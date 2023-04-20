Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.04

> Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память. полторы сотни мегабайт, для операции, которую можно сделать парой десятков строк на баше? и откуда оно будет грузить? и сколько памяти надо будет? минимум 8 гигабайт (сборки вроде бы уже все размером 4+ и еще нужно памяти чтоб смузи-инсталлер запускать? вопросы, вопросы...

