Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени

Исследователи из компании Soluble выявили новый способ регистрации доменов с омоглифами, внешне похожими на другие домены, но фактически отличающиеся из-за наличия символов с иным значением. Подобные интернационализированные домены (IDN) могут на первый взгляд не отличаться от доменов известных компаний и сервисов, что позволяет использовать их для фишинга, в том числе получая для них корректные TLS-сертификаты. Классическая подмена через внешне сходный IDN-домен давно блокируется в браузерах и регистраторами, благодаря запрету смешивания символов из разных алфавитов. Например, подставной домен аpple.com ("xn--pple-43d.com") не получится создать путём замены латинской "a" (U+0061) на кириллическую "а" (U+0430), так как смешивание в домене букв из разных алфавитов не допускается. В 2017 году был найден способ обхода подобной защиты через использование в домене только unicode-символов, без использования латиницы (например, при помощи символов языка с похожими на латиницу символами). Теперь найден ещё один метод обхода защиты, основанный на том, что регистраторы блокируют смешивание латиницы и Unicode, но если указываемые в домене Unicode-символы относятся к группе латинских символов, такое смешивание допускается, так как символы принадлежат к одному алфавиту. Проблема в том, что в расширении Unicode Latin IPA присутствуют омоглифы, похожие по написанию на другие символы латинского алфавита: символ "ɑ" напоминает "a", "ɡ" - "g", "ɩ" - "l". Возможность регистрации доменов, в которых латиница смешивается с указанными Unicode символами, была выявлена у регистратора Verisign (другие регистраторы не проверялись), а поддомены удалось создать в сервисах Amazon, Google, Wasabi и DigitalOcean. Проблема была найдена в ноябре прошлого года и, несмотря на отправленные уведомления, спустя три месяца в последний момент была устранена только в Amazon и Verisign. В ходе эксперимента исследователи потратив 400 долларов зарегистрировали в Verisign следующие домены: amɑzon.com

chɑse.com

sɑlesforce.com

ɡmɑil.com

ɑppɩe.com

ebɑy.com

ɡstatic.com

steɑmpowered.com

theɡuardian.com

theverɡe.com

washinɡtonpost.com

pɑypɑɩ.com

wɑlmɑrt.com

wɑsɑbisys.com

yɑhoo.com

cɩoudfɩare.com

deɩɩ.com

gmɑiɩ.com

gooɡleapis.com

huffinɡtonpost.com

instaɡram.com

microsoftonɩine.com

ɑmɑzonɑws.com

ɑndroid.com

netfɩix.com

nvidiɑ.com

ɡoogɩe.com Исследователи также запустили online-сервис для проверки своих доменов на наличие возможных альтернативных вариантов с омоглифами, в том числе с проверкой уже зарегистрированных доменов и TLS-сертификатов с подобными именами. Что касается HTTPS-сертификатов, то через логи Certificate Transparency было проверено 300 доменов с омоглифами, из которых для 15 была зафиксирована генерация сертификатов. Актуальные браузеры Chrome и Firefox отображают подобные домены в адресной строке в нотации с префиксом "xn--", тем не менее в ссылках домены выглядят без преобразования, что можно использовать для вставки на страницы вредоносных ресурсов или ссылок, под видом их загрузи с легитимных сайтов. Например, на одном из выявленных доменов с омоглифами было зафиксировано распространение вредоносного варианта библиотеки jQuery.



