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В Ubuntu 23.10 появится новый менеджер приложений, ориентированный на пакеты Snap

07.07.2023 14:42

В состав осеннего выпуска Ubuntu 23.10 планируют включить новый графический интерфейс установки приложений App Store (Software App), отдающий приоритет пакетам в формате Snap и ориентированный на первичную поддержку данного формата. При этом новое приложение также имеет возможность работы с репозиториями в формате DEB и установки отдельных deb-пакетов из локальных файлов. Код приложения написан на языке Dart с использованием фреймворка Flutter и распространяется под лицензией GPLv3.

Приложение позволяет выполнять поиск и навигацию по каталогу пакетов snapcraft.io и подкоючённым DEB-репозиториям, даёт возможность управлять установкой, удалением и обновлением приложений, устанавливать обновления прошивок. При наличии одной программы в пакетах deb и snap по умолчанию выбирается snap.

В отличие от старого менеджера приложений в Software App применяется не пятибалльная шкала оценки, а голосование в формате нравится/не нравится (+1/-1), на основе которого выводится виртуальный пятизвёздочный рейтинг. Интерфейс построен с использованием адаптивных методов вёрстки, позволяющих оптимально распологать элементы как на больших мониторах, так и на экранах смартфонов. Поддерживается тёмная тема оформления.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak
  3. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  4. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
  5. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  6. OpenNews: План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59396-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, snap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 14:51, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может всё такие flatpak?
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 17:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как по мне что первое что второе это повод не пользоваться вон тем барахлом. Винду конечно можно и из линуха сделать, но...
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 17:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по другому никак, в системе старые стабильные библиотеки, а софту нужны новые т.к. там функционал есть который им нужен (видеоредакторам тем же) и в случае ошибки просто презагрзить программу в отличии от системы. И каждой программе нужна своя верси библиотеки, потому что в новых версиях другое api и не совместимо со старым. Я очевидности пишу для всех кто хоть немного разбирается в софте, да (:
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 18:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zip-архивы давно уже придумали. Компиляй себе (почти) любые либы любых версий и носи с собой.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:51, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Порог вхождения в линуксы стремительно мельчает.
     
     
  • 2.5, FishChips (?), 14:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    надеюсь все снобы свалят на openbsd или прочую экзотику
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскорей бы.
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:31, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно дистрибутив на основе illumos.
     
  • 2.7, topin89 (ok), 15:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 18:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно же плохое! Вот представь себе обычного васяна, который с грехом пополам зазубрил пару манов и шаманских ритуалов для установки и настройки линукса. Можно гордиться тем, что обладаешь тайным знанием. Чувство приобщения к особой касте людей, умеющих поставить нестандартную ОС. И тут нате вам: любой школотрон за час может накликать в гуе так, что r/unixporn обзавидуется. Всё, капец, тайные знания превратились в тыкву, а ореол элитарности померк. Вот и скажи мне, что ж тут хорошего-то?
     
  • 2.13, User (??), 15:19, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно правда, каким образом этот совершенно правильный "в общем" вывод связан с новостью? Тыкать в покетики мышкой можно было и без снапа...
    К счастью, make && make install && make clean у илитариев никто не отбирает... вроде бы.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Илитарии уже старенькие чтобы по ночам разбираться с зависимостями и ключами сборки.
     
     
  • 4.52, Бывалый смузихлёб (?), 16:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Измельчали илитарии
    По сути, все их действия с клавиатуры не сильно отличаются от действий обычного пользователя мышью - запуск типовых предварительно кем-то подготовленных наборов команд и скриптов

    А вот... как бы они жили без
    > make && make install && make clean

    И чисто руками всё прописывали

    А потом ругают винду за то, что там для тех же сборок надо сделать чуть больше чем несколько заученных команд

     
  • 3.21, Аноним (19), 15:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я вот поставил Дебиан с голым терминалом и не пойму как к вайфай приконнектиться.
    Жду советов.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 16:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, для начала тебе надо подключить репозиторий non-free и скачать нужное firmware. Если по меди нет возможности подключиться, ты попал.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 16:14, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux такой Linux.
     
  • 5.48, Аноним (19), 16:28, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian x32
    Вай-фай модуль работает, сети находит.
    Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то не так делают.
    Думаю остаться в консоли или фреймовый оконный менеджер поставить, если да, то какой не решил.
    В идеале что похожее по управление на Vim чтобы выпендриваться. Хотя голая консоль ещё выпендрежнее.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 16:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прописать несколько строчек в /etc/network/interfaces. По ману, который упомянут ниже
     
  • 6.54, Аноним (15), 16:38, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вай-фай модуль работает,

    Прям любой?

     
     
  • 7.63, Аноним (19), 17:17, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прописал по примеру
    wpa_passphrase LinuxHint morochita | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf
    sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlp3s0
    Получил
    failed to initialize driver interface wpa_supplicant
    Нагулил но не решил.
    https://www.linux.org.ru/forum/linux-install/15921276
     
  • 6.62, Аноним (62), 17:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то
    > не так делают.

    https://packages.debian.org/search?keywords=wpasupplicant - ну вот же, есть. Правда он таки "wpasupplicant". И пакеты нетворкманагера называются как network-manager-* как я помню.

    Есчо в доках wpa_supplicant'а готовые примеры есть как его клиентом сделать, etc если кому сложным путем хочется. Не такой он кстати и сложный, к типовой вафле зацепиться конфиг из 4-5 строк.

     
  • 4.47, anonymous (??), 16:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man wpa_supplicant
     
  • 4.74, Аноним (73), 18:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не суй пальцы в розетку.
     
  • 2.80, Аноним (80), 18:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Порог вхождения в линуксы стремительно мельчает.

    Наоборот.

    Вхождение в систему - это когда можешь поиграться с системой, понастраивать, изменить.

    Попробуй сейчас погугли, как там менять то или иное, как автозапуск сделать. Будет куча постов как это стало теперь сложно в Убунту, сколько всего надо сделать - как сову на глобус напялили, а она лопнула.

    Как в айфоне, что дали, то работает, а заайьт поменять-изменить, так это надо долго и денег. Примерно так пока развивается.

     

  • 1.4, DEF (?), 14:52, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вовремя я сбежал на Fedora 38.
     
     
  • 2.6, 1 (??), 15:00, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    она будет следить за тобой
     
     
  • 3.8, Anoni (?), 15:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мы и так все следим за тобой
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 15:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я стою у тебя за спиной.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 16:48, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже наполшишки в тебе.
     
     
  • 6.70, Аноним (17), 17:43, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и есть ты.
     
     
  • 7.82, Аноним (80), 18:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня зеркало заднего вида. И ремень пристёгнут.
     
  • 3.35, pic (?), 16:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За тобой и так следит провайдер, и не только российский, в любой стране.
     
  • 2.22, Аноним (19), 15:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже пытался попробовать Ценос, но не захотела устанавливаться.
     
     
  • 3.83, Аноним (80), 18:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора - это про другое. А если Cent не встала, то лучше сразу на Мак и не мучать себя непосильным.
     
  • 2.68, Аноним (68), 17:35, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно тоже говно ¯\_(ツ)_/¯.
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:14, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В Ubuntu 23.10 появится новый гвоздь в её гроб

    А гроб в космос запустят, как теслу илона маска.

     
  • 1.11, Аноним (11), 15:18, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обновление этих снапов - это какое-то вуду. Всплывает уведомление, мол, закройте приложение чтобы его можно было обновить, у вас 14 дней. Закрыть на сколько? На 10 минут? На час? На ночь? Зачем мне отстаивать компьютер включенным, если я не могу работать с приложением? Почему не сделать "перезапустите приложение для обновления"?
     
     
  • 2.23, Аноним (17), 15:37, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снаповских хромиуму Убунтушный, как-то порадовал объявой. Скопируйте файл с паролями в определенный файл. И пока файл Login Data.old не появится по заданному пути я работать не буду. Если всё это сделать. Он работает, но как понятно херит все сохраненные пароли. При этом методику восстановления сам не говорит, но если переименовать файл обратно все пароли опять работают.
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:39, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что писали белоглазые индусы, обкуренные благовониями. А еще особенно радовала тесная интеграция snap в software-properties, где вместо настройки обновлений snap была бесполезная надпись в духе "Snap теперь обновляется автоматически, и вы ничего не можете с этим поделать, ха-ха".

    В итоге меня такое поведение окончательно выбесело и пришлось удалить snap с его зависимостями, а браузер (единственное, что от него было нужно) ставить вручную.

     
     
  • 3.34, Аноним (17), 16:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимум что можно сделать это выставить обновления 1 раз в месяц.
     
     
  • 4.53, Аноним (24), 16:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там даже такой опции. Цитата из утилиты: "Обновления пакетов snap проверяются регулярно и устанавливаются автоматически".

    Настройка частоты поиска и установки обновлений доступна только для пакетов в формате DEB.

     
     
  • 5.71, Аноним (17), 17:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через консоль можно тогда.
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:20, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что им там такое прищемило, что они так пыжаться со снапом?
     
     
  • 2.20, Аноним (11), 15:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, что так проще паковать - один снап на все версии убунты. Еще говорят, что они хотят иметь  контроль за источником установки приложений, городят свой Google Play. А когда он наберет силу, то можно продавать и стричь.
     

  • 1.16, Аноним (17), 15:29, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запоминаем правила нового мира. Утилиты операционной системы в репу, прикладной гуевый софт в контейнер или снап или флатпак или аппимадж. Так правильно.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так всё-таки в снап, флатпак или в аппимадж?
     
     
  • 3.37, Аноним (17), 16:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту = снап.
     
  • 3.69, Аноним (68), 17:38, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найти нового Линуса? Или ждать. Сами же страдаете, что рыба протухла.
     
  • 2.27, Аноним (24), 15:44, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сами живите в таком мире либо пейте таблетки
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда отключай интернет и езжай в лес. Это только начало, и нам — выходцам из прошлой эпохи, судя по всему, придется либо принимать правила, либо отказываться от удобств и замыкаться самим в себе.
     
     
  • 4.32, Иван_Лох (?), 15:59, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо пользоваться Debian
     
     
  • 5.36, Аноним (17), 16:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимист. Прогресс рано или поздно доберется и до этой хижины.
     
  • 5.42, Аноним (33), 16:09, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда они пришли за Убунтой...
     
  • 2.61, BeLord (ok), 17:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переизобрели ДОС и радуются-))
     

  • 1.25, Аноним (19), 15:39, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Linux Mint кажется нет Снап?
    Говорим Линукс подразумеваем Минт?
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 15:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На сегодня, минт, пожалуй, единственное, что похоже на цельную законченную ОС из этого всего супового набора.
     
     
  • 3.39, Аноним (17), 16:06, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистролапша никогда не сможет быть похожей на цельную ОС,
     
     
  • 4.45, Аноним (26), 16:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да уж получше этх ваших манджар, эндеворов и прочих эмиксов.
     
  • 3.55, Аноним (15), 16:42, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А расскажите, в чём её законченность? Кроме ярко выраженного синдрома NIH.
     
  • 2.38, pic (?), 16:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на flatpak перешли.
     
     
  • 3.49, Аноним (19), 16:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное поставлю Devuan если он х32 есть.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 17:21, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если он х32 есть

    Отнеси уже в музей

     
  • 4.79, Аноним (79), 18:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё не 16? Любишь гоняться за циферками и разрядностью процессора?
     

  • 1.28, Аноним (30), 15:46, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блин, та перейдите уже что-ли полностью на эти ваши снапы, а? К чему этот суповой набор из пакетных менеджеров, прослоек и надстроек между ними. Ох, линекс такой линекс…
     
     
  • 2.41, pic (?), 16:09, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уже началось.

    Хотите Ubuntu только на flatpak? Vanilla OS - https://vanillaos.org
    Хотите Debian только на flatpak? Endless OS - https://www.endlessos.org
    Только пароль ставьте после установки системы.

     
     
  • 3.43, Аноним (33), 16:11, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только пароль ставьте после установки системы.

    Это ещё зачем? Людям со светлыми лицами (и пустыми глазами) нечего скрывать.

     
     
  • 4.72, pic (?), 17:55, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройка раскладок после установки, иначе будете вводит пароль на русском.
     

  • 1.31, Kuromi (ok), 15:53, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Который это уже там "магазин приложений"? Третий кажется? А люди как сидели на Синаптике так и продолжат.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:08, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каком синаптике, проспись. apt-get install
     
     
  • 3.51, Kuromi (ok), 16:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На каком синаптике, проспись. apt-get install

    Тогда уж aptitude. Кстати уже давно просто apt, а не apt-get.

     
  • 3.77, _kp (ok), 18:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти диванные практики.
    apt-get - это в скриптах. И если что то делать по инструкциям, скопировал и вставил в консоль, и стало всё хорошо.
    А если надо что то найти, то если через apt-get, то флаг с бубном в помощь.
    Незабудьте отписаться как оно удобно, и получилось ли вообще.
     

  • 1.46, Аноним (40), 16:19, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то графический интерфейс нужен, и возможность установить проприетарщину нужна - без залезания в консоль. Но не надо на это переходить! Это должна быть дополнительная возможность, которой можно при желании не пользоваться. В конце концов, это не всем нужно, а только любителям проприетарщины, не способным освоить работу в терминале на уровне пользователя (дернуть apt-get install).
     
     
  • 2.76, Аноним (75), 18:18, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный план, мне всё нравится, начинай делать свой дистрибутив. Как сделаешь — пиши новость на опеннете, обсудим. Управишься к понедельнику?
     

  • 1.56, Аноним (57), 16:47, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря завязались на Flutter, надо было на MS MAUI.
     
  • 1.58, Аноним (58), 16:59, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И PPA заодно поотрубают?
     
  • 1.65, Аноним (65), 17:21, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    snapcraft.io — уныние.
    Пакеты собираются непонятно кем, иногда с вредоносами. Зачем-то выкладываются программы присутствующие в официальных репозиториях, модераторы (если они есть) их почему-то пропускают.

    snap приводит систему в меньший беспорядок, чем репозитории с launchpad.net , на этом его полезность заканчивается.

     
  • 1.67, Аноним (67), 17:29, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бред какой-то. Какой ещё Dart? Почему не на Rust?
     
  • 1.78, egan (?), 18:31, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трогал голыми руками firefox на snap в ubuntu. Плохо.
     
  • 1.81, Аноним (81), 18:33, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь уже пробовал что будет с системой, если этих снапов будет не 3-5, а штук 100-200?
     

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