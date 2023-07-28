В GNOME планируют изменить модель управления окнами

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|2.22, fumanchez (ok), 11:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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А ты назови хотя бы парочку, которые настраиваются НЕ через конфиг длиной 200+ строк и управляются НЕ через 20+ биндингов. Про какие-то визуальные вспомогательные элементы уже молчу.
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|3.52, Аноним (52), 13:02, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемы с конфигами? Или с vim'ом? Или в принципе сложности с консолью?
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|2.37, Аноним (37), 12:21, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо сказать это будет первый из популярных DE (ключевое слово: популярных), который перешел на тайлинг. Когда лет через 10 это появится в шиндошсе, то еще через 10 с оглядкой на шиндошс это в себя примет кде.
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|3.38, _hide_ (ok), 12:29, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я считаю, что ревизионизм, как и клептомания, является психическим заболеванием и людей нужно принудительно лечить (ну или изолировать).
Что ещё в Windows появилось, чего "никогда никто не придумывал"?
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|3.43, Аноним (43), 12:38, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда лет через 10 это появится в шиндошсе
В шиндофсе это было еще в версии 1.0
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|3.51, Аноним (52), 13:00, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Е17 это популярный DE?
А можно обозначить критерии популярности DE? Или огласить список популярных DE? Или ссылкой в меня кинуть?
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|2.68, смузихлёббуквоед (?), 13:58, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты бы глянул по ссылке в его имени страничку, там есть видео. этот чел натурально школьник. ничего удивительного - он просто в силу возраста не видел ничего кроме макос и виндовс 8-10.
а корпорасты молодцы: нашли как пилить на фри-софтваре и всей этой движухе.
план такой: выгоняем всех спецов, которые стоят больше $2/час и берём на их место passionate школьников, готовых работать ради того, чтобы "изменить мир"!!!111 и назначаем им титулы типа coolest designer, senior architect и прочее - чтобы школьники были more passionate & motivated
начинаем весь этот зоопарк финансировать.. ну как финансировать - официально заливаем кучу денег, получаем налоговые плюшки, а по-факту - тупо пилим, т.к. passionate школьники переливают из пустого в порожнее целыми днями и за результат отчитываться не нужно. иногда подкидываем идеи, воплощённые ещё до рождения школьников и они с горящими глазами опять бросаются в бесконечный бой, а у нас баланс сходится и лавешка в кармане осела.
красота!
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|1.2, Аноним (2), 11:13, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Примеры такие себе. Открыл окно – прошлое рабочее окно сдвинулось. Придётся следить за этими передвижениями. Работа по ручной компоновке меняется на работу по отслеживанию и запоминанию перемещений.
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|3.45, Аноним (45), 12:48, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По заголовкам окон можно легко найти нужное
Возникает чего раньше не было - а сначала поищи.
Искать - внимательно вчитываться в заголовки, в кнопки на куцой панели. Весь день добавка напряжения внимания. К вечеру усталость накапливается.
Вывод: поэтому идея интерфейса негодная.
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|3.60, penetrator (?), 13:47, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а зачем? может я не хочу чтобы мой нотепад с тестовой заметкой уезжал куда-то в угол монитора
или я наоборот хочу чтобы какой-нибудь имейдж временно открылся поверх всех, а остальные окна не мешали мне сосредочиться на новом окне
одно лечим - второе калечим
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|2.5, leap42 (ok), 11:22, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Примеры такие себе. Открыл окно – прошлое рабочее окно сдвинулось. Придётся следить за этими передвижениями. Работа по ручной компоновке меняется на работу по отслеживанию и запоминанию перемещений.
Я как понял, будет переключатель на этот счёт. Как сейчас есть переключатели для Hot Corner и Screen Edges.
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|2.24, fumanchez (ok), 11:58, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что окно двигается - это мелочь по сравнению с постоянным ресайзом как в почти всех тайловиках. К тому же, скорее всего, если закрыть новое окно, старое положение вернется.
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|2.53, Аноним (53), 13:03, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таких проблем у меня нету даже под dwm, где по умолчанию идентифицировать один терминал от другого можно только по содержимому (никак руки не дойдут впилить номер окна перед заголовком и протестить). Как раз наоборот, то, что окна автоматически распределяются по краям экрана (и новые окна всегда появляются слева, в моём случае) спасает от нудятины по перетаскиванию окон так, чтобы они друг другу не мешались. И это ещё не говоря о "тэгах" ("рабочих столах"), которые одним движением переключают нужные окна и можно вообще бОльшую часть окон просто держать на весь экран.
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|1.3, Аноним (3), 11:17, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Бесит в андроид что окна не накладываются итп, теперь это телефонное планшетное придёт на ПК
Придется шиндоус ставить
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|2.46, Аноним (45), 12:50, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бесит в андроид что окна не накладываются итп, теперь это телефонное планшетное придёт на ПК
> Придется шиндоус ставить
Нужно ставить, т.к. если не смог найти и OpenBox и прочие альтернативы, то удел - это покупные решения типа Мака или Венды.
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|1.6, Маус (?), 11:24, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не знаю как остальным, но эта функция настолько полезна, что даже удивляет, почему раньше не сделали. Можно сделать ещё удобнее. Помимо основного окна, закреплённое небольшое окно, где расположены все открытые окна, и по заголовкам можно выбрать нужное.
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|2.47, Аноним (45), 12:52, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю как остальным, но эта функция настолько полезна, что даже удивляет, почему раньше не сделали. Можно сделать ещё удобнее. Помимо основного окна, закреплённое небольшое окно, где расположены все открытые окна, и по заголовкам можно выбрать нужное.
Оно у них уже есть. Единственно - окно не закреплено. Сделано похожее на типа как на огрызках, примерно.
Не пользуюсь.
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|1.7, Аноним (7), 11:24, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Что они курят...
Звучит интересно, но почти всегда люди находятся в одном окне, открытом на полный экран
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|2.12, Аноним (12), 11:37, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зависит от размера монитора.
На 23" да, одно окно на весь монитор вполне комфортно. Но на 32" уже хочется, чтобы окна были покомпактнее, а вся площадь монитора задействуется при двухоконном режиме.
А с современными ультраширокими мониторами, скорее всего, и два окна на весь монитор будет недостаточно.
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|3.19, n00by (ok), 11:45, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гном вполне компонует два окна рядом. Но почему-то не запоминает, что пользователь каждый день их так располагает.
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|1.11, Аноним (11), 11:36, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Такое ощущение, что они сами в GNOME не работают, а только экспериментируют и размышляют как бы что улучшить, воображая желания пользователей, а не прислушиваясь к реальным потребностям.
Нарушить привычное поведение - худшее, что можно придумать. Придумали же непредсказуемо размещать окна, каждый раз по разному и зависимо от порядка запуска. Сейчас хаос, но хаос управляемый, один раз настроив ты точно знаешь, в каком месте и какого размера откроется окно.
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|2.27, Аноним (34), 12:06, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а только экспериментируют и размышляют как бы что улучшить
Они буквально сидят и высасывают из пальца чтобы ещё такое придумать.
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|2.49, worldmind (?), 12:57, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, на мой взгяд всё что нужно это запоминание окнами своего предыдущего полрдения и размера, а дальше пользователи сами разберутся.
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|1.13, Пряник (?), 11:37, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Никогда не понимал тайлинговой компоновки. Ни один сайт или приложение не заточены под 50% экрана, либо вообще требуют фиксированного размера. А на 25% толком информацию не разместишь. У меня иногда на сайтах "едет" верстка из-за бокового расположения вкладок. Почти все консольные программы нормально отображают информацию только на весь экран (atop, логи апач и messages) и уродские переносы строк появляются, из-за чего дата/время в логах не друг под другом.
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|2.16, Аноним (16), 11:41, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дополнение тайлинг ещё с выплывающими диалогами иногда плохо дружит. Единственное что удобно в тайлинге перемещаться по всему этому бардаку с клавиатуры) Всегда понятно куда ты попадёшь.
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|2.28, fumanchez (ok), 12:07, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я специально сижу на здоровенном скейлинге (х2 на экране ноута с 150 dpi), все действительно здоровенное, а верстка на многих сайтах поражает своей "адаптивностью", но жить можно, и нормальные программы и сайты под такое подстраиваются - убираются всякие сайдбары, что-то переносится в меню-гамбургер или вниз, и т.д. Держать пару окон 60 / 40 вполне удобно, где первое это какая-нибудь игра или редактор, а второе с текстом или чатом. Зато текст очень четкий и можно сидеть подальше от экрана.
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|2.54, Аноним (54), 13:13, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ни один сайт
У меня адаптируются. В настройках браузера выставлен масштаб то ли 75%, то ли 80%. 50% экрана - под браузер. 25% - маловато, да, для современных сайтов.
> atop
htop прекрасно адаптируется. atop нет?
> логи апач и messages
а чем вы их смотрите? 'less -S' не рулит?
И у вас точно размер шрифта стоит нормальный? А то знаю человека - купил монитор на 32", выставил размер шрифта в 32pt и тоже жалуется, что ничего не помещается.
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|2.57, Аноним (57), 13:23, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никогда не понимал тайлинговой компоновки. Ни один сайт или приложение не заточены под 50% экрана, либо вообще требуют фиксированного размера
тайлинг тайлингу рознь, в xonad есть такая фича XMonad.Layout.Magnifier, при переключении из мастер-окна, будет меняться размер окон в стопке, так что можешь хоть 90% отдать под нужное тебе приложение(при этом все остальное будет "нормального" размера, а не как в каком ни будь и3), вот скриншот:
https://user-images.githubusercontent.com/50166980/108524842-c5f69380-72cf-11e
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|1.14, Аноним (16), 11:38, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пытаются делать вариацию как на маке. На маке для окна открыться на весь экран, но при этом не убирать панели это целое дело. Окна постоянно открываются кто во что горазд разных размеров. И почему то все фанатики считают это нормой.
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|2.35, VKD3D (?), 12:13, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Stage Manager вообще непонятное поделие в macOS. Попользовался им пару дней, не заметил особых удобств по сравнению с выбором окон из привычного обзора. Тем более, Stage Manager неудобен, когда на активное окно нужно открыть ещё одно, т.е. поверх окна – вот так берёшь что-нибудь из панели задач/меню приложений и оно открывается закрывая активное, нужное окно.
Bruh
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|1.18, n00by (ok), 11:43, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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При открытии браузера следует не только автоматически раскрывать окно на весь экран, но и открывать сайт Опеннет. Тогда Гном победит КДЕ.
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|1.25, Анонимуз (?), 11:58, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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только не убирайте модальные окна с сообщениями, которые на 100 километров шире экрана монитора!
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|1.26, Аноним (26), 12:06, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ох уж эти сферические новички в вакууме. Всё-то им не так, всё не любо. Но вот тайлинг окон они любят! Наверное. Так в Гноме решили — придётся любить.
*орёт*
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|1.29, Аноним (34), 12:08, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я думаю что с каждой новостью про гном, у вас всё меньше улыбки вызывает моё сообщение, что разработкой гнома управляют рептилоиды с планеты Нибиру.
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|1.30, Маняним (?), 12:08, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот, ей-богу, говнодизайнера пока сам не закопаешь на 2 метра под землю, он так и будет искрить идеями. Теперь значит каждое приложение будет давать советы менеджеру где его разместить и нужно будет искать по рабочим столам где ему сегодня захотелось всплыть. Всё это можно настроить... бу-ха-ха, я ведь комп держу специально чтобы настраивать ос, потом каждое приложение, потом каждый компонент приложения.
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|2.32, Аноним (34), 12:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ничего не понимаешь, сейчас придёт кавай гёрл пояснит тебе за дизайн и чувство прекрасного. Кстати где она? Давно её не видел.
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|1.31, Аноним (34), 12:10, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В Винде я могу нажать правой кнопкой мыши по панели задач и выбрать: окна каскадом, стопкой, рядом. Но у гнома нет панели задач поэтому им приходится городить огород.
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|2.50, paulus (ok), 12:59, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нет же, каждому приложению отдельный рабочий стол ;)
И откуда там в гноме сферические новые пользователи, которым все и всегда трудно во всем?!
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|1.56, Аноним (56), 13:22, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> используемая ныне по умолчанию модель управления окнами построена
> на концепциях 50-летней давности и требует для достижения комфортного
> окружения выполнения лишней работы
А возможно нынешняя модель продержалась 50 лет потому что она всем удобна, а проблема выдумана с целью выделиться.
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|1.58, pavlinux (ok), 13:31, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Тобиас Бернард (Tobias Bernard) из команды, отвечающей за дизайн пользовательского интерфейса GNOME, обобщил
Что надо сделать какую-нибудь хуиту, чтоб оправдать своё существование.
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|1.59, pavlinux (ok), 13:36, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Linux DE нужен чтоб запускать браузер, чтоб в нём смотреть порнуху, Фсё!
Если вам нужен ГУЙ - валите в вантуз/яблоки, вам не нужен UNIX
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|1.61, Аноним (61), 13:48, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Несмотря на то, что многие пользователи привыкли к подобной модели, она не является оптимальной и создаёт трудности для новичков, которые сталкиваются с необходимостью вручную разбирать возникающее нагромождение из перекрывающихся мелких окон или искать нужное окно, перекрытое другими окнами.
Когда гноморазрабы перестанут решать несуществующие проблемы и поступят к существующим? Где протокол трея? Где тройная буферизация? Почему это всё еще не идет "из коробки"?
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|1.69, Skullnet (ok), 13:58, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мёртвая DE в которой даже менеджера окон нет, а повсюду CSD. Какие модели управления окнами, лол.
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