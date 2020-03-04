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Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени

04.03.2020 19:42

Исследователи из компании Soluble выявили новый способ регистрации доменов с омоглифами, внешне похожими на другие домены, но фактически отличающиеся из-за наличия символов с иным значением. Подобные интернационализированные домены (IDN) могут на первый взгляд не отличаться от доменов известных компаний и сервисов, что позволяет использовать их для фишинга, в том числе получая для них корректные TLS-сертификаты.

Классическая подмена через внешне сходный IDN-домен давно блокируется в браузерах и регистраторами, благодаря запрету смешивания символов из разных алфавитов. Например, подставной домен аpple.com ("xn--pple-43d.com") не получится создать путём замены латинской "a" (U+0061) на кириллическую "а" (U+0430), так как смешивание в домене букв из разных алфавитов не допускается. В 2017 году был найден способ обхода подобной защиты через использование в домене только unicode-символов, без использования латиницы (например, при помощи символов языка с похожими на латиницу символами).

Теперь найден ещё один метод обхода защиты, основанный на том, что регистраторы блокируют смешивание латиницы и Unicode, но если указываемые в домене Unicode-символы относятся к группе латинских символов, такое смешивание допускается, так как символы принадлежат к одному алфавиту. Проблема в том, что в расширении Unicode Latin IPA присутствуют омоглифы, похожие по написанию на другие символы латинского алфавита: символ "ɑ" напоминает "a", "ɡ" - "g", "ɩ" - "l".

Возможность регистрации доменов, в которых латиница смешивается с указанными Unicode символами, была выявлена у регистратора Verisign (другие регистраторы не проверялись), а поддомены удалось создать в сервисах Amazon, Google, Wasabi и DigitalOcean. Проблема была найдена в ноябре прошлого года и, несмотря на отправленные уведомления, спустя три месяца в последний момент была устранена только в Amazon и Verisign.

В ходе эксперимента исследователи потратив 400 долларов зарегистрировали в Verisign следующие домены:

  • amɑzon.com
  • chɑse.com
  • sɑlesforce.com
  • ɡmɑil.com
  • ɑppɩe.com
  • ebɑy.com
  • ɡstatic.com
  • steɑmpowered.com
  • theɡuardian.com
  • theverɡe.com
  • washinɡtonpost.com
  • pɑypɑɩ.com
  • wɑlmɑrt.com
  • wɑsɑbisys.com
  • yɑhoo.com
  • cɩoudfɩare.com
  • deɩɩ.com
  • gmɑiɩ.com
  • gooɡleapis.com
  • huffinɡtonpost.com
  • instaɡram.com
  • microsoftonɩine.com
  • ɑmɑzonɑws.com
  • ɑndroid.com
  • netfɩix.com
  • nvidiɑ.com
  • ɡoogɩe.com

Исследователи также запустили online-сервис для проверки своих доменов на наличие возможных альтернативных вариантов с омоглифами, в том числе с проверкой уже зарегистрированных доменов и TLS-сертификатов с подобными именами. Что касается HTTPS-сертификатов, то через логи Certificate Transparency было проверено 300 доменов с омоглифами, из которых для 15 была зафиксирована генерация сертификатов.

Актуальные браузеры Chrome и Firefox отображают подобные домены в адресной строке в нотации с префиксом "xn--", тем не менее в ссылках домены выглядят без преобразования, что можно использовать для вставки на страницы вредоносных ресурсов или ссылок, под видом их загрузи с легитимных сайтов. Например, на одном из выявленных доменов с омоглифами было зафиксировано распространение вредоносного варианта библиотеки jQuery.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soluble.ai/blog/pu...)
  2. OpenNews: Атака на регистраторов доменов привела к перенаправлению крупнейших сайтов
  3. OpenNews: Атакующие получили контроль над доменом проекта Metasploit через обман регистратора
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  5. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  6. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: domain, dns, fishing
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  • 1.8, Аноним (8), 21:09, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Просто проектировщики юникода совершили огромную ошибку. Одинаково и просто похоже выглядящие символы должны были быть одними codepointами. То есть г, g и γ должны быть одним и тем же, а твик написания под язык должен кодироваться отдельным символом. То есть те же самые однобайтовые кодировки, только немного унифицированные и с in-band signaling. Тогда для решения всех проблем с омоглифичным фишингом достаточно просто вырезать code pointы, твикующие под язык. Бонус - намного меньший размер текста.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:46, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не ошибка разработчиков юникода. Юникод создавался с определённой целью - в одной кодировке хранить всевозможные символы разных языков. Вне зависимости от их внешней похожести, коды разные, поскольку символы из разных языков.
    А вот те, кто решил потянут юникод куда попало, уже и не думали о последствиях.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:01, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нельзя ввести ограничение символы из одного языка Юникода для регистрации доменов?
    Скажем работа.рф (используется один язык символов - русский).
     
     
  • 4.16, Bx (ok), 22:10, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, в отдельно взятом сегменте, со своими DNS. Но у наших сейчас другие запарки. Уверен, кому надо, учтут и Ваш коммент :)
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:02, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может тебе ещё и O и 0 одним и тем же, с твиком? В символе первично не написание, а значение, поэтому в юникоде всё сделано правильно.

    Ошибка же в том что для верификации аутентичности ресурсов используются строки, допускающие омоглифы. Это значит что либо доменные имена не должны использоваться для верификации (для этого могли использоваться *V сертификаты, но торгашня зарубила эту идею), либо в них не должно быть омоглифов. Последнего можно достичь разными способами - разрешить там только ascii, либо жёстко нормализовывать, либо запретить смешивать разные алфавиты. Во всём кроме первого варианта всегда останутся лазейки.

     

  • 1.1, Аноним (-), 20:24, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    На третий год Зоркий Глаз заметил что unicode - рай для фишеров. Еще давайте в IRC3 запихаем уникод в ники, вот тогда веселуха будет :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:48, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты раньше заметил? А чё молчал, фишер?
     
  • 2.6, Дегенератор (ok), 20:49, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в 2005м, что в 2015м - одинаково ржачно было слать маты с "ника" модератора или заходить невидимкой на разные чатики аванпорта и гудгейма )))
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 22:02, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жениться тебе пора.
     
     
  • 4.18, Bx (ok), 22:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг оно размножится? Пусть замуж выходит.
     
  • 2.9, Аноним84701 (ok), 21:26, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На третий год Зоркий Глаз заметил что unicode - рай для фишеров.

    Настоящим раем оно стало с возможностью бесплатно-автоматического получения сертификата ;)

     
  • 2.10, IRASoldier_registered (ok), 21:27, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >unicode - рай для фишеров

    Не Unicode рай, а дурная идея долбаных мультикультуралистов пихать национальные алфавиты куда-то кроме контента.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чо прикольно
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:45, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    и опять это все решается отключением punycode в настройках жирнолиса
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:56, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо, опять? Заезженная тема же.
     
  • 1.12, X5asd5 (?), 21:56, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Актуальные браузеры Chrome и Firefox отображают подобные домены в адресной строке в нотации с префиксом "xn--"

    ну всё, ребята, расходимся

     
  • 1.17, user90 (?), 22:13, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нда, школота тут правит бал! - С клавы ты введешь правильный урл, из закладок тоже. Это скорее про юзеров ведроида и хипстоту в целом)) А количество таких на Опеннете опасно возросло..
     
  • 1.19, Bx (ok), 22:17, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, но не настолько, что бы проверять начал. Можно же и домен со свистоперделками из эмодзи создать, не? Из одних Эмодзи? Пляшуший член патентую. Что то тормозят бравзеры.
     

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