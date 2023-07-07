В Ubuntu 23.10 появится новый менеджер приложений, ориентированный на пакеты Snap

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|2.59, Аноним (59), 17:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как по мне что первое что второе это повод не пользоваться вон тем барахлом. Винду конечно можно и из линуха сделать, но...
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|3.60, Аноним (60), 17:10, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по другому никак, в системе старые стабильные библиотеки, а софту нужны новые т.к. там функционал есть который им нужен (видеоредакторам тем же) и в случае ошибки просто презагрзить программу в отличии от системы. И каждой программе нужна своя верси библиотеки, потому что в новых версиях другое api и не совместимо со старым. Я очевидности пишу для всех кто хоть немного разбирается в софте, да (:
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|4.73, Аноним (73), 18:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zip-архивы давно уже придумали. Компиляй себе (почти) любые либы любых версий и носи с собой.
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|3.75, Аноним (75), 18:13, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно же плохое! Вот представь себе обычного васяна, который с грехом пополам зазубрил пару манов и шаманских ритуалов для установки и настройки линукса. Можно гордиться тем, что обладаешь тайным знанием. Чувство приобщения к особой касте людей, умеющих поставить нестандартную ОС. И тут нате вам: любой школотрон за час может накликать в гуе так, что r/unixporn обзавидуется. Всё, капец, тайные знания превратились в тыкву, а ореол элитарности померк. Вот и скажи мне, что ж тут хорошего-то?
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|2.13, User (??), 15:19, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятно правда, каким образом этот совершенно правильный "в общем" вывод связан с новостью? Тыкать в покетики мышкой можно было и без снапа...
К счастью, make && make install && make clean у илитариев никто не отбирает... вроде бы.
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|3.17, Аноним (17), 15:30, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Илитарии уже старенькие чтобы по ночам разбираться с зависимостями и ключами сборки.
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|4.52, Бывалый смузихлёб (?), 16:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Измельчали илитарии
По сути, все их действия с клавиатуры не сильно отличаются от действий обычного пользователя мышью - запуск типовых предварительно кем-то подготовленных наборов команд и скриптов
А вот... как бы они жили без
> make && make install && make clean
И чисто руками всё прописывали
А потом ругают винду за то, что там для тех же сборок надо сделать чуть больше чем несколько заученных команд
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|3.21, Аноним (19), 15:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот поставил Дебиан с голым терминалом и не пойму как к вайфай приконнектиться.
Жду советов.
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|4.33, Аноним (33), 16:03, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, для начала тебе надо подключить репозиторий non-free и скачать нужное firmware. Если по меди нет возможности подключиться, ты попал.
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|5.48, Аноним (19), 16:28, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Debian x32
Вай-фай модуль работает, сети находит.
Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то не так делают.
Думаю остаться в консоли или фреймовый оконный менеджер поставить, если да, то какой не решил.
В идеале что похожее по управление на Vim чтобы выпендриваться. Хотя голая консоль ещё выпендрежнее.
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|6.50, Аноним (50), 16:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прописать несколько строчек в /etc/network/interfaces. По ману, который упомянут ниже
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|6.62, Аноним (62), 17:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Утилиты nmcli, nmtui and wpa_supplicant в репозитории не нашел или я что-то
> не так делают.
https://packages.debian.org/search?keywords=wpasupplicant - ну вот же, есть. Правда он таки "wpasupplicant". И пакеты нетворкманагера называются как network-manager-* как я помню.
Есчо в доках wpa_supplicant'а готовые примеры есть как его клиентом сделать, etc если кому сложным путем хочется. Не такой он кстати и сложный, к типовой вафле зацепиться конфиг из 4-5 строк.
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|2.80, Аноним (80), 18:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Порог вхождения в линуксы стремительно мельчает.
Наоборот.
Вхождение в систему - это когда можешь поиграться с системой, понастраивать, изменить.
Попробуй сейчас погугли, как там менять то или иное, как автозапуск сделать. Будет куча постов как это стало теперь сложно в Убунту, сколько всего надо сделать - как сову на глобус напялили, а она лопнула.
Как в айфоне, что дали, то работает, а заайьт поменять-изменить, так это надо долго и денег. Примерно так пока развивается.
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|3.35, pic (?), 16:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За тобой и так следит провайдер, и не только российский, в любой стране.
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|2.22, Аноним (19), 15:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже пытался попробовать Ценос, но не захотела устанавливаться.
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|3.83, Аноним (80), 18:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Федора - это про другое. А если Cent не встала, то лучше сразу на Мак и не мучать себя непосильным.
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|1.10, Аноним (10), 15:14, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В Ubuntu 23.10 появится новый гвоздь в её гроб
А гроб в космос запустят, как теслу илона маска.
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|1.11, Аноним (11), 15:18, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Обновление этих снапов - это какое-то вуду. Всплывает уведомление, мол, закройте приложение чтобы его можно было обновить, у вас 14 дней. Закрыть на сколько? На 10 минут? На час? На ночь? Зачем мне отстаивать компьютер включенным, если я не могу работать с приложением? Почему не сделать "перезапустите приложение для обновления"?
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|2.23, Аноним (17), 15:37, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снаповских хромиуму Убунтушный, как-то порадовал объявой. Скопируйте файл с паролями в определенный файл. И пока файл Login Data.old не появится по заданному пути я работать не буду. Если всё это сделать. Он работает, но как понятно херит все сохраненные пароли. При этом методику восстановления сам не говорит, но если переименовать файл обратно все пароли опять работают.
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|2.24, Аноним (24), 15:39, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что писали белоглазые индусы, обкуренные благовониями. А еще особенно радовала тесная интеграция snap в software-properties, где вместо настройки обновлений snap была бесполезная надпись в духе "Snap теперь обновляется автоматически, и вы ничего не можете с этим поделать, ха-ха".
В итоге меня такое поведение окончательно выбесело и пришлось удалить snap с его зависимостями, а браузер (единственное, что от него было нужно) ставить вручную.
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|3.34, Аноним (17), 16:04, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Максимум что можно сделать это выставить обновления 1 раз в месяц.
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|4.53, Аноним (24), 16:36, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет там даже такой опции. Цитата из утилиты: "Обновления пакетов snap проверяются регулярно и устанавливаются автоматически".
Настройка частоты поиска и установки обновлений доступна только для пакетов в формате DEB.
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|2.20, Аноним (11), 15:33, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят, что так проще паковать - один снап на все версии убунты. Еще говорят, что они хотят иметь контроль за источником установки приложений, городят свой Google Play. А когда он наберет силу, то можно продавать и стричь.
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|1.16, Аноним (17), 15:29, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запоминаем правила нового мира. Утилиты операционной системы в репу, прикладной гуевый софт в контейнер или снап или флатпак или аппимадж. Так правильно.
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|3.69, Аноним (68), 17:38, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Найти нового Линуса? Или ждать. Сами же страдаете, что рыба протухла.
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|3.30, Аноним (30), 15:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда отключай интернет и езжай в лес. Это только начало, и нам — выходцам из прошлой эпохи, судя по всему, придется либо принимать правила, либо отказываться от удобств и замыкаться самим в себе.
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|2.29, Аноним (30), 15:47, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На сегодня, минт, пожалуй, единственное, что похоже на цельную законченную ОС из этого всего супового набора.
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|4.45, Аноним (26), 16:15, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да уж получше этх ваших манджар, эндеворов и прочих эмиксов.
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|3.55, Аноним (15), 16:42, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А расскажите, в чём её законченность? Кроме ярко выраженного синдрома NIH.
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|4.79, Аноним (79), 18:32, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чё не 16? Любишь гоняться за циферками и разрядностью процессора?
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|1.28, Аноним (30), 15:46, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Блин, та перейдите уже что-ли полностью на эти ваши снапы, а? К чему этот суповой набор из пакетных менеджеров, прослоек и надстроек между ними. Ох, линекс такой линекс…
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|3.43, Аноним (33), 16:11, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Только пароль ставьте после установки системы.
Это ещё зачем? Людям со светлыми лицами (и пустыми глазами) нечего скрывать.
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|4.72, pic (?), 17:55, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настройка раскладок после установки, иначе будете вводит пароль на русском.
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|1.31, Kuromi (ok), 15:53, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Который это уже там "магазин приложений"? Третий кажется? А люди как сидели на Синаптике так и продолжат.
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|3.51, Kuromi (ok), 16:34, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На каком синаптике, проспись. apt-get install
Тогда уж aptitude. Кстати уже давно просто apt, а не apt-get.
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|3.77, _kp (ok), 18:27, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти диванные практики.
apt-get - это в скриптах. И если что то делать по инструкциям, скопировал и вставил в консоль, и стало всё хорошо.
А если надо что то найти, то если через apt-get, то флаг с бубном в помощь.
Незабудьте отписаться как оно удобно, и получилось ли вообще.
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|1.46, Аноним (40), 16:19, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то графический интерфейс нужен, и возможность установить проприетарщину нужна - без залезания в консоль. Но не надо на это переходить! Это должна быть дополнительная возможность, которой можно при желании не пользоваться. В конце концов, это не всем нужно, а только любителям проприетарщины, не способным освоить работу в терминале на уровне пользователя (дернуть apt-get install).
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|2.76, Аноним (75), 18:18, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный план, мне всё нравится, начинай делать свой дистрибутив. Как сделаешь — пиши новость на опеннете, обсудим. Управишься к понедельнику?
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|1.65, Аноним (65), 17:21, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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snapcraft.io — уныние.
Пакеты собираются непонятно кем, иногда с вредоносами. Зачем-то выкладываются программы присутствующие в официальных репозиториях, модераторы (если они есть) их почему-то пропускают.
snap приводит систему в меньший беспорядок, чем репозитории с launchpad.net , на этом его полезность заканчивается.
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|1.81, Аноним (81), 18:33, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто-нибудь уже пробовал что будет с системой, если этих снапов будет не 3-5, а штук 100-200?
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