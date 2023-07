В Ubuntu 23.10 появится новый менеджер приложений, ориентированный на пакеты Snap

2.5 , FishChips ( ? ), 14:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – надеюсь все снобы свалят на openbsd или прочую экзотику

3.15 , Аноним ( 15 ), 15:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поскорей бы.

3.19 , Аноним ( 19 ), 15:31, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исключительно дистрибутив на основе illumos.

2.7 , topin89 ( ok ), 15:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты так говоришь, будто это что-то плохое

3.75 , Аноним ( 75 ), 18:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно же плохое! Вот представь себе обычного васяна, который с грехом пополам зазубрил пару манов и шаманских ритуалов для установки и настройки линукса. Можно гордиться тем, что обладаешь тайным знанием. Чувство приобщения к особой касте людей, умеющих поставить нестандартную ОС. И тут нате вам: любой школотрон за час может накликать в гуе так, что r/unixporn обзавидуется. Всё, капец, тайные знания превратились в тыкву, а ореол элитарности померк. Вот и скажи мне, что ж тут хорошего-то?

2.13 , User ( ?? ), 15:19, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понятно правда, каким образом этот совершенно правильный "в общем" вывод связан с новостью? Тыкать в покетики мышкой можно было и без снапа...

К счастью, make && make install && make clean у илитариев никто не отбирает... вроде бы.

3.17 , Аноним ( 17 ), 15:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Илитарии уже старенькие чтобы по ночам разбираться с зависимостями и ключами сборки.

4.52 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 16:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Измельчали илитарии

По сути, все их действия с клавиатуры не сильно отличаются от действий обычного пользователя мышью - запуск типовых предварительно кем-то подготовленных наборов команд и скриптов А вот... как бы они жили без

> make && make install && make clean И чисто руками всё прописывали А потом ругают винду за то, что там для тех же сборок надо сделать чуть больше чем несколько заученных команд

3.21 , Аноним ( 19 ), 15:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я вот поставил Дебиан с голым терминалом и не пойму как к вайфай приконнектиться.

Жду советов.

4.33 , Аноним ( 33 ), 16:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего, для начала тебе надо подключить репозиторий non-free и скачать нужное firmware. Если по меди нет возможности подключиться, ты попал.

5.44 , Аноним ( 44 ), 16:14, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Linux такой Linux.

5.48 , Аноним ( 19 ), 16:28, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Debian x32

Вай-фай модуль работает, сети находит.

Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то не так делают.

Думаю остаться в консоли или фреймовый оконный менеджер поставить, если да, то какой не решил.

В идеале что похожее по управление на Vim чтобы выпендриваться. Хотя голая консоль ещё выпендрежнее.

6.50 , Аноним ( 50 ), 16:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прописать несколько строчек в /etc/network/interfaces. По ману, который упомянут ниже

6.54 , Аноним ( 15 ), 16:38, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вай-фай модуль работает, Прям любой?

7.63 , Аноним ( 19 ), 17:17, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прописал по примеру

wpa_passphrase LinuxHint morochita | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf

sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlp3s0

Получил

failed to initialize driver interface wpa_supplicant

Нагулил но не решил.

https://www.linux.org.ru/forum/linux-install/15921276

6.62 , Аноним ( 62 ), 17:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то

> не так делают. https://packages.debian.org/search?keywords=wpasupplicant - ну вот же, есть. Правда он таки "wpasupplicant". И пакеты нетворкманагера называются как network-manager-* как я помню. Есчо в доках wpa_supplicant'а готовые примеры есть как его клиентом сделать, etc если кому сложным путем хочется. Не такой он кстати и сложный, к типовой вафле зацепиться конфиг из 4-5 строк.

4.47 , anonymous ( ?? ), 16:23, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – man wpa_supplicant

4.74 , Аноним ( 73 ), 18:05, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не суй пальцы в розетку.

2.80 , Аноним ( 80 ), 18:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Порог вхождения в линуксы стремительно мельчает. Наоборот. Вхождение в систему - это когда можешь поиграться с системой, понастраивать, изменить. Попробуй сейчас погугли, как там менять то или иное, как автозапуск сделать. Будет куча постов как это стало теперь сложно в Убунту, сколько всего надо сделать - как сову на глобус напялили, а она лопнула. Как в айфоне, что дали, то работает, а заайьт поменять-изменить, так это надо долго и денег. Примерно так пока развивается.