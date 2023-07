В GNOME планируют изменить модель управления окнами

2.22 , fumanchez ( ok ), 11:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – А ты назови хотя бы парочку, которые настраиваются НЕ через конфиг длиной 200+ строк и управляются НЕ через 20+ биндингов. Про какие-то визуальные вспомогательные элементы уже молчу.

3.42 , ZVVZ ( ? ), 12:35, 28/07/2023
ЭЭэ, Windows Vista?

3.52 , Аноним ( 52 ), 13:02, 28/07/2023
Проблемы с конфигами? Или с vim'ом? Или в принципе сложности с консолью?

4.64 , смузихлёббуквоед ( ? ), 13:50, 28/07/2023
скорее с буквами впринципе

3.67 , EuPhobos ( ok ), 13:56, 28/07/2023
Compiz Fusion

2.37 , Аноним ( 37 ), 12:21, 28/07/2023
Надо сказать это будет первый из популярных DE (ключевое слово: популярных), который перешел на тайлинг. Когда лет через 10 это появится в шиндошсе, то еще через 10 с оглядкой на шиндошс это в себя примет кде.

3.38 , _hide_ ( ok ), 12:29, 28/07/2023
Я считаю, что ревизионизм, как и клептомания, является психическим заболеванием и людей нужно принудительно лечить (ну или изолировать).

Что ещё в Windows появилось, чего "никогда никто не придумывал"?

Что ещё в Windows появилось, чего "никогда никто не придумывал"?

3.39 , DayDve ( ? ), 12:30, 28/07/2023
Ты давно KDE юзал?

Тайлинг в плазме живёт и здравствует.

3.43 , Аноним ( 43 ), 12:38, 28/07/2023
> Когда лет через 10 это появится в шиндошсе
В шиндофсе это было еще в версии 1.0

4.65 , Аноним ( 65 ), 13:52, 28/07/2023
Да, 1985 год.

3.51 , Аноним ( 52 ), 13:00, 28/07/2023
Е17 это популярный DE?

А можно обозначить критерии популярности DE? Или огласить список популярных DE? Или ссылкой в меня кинуть?

2.68 , смузихлёббуквоед ( ? ), 13:58, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты бы глянул по ссылке в его имени страничку, там есть видео. этот чел натурально школьник. ничего удивительного - он просто в силу возраста не видел ничего кроме макос и виндовс 8-10. а корпорасты молодцы: нашли как пилить на фри-софтваре и всей этой движухе.

план такой: выгоняем всех спецов, которые стоят больше $2/час и берём на их место passionate школьников, готовых работать ради того, чтобы "изменить мир"!!!111 и назначаем им титулы типа coolest designer, senior architect и прочее - чтобы школьники были more passionate & motivated начинаем весь этот зоопарк финансировать.. ну как финансировать - официально заливаем кучу денег, получаем налоговые плюшки, а по-факту - тупо пилим, т.к. passionate школьники переливают из пустого в порожнее целыми днями и за результат отчитываться не нужно. иногда подкидываем идеи, воплощённые ещё до рождения школьников и они с горящими глазами опять бросаются в бесконечный бой, а у нас баланс сходится и лавешка в кармане осела. красота!