Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени

Аноним ( 5 ), 20:48, 04/03/2020: А ты раньше заметил? А чё молчал, фишер?

Дегенератор ( ok ), 20:49, 04/03/2020: Что в 2005м, что в 2015м - одинаково ржачно было слать маты с "ника" модератора или заходить невидимкой на разные чатики аванпорта и гудгейма )))

Аноним ( 13 ), 22:02, 04/03/2020: Жениться тебе пора.

Bx ( ok ), 22:13, 04/03/2020: А вдруг оно размножится? Пусть замуж выходит.

Аноним84701 ( ok ), 21:26, 04/03/2020: > На третий год Зоркий Глаз заметил что unicode - рай для фишеров. Настоящим раем оно стало с возможностью бесплатно-автоматического получения сертификата ;)

IRASoldier_registered ( ok ), 21:27, 04/03/2020: >unicode - рай для фишеров Не Unicode рай, а дурная идея долбаных мультикультуралистов пихать национальные алфавиты куда-то кроме контента.