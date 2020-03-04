Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени

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Исследователи из компании Soluble выявили новый способ регистрации доменов с омоглифами, внешне похожими на другие домены, но фактически отличающиеся из-за наличия символов с иным значением. Подобные интернационализированные домены (IDN) могут на первый взгляд не отличаться от доменов известных компаний и сервисов, что позволяет использовать их для фишинга, в том числе получая для них корректные TLS-сертификаты.
Классическая подмена через внешне сходный IDN-домен давно блокируется в браузерах и регистраторами, благодаря запрету смешивания символов из разных алфавитов. Например, подставной домен аpple.com ("xn--pple-43d.com") не получится создать путём замены латинской "a" (U+0061) на кириллическую "а" (U+0430), так как смешивание в домене букв из разных алфавитов не допускается. В 2017 году был найден способ обхода подобной защиты через использование в домене только unicode-символов, без использования латиницы (например, при помощи символов языка с похожими на латиницу символами).
Теперь найден ещё один метод обхода защиты, основанный на том, что регистраторы блокируют смешивание латиницы и Unicode, но если указываемые в домене Unicode-символы относятся к группе латинских символов, такое смешивание допускается, так как символы принадлежат к одному алфавиту. Проблема в том, что в расширении Unicode Latin IPA присутствуют омоглифы, похожие по написанию на другие символы латинского алфавита:
символ "ɑ" напоминает "a", "ɡ" - "g", "ɩ" - "l".
Возможность регистрации доменов, в которых латиница смешивается с указанными Unicode символами, была выявлена у регистратора Verisign (другие регистраторы не проверялись), а поддомены удалось создать в сервисах Amazon, Google, Wasabi и DigitalOcean. Проблема была найдена в ноябре прошлого года и, несмотря на отправленные уведомления, спустя три месяца в последний момент была устранена только в Amazon и Verisign.
В ходе эксперимента исследователи потратив 400 долларов зарегистрировали в Verisign следующие домены:
- amɑzon.com
- chɑse.com
- sɑlesforce.com
- ɡmɑil.com
- ɑppɩe.com
- ebɑy.com
- ɡstatic.com
- steɑmpowered.com
- theɡuardian.com
- theverɡe.com
- washinɡtonpost.com
- pɑypɑɩ.com
- wɑlmɑrt.com
- wɑsɑbisys.com
- yɑhoo.com
- cɩoudfɩare.com
- deɩɩ.com
- gmɑiɩ.com
- gooɡleapis.com
- huffinɡtonpost.com
- instaɡram.com
- microsoftonɩine.com
- ɑmɑzonɑws.com
- ɑndroid.com
- netfɩix.com
- nvidiɑ.com
- ɡoogɩe.com
Исследователи также запустили online-сервис для проверки своих доменов на наличие возможных альтернативных вариантов с омоглифами, в том числе с проверкой уже зарегистрированных доменов и TLS-сертификатов с подобными именами. Что касается HTTPS-сертификатов, то через логи Certificate Transparency было проверено 300 доменов с омоглифами, из которых для 15 была зафиксирована генерация сертификатов.
Актуальные браузеры Chrome и Firefox отображают подобные домены в адресной строке в нотации с префиксом "xn--", тем не менее в ссылках домены выглядят без преобразования, что можно использовать для вставки на страницы вредоносных ресурсов или ссылок, под видом их загрузи с легитимных сайтов. Например, на одном из выявленных доменов с омоглифами было зафиксировано распространение вредоносного варианта библиотеки jQuery.