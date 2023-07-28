В GNOME планируют изменить модель управления окнами

Тобиас Бернард (Tobias Bernard) из команды, отвечающей за дизайн пользовательского интерфейса GNOME, обобщил результаты обсуждения разработчиками планов по модернизации управления окнами в GNOME. Отмечается, что используемая ныне по умолчанию модель управления окнами построена на концепциях 50-летней давности и требует для достижения комфортного окружения выполнения лишней работы, связанной с настройкой размера и перемещением окон. Несмотря на то, что многие пользователи привыкли к подобной модели, она не является оптимальной и создаёт трудности для новичков, которые сталкиваются с необходимостью вручную разбирать возникающее нагромождение из перекрывающихся мелких окон или искать нужное окно, перекрытое другими окнами. В идеале, система должна сама оптимально размещать окна таким образом, чтобы пользователь сразу мог приступить к работе и видеть окна, необходимые для решения текущей задачи, без необходимости тратить время на манипуляции с окнами, добиваясь их приемлемого расположения и размера. Применяемый ныне подход для работы с окнами, характеризуется как беспорядок, который нужно разбирать пользователю. Для повышения эффективности управления окнами в GNOME предлагается задействовать элементы мозаичной (тайлинговой) компоновки окон, при которой новые окна по умолчанию автоматически открываются, не перекрывая уже открытые окна и занимают оптимальное экранное пространство. В GNOME уже имеется опциональная поддержка подобного режима, но она остаётся невостребованной из-за имеющихся ограничений и проблем. Из недостатков имеющегося мозачного режима называется полностью ручное управление, поддержка только компоновки двух окон, ограниченность реализации (проблематичность добавления поддержки сложных раскладок), ручное управление виртуальными рабочими столами, отсутствие возможности группировки окон в стек, который можно отобразить одновременно. План модернизации управления окнами предусматривает переход на использование по умолчанию гибридного мозаичного режима (mosaic), сочетающего лучшие возможности тайлинговой компоновки и плавающих окон. Помимо этого будет оставлена возможность возвращения классического режима работы с плавающими окнами и использования жёсткой мозаичной компоновки бок о бок с полным разделением всего экрана от края до края. Внедрение новых механизмов управления окнами может начаться уже в осеннем выпуске GNOME 46. Новый мозаичный режим будет автоматически выбирать оптимальную раскладку окон без перекрытия, предоставляя при этом возможность ручной корректировки. В новой реализации также планируется обеспечить интеграцию процесса работы с окнами с системой виртуальных рабочих столов и расширить метаданные с информацией о контексте применения окон, предоставляемые приложениями. Например, для выбора оптимального размера окна приложения смогут передавать подсказки о желаемом максимальном размере окна и диапазоне рекомендуемых размеров, идеальных для отображения текущего содержимого. При открытии первого окна в новом режиме оно будет размещаться в центре экрана c использованием размера, оптимального с учётом предоставленных приложением метаданных. Например, окно браузера будет раскрыто на весь экран, а программа для просмотра погоды показана в области 700×500. Важно отметить, что компоновка окон может быть в любой момент изменена пользователем, который как и раньше может произвольно перемещать окна и менять их размер.







При открытии дополнительных окон, существующие окна сдвигаются, предоставляя место для новых, которые размещаются рядом с существующими. Если предпочтительным является раскрытие на весь экран, новое окно помещается на отдельный виртуальный рабочий стол. Пока места на экране достаточно окна обособленно помещаются рядом с друг другом, но если экранного пространства не хватает, применяется более плотная компоновка бок о бок.







При желании пользователь может вручную корректировать мозаичную компоновку. Например, одно окно может быть прикреплено к краям экрана, а в оставшемся пространстве сохранено разделение окон с их вертикальной или горизонтальной компоновкой.







