресом (mike@example.org ), но при отправке
    > письма подставлялся как есть и код восстановления уходил по
    > поддельному адресу (mıke@example.org

    корень (краеугольная причина!) этой проблемы в том что в ряде случаев в базах данных хранятся (опрометчиво) только "нормализированный-варианты-email".

    но при отправке -- сервис справедливо хочет использовать "оригинальный-вариант-email" а не "нормализированный", на случай вдруг нормализация испортила свойства этого email.

    а откуда взять "оригинальный-вариант-email" если он не был сохранён?! вот программисты и решили (опрометчиво!) что ЯКОБЫ могут взять его прямо сразу из формы ввода пользователя. хитрые какие :-) ..

    вот и выводы -- либо сохраняйте в базе данных сразу оба варианта email...

    ...и в любом случае после процесса верификации email -- имейте точно ввиду что-же-именно вы верифицировали.

    фраза звучит бонально, но всё же программистам в неё нужно вдуматься:

    процесс ВОССТАНОВЛЕНИЯ пароля -- должен ВТОЧНОСТИ быть непротеворечивым по отношению к процессу ВЕРИФИКАЦИИ email! то есть: какой email верифицировался -- вот именно он (а не якбы его "эквивалентные" версии) и должен быть использован для восстановления пароля.

     
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